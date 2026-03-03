Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
Tổng Bí thư: Đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực với tư duy, cách làm mới

10:09 03/03/2026
Theo Tổng Bí thư Tô Lâm, việc ban hành Nghị quyết về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong giai đoạn mới tại Hội nghị Trung ương 2 khóa XIV, khẳng định sự quan tâm đặc biệt của Đảng, là “tuyên ngôn” của Đảng về tiếp tục kiên quyết, kiên trì đẩy mạnh công cuộc đấu tranh chống “giặc nội xâm” trong giai đoạn tới với tư duy, cách làm mới.

Ngày 2/3, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm đã làm việc với Ban Nội chính Trung ương và một số cơ quan liên quan cho ý kiến về Đề án “Tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; trình Ban Chấp hành Trung ương xem xét, ban hành nghị quyết về công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong giai đoạn mới”.

1-1772507470.jpg

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: TTXVN

Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, Tổng Bí thư Tô Lâm ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao Ban Nội chính Trung ương đã nỗ lực, khẩn trương, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan nghiên cứu, xây dựng đề án một cách công phu, nghiêm túc, bài bản, với nhiều nội dung mới, quan điểm và giải pháp có tính đột phá, toàn diện, bám sát thực tiễn, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong giai đoạn mới.

Tổng Bí thư yêu cầu Ban Nội chính Trung ương tiếp tục nghiên cứu, tiếp thu đầy đủ các ý kiến tại cuộc họp, khẩn trương hoàn thiện Đề án, bảo đảm chất lượng cao nhất để trình Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương xem xét, quyết định theo quy định.

Tổng Bí thư nhấn mạnh, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, thường xuyên, lâu dài của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị. Kiên quyết, kiên trì đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, lãng phí, tiêu cực là chủ trương, đường lối xuyên suốt, nhất quán của Đảng, Nhà nước ta.

Việc ban hành Nghị quyết về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong giai đoạn mới tại Hội nghị Trung ương 2 khóa XIV, khẳng định sự quan tâm đặc biệt của Đảng, là “tuyên ngôn” của Đảng về tiếp tục kiên quyết, kiên trì đẩy mạnh công cuộc đấu tranh chống “giặc nội xâm” trong giai đoạn tới với tư duy, cách làm mới.

Tổng Bí thư khẳng định, vừa kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; xử lý nghiêm minh, nhân văn, thuyết phục, không có vùng cấm, không có ngoại lệ; kiểm soát được các lĩnh vực then chốt, trọng yếu, lĩnh vực mới tiềm ẩn nguy cơ cao xảy ra tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; vừa phải đồng hành cùng nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, phục vụ mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số liên tục trong những năm tới; tạo môi trường minh bạch, đảm bảo hành lang pháp lý an toàn để người dân, doanh nghiệp yên tâm đầu tư, sản xuất, kinh doanh, cán bộ, đảng viên mạnh dạn đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung; bảo đảm lợi ích của Nhà nước hài hòa với lợi ích hợp pháp, chính đáng của doanh nghiệp và người dân, chú trọng tháo gỡ khó khăn, vướng mắc nhằm khơi thông nguồn lực để phục vụ phát triển; góp phần xây dựng văn hóa trong Đảng và hệ thống chính trị cũng như hoàn thiện nền văn hóa Việt Nam trong thời kỳ mới.

 

Tổng Bí thư Tô Lâm phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực
