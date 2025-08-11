Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
Sun PhuQuoc Airways ký kết Hợp đồng nguyên tắc thu xếp vốn với Vietcombank, xây dựng đội bay hiện đại, an toàn và hiệu quả

13:35 11/08/2025
Sáng 10/8, Sun PhuQuoc Airways (SPA)- hãng hàng không do Tập đoàn Sun Group đầu tư và phát triển và Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) đã ký kết Hợp đồng nguyên tắc thu xếp vốn, đánh dấu bước tiến trong hành trình xây dựng đội bay hiện đại, an toàn và hiệu quả ngay từ những ngày đầu thành lập của hãng.

Lễ ký kết Hợp đồng nguyên tắc thu xếp vốn giữa Sun PhuQuoc Airways và Vietcombank diễn ra đánh dấu bước phát triển quan trọng trong quan hệ hợp tác giữa hai bên. Theo đó Vietcombank sẽ là ngân hàng đầu mối thu xếp gói tín dụng cho kế hoạch đầu tư đội bay thuộc sở hữu của Sun PhuQuoc Airways, gồm 10 tàu bay thế hệ mới Airbus A320/321NEO.

1-1754892955.jpg

Lễ ký kết Hợp đồng nguyên tắc thu xếp vốn giữa Vietcombank và SPA

Thỏa thuận này là nền tảng vững chắc, thể hiện tầm nhìn và sự đầu tư nghiêm túc của Sun PhuQuoc Airways trong việc xây dựng đội bay hiện đại, an toàn và hiệu quả ngay từ những ngày đầu thành lập. Với sự đồng hành của Vietcombank, một định chế tài chính hàng đầu Việt Nam, Sun PhuQuoc Airways có cơ hội khẳng tiềm lực vững chắc, đóng góp cho sự phát triển mạnh mẽ và bền vững của ngành hàng không.

Đại diện ngân hàng Vietcombank, ông Lê Quang Vinh - Tổng Giám đốc, chia sẻ: “Trong bối cảnh thị trường hàng không cùng nền kinh tế Việt Nam đang hồi phục và đi lên mạnh mẽ, chúng tôi tin rằng chiến lược phát triển mà Sun PhuQuoc Airways theo đuổi bao gồm kế hoạch đầu tư đồng bộ vào đội tàu với các sản phẩm tiên tiến nhất của các nhà sản xuất hàng đầu trên thế giới, sẽ nhanh chóng đưa Sun PhuQuoc Airways vươn lên khẳng định vị thế. Vietcombank cam kết tiếp tục đồng hành cùng Sun PhuQuoc Airways trong các giai đoạn tiếp theo để cùng góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, du lịch và hạ tầng hàng không quốc gia.”

2-1754892959.jpg

Ông Đặng Minh Trường - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Sun Group

Sự đồng hành và tin tưởng của Vietcombank ngay từ những ngày đầu đã tạo nên một khởi đầu tốt đẹp, mở ra nền tảng để Sun PhuQuoc Airways có cơ hội tiếp cận thêm các định chế tài chính uy tín khác, từ đó mở rộng đội bay hơn nữa trong tương lai gần. Đồng thời, góp phần đưa SPA tiến nhanh hơn trong việc hiện thực hóa tầm nhìn về một hãng hàng không hiện đại, an toàn và bền vững, giúp tăng cường năng lực kết nối hàng không của Việt Nam, góp phần phục vụ sự phát triển chung của đất nước trong kỷ nguyên mới.” ông Đặng Minh Trường - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Sun Group nhấn mạnh.

Cùng ngày, Sun PhuQuoc Airways cũng đón Airbus A321NX tại Cảng hàng không Quốc tế Phú Quốc. Đây là tàu bay đầu tiên trong loạt 8 tàu bay hiện đại sẽ lần lượt được bàn giao và cất cánh trong năm 2025, đánh dấu bước khởi đầu cho chiến lược đầu tư bài bản vào đội bay hiện đại, vận hành an toàn - ổn định- đẳng cấp quốc tế của Sun PhuQuoc Airways.

Máy bay được sản xuất và bàn giao mới 100% từ nhà máy của Airbus tại Hamburg (Đức). Thuộc phiên bản mới nhất của dòng A321, A321NX sở hữu khoang hành khách được cải tiến toàn diện. Hành khách sẽ ngay lập tức cảm nhận được không gian thoáng đãng vượt trội nhờ trần cabin cao hơn và cửa sổ lớn hơn, mở ra tầm nhìn rộng. Hệ thống tuần hoàn không khí được trang bị bộ lọc HEPA giúp không khí trong khoang luôn trong lành, tươi mới, loại bỏ tới 99,9% bụi mịn và vi khuẩn, tạo ra một không gian an toàn và dễ chịu tuyệt đối cho mọi hành khách.

3-1754892959.jpg

Tàu bay Airbus A321NX đầu tiên của SPA

Đặc biệt, tàu bay sử dụng động cơ LEAP-1A thế hệ mới, cho hiệu suất khai thác vượt trội: tiết kiệm đến 20% nhiên liệu, giảm 50% khí thải CO₂ và giảm 75% tiếng ồn so với thế hệ trước. Đây là dòng động cơ được đánh giá cao về độ tin cậy, vận hành ổn định và an toàn.

Trong bối cảnh nhu cầu tàu bay trên thế giới đang tăng cao, việc Sun PhuQuoc Airways sở hữu tàu bay A321NX thế hệ mới nhất, vừa xuất xưởng cho thấy tiềm lực và quyết tâm của hãng trong việc xây dựng chất lượng dịch vụ đẳng cấp, chuyên nghiệp.

Sự kiện đón tàu bay đầu tiên của Sun PhuQuoc Airways không chỉ đánh dấu bước khởi đầu cho một đội bay an toàn, hiện đại, đẳng cấp quốc tế, mà còn khẳng định chiến lược phát triển khác biệt của hãng: lần đầu tiên Việt Nam có một hãng hàng không lấy Phú Quốc làm trung tâm.

Ngay từ tên gọi, Sun PhuQuoc Airways đã thể hiện cam kết đồng hành cùng sự phát triển của đảo Ngọc. Hãng lựa chọn mô hình mạng bay “trục nan”, tập trung mở các đường bay kết nối trực tiếp từ Phú Quốc tới các điểm du lịch- kinh tế tiềm năng trong và ngoài nước, đặc biệt là các đường bay chưa được khai thác, mang lại những triển vọng lớn về luồng, lượt khách từ nhiều thị trường mới tới hòn đảo.

Sun PhuQuoc Airways sẽ mở bán vé vào tháng 10/2025 và thực hiện chuyến bay thương mại đầu tiên trong tháng 11 tới.

PV

