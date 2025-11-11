Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết khẳng định, sức mạnh và uy tín của Đảng bắt nguồn từ sự kiên định lý tưởng, bản lĩnh và niềm tin thống nhất của toàn Đảng.

Hội thảo khoa học quốc gia "Xây dựng Quy định về công tác chính trị, tư tưởng"

Ngày 10/11, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương chủ trì, phối hợp Ban Tổ chức Trung ương, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia: "Xây dựng Quy định về công tác chính trị, tư tưởng".

Đồng chí Đại tướng Trịnh Văn Quyết, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương dự và phát biểu chỉ đạo hội thảo.

Xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng là vấn đề sống còn

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Ngô Đông Hải nhấn mạnh tầm quan trọng đặc biệt của công tác chính trị, tư tưởng trong quá trình lãnh đạo cách mạng của Đảng. Đây luôn là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên.

Thực hiện nhiệm vụ Bộ Chính trị giao, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương khẩn trương thực hiện Đề án “Xây dựng Quy định về công tác chính trị, tư tưởng”. Dự thảo Quy định bước đầu khái lược, định hình được các nội dung về xác định nguyên tắc, nội dung, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên trong công tác chính trị, tư tưởng của Đảng.

Phát biểu chỉ đạo hội thảo, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết khẳng định, sức mạnh và uy tín của Đảng bắt nguồn từ sự kiên định lý tưởng, bản lĩnh và niềm tin thống nhất của toàn Đảng. Trong tình hình thế giới, khu vực biến động nhanh, các thế lực thù địch tăng cường chống phá, việc xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng của Đảng là vấn đề sống còn.

Theo đồng chí Trịnh Văn Quyết, Quy định lần này của Bộ Chính trị nhằm cụ thể hóa một cách toàn diện, hệ thống các yêu cầu, tiêu chí, chuẩn mực và cơ chế bảo đảm để xây dựng Đảng thực sự “vững về chính trị, mạnh về tư tưởng, trong sạch về đạo đức, đoàn kết về tổ chức, gắn bó với nhân dân”.

Nhấn mạnh hội thảo nhằm hoàn thiện cơ sở lý luận và thực tiễn cho việc ban hành Quy định, đồng chí Trịnh Văn Quyết gợi mở một số hướng nghiên cứu: Về khái niệm và tiêu chí “vững mạnh về chính trị", cần làm rõ “vững mạnh về chính trị” không chỉ dừng ở kiên định chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội mà còn bao hàm năng lực dự báo, định hướng, xử lý các tình huống chính trị phức tạp; khả năng lãnh đạo, quản trị nhà nước và xã hội; năng lực “tự miễn dịch” trước các tác động sai lệch từ bên ngoài.

Đại tướng Trịnh Văn Quyết, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương dự và phát biểu chỉ đạo hội thảo

Về nội dung “vững mạnh về tư tưởng", Quy định phải nêu rõ làm thế nào để xây dựng và củng cố niềm tin chính trị-tư tưởng của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong bối cảnh mạng xã hội, các nền tảng truyền thông số tác động sâu sắc đến nhận thức, tư tưởng, lối sống hiện nay; để tư tưởng Hồ Chí Minh và chủ nghĩa Mác-Lênin thực sự trở thành “nền tảng sống”, thấm sâu vào mọi hoạt động lãnh đạo, quản lý, giáo dục, văn hóa, nghệ thuật; cơ chế nào bảo đảm thống nhất ý chí, hành động và niềm tin trong toàn Đảng.

Về cơ chế tổ chức và bảo đảm thực thi, cần nhấn mạnh tính chủ động, tự giác và trách nhiệm chính trị của mỗi tổ chức đảng và cán bộ lãnh đạo; có cơ chế kiểm định, kiểm tra, giám sát, đánh giá thực chất “vững mạnh về chính trị, tư tưởng”; tránh hình thức, khẩu hiệu...

Củng cố niềm tin chính trị, xây dựng văn hóa Đảng

Tại hội thảo, từ thực tiễn phong phú của các địa phương, đơn vị, các đại biểu dự hội thảo đã chia sẻ nhiều mô hình, cách làm hay, sáng tạo trong công tác định hướng tư tưởng, tự phê bình và phê bình của cán bộ, đảng viên, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, tăng cường đoàn kết nội bộ và nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng.

Các ý kiến tại phiên thảo luận bàn tròn cũng mang đến những góc nhìn sâu sắc về yêu cầu củng cố niềm tin chính trị, xây dựng văn hóa Đảng, đạo đức công vụ và chuẩn mực giao tiếp trong bối cảnh mới.

Phát biểu kết luận hội thảo, đồng chí Lại Xuân Môn khẳng định, các ý kiến tham luận tại hội thảo có hàm lượng khoa học cao, sắc sảo cả về lý luận và thực tiễn, rất thiết thực, hữu ích cho việc cập nhật, bổ sung, hoàn thiện dự thảo Quy định về công tác chính trị, tư tưởng của Đảng.

Theo Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Lại Xuân Môn, hội thảo đã chắt lọc và thống nhất một số luận điểm quan trọng. Đó là việc ban hành Quy định về công tác chính trị, tư tưởng là yêu cầu cấp thiết; công tác chính trị, tư tưởng phải được đặt trong mối quan hệ chặt chẽ với công tác xây dựng Đảng, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và phát triển kinh tế-xã hội; công tác chính trị, tư tưởng phải đi trước một bước, chủ động dẫn dắt và định hình tư tưởng xã hội...

Cùng với đó, nội dung Quy định phải xác định rõ tiêu chí, trách nhiệm chính trị, tư tưởng, trách nhiệm đạo đức, lối sống, trách nhiệm thực thi công vụ của cấp ủy đảng và cán bộ, đảng viên, bảo đảm quán triệt sâu sắc Cương lĩnh, Điều lệ Đảng, Nghị quyết Đại hội XIII và nghị quyết các hội nghị Ban Chấp hành Trung ương, chỉ thị, kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và sắp tới là Đại hội XIV của Đảng về xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đồng thời, Quy định phải xác định rõ cơ chế tổ chức thực hiện và kiểm tra, giám sát, tránh chồng chéo, hình thức, bảo đảm tính khả thi cao.