Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
Quảng cáo #101
  1. Trang chủ
  2. Sự kiện - Chính sách

Sức mạnh và uy tín của Đảng bắt nguồn từ sự kiên định lý tưởng, bản lĩnh

09:05 11/11/2025
Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết khẳng định, sức mạnh và uy tín của Đảng bắt nguồn từ sự kiên định lý tưởng, bản lĩnh và niềm tin thống nhất của toàn Đảng.
1-1762826738.jpg

Hội thảo khoa học quốc gia "Xây dựng Quy định về công tác chính trị, tư tưởng"

Ngày 10/11, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương chủ trì, phối hợp Ban Tổ chức Trung ương, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia: "Xây dựng Quy định về công tác chính trị, tư tưởng".

Đồng chí Đại tướng Trịnh Văn Quyết, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương dự và phát biểu chỉ đạo hội thảo.

Xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng là vấn đề sống còn

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Ngô Đông Hải nhấn mạnh tầm quan trọng đặc biệt của công tác chính trị, tư tưởng trong quá trình lãnh đạo cách mạng của Đảng. Đây luôn là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên. 

Thực hiện nhiệm vụ Bộ Chính trị giao, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương khẩn trương thực hiện Đề án “Xây dựng Quy định về công tác chính trị, tư tưởng”. Dự thảo Quy định bước đầu khái lược, định hình được các nội dung về xác định nguyên tắc, nội dung, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên trong công tác chính trị, tư tưởng của Đảng.

Phát biểu chỉ đạo hội thảo, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết khẳng định, sức mạnh và uy tín của Đảng bắt nguồn từ sự kiên định lý tưởng, bản lĩnh và niềm tin thống nhất của toàn Đảng. Trong tình hình thế giới, khu vực biến động nhanh, các thế lực thù địch tăng cường chống phá, việc xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng của Đảng là vấn đề sống còn.

Theo đồng chí Trịnh Văn Quyết, Quy định lần này của Bộ Chính trị nhằm cụ thể hóa một cách toàn diện, hệ thống các yêu cầu, tiêu chí, chuẩn mực và cơ chế bảo đảm để xây dựng Đảng thực sự “vững về chính trị, mạnh về tư tưởng, trong sạch về đạo đức, đoàn kết về tổ chức, gắn bó với nhân dân”.

Nhấn mạnh hội thảo nhằm hoàn thiện cơ sở lý luận và thực tiễn cho việc ban hành Quy định, đồng chí Trịnh Văn Quyết gợi mở một số hướng nghiên cứu: Về khái niệm và tiêu chí “vững mạnh về chính trị", cần làm rõ “vững mạnh về chính trị” không chỉ dừng ở kiên định chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội mà còn bao hàm năng lực dự báo, định hướng, xử lý các tình huống chính trị phức tạp; khả năng lãnh đạo, quản trị nhà nước và xã hội; năng lực “tự miễn dịch” trước các tác động sai lệch từ bên ngoài.

2-1762826747.jpg

Đại tướng Trịnh Văn Quyết, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương dự và phát biểu chỉ đạo hội thảo

Về nội dung “vững mạnh về tư tưởng", Quy định phải nêu rõ làm thế nào để xây dựng và củng cố niềm tin chính trị-tư tưởng của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong bối cảnh mạng xã hội, các nền tảng truyền thông số tác động sâu sắc đến nhận thức, tư tưởng, lối sống hiện nay; để tư tưởng Hồ Chí Minh và chủ nghĩa Mác-Lênin thực sự trở thành “nền tảng sống”, thấm sâu vào mọi hoạt động lãnh đạo, quản lý, giáo dục, văn hóa, nghệ thuật; cơ chế nào bảo đảm thống nhất ý chí, hành động và niềm tin trong toàn Đảng. 

Về cơ chế tổ chức và bảo đảm thực thi, cần nhấn mạnh tính chủ động, tự giác và trách nhiệm chính trị của mỗi tổ chức đảng và cán bộ lãnh đạo; có cơ chế kiểm định, kiểm tra, giám sát, đánh giá thực chất “vững mạnh về chính trị, tư tưởng”; tránh hình thức, khẩu hiệu...

Củng cố niềm tin chính trị, xây dựng văn hóa Đảng

Tại hội thảo, từ thực tiễn phong phú của các địa phương, đơn vị, các đại biểu dự hội thảo đã chia sẻ nhiều mô hình, cách làm hay, sáng tạo trong công tác định hướng tư tưởng, tự phê bình và phê bình của cán bộ, đảng viên, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, tăng cường đoàn kết nội bộ và nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng. 

Các ý kiến tại phiên thảo luận bàn tròn cũng mang đến những góc nhìn sâu sắc về yêu cầu củng cố niềm tin chính trị, xây dựng văn hóa Đảng, đạo đức công vụ và chuẩn mực giao tiếp trong bối cảnh mới.

Phát biểu kết luận hội thảo, đồng chí Lại Xuân Môn khẳng định, các ý kiến tham luận tại hội thảo có hàm lượng khoa học cao, sắc sảo cả về lý luận và thực tiễn, rất thiết thực, hữu ích cho việc cập nhật, bổ sung, hoàn thiện dự thảo Quy định về công tác chính trị, tư tưởng của Đảng.

Theo Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Lại Xuân Môn, hội thảo đã chắt lọc và thống nhất một số luận điểm quan trọng. Đó là việc ban hành Quy định về công tác chính trị, tư tưởng là yêu cầu cấp thiết; công tác chính trị, tư tưởng phải được đặt trong mối quan hệ chặt chẽ với công tác xây dựng Đảng, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và phát triển kinh tế-xã hội; công tác chính trị, tư tưởng phải đi trước một bước, chủ động dẫn dắt và định hình tư tưởng xã hội...

Cùng với đó, nội dung Quy định phải xác định rõ tiêu chí, trách nhiệm chính trị, tư tưởng, trách nhiệm đạo đức, lối sống, trách nhiệm thực thi công vụ của cấp ủy đảng và cán bộ, đảng viên, bảo đảm quán triệt sâu sắc Cương lĩnh, Điều lệ Đảng, Nghị quyết Đại hội XIII và nghị quyết các hội nghị Ban Chấp hành Trung ương, chỉ thị, kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và sắp tới là Đại hội XIV của Đảng về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. 

Đồng thời, Quy định phải xác định rõ cơ chế tổ chức thực hiện và kiểm tra, giám sát, tránh chồng chéo, hình thức, bảo đảm tính khả thi cao.

Theo baochinhphu.vn Copy link
Link bài gốc Copy link https://baochinhphu.vn/suc-manh-va-uy-tin-cua-dang-bat-nguon-tu-su-kien-dinh-ly-tuong-ban-linh-10225111015242953.htm

Mọi chi tiết xin liên hệ số hotline (0915.999.467) hoặc gửi email về địa chỉ (toasoan@phaply.vn).

Cùng chủ đề
"Tuyệt đối không để xảy ra sai sót ảnh hưởng đến quyền bầu cử, ứng cử" Sự kiện - Chính sách
"Tuyệt đối không để xảy ra sai sót ảnh hưởng đến quyền bầu cử, ứng cử"

Chủ tịch Quốc hội đề nghị bảo đảm đầy đủ, đúng hạn, đồng bộ các yêu cầu, công việc có...

Chi hội Luật gia Viện IBLA phối hợp trường Duy Tân tổ chức Ngày hội Pháp luật Việt Nam 2025 Sự kiện - Chính sách
Chi hội Luật gia Viện IBLA phối hợp trường Duy Tân tổ chức Ngày hội Pháp luật Việt Nam 2025

(Pháp lý) - Hưởng ứng lời kêu gọi của Trung ương Hội Luật gia Việt Nam về việc tổ chức...

Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao Nguyễn Văn Quảng tuyên thệ nhậm chức Sự kiện - Chính sách
Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao Nguyễn Văn Quảng tuyên thệ nhậm chức

Với 92,83% đại biểu tán thành, Quốc hội đã bầu ông Nguyễn Văn Quảng, nguyên Bí thư Thành ủy Đà...

Hoàn thiện cơ chế, chính sách pháp luật về thông tin đối ngoại Sự kiện - Chính sách
Hoàn thiện cơ chế, chính sách pháp luật về thông tin đối ngoại

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đang dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều...

Luật Chuyển đổi số: Cần thống nhất, thực chất và khả thi Sự kiện - Chính sách
Luật Chuyển đổi số: Cần thống nhất, thực chất và khả thi

Phiên thảo luận tổ chiều 6/11, các đại biểu Quốc hội Tổ 8 (gồm Đoàn ĐBQH tỉnh Bắc Ninh và...

Thống nhất nhân sự giới thiệu tham gia Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIV Sự kiện - Chính sách
Thống nhất nhân sự giới thiệu tham gia Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIV

Sau 2 ngày làm việc, Ban Chấp hành Trung ương đã quyết định nhiều nội dung quan trọng, trong đó...

Mới cập nhật
Lý giải nguyên nhân Đà Nẵng trở thành “ngôi sao sáng” trên bản đồ du lịch MICE

Lý giải nguyên nhân Đà Nẵng trở thành “ngôi sao sáng” trên bản đồ du lịch MICE

Chẳng phải ngẫu nhiên mà Đà Nẵng ngày càng khẳng định vị thế “ngôi sao sáng” trên bản đồ du lịch MICE quốc tế. Không chỉ sở hữu hạ tầng hiện đại và đồng bộ, hệ sinh thái du lịch nghỉ dưỡng sang trọng, Đà Nẵng còn được đánh giá cao nhờ những trải nghiệm du lịch MICE đẳng cấp và khác biệt hiếm nơi nào sánh bằng.

1 giờ trước Thông tin kinh doanh

Vietravel Airlines tích cực triển khai chương trình hướng về miền Trung

Vietravel Airlines tích cực triển khai chương trình hướng về miền Trung

Trước tình hình mưa lũ gây thiệt hại nghiêm trọng tại nhiều tỉnh miền Trung, Vietravel Airlines đang tích cực triển khai chương trình “Chuyên chở yêu thương” nhằm hỗ trợ vận chuyển miễn phí hàng hóa cứu trợ tới đồng bào các vùng chịu ảnh hưởng.

4 giờ trước Thông tin kinh doanh

Người kiến tạo hành trình chữa lành toàn diện cho bệnh nhân ung thư

Người kiến tạo hành trình chữa lành toàn diện cho bệnh nhân ung thư

Hơn 10 năm gắn bó với chuyên ngành ung bướu, ThS.BS Nông Ngọc Sơn không chỉ là người ra quyết định điều trị, mà còn cùng đồng nghiệp thiết kế quy trình chăm sóc toàn diện cho bệnh nhân ung thư tại Vinmec Central Park.

4 giờ trước Thông tin cần biết

Phó Chủ tịch kiêm TGĐ Vingroup: 'Đấu tranh tới cùng với tin giả vì trách nhiệm xã hội'

Phó Chủ tịch kiêm TGĐ Vingroup: 'Đấu tranh tới cùng với tin giả vì trách nhiệm xã hội'

Phó Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Vingroup Nguyễn Việt Quang khẳng định sẽ kiên quyết đấu tranh với fakenews tới cùng, dù trong hay ngoài nước - nhằm bảo vệ uy tín doanh nghiệp; qua đó thúc đẩy cộng đồng cùng chung tay đấu tranh với “cái xấu, cái ác”, trả lại môi trường thông tin minh bạch và thượng tôn pháp luật cho xã hội.

4 giờ trước Pháp lý và Kinh doanh

"Tuyệt đối không để xảy ra sai sót ảnh hưởng đến quyền bầu cử, ứng cử"

"Tuyệt đối không để xảy ra sai sót ảnh hưởng đến quyền bầu cử, ứng cử"

Chủ tịch Quốc hội đề nghị bảo đảm đầy đủ, đúng hạn, đồng bộ các yêu cầu, công việc có tính pháp lý; tuyệt đối không để xảy ra sai sót thủ tục ảnh hưởng đến quyền bầu cử, ứng cử.

6 giờ trước Sự kiện - Chính sách

Cần sớm gỡ bỏ nút thắt trong thi hành phán quyết trọng tài

Cần sớm gỡ bỏ nút thắt trong thi hành phán quyết trọng tài

(Pháp lý). Giải quyết tranh chấp bằng trọng tài thương mại từ lâu đã được xem là phương thức hiệu quả, phù hợp với thực tiễn thương mại quốc tế. Tuy hiên thực tiễn cho thấy, khâu thi hành mới chính là “nút thắt” quan trọng và khó khăn nhất, đặc biệt là tại Việt Nam – nơi mà cơ quan có thẩm quyền vẫn tồn tại cách hiểu thiếu thống nhất về vị trí pháp lý và hiệu lực thi hành của phán quyết trọng tài.

23 giờ trước Pháp lý và Kinh doanh

Chi hội Luật gia Viện IBLA phối hợp trường Duy Tân tổ chức Ngày hội Pháp luật Việt Nam 2025

Chi hội Luật gia Viện IBLA phối hợp trường Duy Tân tổ chức Ngày hội Pháp luật Việt Nam 2025

(Pháp lý) - Hưởng ứng lời kêu gọi của Trung ương Hội Luật gia Việt Nam về việc tổ chức các hoạt động tư vấn pháp luật miễn phí nhân Ngày Pháp luật nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (9/11), sáng ngày 10/11/2025, tại Trường Trung học Cơ sở – Trung học Phổ thông Duy Tân (TP. Hồ Chí Minh), Chi hội Luật gia Viện Khoa học Pháp lý và Kinh doanh Quốc tế (IBLA) phối hợp cùng Hội đồng Quản trị và Ban Giám hiệu nhà trường long trọng tổ chức “Ngày hội Pháp luật Việt Nam năm 2025”.

23 giờ trước Sự kiện - Chính sách

Thực thi Luật Công nghiệp Công nghệ số: Một số thách thức và giải pháp hoàn thiện về tài sản số và trí tuệ nhân tạo

Thực thi Luật Công nghiệp Công nghệ số: Một số thách thức và giải pháp hoàn thiện về tài sản số và trí tuệ nhân tạo

(Pháp lý). Thực tế cho thấy, cùng với sự phát triển nhanh chóng của tài sản số và công nghệ AI, đã và đang xuất hiện nhiều thách thức pháp lý phức tạp trong công tác quản lý và thực thi pháp luật, đòi hỏi Việt Nam phải sớm hoàn thiện một khuôn khổ pháp luật đồng bộ, kịp thời và hiệu quả, vừa bảo đảm kiểm soát rủi ro, vừa thúc đẩy đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững.

23 giờ trước Pháp lý và Kinh doanh

Ứng dụng trí tuệ nhân tạo tại Quốc hội Việt Nam, kinh nghiệm từ Quốc hội Bahrain

Ứng dụng trí tuệ nhân tạo tại Quốc hội Việt Nam, kinh nghiệm từ Quốc hội Bahrain

Chuyển đổi số trong hoạt động của nghị viện là xu hướng toàn cầu nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động lập pháp, tăng cường sự tham gia của công chúng và đáp ứng yêu cầu của kỷ nguyên số. Bài viết này, tác giả sẽ làm sáng tỏ cách thức Nghị viện Bahrain triển khai AI, đánh giá hiệu quả đạt được, so sánh với thực tiễn chuyển đổi số của Quốc hội Việt Nam và đưa ra khuyến nghị phù hợp nhằm phục vụ công tác xây dựng nghị trường thông minh ở Việt Nam.

1 ngày trước Kinh nghiệm pháp lý

Dự thảo quy định chi tiết một số điều quy định điều kiện kinh doanh thiết bị, phần mềm ngụy trang dùng để ghi âm, ghi hình, định vị

Dự thảo quy định chi tiết một số điều quy định điều kiện kinh doanh thiết bị, phần mềm ngụy trang dùng để ghi âm, ghi hình, định vị

Bộ Công an dự thảo Thông tư quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 66/2017/NĐ-CP ngày 19 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ quy định điều kiện kinh doanh thiết bị, phần mềm ngụy trang dùng để ghi âm, ghi hình, định vị để lấy ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân.

1 ngày trước Bên khung cửa tư pháp

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin

Đăng ký ngay