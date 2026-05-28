Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
  1. Trang chủ
  2. Sự kiện - Chính sách

Không vì sức ép tiến độ mà hạ thấp yêu cầu về chất lượng chính sách

13:24 28/05/2026
Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu đề nghị không vì sức ép tiến độ mà hạ thấp yêu cầu về chất lượng chính sách, tính hợp hiến, hợp pháp, tính thống nhất, đồng bộ, khả thi của hệ thống pháp luật.
1-1779949734.png

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo tổng rà soát hệ thống Văn bản quy phạm pháp luật chủ trì cuộc họp. (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)

Ngày 27/5, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu chủ trì họp về kết quả xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết luật, nghị quyết của Quốc hội và tình hình đề xuất, tiến độ xây dựng các dự án luật, nghị quyết dự kiến trình Quốc hội trong năm 2026.

Theo báo cáo của Bộ Tư pháp, trên cơ sở các nghị quyết và kết quả rà soát, theo dõi về kết quả thực hiện Chương trình lập pháp năm 2026, tính đến nay, tổng cộng 62 dự án luật, nghị quyết của Quốc hội đang được các bộ, cơ quan nghiên cứu, chuẩn bị để trình Quốc hội thông qua từ nay đến cuối năm 2026.

Về xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết, với sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ, cơ quan ngang bộ đã tích cực triển khai nhiều giải pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết luật, nghị quyết.

Trong vòng 10 ngày (từ ngày 15 đến 25/5), số lượng văn bản quy định chi tiết được ban hành tương đối lớn (34 văn bản). Số lượng văn bản chậm nợ giảm từ 30 văn bản xuống còn 26 văn bản.

Tuy nhiên, tình trạng nợ văn bản quy định chi tiết vẫn chưa được giải quyết triệt để (vẫn còn nợ 26 văn bản, trong đó có 16 nghị định, 1 quyết định, 9 thông tư). Nguyên nhân chủ yếu do một số văn bản quy định chi tiết liên quan đến việc thể chế hóa các chủ trương, đường lối mới của Đảng, có nội dung khó, phạm vi tác động rộng và liên quan đến nhiều ngành, lĩnh vực cần thêm thời gian để nghiên cứu, rà soát, đánh giá kỹ.

Ngoài ra, một số bộ chưa thực sự chủ động, quyết liệt trong việc xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết; một số dự thảo văn bản khi gửi thẩm định hoặc trình Chính phủ chưa bảo đảm chất lượng và yêu cầu hồ sơ theo quy định; công tác phối hợp giữa các bộ, cơ quan ngang bộ có lúc còn chưa kịp thời, hiệu quả...

Hoàn thiện thí điểm chấm điểm KPI trong công tác xây dựng pháp luật

Sau khi nghe các đại biểu báo cáo và cho ý kiến thảo luận, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu đánh giá cao sự chủ động của Bộ Tư pháp trong việc làm việc với các bộ, ngành để xây dựng chương trình, bổ sung các dự án luật vào chương trình lập pháp năm 2026 và các kỳ họp sắp tới.

"Từ các nghị quyết của Bộ Chính trị, những chuyên đề, chiến lược về hoàn thiện và tổ chức thi hành pháp luật, đến các kết luận của Bộ Chính trị, chỉ đạo của Thủ tướng đều giao cho các Bộ trưởng trực tiếp chỉ đạo công tác xây dựng pháp luật. Lãnh đạo các bộ, ngành phải chú trọng, quan tâm đúng mức, sát sao hơn nữa đối với công tác này. Xây dựng pháp luật cần phải được đặt đúng vị trí, vai trò," Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

2-1779949740.png

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo tổng rà soát hệ thống Văn bản quy phạm pháp luật chủ trì cuộc họp. (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)

Theo Phó Thủ tướng, cần tiếp tục hoàn thiện và "tái cơ cấu" hệ thống pháp luật theo Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 9/11/2022 Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới.

Công tác lập pháp phải phản ứng chính sách nhanh nhạy, kịp thời, không thể làm theo tư duy cũ, hướng tới khơi thông các điểm nghẽn, tạo động lực mới và lợi thế cạnh tranh. Bộ Tư pháp khẩn trương hoàn thiện thí điểm chấm điểm KPI trong công tác xây dựng pháp luật.

Phó Thủ tướng đề nghị Bộ Tư pháp phối hợp chặt chẽ với Văn phòng Chính phủ theo dõi, đôn đốc các bộ, cơ quan ngang bộ trong việc bảo đảm tiến độ trình Chính phủ các dự án luật, nghị quyết trong Chương trình lập pháp năm 2026, đặc biệt là các dự án luật, nghị quyết phải trình Chính phủ trong tháng 5 và tháng 6/2026.

Không để xảy ra tình trạng chậm, muộn, dẫn đến việc các bộ, cơ quan ngang bộ trình dồn nhiều dự án luật, nghị quyết vào các tháng trước Kỳ họp của Quốc hội, gây khó khăn cho Chính phủ trong việc xem xét, cho ý kiến.

Tuy vậy, không vì sức ép tiến độ mà hạ thấp yêu cầu về chất lượng chính sách, tính hợp hiến, hợp pháp, tính thống nhất, đồng bộ, khả thi của hệ thống pháp luật.

Trên cơ sở đó, Bộ Tư pháp phải phát huy vai trò là cơ quan "gác cổng" về chất lượng xây dựng pháp luật; không chỉ tổng hợp tiến độ mà phải thẩm định thực chất, phát hiện sớm các nội dung còn chồng chéo, mâu thuẫn, chưa rõ thẩm quyền, nguồn lực, chưa đánh giá tác động hoặc có nguy cơ phát sinh khiếu kiện, phản ứng xã hội.

Đồng thời, Bộ Tư pháp cần thực hiện nghiêm yêu cầu về thời hạn trình Chính phủ đối với 8 dự án luật do Bộ Tư pháp chủ trì.

Về việc rà soát, đề xuất các dự án luật, nghị quyết vào Chương trình Kỳ họp không thường lệ tháng 7/2026, Phó Thủ tướng giao Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ và các bộ, cơ quan liên quan rà soát kỹ 17 dự án luật, nghị quyết.

Văn phòng Chính phủ phối hợp với Bộ Tư pháp căn cứ số lượng, chất lượng và tiến độ các dự án luật trong tháng 6/2026, tham mưu Thủ tướng Chính phủ tổ chức phiên họp chuyên đề về xây dựng pháp luật nếu cần thiết; ưu tiên xem xét các dự án có khả năng trình Kỳ họp không thường lệ tháng 7/2026 và các dự án phục vụ trực tiếp phân cấp, phân quyền, cắt giảm thủ tục hành chính, điều kiện đầu tư kinh doanh.

Không để tiếp tục kéo dài khoảng trống pháp lý

Cơ bản thống nhất với các giải pháp, kiến nghị của Bộ Tư pháp về nâng cao chất lượng, khắc phục tình trạng chậm, nợ ban hành văn bản quy định chi tiết, tuy nhiên, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu đánh giá tình trạng chậm, nợ ban hành văn bản quy định chi tiết tại một số bộ, cơ quan ngang bộ là nghiêm trọng. Đây là vấn đề ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu lực, hiệu quả thi hành pháp luật, kỷ luật hành chính và môi trường đầu tư, kinh doanh.

Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ, cơ quan ngang bộ xác định việc xây dựng, trình, ban hành văn bản quy định chi tiết là nhiệm vụ chính trị, pháp lý bắt buộc; không để luật, nghị quyết đã được Quốc hội ban hành nhưng chậm đi vào cuộc sống do thiếu văn bản hướng dẫn.

Phó Thủ tướng giao Bộ Tư pháp tiếp tục theo dõi, đôn đốc, hỗ trợ các bộ, cơ quan ngang bộ trong việc tổ chức xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết, tổng hợp tình hình thực hiện của các bộ, cơ quan ngang bộ, báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ; tổ chức thẩm định ngay các văn bản quy định chi tiết khi nhận được hồ sơ đề nghị của các bộ, cơ quan ngang bộ, kiên quyết không kết luận đủ điều kiện trình Chính phủ nếu chất lượng không đảm bảo; phối hợp với các bộ, cơ quan ngang bộ cập nhật chính xác tiến độ chậm, nợ văn bản quy định chi tiết, nguyên nhân, trách nhiệm của các cơ quan và đề xuất giải pháp xử lý tại Báo cáo hàng tháng của Bộ Tư pháp trình Chính phủ tại Phiên họp Chính phủ thường kỳ.

Song song với đó, các bộ, cơ quan ngang bộ tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng trong xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết.

"Đối với các văn bản quy định chi tiết luật, nghị quyết đã có hiệu lực nhưng chưa ban hành, phải xác định đây là nhóm nhiệm vụ ưu tiên cao nhất, hoàn thành trong thời hạn sớm nhất, không để tiếp tục kéo dài khoảng trống pháp lý," Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

3-1779949740.png

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu chủ trì họp về tiến độ triển khai các hoạt động của Ban Chỉ đạo tổng rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật. (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)

Ngoài ra, Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ và các bộ, cơ quan ngang bộ rà soát, nghiên cứu các nguyên nhân gốc rễ của tình trạng ban hành nhiều nghị định, thông tư quy định chi tiết luật; xác định nguyên nhân gốc rễ từ đâu để tham mưu Chính phủ chỉ đạo căn cơ, bài bản chứ không chỉ là đôn đốc tiến độ như hiện nay.

Bộ Tư pháp không chỉ đốc thúc tiến độ ban hành văn bản, mà phải kiểm soát ngay từ khâu đề nghị xây dựng luật, nghị định, trong đó, lưu ý nội dung nào phải quy định ngay trong luật, nội dung nào thật sự cần giao Chính phủ, nội dung nào giao bộ, ngành; lý do giao; thời hạn ban hành; tác động đến thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh, chi phí tuân thủ và khả năng thực thi./.

Theo vietnamplus.vn Copy link
Link bài gốc Copy link https://www.vietnamplus.vn/khong-vi-suc-ep-tien-do-ma-ha-thap-yeu-cau-ve-chat-luong-chinh-sach-post1112877.vnp

Mọi chi tiết xin liên hệ số hotline (0915.999.467) hoặc gửi email về địa chỉ (toasoan@phaply.vn).

Cùng chủ đề
Chủ tịch Quốc hội: Hội đồng nhân dân các cấp phải góp phần xây dựng nền quản trị địa phương hiện đại, minh bạch, phục vụ Nhân dân Sự kiện - Chính sách
Chủ tịch Quốc hội: Hội đồng nhân dân các cấp phải góp phần xây dựng nền quản trị địa phương hiện đại, minh bạch, phục vụ Nhân dân

Phát biểu bế mạc Hội nghị Hội đồng nhân dân toàn quốc triển khai phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ...

Toàn văn Nghị quyết của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển TPHCM trong kỷ nguyên mới Sự kiện - Chính sách
Toàn văn Nghị quyết của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển TPHCM trong kỷ nguyên mới

Ngày 19/5/2026, thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Tô Lâm đã ký Nghị quyết số 09-NQ/TW về xây...

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Công tác lập pháp phải chuyển mạnh từ tư duy quản lý sang kiến tạo phát triển Sự kiện - Chính sách
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Công tác lập pháp phải chuyển mạnh từ tư duy quản lý sang kiến tạo phát triển

Chiều 26/5, tại Nhà Quốc hội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Trưởng Đoàn kiểm tra, giám sát...

Sửa Luật Đất đai cần theo hướng công khai, minh bạch, khơi thông nguồn lực cho phát triển đất nước Sự kiện - Chính sách
Sửa Luật Đất đai cần theo hướng công khai, minh bạch, khơi thông nguồn lực cho phát triển đất nước

Sáng 26/5, tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng chủ trì cuộc họp về việc triển...

Tiếp tục hoàn thiện các dự án luật liên quan đến công nghệ số, kinh tế số Sự kiện - Chính sách
Tiếp tục hoàn thiện các dự án luật liên quan đến công nghệ số, kinh tế số

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn yêu cầu Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc...

Phấn đấu hỗ trợ 25.000 doanh nghiệp, hộ kinh doanh, hợp tác xã kinh doanh bền vững Sự kiện - Chính sách
Phấn đấu hỗ trợ 25.000 doanh nghiệp, hộ kinh doanh, hợp tác xã kinh doanh bền vững

Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng ký Quyết định số 926/QĐ-TTg ngày 25/5/2026 phê duyệt Chương trình hỗ...

Mới cập nhật
Chủ tịch Quốc hội: Hội đồng nhân dân các cấp phải góp phần xây dựng nền quản trị địa phương hiện đại, minh bạch, phục vụ Nhân dân

Chủ tịch Quốc hội: Hội đồng nhân dân các cấp phải góp phần xây dựng nền quản trị địa phương hiện đại, minh bạch, phục vụ Nhân dân

Phát biểu bế mạc Hội nghị Hội đồng nhân dân toàn quốc triển khai phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2026-2031, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh yêu cầu tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tổ chức và hoạt động của HĐND; tiếp tục chủ động đề xuất tháo gỡ các điểm nghẽn về thể chế, cơ chế, chính sách; gắn giám sát với đánh giá hiệu quả thực thi chính sách, trách nhiệm công vụ; góp phần xây dựng nền quản trị địa phương hiện đại, minh bạch, phục vụ người dân và doanh nghiệp hiệu quả hơn.

5 giờ trước Sự kiện - Chính sách

Vingroup phát động chiến dịch “Cùng hành động vì Hành tinh Xanh” đồng loạt tại 4 quốc gia Đông Nam Á

Vingroup phát động chiến dịch “Cùng hành động vì Hành tinh Xanh” đồng loạt tại 4 quốc gia Đông Nam Á

Ngày 5/6, Quỹ Vì tương lai xanh sẽ phối hợp cùng các công ty thành viên, công ty liên kết của Tập đoàn Vingroup, và nhiều tổ chức đối tác phát động chiến dịch “Cùng hành động vì Hành tinh Xanh”, triển khai đồng loạt tại 34 tỉnh, thành và 3 điểm cầu quốc tế ở Lào, Indonesia và Philippines.

8 giờ trước Thông tin cần biết

Khu đô thị xanh, siêu cao cấp Eurowindow Sport Garden chuẩn bị đưa công viên thể thao đi vào hoạt động

Khu đô thị xanh, siêu cao cấp Eurowindow Sport Garden chuẩn bị đưa công viên thể thao đi vào hoạt động

Không chỉ là nơi rèn luyện thể chất, công viên thể thao tại Eurowindow Sport Garden còn được định hướng trở thành không gian sinh hoạt cộng đồng sôi động. Với tiến độ thi công khẩn trương, công trình đang sẵn sàng cho ngày vận hành, bổ sung thêm mảnh ghép giá trị cho khu đô thị xanh, siêu cao cấp tại (TP Vinh) thủ phủ tỉnh Nghệ An.

9 giờ trước Dự án - BĐS

Tổ hợp căn hộ Sun Ponte Residence nổi bật bên sông Hàn trung tâm Đà Nẵng

Tổ hợp căn hộ Sun Ponte Residence nổi bật bên sông Hàn trung tâm Đà Nẵng

Nằm kế cận cầu Rồng (Đà Nẵng), phân khu The Ponte thuộc tổ hợp Sun Ponte Residence dần định hình diện mạo chỉ sau 2 năm thi công. Dự án hoàn thiện đúng thời điểm thị trường căn hộ ven sông Hàn bước vào giai đoạn sôi động, mở ra kỳ vọng về một tâm điểm an cư – đầu tư mới giữa trung tâm thành phố.

1 ngày trước Thông tin kinh doanh

Từ nhà ga đến điểm đến: Ga Thủ Thiêm và tầm nhìn hệ sinh thái trải nghiệm mới

Từ nhà ga đến điểm đến: Ga Thủ Thiêm và tầm nhìn hệ sinh thái trải nghiệm mới

Khi hạ tầng giao thông ngày càng hoàn thiện, cuộc cạnh tranh giữa các đô thị lớn không còn chỉ nằm ở khả năng kết nối, mà ở việc tạo ra những “điểm đến” đủ sức giữ chân dòng người lâu hơn. Với định hướng TOD 5.0, Khu đô thị phức hợp ga Thủ Thiêm được kỳ vọng trở thành hệ sinh thái tích hợp thế hệ mới giữa giao thông, trải nghiệm đô thị, nghệ thuật và thương mại của TP.HCM.

1 ngày trước Thông tin đầu tư

Vòng đời thứ hai của bao bì, khi trách nhiệm tái chế được trao cho doanh nghiệp

Vòng đời thứ hai của bao bì, khi trách nhiệm tái chế được trao cho doanh nghiệp

Khi các quy định về thu gom và tái chế bao bì đi vào thực thi, lợi thế đang nghiêng về những doanh nghiệp đã sớm chuẩn bị. Câu chuyện tại Vinamilk cho thấy, cách tiếp cận chủ động có thể chuyển hóa áp lực tuân thủ thành hiệu quả kinh tế và lợi thế cạnh tranh bền vững.

1 ngày trước Thông tin kinh doanh

Khung pháp lý về bảo đảm quyền tự do kinh doanh: Kinh nghiệm quốc tế và khuyến nghị cho Việt Nam

Khung pháp lý về bảo đảm quyền tự do kinh doanh: Kinh nghiệm quốc tế và khuyến nghị cho Việt Nam

(Pháp lý). Bài viết so sánh cơ chế pháp lý nhằm bảo đảm quyền tự do kinh doanh tại Hoa Kỳ và Trung Quốc dựa trên ba tiêu chí: gia nhập thị trường, phân bổ nguồn lực và an toàn pháp lý.

1 ngày trước Diễn đàn - Luật gia

SeABank tăng lớp bảo vệ tiền gửi online trước lừa đảo công nghệ cao

SeABank tăng lớp bảo vệ tiền gửi online trước lừa đảo công nghệ cao

Chỉ một cú click vào đường link giả mạo hay một ứng dụng chứa mã độc, tiền trong tài khoản có thể bị chiếm đoạt trong vài phút. Trong bối cảnh lừa đảo công nghệ cao liên tục biến tướng, thậm chí dùng AI để vượt qua sinh trắc học, SeABank triển khai tính năng “Mã khóa bảo mật cho tiền gửi online” như một “két sắt online”, bổ sung thêm lớp phòng vệ cho tài sản của khách hàng.

1 ngày trước Pháp lý và Kinh doanh

Bàn về khung lý luận Mô hình phát triển Việt Nam trong bối cảnh mới

Bàn về khung lý luận Mô hình phát triển Việt Nam trong bối cảnh mới

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và hàng loạt nghị quyết chiến lược gần đây của Bộ Chính trị đã đặt nền móng cho một khung tư duy phát triển mới. Yêu cầu đặt ra không chỉ là điều chỉnh mô hình tăng trưởng mà là xác lập một mô hình phát triển quốc gia mới – một “hệ điều hành phát triển” kết nối mục tiêu phát triển, thể chế, khoa học công nghệ, văn hóa, kinh tế thị trường, công bằng xã hội, môi trường và năng lực tự cường quốc gia...

1 ngày trước Diễn đàn - Luật gia

Toàn văn Nghị quyết của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển TPHCM trong kỷ nguyên mới

Toàn văn Nghị quyết của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển TPHCM trong kỷ nguyên mới

Ngày 19/5/2026, thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Tô Lâm đã ký Nghị quyết số 09-NQ/TW về xây dựng và phát triển TPHCM trong kỷ nguyên mới. Đây là văn kiện mang tầm vóc lịch sử, xác định nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng không chỉ của Đảng bộ, chính quyền thành phố mà của cả hệ thống chính trị cả nước. Cổng Thông tin điện tử Chính phủ trân trọng giới thiệu toàn văn Nghị quyết.

1 ngày trước Sự kiện - Chính sách

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin

Đăng ký ngay