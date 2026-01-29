Tập đoàn BRG – Bản lĩnh tiên phong và kiên định mục tiêu phát triển bền vững

Năm 2025, Tập đoàn BRG đã xác lập một giai đoạn phát triển đầy tự hào với những phần thưởng cao quý được Lãnh đạo Đảng và Nhà nước ghi nhận như: Huân chương Lao động hạng Nhất, Cờ Thi đua Chính phủ, 03 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bằng khen của Ban Tuyên giáo và Ban Dân vận Trung ương và Bằng khen vì An ninh Tổ Quốc... Những phần thưởng này không chỉ ghi nhận hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh, mà còn khẳng định vị thế của BRG là doanh nghiệp tiên phong, đồng hành cùng tiến trình đổi mới, hiện đại hóa, phát triển bền vững của đất nước và có nhiều cống hiến trong các hoạt động an sinh, xã hội vì cộng đồng.

Khẳng định vị thế qua những thành tựu kiến tạo và phụng sự

Với hành trình hơn 30 khẳng định vị thế, Tập đoàn BRG đã xây dựng được hệ sinh thái vững chắc từ khách sạn, vui chơi giải trí, bất động sản, tài chính, sân gôn, bán lẻ đến sản xuất và thương mại dịch vụ. Tại mỗi lĩnh vực, Tập đoàn luôn khẳng định bản lĩnh của một doanh nghiệp kiến tạo, kiên định với những giá trị bền vững nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống cộng đồng và thực thi trách nhiệm xã hội.

Chỉ tính riêng năm 2024 và 2025, Tập đoàn cùng Ngân hàng SeABank và các Công ty thành viên đã dành hơn 583 tỷ đồng cho các hoạt động hỗ trợ xây dựng hạ tầng, từ thiện an sinh xã hội. Đặc biệt, hưởng ứng phong trào “Cả nước chung tay xóa nhà tạm, dột nát”, Tập đoàn BRG và các Công ty Thành viên đã dành hàng trăm tỷ đồng để thực hiện chương trình xây mới, sửa chữa 3.756 căn nhà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở tại nhiều tỉnh, thành phố trên khắp cả nước như Hà Tĩnh, Nghệ An, Thái Nguyên, Hòa Bình, Hà Nội, Điện Biên, Khánh Hoà...

Những nỗ lực này đã được Chủ tịch nước biểu dương và trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất, Thủ tướng Chính phủ trao tặng Cờ thi đua Chính phủ, Bằng khen vì thành tích xuất sắc trong công tác xã hội cộng đồng năm 2025 và Bằng khen trong Phong trào thi đua “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước năm 2025 dành cho cá nhân Madame Nguyễn Thị Nga – Chủ tịch Tập đoàn BRG và tập thể Tập đoàn BRG.

Tập đoàn BRG được Chủ tịch nước trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất

Bồi đắp nội lực cho hành trình vươn tầm quốc tế

Với triết lý kinh doanh là quá trình kiến tạo giá trị cho xã hội, Madame Chủ tịch Nguyễn Thị Nga đã dẫn dắt Tập đoàn BRG ngày càng phát triển mạnh mẽ và hiện thực hóa khát vọng Going Global – Hội nhập quốc tế.

Một trong những hoạt động tiêu biểu là ngày 19/8/2025, Tập đoàn đã khởi công xây dựng dự án Thành phố Thông minh Bắc Hà Nội tại xã Vĩnh Thanh, Hà Nội (một trong 80 dự án trọng điểm được lựa chọn đồng loạt khánh thành và khởi công trên cả nước để chào mừng Kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9). Dự án được đầu tư để trở thành thành phố thông minh trung hòa carbon đầu tiên tại Việt Nam, hiện thực hóa tầm nhìn về một đô thị xanh, đẹp, thông minh, hiện đại và đẳng cấp của cả khu vực, một biểu tượng cho sự phát triển thịnh vượng và bền vững trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, góp phần nâng cao vị thế của Hà Nội và Việt Nam.

Phối cảnh dự án Thành phố Thông Minh Bắc Hà Nội

Năm 2025 cũng đánh dấu bước tiến quan trọng khi Tập đoàn BRG đưa Tổ hợp Vui chơi giải trí BRIGHTPARK Ninh Bình vào hoạt động. Nằm trong quần thể sân gôn 36 hố Legend Valley Country Club và khách sạn 200 phòng Legend Valley Hotel, BRIGHTPARK Ninh Bình là tổ hợp công viên giải trí hiện đại, có quy mô lớn, vận hành quanh năm, góp phần kiện toàn hệ sinh thái “All in one – một điểm đến đa trải nghiệm cho mọi lứa tuổi”.

Công trình Tổ hợp Công viên Giải trí BRIGHTPARK Ninh Bình

Việc đẩy nhanh tiến độ xây dựng sân gôn thứ hai tại Legend Valley Country Club dự kiến khai trương vào tháng 05/2026 đã thể hiện sự tập trung đầu tư lĩnh vực cốt lõi, khẳng định bước tiến vững chắc trong bức tranh chiến lược lớn mà Tập đoàn BRG theo đuổi về việc phát triển kinh tế thể thao, du lịch như một ngành công nghiệp xanh không khói, khẳng định vị thế, uy tín và sức mạnh của BRG trên thị trường quốc tế và kiến tạo giá trị bền vững cho nền kinh tế nước nhà.

Bước sang năm 2026, Tập đoàn BRG tiếp tục kiên định với các giá trị mục tiêu về phát triển bền vững, hội nhập sâu rộng vào chuỗi giá trị toàn cầu, chắt lọc tinh hoa quốc tế để đóng góp mạnh mẽ hơn cho nền kinh tế Việt Nam. Với niềm tin vững chắc, mỗi sự phát triển của BRG hôm nay đều hướng tới việc kiến tạo những di sản giá trị cho cộng đồng và đất nước.