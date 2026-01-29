Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
Quảng cáo #101 Quảng cáo #109
  1. Trang chủ
  2. Thông tin kinh doanh

Tập đoàn BRG – Bản lĩnh tiên phong và kiên định mục tiêu phát triển bền vững

14:28 29/01/2026
Năm 2025, Tập đoàn BRG đã xác lập một giai đoạn phát triển đầy tự hào với những phần thưởng cao quý được Lãnh đạo Đảng và Nhà nước ghi nhận như: Huân chương Lao động hạng Nhất, Cờ Thi đua Chính phủ, 03 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bằng khen của Ban Tuyên giáo và Ban Dân vận Trung ương và Bằng khen vì An ninh Tổ Quốc... Những phần thưởng này không chỉ ghi nhận hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh, mà còn khẳng định vị thế của BRG là doanh nghiệp tiên phong, đồng hành cùng tiến trình đổi mới, hiện đại hóa, phát triển bền vững của đất nước và có nhiều cống hiến trong các hoạt động an sinh, xã hội vì cộng đồng.

Khẳng định vị thế qua những thành tựu kiến tạo và phụng sự

Với hành trình hơn 30 khẳng định vị thế, Tập đoàn BRG đã xây dựng được hệ sinh thái vững chắc từ khách sạn, vui chơi giải trí, bất động sản, tài chính, sân gôn, bán lẻ đến sản xuất và thương mại dịch vụ. Tại mỗi lĩnh vực, Tập đoàn luôn khẳng định bản lĩnh của một doanh nghiệp kiến tạo, kiên định với những giá trị bền vững nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống cộng đồng và thực thi trách nhiệm xã hội.

Chỉ tính riêng năm 2024 và 2025, Tập đoàn cùng Ngân hàng SeABank và các Công ty thành viên đã dành hơn 583 tỷ đồng cho các hoạt động hỗ trợ xây dựng hạ tầng, từ thiện an sinh xã hội. Đặc biệt, hưởng ứng phong trào “Cả nước chung tay xóa nhà tạm, dột nát”, Tập đoàn BRG và các Công ty Thành viên đã dành hàng trăm tỷ đồng để thực hiện chương trình xây mới, sửa chữa 3.756 căn nhà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở tại nhiều tỉnh, thành phố trên khắp cả nước như Hà Tĩnh, Nghệ An, Thái Nguyên, Hòa Bình, Hà Nội, Điện Biên, Khánh Hoà...

Những nỗ lực này đã được Chủ tịch nước biểu dương và trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất, Thủ tướng Chính phủ trao tặng Cờ thi đua Chính phủ, Bằng khen vì thành tích xuất sắc trong công tác xã hội cộng đồng năm 2025 và Bằng khen trong Phong trào thi đua “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước năm 2025 dành cho cá nhân Madame Nguyễn Thị Nga – Chủ tịch Tập đoàn BRG và tập thể Tập đoàn BRG.

01-tap-doan-brg-duoc-chu-tich-nuoc-trao-tang-huan-chuong-lao-dong-hang-nhat-1769671802.jpg

Tập đoàn BRG được Chủ tịch nước trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất

Bồi đắp nội lực cho hành trình vươn tầm quốc tế

Với triết lý kinh doanh là quá trình kiến tạo giá trị cho xã hội, Madame Chủ tịch Nguyễn Thị Nga đã dẫn dắt Tập đoàn BRG ngày càng phát triển mạnh mẽ và hiện thực hóa khát vọng Going Global – Hội nhập quốc tế.

Một trong những hoạt động tiêu biểu là ngày 19/8/2025, Tập đoàn đã khởi công xây dựng dự án Thành phố Thông minh Bắc Hà Nội tại xã Vĩnh Thanh, Hà Nội (một trong 80 dự án trọng điểm được lựa chọn đồng loạt khánh thành và khởi công trên cả nước để chào mừng Kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9). Dự án được đầu tư để trở thành thành phố thông minh trung hòa carbon đầu tiên tại Việt Nam, hiện thực hóa tầm nhìn về một đô thị xanh, đẹp, thông minh, hiện đại và đẳng cấp của cả khu vực, một biểu tượng cho sự phát triển thịnh vượng và bền vững trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, góp phần nâng cao vị thế của Hà Nội và Việt Nam.

02-phoi-canh-du-an-thanh-pho-thong-minh-bac-ha-noi-1769671811.jpg

Phối cảnh dự án Thành phố Thông Minh Bắc Hà Nội

Năm 2025 cũng đánh dấu bước tiến quan trọng khi Tập đoàn BRG đưa Tổ hợp Vui chơi giải trí BRIGHTPARK Ninh Bình vào hoạt động. Nằm trong quần thể sân gôn 36 hố Legend Valley Country Club và khách sạn 200 phòng Legend Valley Hotel, BRIGHTPARK Ninh Bình là tổ hợp công viên giải trí hiện đại, có quy mô lớn, vận hành quanh năm, góp phần kiện toàn hệ sinh thái “All in one – một điểm đến đa trải nghiệm cho mọi lứa tuổi”.

03-cong-trinh-to-hop-cong-vien-giai-tri-brightpark-ninh-binh-1769671810.jpg

Công trình Tổ hợp Công viên Giải trí BRIGHTPARK Ninh Bình

Việc đẩy nhanh tiến độ xây dựng sân gôn thứ hai tại Legend Valley Country Club dự kiến khai trương vào tháng 05/2026 đã thể hiện sự tập trung đầu tư lĩnh vực cốt lõi, khẳng định bước tiến vững chắc trong bức tranh chiến lược lớn mà Tập đoàn BRG theo đuổi về việc phát triển kinh tế thể thao, du lịch như một ngành công nghiệp xanh không khói, khẳng định vị thế, uy tín và sức mạnh của BRG trên thị trường quốc tế và kiến tạo giá trị bền vững cho nền kinh tế nước nhà.

Bước sang năm 2026, Tập đoàn BRG tiếp tục kiên định với các giá trị mục tiêu về phát triển bền vững, hội nhập sâu rộng vào chuỗi giá trị toàn cầu, chắt lọc tinh hoa quốc tế để đóng góp mạnh mẽ hơn cho nền kinh tế Việt Nam. Với niềm tin vững chắc, mỗi sự phát triển của BRG hôm nay đều hướng tới việc kiến tạo những di sản giá trị cho cộng đồng và đất nước.

PV

Mọi chi tiết xin liên hệ số hotline (0915.999.467) hoặc gửi email về địa chỉ (toasoan@phaply.vn).

BRG Group
Cùng chủ đề
ROX Group tuổi 30: Củng cố nền tảng, vươn xa trên hành trình mới Thông tin kinh doanh
ROX Group tuổi 30: Củng cố nền tảng, vươn xa trên hành trình mới

Trong ba thập kỷ kiến tạo thuận ích, ROX Group trưởng thành từ chính những trải nghiệm thực tiễn của...

Cửa khẩu thông minh kích hoạt chu kỳ tăng trưởng mới: Vinhomes Golden Avenue nhân đôi sức hút với nhà đầu tư Thông tin kinh doanh
Cửa khẩu thông minh kích hoạt chu kỳ tăng trưởng mới: Vinhomes Golden Avenue nhân đôi sức hút với nhà đầu tư

Việc triển khai mô hình cửa khẩu thông minh đã mở ra kỷ nguyên giao thương mới tại Móng Cái,...

VinFast nhận cú đúp giải thưởng danh giá tại Auto9 Awards 2026 Thông tin kinh doanh
VinFast nhận cú đúp giải thưởng danh giá tại Auto9 Awards 2026

VinFast được trao 2 giải thưởng gồm “Tân binh của năm” và “Xe đáng tiền của năm” cho mẫu xe...

SeABank đạt 6.868 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng trưởng về quy mô và hiệu quả hoạt động Thông tin kinh doanh
SeABank đạt 6.868 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng trưởng về quy mô và hiệu quả hoạt động

Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank, HOSE: SSB) công bố kết quả kinh doanh năm 2025 với lợi nhuận...

Dịch vụ kỹ thuật theo yêu cầu, nâng tầm trải nghiệm cư dân Thông tin kinh doanh
Dịch vụ kỹ thuật theo yêu cầu, nâng tầm trải nghiệm cư dân

Những sự cố điện nước trong căn hộ thường xảy ra bất ngờ, trong khi việc tìm thợ bên ngoài...

Sun PhuQuoc Airways mở đường bay thẳng Phú Quốc - Đài Bắc: Vé chỉ từ 1,5 triệu đồng Thông tin kinh doanh
Sun PhuQuoc Airways mở đường bay thẳng Phú Quốc - Đài Bắc: Vé chỉ từ 1,5 triệu đồng

Ngày 21/1, Sun PhuQuoc Airways chính thức mở bán vé đường bay thẳng kết nối Phú Quốc với Đài Bắc...

Mới cập nhật
Luật Tòa án chuyên biệt tại Trung tâm tài chính quốc tế và sự chuyển đổi mô hình tư pháp Việt Nam trong bối cảnh hội nhập toàn cầu

Luật Tòa án chuyên biệt tại Trung tâm tài chính quốc tế và sự chuyển đổi mô hình tư pháp Việt Nam trong bối cảnh hội nhập toàn cầu

Trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế sâu rộng qua các hiệp định CPTPP và EVFTA, Luật Tòa án chuyên biệt tại Trung tâm tài chính quốc tế (Luật số 150/2025/QH15, thông qua ngày 11/12/2025, hiệu lực từ 01/01/2026) đánh dấu bước tiến quan trọng trong cải cách tư pháp Việt Nam

3 giờ trước Khoa học Pháp Lý

Luật An ninh mạng 2025: Những tác động tới doanh nghiệp công nghệ và thị trường kinh tế số

Luật An ninh mạng 2025: Những tác động tới doanh nghiệp công nghệ và thị trường kinh tế số

(Pháp lý). Luật An ninh mạng 2025 có ý nghĩa then chốt trong việc bảo đảm an ninh mạng quốc gia, đồng thời cũng tạo ra những tác động đối với doanh nghiệp công nghệ và thị trường kinh tế số. Do đó, việc nghiên cứu Luật giúp đưa ra những định hướng, chính sách chiến lược phát triển bền vững cho doanh nghiệp và nền kinh tế số.

4 giờ trước Pháp lý và Kinh doanh

Nâng cao hiệu quả giám sát, phản biện xã hội của Hội Luật gia Việt Nam đáp ứng yêu cầu xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa

Nâng cao hiệu quả giám sát, phản biện xã hội của Hội Luật gia Việt Nam đáp ứng yêu cầu xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa

Trong tiến trình xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam, việc hoàn thiện hệ thống pháp luật và nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật đòi hỏi tăng cường các cơ chế giám sát và phản biện xã hội nhằm bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp, tính thống nhất và tính khả thi của pháp luật.

4 giờ trước Diễn đàn - Luật gia

Quyền sở hữu trí tuệ nội dung số do AI sáng tạo, thực trạng pháp lý và giải pháp phát triển kinh tế số tại Việt Nam

Quyền sở hữu trí tuệ nội dung số do AI sáng tạo, thực trạng pháp lý và giải pháp phát triển kinh tế số tại Việt Nam

(Pháp lý). Nội dung số do AI sáng tạo, đang định hình xu hướng kinh tế số tại Việt Nam, nhưng khung pháp lý về quyền sở hữu vẫn còn nhiều khoảng trống. Bài viết phân tích các quy định pháp luật hiện hành liên quan đến quyền tác giả và quyền tài sản, phân tích những hạn chế, đồng thời đề xuất các giải pháp để xây dựng một khung pháp lý chặt chẽ, giúp người dùng tự tin khai thác giá trị kinh tế từ nội dung số, góp phần đưa kinh tế số Việt Nam tiến xa hơn trong kỷ nguyên AI.

4 giờ trước Pháp lý và Kinh doanh

Trọng tài trực tuyến – Kinh nghiệm của Singapore

Trọng tài trực tuyến – Kinh nghiệm của Singapore

(Pháp lý). Hiện nay, giải quyết tranh chấp thông qua phương thức trọng tài trực tuyến đã và đang được áp dụng tại nhiều quốc gia trên thế giới. Tuy nhiên, hoạt động này ở Việt Nam vẫn còn nhiều thách thức, bất cập. Bài viết đã nghiên cứu và tổng hợp các quy định về tố tụng trọng tài trực tuyến của Trung tâm Trọng tài quốc tế Singapore, có thể là tài liệu tham khảo để các cơ quan chức năng, trung tâm trọng tài Việt Nam tham khảo trong quá trình xây dựng và thi hành pháp luật, đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước trong kỉ nguyên mới của dân tộc.

4 giờ trước Kinh nghiệm pháp lý

Vincom Retail ra mắt dòng sản phẩm Vincom Collection – mô hình khu phố thương mại đa trải nghiệm thế hệ mới

Vincom Retail ra mắt dòng sản phẩm Vincom Collection – mô hình khu phố thương mại đa trải nghiệm thế hệ mới

Công ty Cổ phần Vincom Retail chính thức giới thiệu Vincom Collection - dòng thương hiệu khu phố thương mại tuyển chọn trải nghiệm, hiện diện tại các đại đô thị Vinhomes và điểm đến du lịch trọng điểm trên cả nước. Được bảo chứng bởi nhà phát triển bất động sản bán lẻ hàng đầu Việt Nam, Vincom Collection không chỉ tiên phong kiến tạo các xu hướng tiêu dùng, mua sắm, giải trí thời thượng bậc nhất, mà còn định hình những dấu ấn khác biệt, khẳng định vị thế của từng khu vực trên bản đồ điểm đến quốc gia.

10 giờ trước Dự án - BĐS

Lạc bước ở làng đào cổ trên núi cao

Lạc bước ở làng đào cổ trên núi cao

Để đến được thôn Lùng Cúng, xã Nậm Có (tỉnh Lào Cai), từ trung tâm xã Mù Cang Chải, chúng tôi phải vượt quãng đường dài chừng 25km. Đường không xa nhưng lại là thử thách thực sự, bởi phần lớn là đường đất, dốc cao, trơn trượt.

11 giờ trước Thông tin cần biết

Việt Nam kêu gọi các nước sớm ký và phê chuẩn Công ước Hà Nội

Việt Nam kêu gọi các nước sớm ký và phê chuẩn Công ước Hà Nội

Từ ngày 26-30/1, tại Vienna (Áo), diễn ra phiên họp Ủy ban đặc biệt xây dựng Quy chế thực thi Công ước Liên hợp quốc về Chống tội phạm mạng (Công ước Hà Nội). Đây là phiên họp đầu tiên của Ủy ban sau khi Công ước được mở ký tại Hà Nội ngày 25 – 26/10/2025.

11 giờ trước Kinh doanh - Quốc tế

Ban Bí thư chỉ đạo xác thực danh tính người dùng mạng xã hội

Ban Bí thư chỉ đạo xác thực danh tính người dùng mạng xã hội

Ban Bí thư yêu cầu triển khai xác thực danh tính bắt buộc với người dùng mạng xã hội, kiểm soát độ tuổi để bảo vệ trẻ em và tăng cường quản lý, bảo đảm an ninh trên không gian mạng.

11 giờ trước Sự kiện - Chính sách

Một số giải pháp hoàn thiện quy định về đầu tư trực tiếp ra nước ngoài

Một số giải pháp hoàn thiện quy định về đầu tư trực tiếp ra nước ngoài

(Pháp lý). Chính sách đầu tư thay đổi và các yêu cầu nghiêm ngặt từ các quốc gia tiếp nhận đầu tư là một trong những yếu tố tác động, khiến doanh nghiệp Việt gặp khó khăn trong việc duy trì và mở rộng hoạt động đầu tư quốc tế. Từ thực tiễn và nghiên cứu một số bất cập của qui định pháp luật, bài viết đề xuất một số giải pháp nhằm thúc đẩy sự phát triển của lĩnh vực đầu tư ra nước ngoài.

1 ngày trước Kinh doanh - Quốc tế

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin

Đăng ký ngay