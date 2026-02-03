Triển khai nghị quyết và kiện toàn nhân sự sau Đại hội XIV

Sau Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV, Bộ Chính trị đã ban hành chỉ thị để triển khai Nghị quyết Đại hội và từng bước kiện toàn nhân sự cấp cao.

Sáng 2/2, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp Hội đồng Lý luận Trung ương, Tạp chí Cộng sản và Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam tổ chức hội thảo khoa học "Những giải pháp đưa Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng vào cuộc sống". Đây là hội thảo quy mô lớn đầu tiên diễn ra sau 10 ngày Đại hội bế mạc.

Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng cho biết Tổng Bí thư Tô Lâm nhiều lần nhấn mạnh thông điệp xuyên suốt là chuyển mạnh từ nhận thức sang hành động, khắc phục khâu yếu kéo dài qua nhiều nhiệm kỳ là tổ chức thực hiện nghị quyết trong thực tiễn.

Theo ông, tinh thần hành động phải được cụ thể hóa bằng các nhiệm vụ có lộ trình, nguồn lực, sản phẩm, tiến độ và cơ chế đánh giá rõ ràng. Sau hội thảo này, các hội nghị chuyên đề sâu sẽ được tổ chức theo từng lĩnh vực như tăng trưởng nhanh và bền vững, xây dựng mô hình tăng trưởng mới, phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, hoàn thiện thể chế, phát huy vai trò kinh tế tư nhân, bảo đảm quốc phòng an ninh, đối ngoại và xây dựng Đảng.

Hội nghị toàn quốc quán triệt Nghị quyết cũng sẽ được tổ chức nhằm sớm đưa tinh thần Đại hội XIV đi vào cuộc sống một cách thực chất, hiệu quả.

Tổng Bí thư Tô Lâm. Ảnh: Giang Huy

Trước đó tại phiên bế mạc, 100% đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Các văn kiện được thông qua gồm Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII trình Đại hội XIV; Báo cáo tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn về công cuộc đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa trong 40 năm; Báo cáo tổng kết 15 năm thi hành Điều lệ Đảng và định hướng sửa đổi, bổ sung Điều lệ Đảng. Nghị quyết có hiệu lực ngay, là căn cứ để Đảng, Nhà nước và hệ thống chính trị tổ chức triển khai thực hiện.

Ngay trong ngày bế mạc, Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị số 01 về nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng. Chỉ thị xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm của năm 2026 và cả nhiệm kỳ; yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng xây dựng chương trình hành động, kế hoạch cụ thể gắn với chức năng, nhiệm vụ từng địa phương, cơ quan, hoàn thành trong quý I/2026.

Ông Nguyễn Đức Hà (nguyên Vụ trưởng Cơ sở Đảng, Ban Tổ chức Trung ương) nhận định một điểm mới của Đại hội XIV là lần đầu tiên Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết được tích hợp ngay trong Văn kiện với yêu cầu "rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời gian, rõ thẩm quyền, rõ kết quả". Cách làm này nhằm bảo đảm nghị quyết không chỉ dừng ở định hướng mà đi thẳng vào khâu tổ chức thực hiện.

Theo ông, tinh thần xuyên suốt của nhiệm kỳ mới là gắn giữa "nói" và "làm", khắc phục tình trạng nghị quyết đúng nhưng triển khai chậm. Vì vậy, bên cạnh việc quán triệt nhận thức, các cấp, các ngành được yêu cầu rà soát, bổ sung và hoàn thiện chương trình hành động, xác định rõ trọng tâm, giải pháp và nguồn lực.

Trưởng ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng. Một trong những nhiệm vụ của Ban Tổ chức Trung ương là cơ quan chuyên môn - nghiệp vụ về công tác tổ chức, cán bộ, đảng viên. Ảnh: Giang Huy

Kiện toàn nhân sự cấp cao

Chiều 30/1 tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì lễ công bố các quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ sau Đại hội XIV. Bộ Chính trị phân công Ủy viên Bộ Chính trị Lê Minh Trí giữ chức Trưởng Ban Nội chính Trung ương; bổ nhiệm Ủy viên Bộ Chính trị Đoàn Minh Huấn làm Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

Việc kiện toàn này diễn ra song song với quá trình triển khai nghị quyết, thể hiện yêu cầu ổn định tổ chức để bảo đảm điều hành thông suốt ngay từ đầu nhiệm kỳ.

Trước đó Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng diễn ra từ 19 đến 23/1/2026 tại Hà Nội đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình. Chiều 22/1, Đại hội bầu Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV gồm 200 ủy viên, trong đó 180 ủy viên chính thức và 20 ủy viên dự khuyết. Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV sau đó tiến hành các nội dung nhân sự đầu nhiệm kỳ. Trung ương bầu Bộ Chính trị khóa XIV gồm 19 thành viên; bầu Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp tục giữ cương vị người đứng đầu Đảng.

Trung ương bầu 3 Ủy viên Ban Bí thư khóa XIV, trong đó Ủy viên Bộ Chính trị Trần Cẩm Tú được phân công giữ chức Thường trực Ban Bí thư. Hội nghị cũng bầu Ủy ban Kiểm tra Trung ương và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương là Ủy viên Bộ Chính trị Trần Sỹ Thanh. Như vậy, hai chức danh chủ chốt thuộc khối Đảng đã được kiện toàn ngay tại hội nghị đầu tiên của nhiệm kỳ.

Từ nền tảng nhân sự đó, bước tiếp theo là kiện toàn các chức danh lãnh đạo khối Nhà nước theo đúng quy trình của Hiến pháp và pháp luật. Ông Nguyễn Đức Hà cho biết hệ thống chính trị Việt Nam gồm khối Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội; trong đó Đảng giữ vai trò lãnh đạo toàn diện, thực hiện công tác cán bộ và giới thiệu nhân sự để các cơ quan nhà nước bầu hoặc phê chuẩn theo thẩm quyền. Vì vậy, sau khi các chức danh chủ chốt của khối Đảng đã được kiện toàn, việc tiếp theo là hoàn tất quy trình đối với các chức danh lãnh đạo chủ chốt của Nhà nước.

Theo quy định hiện hành, 5 chức danh lãnh đạo chủ chốt của Đảng và Nhà nước gồm Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng, Chủ tịch Quốc hội và Thường trực Ban Bí thư. Ông Nguyễn Đức Hà cho biết việc kiện toàn các chức danh thuộc khối Nhà nước được thực hiện trên cơ sở Ban Chấp hành Trung ương thảo luận, định hướng và giới thiệu nhân sự để Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn theo quy định.