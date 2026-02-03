Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
Quảng cáo #101 Quảng cáo #109
  1. Trang chủ
  2. Sự kiện - Chính sách

Triển khai nghị quyết và kiện toàn nhân sự sau Đại hội XIV

09:39 03/02/2026
Sau Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV, Bộ Chính trị đã ban hành chỉ thị để triển khai Nghị quyết Đại hội và từng bước kiện toàn nhân sự cấp cao.

Sáng 2/2, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp Hội đồng Lý luận Trung ương, Tạp chí Cộng sản và Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam tổ chức hội thảo khoa học "Những giải pháp đưa Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng vào cuộc sống". Đây là hội thảo quy mô lớn đầu tiên diễn ra sau 10 ngày Đại hội bế mạc.

Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng cho biết Tổng Bí thư Tô Lâm nhiều lần nhấn mạnh thông điệp xuyên suốt là chuyển mạnh từ nhận thức sang hành động, khắc phục khâu yếu kéo dài qua nhiều nhiệm kỳ là tổ chức thực hiện nghị quyết trong thực tiễn.

Theo ông, tinh thần hành động phải được cụ thể hóa bằng các nhiệm vụ có lộ trình, nguồn lực, sản phẩm, tiến độ và cơ chế đánh giá rõ ràng. Sau hội thảo này, các hội nghị chuyên đề sâu sẽ được tổ chức theo từng lĩnh vực như tăng trưởng nhanh và bền vững, xây dựng mô hình tăng trưởng mới, phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, hoàn thiện thể chế, phát huy vai trò kinh tế tư nhân, bảo đảm quốc phòng an ninh, đối ngoại và xây dựng Đảng.

Hội nghị toàn quốc quán triệt Nghị quyết cũng sẽ được tổ chức nhằm sớm đưa tinh thần Đại hội XIV đi vào cuộc sống một cách thực chất, hiệu quả.

1-1770086418.jpg

Tổng Bí thư Tô Lâm. Ảnh: Giang Huy

Trước đó tại phiên bế mạc, 100% đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Các văn kiện được thông qua gồm Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII trình Đại hội XIV; Báo cáo tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn về công cuộc đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa trong 40 năm; Báo cáo tổng kết 15 năm thi hành Điều lệ Đảng và định hướng sửa đổi, bổ sung Điều lệ Đảng. Nghị quyết có hiệu lực ngay, là căn cứ để Đảng, Nhà nước và hệ thống chính trị tổ chức triển khai thực hiện.

Ngay trong ngày bế mạc, Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị số 01 về nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng. Chỉ thị xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm của năm 2026 và cả nhiệm kỳ; yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng xây dựng chương trình hành động, kế hoạch cụ thể gắn với chức năng, nhiệm vụ từng địa phương, cơ quan, hoàn thành trong quý I/2026.

Ông Nguyễn Đức Hà (nguyên Vụ trưởng Cơ sở Đảng, Ban Tổ chức Trung ương) nhận định một điểm mới của Đại hội XIV là lần đầu tiên Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết được tích hợp ngay trong Văn kiện với yêu cầu "rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời gian, rõ thẩm quyền, rõ kết quả". Cách làm này nhằm bảo đảm nghị quyết không chỉ dừng ở định hướng mà đi thẳng vào khâu tổ chức thực hiện.

Theo ông, tinh thần xuyên suốt của nhiệm kỳ mới là gắn giữa "nói" và "làm", khắc phục tình trạng nghị quyết đúng nhưng triển khai chậm. Vì vậy, bên cạnh việc quán triệt nhận thức, các cấp, các ngành được yêu cầu rà soát, bổ sung và hoàn thiện chương trình hành động, xác định rõ trọng tâm, giải pháp và nguồn lực.

2-1770086424.jpg

Trưởng ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng. Một trong những nhiệm vụ của Ban Tổ chức Trung ương là cơ quan chuyên môn - nghiệp vụ về công tác tổ chức, cán bộ, đảng viên. Ảnh: Giang Huy

Kiện toàn nhân sự cấp cao

Chiều 30/1 tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì lễ công bố các quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ sau Đại hội XIV. Bộ Chính trị phân công Ủy viên Bộ Chính trị Lê Minh Trí giữ chức Trưởng Ban Nội chính Trung ương; bổ nhiệm Ủy viên Bộ Chính trị Đoàn Minh Huấn làm Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

Việc kiện toàn này diễn ra song song với quá trình triển khai nghị quyết, thể hiện yêu cầu ổn định tổ chức để bảo đảm điều hành thông suốt ngay từ đầu nhiệm kỳ.

Trước đó Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng diễn ra từ 19 đến 23/1/2026 tại Hà Nội đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình. Chiều 22/1, Đại hội bầu Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV gồm 200 ủy viên, trong đó 180 ủy viên chính thức và 20 ủy viên dự khuyết. Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV sau đó tiến hành các nội dung nhân sự đầu nhiệm kỳ. Trung ương bầu Bộ Chính trị khóa XIV gồm 19 thành viên; bầu Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp tục giữ cương vị người đứng đầu Đảng.

Trung ương bầu 3 Ủy viên Ban Bí thư khóa XIV, trong đó Ủy viên Bộ Chính trị Trần Cẩm Tú được phân công giữ chức Thường trực Ban Bí thư. Hội nghị cũng bầu Ủy ban Kiểm tra Trung ương và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương là Ủy viên Bộ Chính trị Trần Sỹ Thanh. Như vậy, hai chức danh chủ chốt thuộc khối Đảng đã được kiện toàn ngay tại hội nghị đầu tiên của nhiệm kỳ.

Từ nền tảng nhân sự đó, bước tiếp theo là kiện toàn các chức danh lãnh đạo khối Nhà nước theo đúng quy trình của Hiến pháp và pháp luật. Ông Nguyễn Đức Hà cho biết hệ thống chính trị Việt Nam gồm khối Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội; trong đó Đảng giữ vai trò lãnh đạo toàn diện, thực hiện công tác cán bộ và giới thiệu nhân sự để các cơ quan nhà nước bầu hoặc phê chuẩn theo thẩm quyền. Vì vậy, sau khi các chức danh chủ chốt của khối Đảng đã được kiện toàn, việc tiếp theo là hoàn tất quy trình đối với các chức danh lãnh đạo chủ chốt của Nhà nước.

Theo quy định hiện hành, 5 chức danh lãnh đạo chủ chốt của Đảng và Nhà nước gồm Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng, Chủ tịch Quốc hội và Thường trực Ban Bí thư. Ông Nguyễn Đức Hà cho biết việc kiện toàn các chức danh thuộc khối Nhà nước được thực hiện trên cơ sở Ban Chấp hành Trung ương thảo luận, định hướng và giới thiệu nhân sự để Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn theo quy định.

Theo vnexpress.net Copy link
Link bài gốc Copy link https://vnexpress.net/trien-khai-nghi-quyet-va-kien-toan-nhan-su-sau-dai-hoi-xiv-5010791.html

Mọi chi tiết xin liên hệ số hotline (0915.999.467) hoặc gửi email về địa chỉ (toasoan@phaply.vn).

Cùng chủ đề
Thống nhất danh sách 217 người được cơ quan, tổ chức ở Trung ương giới thiệu ứng cử Đại biểu Quốc hội Sự kiện - Chính sách
Thống nhất danh sách 217 người được cơ quan, tổ chức ở Trung ương giới thiệu ứng cử Đại biểu Quốc hội

100% đại biểu dự Hội nghị hiệp thương lần thứ hai đã biểu quyết thống nhất cao với danh sách...

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn: Xứng đáng là cơ quan tham mưu chiến lược hàng đầu về công tác lập hiến, lập pháp Sự kiện - Chính sách
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn: Xứng đáng là cơ quan tham mưu chiến lược hàng đầu về công tác lập hiến, lập pháp

Chiều 2/2, tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự và...

Vững bước dưới cờ Đảng Sự kiện - Chính sách
Vững bước dưới cờ Đảng

Cổng Thông tin Điện tử Chính phủ trân trọng giới thiệu bài viết "VỮNG BƯỚC DƯỚI CỜ ĐẢNG" của Tổng...

Hội chợ Mùa Xuân 2026: "Kết nối thịnh vượng - Đón Xuân huy hoàng” Sự kiện - Chính sách
Hội chợ Mùa Xuân 2026: "Kết nối thịnh vượng - Đón Xuân huy hoàng”

Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026 sẽ diễn ra trong 12 ngày, từ ngày 2-13/2 tại Trung...

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 2/2026 Sự kiện - Chính sách
Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 2/2026

Tháng 2/2026 có nhiều chính sách mới có hiệu lực, nổi bật là quy định xử phạt vi phạm hành...

Thủ tướng: Tối ưu hóa nguồn lực nhà nước và mở rộng hợp tác công tư không giới hạn Sự kiện - Chính sách
Thủ tướng: Tối ưu hóa nguồn lực nhà nước và mở rộng hợp tác công tư không giới hạn

Sáng 1/2, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia...

Mới cập nhật
Lợi thế nào trong thu hút và giữ chân doanh nghiệp FDI?

Lợi thế nào trong thu hút và giữ chân doanh nghiệp FDI?

Trong bối cảnh dòng vốn đầu tư toàn cầu đang suy giảm, cạnh tranh trong thu hút FDI ngày càng trở nên gay gắt. Dù vậy, Việt Nam vẫn đang giữ nhịp thu hút được vốn FDI khá tốt trong bối cảnh sụt giảm toàn thế giới.

9 giờ trước Pháp lý và Kinh doanh

Biệt thự view sông, công viên, sở hữu vườn riêng 200m2 The Golden Retreat: An nhiên mỗi ngày, thịnh vượng dài hạn

Biệt thự view sông, công viên, sở hữu vườn riêng 200m2 The Golden Retreat: An nhiên mỗi ngày, thịnh vượng dài hạn

Giữa một thành phố cảng đang vươn mình thành trung tâm giao thương, logistics hàng đầu châu Á, vẫn còn một miền xanh tinh tuyển dành riêng cho những chủ nhân tinh hoa biết tận hưởng cuộc sống. Đó là The Golden Retreat của Vinhomes Golden City, nơi mỗi khoảnh khắc là một cuộc đối thoại tĩnh tại với thiên nhiên, mỗi m2 đất là một dòng chảy phong thủy giữ tài, sinh lộc.

9 giờ trước Dự án - BĐS

Trọng tài trực tuyến – Kinh nghiệm của Singapore

Trọng tài trực tuyến – Kinh nghiệm của Singapore

(Pháp lý). Hiện nay, giải quyết tranh chấp thông qua phương thức trọng tài trực tuyến đã và đang được áp dụng tại nhiều quốc gia trên thế giới. Tuy nhiên, hoạt động này ở Việt Nam vẫn còn nhiều thách thức, bất cập. Bài viết đã nghiên cứu và tổng hợp các quy định về tố tụng trọng tài trực tuyến của Trung tâm Trọng tài quốc tế Singapore, có thể là tài liệu tham khảo để các cơ quan chức năng, trung tâm trọng tài Việt Nam tham khảo trong quá trình xây dựng và thi hành pháp luật, đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước trong kỉ nguyên mới của dân tộc.

11 giờ trước Kinh nghiệm pháp lý

Thống nhất danh sách 217 người được cơ quan, tổ chức ở Trung ương giới thiệu ứng cử Đại biểu Quốc hội

Thống nhất danh sách 217 người được cơ quan, tổ chức ở Trung ương giới thiệu ứng cử Đại biểu Quốc hội

100% đại biểu dự Hội nghị hiệp thương lần thứ hai đã biểu quyết thống nhất cao với danh sách 217 người được các cơ quan, tổ chức, đơn vị ở Trung ương được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI theo đúng quy định.

16 giờ trước Sự kiện - Chính sách

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn: Xứng đáng là cơ quan tham mưu chiến lược hàng đầu về công tác lập hiến, lập pháp

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn: Xứng đáng là cơ quan tham mưu chiến lược hàng đầu về công tác lập hiến, lập pháp

Chiều 2/2, tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự và phát biểu chỉ đạo tại Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội (4/3/1946-4/3/2026).

16 giờ trước Sự kiện - Chính sách

SonKim Group đồng hành cùng giải Golf Long Bình Open lần thứ I năm 2026

SonKim Group đồng hành cùng giải Golf Long Bình Open lần thứ I năm 2026

Tại Sân Golf Thủ Đức, SonKim Group đã vinh dự đồng hành cùng Ủy ban Nhân dân – Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Long Bình, Hội Doanh nghiệp phường Long Bình và Hội Golf Thủ Đức tổ chức Lễ khai mạc Giải Golf Long Bình Open lần thứ I năm 2026.

18 giờ trước Thông tin kinh doanh

Vững bước dưới cờ Đảng

Vững bước dưới cờ Đảng

Cổng Thông tin Điện tử Chính phủ trân trọng giới thiệu bài viết "VỮNG BƯỚC DƯỚI CỜ ĐẢNG" của Tổng Bí thư Tô Lâm nhân dịp kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 – 3/2/2026).

1 ngày trước Sự kiện - Chính sách

Vinamilk tiếp tục vượt đỉnh doanh thu của quý trước, với hơn 17 nghìn tỷ đồng

Vinamilk tiếp tục vượt đỉnh doanh thu của quý trước, với hơn 17 nghìn tỷ đồng

Tổng doanh thu hợp nhất Quý 4/2025 của Vinamilk đạt 17.045 tỷ đồng, tiếp tục lập đỉnh mới, tăng 10,1% so với cùng kỳ. Kết quả này giúp tổng doanh thu hợp nhất năm 2025 của “ông lớn” ngành sữa Việt Nam đạt 63.724 tỷ đồng, tăng 3,1% so với cùng kỳ, cao nhất lịch sử công ty.

1 ngày trước Thông tin kinh doanh

Đổi mới tư duy thi hành pháp luật trong kỷ nguyên phát triển mới của đất nước: Suy nghĩ bước đầu

Đổi mới tư duy thi hành pháp luật trong kỷ nguyên phát triển mới của đất nước: Suy nghĩ bước đầu

( Pháp lý). Trong kỷ nguyên phát triển mới của đất nước, với những biến đổi sâu sắc do chuyển đổi số, hội nhập quốc tế và yêu cầu xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, thi hành pháp luật đang đứng trước những đòi hỏi mới về chất lượng, hiệu quả và tính thích ứng.

1 ngày trước Diễn đàn - Luật gia

Hội chợ Mùa Xuân 2026: "Kết nối thịnh vượng - Đón Xuân huy hoàng”

Hội chợ Mùa Xuân 2026: "Kết nối thịnh vượng - Đón Xuân huy hoàng”

Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026 sẽ diễn ra trong 12 ngày, từ ngày 2-13/2 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC), Đông Anh, Hà Nội. Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026 được tổ chức trên nền tảng thành công nổi bật của Hội chợ Mùa Thu lần thứ nhất năm 2025.

1 ngày trước Sự kiện - Chính sách

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin

Đăng ký ngay