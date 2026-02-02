Hội chợ Mùa Xuân 2026: "Kết nối thịnh vượng - Đón Xuân huy hoàng”

Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026 sẽ diễn ra trong 12 ngày, từ ngày 2-13/2 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC), Đông Anh, Hà Nội. Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026 được tổ chức trên nền tảng thành công nổi bật của Hội chợ Mùa Thu lần thứ nhất năm 2025.

Hội chợ Mùa Xuân 2026 mang chủ đề xuyên suốt “Kết nối thịnh vượng - Đón xuân huy hoàng,” hướng tới xây dựng không gian hội chợ vừa đậm đà bản sắc văn hóa Việt Nam, vừa phát huy vai trò của thương mại, công nghiệp và du lịch trong dịp cao điểm tiêu dùng đầu năm.

Quy mô hội chợ sẽ bao gồm toàn bộ khu Nhà Triển lãm Kim Quy với diện tích hơn 100.000m2 trong nhà, gồm 10 sảnh trưng bày (mỗi sảnh khoảng 10.000m2, tương đương khoảng 3.000 gian hàng tiêu chuẩn) và không gian ngoài trời, bao gồm các phân khu.

Với chủ đề “Kết nối thịnh vượng - Đón Xuân huy hoàng,” Hội chợ Mùa Xuân 2026 được định vị không chỉ là hoạt động thương mại-dịch vụ quy mô lớn, mà còn là nhiệm vụ chính trị quan trọng, góp phần kích cầu tiêu dùng, phát triển thị trường trong nước dịp cao điểm Tết; kết nối sản xuất-phân phối-thị trường, mở rộng hệ thống tiêu thụ và chuỗi cung ứng nội địa; quảng bá sản phẩm Việt Nam, thương hiệu Việt Nam, thúc đẩy hợp tác-đầu tư-thương mại; lan tỏa giá trị văn hóa dân tộc, tạo không khí phấn khởi, sôi động trong dịp Tết cổ truyền.

Tại Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026, ba yếu tố “chính trị-kinh tế-văn hóa” không tách rời mà được lồng ghép nhuần nhuyễn, tạo nên giá trị khác biệt cho sự kiện. Đầu tiên là yếu tố chính trị được thể hiện rõ nét thông qua vai trò chỉ đạo thống nhất của Chính phủ, sự vào cuộc đồng bộ của các bộ, ngành, địa phương và cả hệ thống chính trị.

Hội chợ không chỉ phản ánh quyết tâm của Đảng và Nhà nước trong việc phát triển thị trường trong nước, thúc đẩy tiêu dùng và hỗ trợ doanh nghiệp, mà còn thể hiện tư duy điều hành mới: Nhà nước kiến tạo, dẫn dắt và đồng hành cùng doanh nghiệp trong xúc tiến thương mại phát triển thị trường trong nước và hội nhập quốc tế phát triển xuất khẩu.

Cùng đó là yếu tố kinh tế là trục xuyên tâm của hội chợ, thể hiện ở quy mô tổ chức cấp quốc gia, nội dung trưng bày theo chuỗi giá trị, kết nối cung-cầu, kết nối sản xuất với phân phối và thị trường trong nước với thị trường quốc tế. Hội chợ tạo không gian thực chất để doanh nghiệp quảng bá sản phẩm, tìm kiếm đối tác, mở rộng thị trường, thu hút đầu tư và công nghệ, qua đó góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, ổn định thị trường và phát huy vai trò của kinh tế tư nhân trong giai đoạn phát triển mới.

Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026 được tổ chức trên nền tảng thành công nổi bật của Hội chợ Mùa Thu lần thứ nhất năm 2025. (Ảnh: TTXVN)

Yếu tố văn hóa được lồng ghép một cách sinh động và giàu bản sắc thông qua các không gian tái hiện Tết cổ truyền, Tết vùng miền, các phân khu văn hóa vùng miền, làng nghề, ẩm thực, nghệ thuật và công nghiệp văn hóa. Văn hóa không chỉ tạo nên không khí Xuân, mà còn trở thành “chất xúc tác mềm” cho xúc tiến thương mại, góp phần quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam, nâng cao giá trị và sức cạnh tranh của sản phẩm Việt Nam trên thị trường trong nước và quốc tế.

Tại Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026, Ban Tổ chức cũng muốn truyền tải và khơi dậy mạnh mẽ phong trào “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” gắn với lòng yêu nước và lòng tự hào, tự tôn dân tộc về hàng Việt Nam. Trong đó, hàng Việt Nam không chỉ được hiểu đơn thuần là mặt hàng được ưu tiên và hỗ trợ, mà còn truyền tải thông điệp rằng hàng Việt Nam đã đảm bảo đủ chất lượng, tinh hoa để xứng đáng được người tiêu dùng tin dùng.

"Hành trình du Xuân xuyên Việt"

Một trong những điểm nhấn nổi bật của Hội chợ Mùa Xuân 2026 là cách tiếp cận tổ chức theo concept "hành trình du xuân xuyên Việt," kết hợp hài hòa giữa thương mại, văn hóa và trải nghiệm. Theo đó, hội chợ được chia thành 8 phân khu lớn, mỗi phân khu mang một sắc thái riêng nhưng thống nhất trong tổng thể chung.

Phân khu Địa phương chủ đề do Thành phố Hồ Chí Minh đảm nhiệm vai trò trung tâm, là điểm khởi đầu của hành trình du xuân, giới thiệu những thành tựu nổi bật trong phát triển kinh tế, công nghiệp, thương mại, tài chính, đổi mới sáng tạo, văn hóa và du lịch; đồng thời truyền tải tầm nhìn xây dựng đô thị thông minh, phát triển bền vững và hội nhập quốc tế.

Giới thiệu sản phẩm đặc trưng vùng miền. (Ảnh: TTXVN)

Phân khu “Du xuân quê hương - Sản vật bốn phương” quy tụ tinh hoa sản vật và sắc xuân của các tỉnh, thành phố trên cả nước, giới thiệu sản phẩm đặc trưng vùng miền, thành tựu phát triển kinh tế-xã hội, tiềm năng thương mại-đầu tư và các điểm đến văn hóa, du lịch dịp Tết; qua đó kết nối nông sản, đặc sản, sản phẩm OCOP với thị trường.

Phân khu “Nông sản Việt - Lan tỏa sắc xuân” do Bộ Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, giới thiệu các sản phẩm nông, lâm, thủy sản chủ lực, sản phẩm OCOP, sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý, cùng các mô hình nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp xanh, kinh tế tuần hoàn và kinh tế môi trường, thể hiện sự chuyển mình của nông nghiệp Việt Nam theo hướng hiện đại, bền vững.

Phân khu “Xuân thịnh vượng” do Bộ Công Thương chủ trì, quy tụ các doanh nghiệp đa ngành trong lĩnh vực công nghiệp, thương mại, phân phối và dịch vụ; giới thiệu sản phẩm, giải pháp, mô hình kinh doanh tiêu biểu, thúc đẩy kết nối cung-cầu, kích cầu tiêu dùng và phát triển thị trường nội địa dịp Tết.

Triển lãm chuỗi giá trị ngành dệt may, da giày, đồ gỗ và thủ công mỹ nghệ (VIVC 2026) được tổ chức với thông điệp “Từ nguyên liệu đến thị trường - Chuỗi giá trị toàn diện,” phản ánh bức tranh toàn diện của các ngành xuất khẩu chủ lực.

Không gian “Tết sum vầy” do Thành phố Hà Nội chủ trì được xác định là điểm nhấn văn hóa đặc sắc, tái hiện sinh động không khí Tết cổ truyền của người Việt.

“Tết Sum vầy” không chỉ đơn thuần là khu trưng bày mà còn là không gian giáo dục văn hóa, nơi các thế hệ có thể cùng tham gia, trải nghiệm và thấu hiểu hơn về phong tục Tết cổ truyền. Việc tái hiện những hình ảnh quen thuộc như câu đối đỏ, bánh chưng xanh, nghề thủ công truyền thống... góp phần bồi đắp tình yêu đối với văn hóa dân tộc, đặc biệt trong bối cảnh đời sống hiện đại có nhiều thay đổi.

Phân khu “Tết Sum vầy” cũng tạo nên sự cân bằng hài hòa trong tổng thể Hội chợ Xuân 2026 giữa yếu tố thương mại và văn hóa. Bên cạnh các hoạt động xúc tiến giao thương, không gian này mang đến chiều sâu cảm xúc, giúp sự kiện trở thành điểm đến du xuân ý nghĩa đối với người dân Thủ đô và du khách. Sự kết hợp giữa trải nghiệm văn hóa, ẩm thực, nghề truyền thống và quảng bá du lịch góp phần nâng cao giá trị tổng thể của hội chợ.

Với cách tổ chức bài bản, nội dung phong phú và thông điệp rõ ràng, không gian “Tết Sum vầy” được kỳ vọng sẽ là một trong những điểm thu hút nổi bật tại Hội chợ Xuân 2026. Qua đó, hình ảnh Tết cổ truyền Việt Nam được tái hiện đầy đủ, ấm áp và gần gũi, khẳng định sức sống bền bỉ của các giá trị truyền thống trong dòng chảy đời sống đương đại.

Phân khu “Tinh hoa văn hóa Việt Nam” do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, tạo nên không gian “Sắc Xuân Việt,” giới thiệu và từng bước thương mại hóa các sản phẩm của ngành công nghiệp văn hóa, tái hiện Tết Việt qua nghệ thuật biểu diễn, âm nhạc, thời trang, điện ảnh, ẩm thực và trò chơi dân gian.

Phân khu ngoài trời “Vị Xuân gắn kết” bổ trợ cho không gian trong nhà, mang đến không gian ẩm thực Xuân ấm cúng, nơi người dân và du khách giao lưu, trải nghiệm không khí lễ hội, hoàn thiện hành trình du xuân tại Hội chợ.

Các gian hàng trong phân khu được bố trí dưới dạng container, quầy xe đẩy và booth mở, tạo cảm giác gần gũi, đúng chất ẩm thực đường phố. Không gian thị giác và không khí lễ hội được tăng cường với sân khấu trung tâm và các cụm tiểu cảnh trang trí, kết hợp ánh lửa từ bếp nướng, làn khói thơm, âm thanh xèo xèo đặc trưng và mùi gia vị lan tỏa, góp phần tạo nên không khí lễ hội ẩm thực sôi động.

Phân khu “Vị Xuân gắn kết” được xây dựng với tinh thần náo nhiệt, phóng khoáng, đa văn hóa, trở thành điểm hẹn ẩm thực đường phố hiện đại giữa lòng Hà Nội, mang đến cho du khách những trải nghiệm đa dạng về hương vị và không gian lễ hội./.