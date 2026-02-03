Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
Lợi thế nào trong thu hút và giữ chân doanh nghiệp FDI?

16:18 03/02/2026
Trong bối cảnh dòng vốn đầu tư toàn cầu đang suy giảm, cạnh tranh trong thu hút FDI ngày càng trở nên gay gắt. Dù vậy, Việt Nam vẫn đang giữ nhịp thu hút được vốn FDI khá tốt trong bối cảnh sụt giảm toàn thế giới.

Việt Nam hiện thuộc nhóm 15 quốc gia đang phát triển thu hút FDI lớn nhất thế giới. Vốn FDI đóng góp khoảng 16% tổng vốn đầu tư toàn xã hội. Điều này đến từ quyết tâm thực hiện Nghị quyết số 50 của Bộ Chính trị về định hướng hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác đầu tư nước ngoài đến năm 2030. Trong đó, mục tiêu vốn FDI đăng ký vào Việt Nam giai đoạn 2026 - 2030 khoảng 200 - 300 tỷ USD, trung bình mỗi năm nước ta thu hút khoảng 40 - 50 tỷ USD vốn FDI.

Một trong những nhân tố then chốt để nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tại Việt Nam là công tác cải cách thủ tục hành chính, xây dựng và hoàn thiện thể chế, cải thiện môi trường đầu tư. Bên cạnh đó, yếu tố quan trọng không kém là dịch vụ hỗ trợ nhà đầu tư.

Hệ sinh thái dịch vụ hỗ trợ nhà đầu tư

Ông Lê Công Long, Trưởng Ban Kinh doanh ROX iPark, đơn vị phát triển bất động sản công nghiệp với 14 Khu công nghiệp (KCN) trên toàn quốc chia sẻ từ thực tế làm việc với các doanh nghiệp FDI cho thấy mối quan tâm của nhà đầu tư hiện nay không chỉ dừng lại ở việc lựa chọn mặt bằng hay vị trí đặt nhà máy. Doanh nghiệp ngày càng quan tâm nhiều hơn đến bài toán tổng thể: khả năng tiếp cận vốn, dòng tiền trong quá trình vận hành, kiểm soát rủi ro, cũng như dư địa để mở rộng trong tương lai.

Do đó, các KCN cần tập trung ưu tiên phát triển theo các định hướng chiến lược. Một là, nâng cấp hạ tầng theo chuẩn ESG: hệ thống xử lý nước thải, tiết kiệm năng lượng, cây xanh, và đặc biệt là quản lý vận hành bằng giải pháp số. Hai là, tập trung phát triển hạ tầng và dịch vụ đồng hành, thay vì dàn trải xây nhà xưởng. Cách làm này sẽ thu hút được những nhà đầu tư lớn, đối tác chuyên nghiệp và tạo nên hệ sinh thái đa dạng. Ba là, gắn quy hoạch khu công nghiệp với hạ tầng quốc gia (cao tốc, cảng biển, sân bay) để giảm chi phí logistics cho nhà đầu tư. Hiện các dự án do ROX iPark quản lý như Quang Minh, Gia Lộc, Minh Quang hay Quế Võ đang đi theo định hướng này.

picture-1-1770110420.png

Ông Lê Công Long, Trưởng Ban Kinh doanh ROX iPark tại hội thảo khách hàng FDI

ROX iPark cũng rất năng động trong việc bắt tay cùng các đối tác để hình thành chuỗi dịch vụ khép kín nhằm đáp ứng tối đa nhu cầu của nhà đầu tư. Theo đó, doanh nghiệp đã bắt tay cùng ngân hàng MSB. Nhờ đó, doanh nghiệp FDI đã và đang hoạt động tại Việt Nam khi mở rộng đầu tư vào các khu công nghiệp của ROX iPark có thể được tài trợ vốn ngay từ thời điểm ký thỏa thuận đặt cọc (MOU); mức tài trợ lên tới 85% giá trị tiền thuê đất, giúp doanh nghiệp chủ động hơn về dòng tiền và tiến độ triển khai dự án. Bên cạnh đó, doanh nghiệp còn được giảm các khoản phí khu công nghiệp như phí quản lý, xử lý nước thải, bảo vệ môi trường… khi vay vốn từ MSB.  

ROX iPark phối hợp với đơn vị quản lý vận hành các KCN là ROX Key (thành viên cùng nằm trong hệ sinh thái ROX Group với ROX iPark), với kinh nghiệm 30 năm trong lĩnh vực quản lý vận hành KCN, am hiểu các quy trình, quy định đặc thù và luật pháp trong việc xây dựng bộ tiêu chuẩn cho các nhà máy xử lý nước thải. Việc này giúp các DN trong KCN tiết kiệm đáng kể thời gian, tối ưu chi phí vận hành và hạn chế tối đa rủi ro pháp lý.

picture-2-1770110414.jpg

“Đối tác phát triển” dài hạn của doanh nghiệp FDI

Không chỉ cho thuê đất, ROX iPark đang nỗ lực để cung cấp môi trường đầu tư toàn diện, đồng hành trọn vẹn cùng doanh nghệp từ tư vấn, hồ sơ, pháp lý, hạ tầng,… đến hỗ trợ tài chính, vận hành.

Theo ông Long “đây chính là cách để không chỉ ROX iPark, mà cả thị trường Việt Nam thích ứng với biến động ngắn hạn và xây dựng hệ sinh thái khu công nghiệp bền vững, hấp dẫn hơn trong mắt nhà đầu tư quốc tế”.

dji-0221-1770110490.jpg

Một trong những KCN do ROX iPark phát triển

Trước hết, đó là khả năng hỗ trợ tài chính ngay từ giai đoạn MOU là một khác biệt rất rõ ràng so với mặt bằng chung thị trường KCN. Trong bối cảnh dòng vốn toàn cầu ngày càng thận trọng, doanh nghiệp FDI luôn phải tính toán kỹ dòng tiền và tốc độ triển khai dự án. Việc được tài trợ tới 85% giá trị thuê đất ngay từ đầu, kèm ưu đãi chi phí vận hành giúp nhà đầu tư giảm áp lực vốn ban đầu, rút ngắn thời gian ra quyết định và đẩy nhanh tiến độ xây dựng nhà máy. Đây chính là “đòn bẩy mềm” nhưng có tác động rất thực đến quyết định chọn địa điểm đầu tư.

Thứ hai, mô hình chuỗi dịch vụ khép kín giúp ROX iPark tạo ra trải nghiệm đầu tư liền mạch, điều mà nhiều CĐT KCN vẫn đang thiếu. Thay vì phải làm việc rời rạc với nhiều bên (chủ đầu tư KCN, ngân hàng, đơn vị vận hành, tư vấn môi trường…), doanh nghiệp FDI chỉ cần một đầu mối, với quy trình được chuẩn hóa và phối hợp chặt chẽ.

Thứ ba, năng lực quản lý vận hành KCN đáp ứng chuẩn ESG thông qua ROX Key giúp tạo ra giá trị dài hạn cho nhà đầu tư. Việc chuẩn hóa ngay từ đầu các tiêu chuẩn về xử lý nước thải, môi trường, an toàn và tuân thủ pháp luật giúp doanh nghiệp FDI nhanh chóng đáp ứng yêu cầu ngày càng khắt khe từ công ty mẹ, đối tác quốc tế và các thị trường xuất khẩu. Trong bối cảnh “sản xuất xanh” không còn là lựa chọn mà là điều kiện bắt buộc, lợi thế này giúp doanh nghiệp yên tâm đầu tư lâu dài.

Với loạt giải pháp bài bản, đặc biệt là việc bắt tay với các đối tác để hình thành chuỗi dịch vụ khép kín, giải bài toán tổng thể cho nhà đầu tư từ vốn, pháp lý, hạ tầng đến vận hành, ROX iPark đã khẳng định lợi thế cạnh tranh trong thu hút và giữ chân doanh nghiệp FDI. 

PV

ROX Group
