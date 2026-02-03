Thống nhất danh sách 217 người được cơ quan, tổ chức ở Trung ương giới thiệu ứng cử Đại biểu Quốc hội

100% đại biểu dự Hội nghị hiệp thương lần thứ hai đã biểu quyết thống nhất cao với danh sách 217 người được các cơ quan, tổ chức, đơn vị ở Trung ương được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI theo đúng quy định.

Chiều 2/2, tại Hà Nội, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ hai để thỏa thuận lập danh sách sơ bộ những người thuộc các cơ quan, tổ chức, đơn vị ở Trung ương được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Bà Bùi Thị Minh Hoài phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Quang Vinh.

Phát biểu tại hội nghị, bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam - Phó Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia, Trưởng Ban chỉ đạo công tác bầu cử của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, cho biết, sau hội nghị hiệp thương lần thứ nhất, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành nghị quyết điều chỉnh lần thứ nhất cơ cấu, thành phần, số lượng người của cơ quan, tổ chức, đơn vị ở Trung ương và địa phương được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI. Trên cơ sở đó, các cơ quan, tổ chức, đơn vị đã tổ chức hội nghị giới thiệu, lấy ý kiến cử tri nơi công tác đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI của cơ quan, tổ chức, đơn vị mình.

“Hội đồng Bầu cử Quốc gia, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã nhận hồ sơ của 217 đại biểu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và chuyển tới Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam theo đúng quy định, tiến độ đã đề ra.”, bà Bùi Thị Minh Hoài thông tin.

Tại hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Hoàng Công Thủy nêu rõ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành nghị quyết, phân bổ số lượng người của cơ quan, tổ chức, đơn vị ở Trung ương được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI là 217 người.

Đến nay, đã tổ chức thực hiện quy trình giới thiệu theo 3 bước: bước 1 tổ chức hội nghị của Ban lãnh đạo dự kiến giới thiệu người ứng cử; bước 2 tổ chức hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi công tác; bước 3 tổ chức hội nghị ban lãnh đạo mở rộng để giới thiệu người ứng cử.

Các đại biểu biểu quyết tại hội nghị. Ảnh: Quang Vinh.

“Đến 14h00 ngày 30/1/2026, các cơ quan, tổ chức, đơn vị giới thiệu người ứng cử, đã gửi đầy đủ biên bản của hội nghị cử tri nơi công tác và hội nghị ban lãnh đạo mở rộng, để giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, về Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Hội đồng Bầu cử Quốc gia đã gửi đầy đủ danh sách trích ngang, tiểu sử tóm tắt và kê khai tài sản, của người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, đến Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam”, ông Hoàng Công Thủy nói.

Ông Hoàng Công Thủy cho biết, 217/217 người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XVI đều được 100% cử tri nơi công tác tín nhiệm giới thiệu. Qua tổng hợp biên bản hội nghị cử tri nơi công tác và biên bản hội nghị ban lãnh đạo mở rộng để giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XVI, chưa có ý kiến hoặc trường hợp nào nêu các vấn đề hoặc vụ việc liên quan đến người được giới thiệu ứng cử cần phải xác minh.

Tại hội nghị, sau khi nghe các ý kiến phát biểu, 100% đại biểu biểu quyết thống nhất cao với danh sách 217 người được các cơ quan, tổ chức, đơn vị ở Trung ương được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI theo đúng quy định của Luật Bầu cử và hướng dẫn của Hội đồng Bầu cử quốc gia, Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Phát biểu kết luận hội nghị, bà Bùi Thị Minh Hoài cho biết, ngay sau hội nghị, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam sẽ hoàn thiện biên bản, tổng hợp đầy đủ kết quả hiệp thương, chuyển đến Hội đồng Bầu cử quốc gia, Ủy ban Thường vụ Quốc hội theo quy định; đồng thời đôn đốc Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các tỉnh, thành phố tổ chức Hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi cư trú theo đúng thời hạn và chuẩn bị các công việc phục vụ cho hội nghị hiệp thương lần thứ ba.