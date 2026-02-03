Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
Quảng cáo #101 Quảng cáo #109
  1. Trang chủ
  2. Sự kiện - Chính sách

Thống nhất danh sách 217 người được cơ quan, tổ chức ở Trung ương giới thiệu ứng cử Đại biểu Quốc hội

09:44 03/02/2026
100% đại biểu dự Hội nghị hiệp thương lần thứ hai đã biểu quyết thống nhất cao với danh sách 217 người được các cơ quan, tổ chức, đơn vị ở Trung ương được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI theo đúng quy định.

Chiều 2/2, tại Hà Nội, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ hai để thỏa thuận lập danh sách sơ bộ những người thuộc các cơ quan, tổ chức, đơn vị ở Trung ương được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.

1-1770086701.jpg

Bà Bùi Thị Minh Hoài phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Quang Vinh.

Phát biểu tại hội nghị, bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam - Phó Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia, Trưởng Ban chỉ đạo công tác bầu cử của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, cho biết, sau hội nghị hiệp thương lần thứ nhất, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành nghị quyết điều chỉnh lần thứ nhất cơ cấu, thành phần, số lượng người của cơ quan, tổ chức, đơn vị ở Trung ương và địa phương được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI. Trên cơ sở đó, các cơ quan, tổ chức, đơn vị đã tổ chức hội nghị giới thiệu, lấy ý kiến cử tri nơi công tác đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI của cơ quan, tổ chức, đơn vị mình.

“Hội đồng Bầu cử Quốc gia, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã nhận hồ sơ của 217 đại biểu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và chuyển tới Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam theo đúng quy định, tiến độ đã đề ra.”, bà Bùi Thị Minh Hoài thông tin.

Tại hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Hoàng Công Thủy nêu rõ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành nghị quyết, phân bổ số lượng người của cơ quan, tổ chức, đơn vị ở Trung ương được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI là 217 người.

Đến nay, đã tổ chức thực hiện quy trình giới thiệu theo 3 bước: bước 1 tổ chức hội nghị của Ban lãnh đạo dự kiến giới thiệu người ứng cử; bước 2 tổ chức hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi công tác; bước 3 tổ chức hội nghị ban lãnh đạo mở rộng để giới thiệu người ứng cử.

2-1770086708.jpg

Các đại biểu biểu quyết tại hội nghị. Ảnh: Quang Vinh.

“Đến 14h00 ngày 30/1/2026, các cơ quan, tổ chức, đơn vị giới thiệu người ứng cử, đã gửi đầy đủ biên bản của hội nghị cử tri nơi công tác và hội nghị ban lãnh đạo mở rộng, để giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, về Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Hội đồng Bầu cử Quốc gia đã gửi đầy đủ danh sách trích ngang, tiểu sử tóm tắt và kê khai tài sản, của người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, đến Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam”, ông Hoàng Công Thủy nói.

Ông Hoàng Công Thủy cho biết, 217/217 người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XVI đều được 100% cử tri nơi công tác tín nhiệm giới thiệu. Qua tổng hợp biên bản hội nghị cử tri nơi công tác và biên bản hội nghị ban lãnh đạo mở rộng để giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XVI, chưa có ý kiến hoặc trường hợp nào nêu các vấn đề hoặc vụ việc liên quan đến người được giới thiệu ứng cử cần phải xác minh.

Tại hội nghị, sau khi nghe các ý kiến phát biểu, 100% đại biểu biểu quyết thống nhất cao với danh sách 217 người được các cơ quan, tổ chức, đơn vị ở Trung ương được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI theo đúng quy định của Luật Bầu cử và hướng dẫn của Hội đồng Bầu cử quốc gia, Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Phát biểu kết luận hội nghị, bà Bùi Thị Minh Hoài cho biết, ngay sau hội nghị, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam sẽ hoàn thiện biên bản, tổng hợp đầy đủ kết quả hiệp thương, chuyển đến Hội đồng Bầu cử quốc gia, Ủy ban Thường vụ Quốc hội theo quy định; đồng thời đôn đốc Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các tỉnh, thành phố tổ chức Hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi cư trú theo đúng thời hạn và chuẩn bị các công việc phục vụ cho hội nghị hiệp thương lần thứ ba.

Theo tienphong.vn Copy link
Link bài gốc Copy link https://tienphong.vn/thong-nhat-danh-sach-217-nguoi-duoc-co-quan-to-chuc-o-trung-uong-gioi-thieu-ung-cu-dai-bieu-quoc-hoi-post1817951.tpo

Mọi chi tiết xin liên hệ số hotline (0915.999.467) hoặc gửi email về địa chỉ (toasoan@phaply.vn).

Cùng chủ đề
Triển khai nghị quyết và kiện toàn nhân sự sau Đại hội XIV Sự kiện - Chính sách
Triển khai nghị quyết và kiện toàn nhân sự sau Đại hội XIV

Sau Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV, Bộ Chính trị đã ban hành chỉ thị để triển khai...

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn: Xứng đáng là cơ quan tham mưu chiến lược hàng đầu về công tác lập hiến, lập pháp Sự kiện - Chính sách
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn: Xứng đáng là cơ quan tham mưu chiến lược hàng đầu về công tác lập hiến, lập pháp

Chiều 2/2, tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự và...

Vững bước dưới cờ Đảng Sự kiện - Chính sách
Vững bước dưới cờ Đảng

Cổng Thông tin Điện tử Chính phủ trân trọng giới thiệu bài viết "VỮNG BƯỚC DƯỚI CỜ ĐẢNG" của Tổng...

Hội chợ Mùa Xuân 2026: "Kết nối thịnh vượng - Đón Xuân huy hoàng” Sự kiện - Chính sách
Hội chợ Mùa Xuân 2026: "Kết nối thịnh vượng - Đón Xuân huy hoàng”

Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026 sẽ diễn ra trong 12 ngày, từ ngày 2-13/2 tại Trung...

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 2/2026 Sự kiện - Chính sách
Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 2/2026

Tháng 2/2026 có nhiều chính sách mới có hiệu lực, nổi bật là quy định xử phạt vi phạm hành...

Thủ tướng: Tối ưu hóa nguồn lực nhà nước và mở rộng hợp tác công tư không giới hạn Sự kiện - Chính sách
Thủ tướng: Tối ưu hóa nguồn lực nhà nước và mở rộng hợp tác công tư không giới hạn

Sáng 1/2, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia...

Mới cập nhật
Lợi thế nào trong thu hút và giữ chân doanh nghiệp FDI?

Lợi thế nào trong thu hút và giữ chân doanh nghiệp FDI?

Trong bối cảnh dòng vốn đầu tư toàn cầu đang suy giảm, cạnh tranh trong thu hút FDI ngày càng trở nên gay gắt. Dù vậy, Việt Nam vẫn đang giữ nhịp thu hút được vốn FDI khá tốt trong bối cảnh sụt giảm toàn thế giới.

9 giờ trước Pháp lý và Kinh doanh

Biệt thự view sông, công viên, sở hữu vườn riêng 200m2 The Golden Retreat: An nhiên mỗi ngày, thịnh vượng dài hạn

Biệt thự view sông, công viên, sở hữu vườn riêng 200m2 The Golden Retreat: An nhiên mỗi ngày, thịnh vượng dài hạn

Giữa một thành phố cảng đang vươn mình thành trung tâm giao thương, logistics hàng đầu châu Á, vẫn còn một miền xanh tinh tuyển dành riêng cho những chủ nhân tinh hoa biết tận hưởng cuộc sống. Đó là The Golden Retreat của Vinhomes Golden City, nơi mỗi khoảnh khắc là một cuộc đối thoại tĩnh tại với thiên nhiên, mỗi m2 đất là một dòng chảy phong thủy giữ tài, sinh lộc.

9 giờ trước Dự án - BĐS

Trọng tài trực tuyến – Kinh nghiệm của Singapore

Trọng tài trực tuyến – Kinh nghiệm của Singapore

(Pháp lý). Hiện nay, giải quyết tranh chấp thông qua phương thức trọng tài trực tuyến đã và đang được áp dụng tại nhiều quốc gia trên thế giới. Tuy nhiên, hoạt động này ở Việt Nam vẫn còn nhiều thách thức, bất cập. Bài viết đã nghiên cứu và tổng hợp các quy định về tố tụng trọng tài trực tuyến của Trung tâm Trọng tài quốc tế Singapore, có thể là tài liệu tham khảo để các cơ quan chức năng, trung tâm trọng tài Việt Nam tham khảo trong quá trình xây dựng và thi hành pháp luật, đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước trong kỉ nguyên mới của dân tộc.

10 giờ trước Kinh nghiệm pháp lý

Triển khai nghị quyết và kiện toàn nhân sự sau Đại hội XIV

Triển khai nghị quyết và kiện toàn nhân sự sau Đại hội XIV

Sau Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV, Bộ Chính trị đã ban hành chỉ thị để triển khai Nghị quyết Đại hội và từng bước kiện toàn nhân sự cấp cao.

16 giờ trước Sự kiện - Chính sách

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn: Xứng đáng là cơ quan tham mưu chiến lược hàng đầu về công tác lập hiến, lập pháp

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn: Xứng đáng là cơ quan tham mưu chiến lược hàng đầu về công tác lập hiến, lập pháp

Chiều 2/2, tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự và phát biểu chỉ đạo tại Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội (4/3/1946-4/3/2026).

16 giờ trước Sự kiện - Chính sách

SonKim Group đồng hành cùng giải Golf Long Bình Open lần thứ I năm 2026

SonKim Group đồng hành cùng giải Golf Long Bình Open lần thứ I năm 2026

Tại Sân Golf Thủ Đức, SonKim Group đã vinh dự đồng hành cùng Ủy ban Nhân dân – Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Long Bình, Hội Doanh nghiệp phường Long Bình và Hội Golf Thủ Đức tổ chức Lễ khai mạc Giải Golf Long Bình Open lần thứ I năm 2026.

18 giờ trước Thông tin kinh doanh

Vững bước dưới cờ Đảng

Vững bước dưới cờ Đảng

Cổng Thông tin Điện tử Chính phủ trân trọng giới thiệu bài viết "VỮNG BƯỚC DƯỚI CỜ ĐẢNG" của Tổng Bí thư Tô Lâm nhân dịp kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 – 3/2/2026).

1 ngày trước Sự kiện - Chính sách

Vinamilk tiếp tục vượt đỉnh doanh thu của quý trước, với hơn 17 nghìn tỷ đồng

Vinamilk tiếp tục vượt đỉnh doanh thu của quý trước, với hơn 17 nghìn tỷ đồng

Tổng doanh thu hợp nhất Quý 4/2025 của Vinamilk đạt 17.045 tỷ đồng, tiếp tục lập đỉnh mới, tăng 10,1% so với cùng kỳ. Kết quả này giúp tổng doanh thu hợp nhất năm 2025 của “ông lớn” ngành sữa Việt Nam đạt 63.724 tỷ đồng, tăng 3,1% so với cùng kỳ, cao nhất lịch sử công ty.

1 ngày trước Thông tin kinh doanh

Đổi mới tư duy thi hành pháp luật trong kỷ nguyên phát triển mới của đất nước: Suy nghĩ bước đầu

Đổi mới tư duy thi hành pháp luật trong kỷ nguyên phát triển mới của đất nước: Suy nghĩ bước đầu

( Pháp lý). Trong kỷ nguyên phát triển mới của đất nước, với những biến đổi sâu sắc do chuyển đổi số, hội nhập quốc tế và yêu cầu xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, thi hành pháp luật đang đứng trước những đòi hỏi mới về chất lượng, hiệu quả và tính thích ứng.

1 ngày trước Diễn đàn - Luật gia

Hội chợ Mùa Xuân 2026: "Kết nối thịnh vượng - Đón Xuân huy hoàng”

Hội chợ Mùa Xuân 2026: "Kết nối thịnh vượng - Đón Xuân huy hoàng”

Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026 sẽ diễn ra trong 12 ngày, từ ngày 2-13/2 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC), Đông Anh, Hà Nội. Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026 được tổ chức trên nền tảng thành công nổi bật của Hội chợ Mùa Thu lần thứ nhất năm 2025.

1 ngày trước Sự kiện - Chính sách

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin

Đăng ký ngay