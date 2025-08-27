SeABank và Mỹ Tâm: Khi những tâm hồn đồng điệu gặp gỡ và tạo nên hành trình tài chính “thật Tâm”

Mới đây, chiếc thẻ Visa SeASoul 2in1 do Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank) hợp tác cùng ca sỹ Mỹ Tâm chính thức ra mắt. Đây là sự kết hợp giữa một thương hiệu tài chính uy tín và một ngôi sao âm nhạc đình đám với điểm chạm mang chung giá trị “thật Tâm” - đem lại những lợi ích tài chính hấp dẫn, lan tỏa cảm xúc tích cực và truyền cảm hứng sống tốt đẹp hơn mỗi ngày.

Sự kết hợp đến từ sự “thật Tâm”

Tại lễ ra mắt thẻ Visa SeASoul 2in1 ngày 16/08/2025, Phó Chủ tịch HĐQT SeABank Lê Thu Thủy cho biết: “SeABank tin rằng một sản phẩm tài chính hiện đại không dừng lại ở đáp ứng nhu cầu chi tiêu, mà còn cần xuất phát từ chữ “tâm” để chạm đến cảm xúc của khách hàng. Thẻ SeASoul 2in1 được tạo nên từ sự thấu hiểu và chân thành, khẳng định tầm nhìn chiến lược phát triển “Lấy khách hàng làm trọng tâm”, cùng sứ mệnh phục vụ với sự tận tâm để mang lại hạnh phúc và tương lai thịnh vượng cho cộng đồng của SeABank. Chúng tôi hy vọng việc đồng hành cùng ca sĩ Mỹ Tâm - một nghệ sĩ luôn hướng về cộng đồng sẽ tạo sự cộng hưởng trong hành trình lan tỏa giá trị nhân văn đến khách hàng”.

Ca sỹ Mỹ Tâm cũng có những chia sẻ về việc kết hợp với SeABank: “Tâm luôn tin rằng những giá trị chân thành sẽ chạm đến trái tim. Tâm và SeABank đã kết nối từ sự đồng điệu trong niềm tin và hệ giá trị, khi cả hai cùng đặt khán giả và khách hàng làm trọng tâm, hướng tới những kết nối từ tâm và thật tâm. Thẻ SeASoul 2in1 là điều vô cùng đặc biệt mà SeABank và Tâm muốn gửi gắm tình cảm và lời nhắn tích cực đến Tri Âm của mình”.

Chính sự đồng điệu trong giá trị và triết lý - giữa một ngân hàng luôn đặt khách hàng làm trọng tâm và một nghệ sĩ luôn chân thành, tâm huyết với nghệ thuật cũng như khán giả của mình - đã đưa SeABank và Mỹ Tâm đến với nhau, mở ra một sự kết hợp đầy cảm xúc.

SeASoul - Người bạn đồng điệu của khách hàng với 3 tầng giá trị từ “Tâm”

Thẻ Visa SeASoul 2in1 được thiết kế để trở thành “người bạn đồng điệu” của mỗi khách hàng, vừa mang đến các đặc quyền tài chính vượt trội, vừa đem lại giá trị tinh thần gắn liền với ba tầng ý nghĩa: Tâm An - Tâm Lành - Tâm Giao.

Tâm Giao - Kết nối cảm xúc cùng thần tượng

Thẻ Visa SeASoul 2in1 mang dấu ấn đặc biệt với chữ ký của ca sĩ Mỹ Tâm và hình ảnh khuông nhạc được tạo lên từ bài hát “Cứ vui lên”. Đây không chỉ là điểm nhấn nghệ thuật, mà còn là một lời nhắn nhủ tích cực: luôn lạc quan, mạnh mẽ và yêu thương bản thân mà ca sỹ và SeABank gửi tới khách hàng.

Không chỉ thế, thẻ Visa SeASoul 2in1 cũng mở ra thế giới trải nghiệm độc quyền cho người hâm mộ Mỹ Tâm như: bộ quà tặng thiết kế riêng mang đậm dấu ấn ca sỹ, đặc quyền khi tham gia các sự kiện. Ngoài ra, điểm đặc biệt của thẻ là công nghệ NFC độc đáo, giúp chủ thẻ dễ dàng lắng nghe các bản hit của nàng “Hoạ mi tóc nâu” trên smartphone chỉ với một chạm.

Tâm An - Vững vàng tài chính, an tâm mỗi ngày

Trong nhịp sống hiện đại ngày nay, sự tiện lợi và an toàn là hai yếu tố không thể tách rời. Thấu hiểu nhu cầu đó, SeASoul mang đến trải nghiệm “2 trong 1” độc đáo: chỉ với một chiếc thẻ, khách hàng đã sở hữu cả chức năng thẻ ghi nợ quốc tế và thẻ tín dụng. Điều này giúp khách hàng trải nghiệm tiện lợi đồng thời tối ưu hóa việc quản lý tài chính cá nhân.

Thẻ Visa SeASoul 2n1 được phát hành 2 phiên bản dạng ảo và vật lý, cho phép khách hàng thực hiện giao dịch ngay sau khi mở. Bên cạnh đó, thẻ SeASoul mang đến những đặc quyền vô cùng hấp dẫn, bao gồm ưu đãi hoàn tiền 15% cho các nền tảng âm nhạc và giải trí như Spotify, Netflix, YouTube, mytammusic.com; 1% cho ẩm thực, du lịch, nghệ thuật và 0,2% cho mọi chi tiêu khác.

Chưa hết, khách hàng sẽ được miễn 100% phí thiết lập giao dịch trả góp kỳ hạn 3 tháng (không giới hạn số lần chuyển trả góp). Đặc biệt, ưu đãi dành riêng cho người hâm mộ, SeABank sẽ tặng chủ thẻ 1 tài khoản số đẹp cấu trúc 10 số đuôi 1601 - ngày sinh của ca sỹ Mỹ Tâm, mang ý nghĩa gắn kết đầy tinh tế và tri ân chân thành từ SeABank và Mỹ Tâm.

Tâm Lành - Lan tỏa những giá trị sống tốt đẹp

Không chỉ hỗ trợ chi tiêu thuận tiện, linh hoạt và an toàn, SeASoul còn mang đến loạt đặc quyền phi tài chính độc đáo, góp phần giúp khách hàng lan tỏa và đóng góp những giá trị tốt đẹp hơn cho xã hội. Cụ thể, với mỗi thẻ mở mới và kích hoạt thành công, SeABank sẽ trích 3.000 đồng vào Quỹ thiện nguyện của SeABank/MT Foundation để cùng chung tay thực hiện các hoạt động từ thiện xã hội. Như vậy, SeASoul không chỉ đồng hành cùng khách hàng trong hành trình chi tiêu, mà còn đồng hành trong cách sống - gắn kết, sẻ chia và có trách nhiệm với cộng đồng.

Sự ra đời của SeASoul không chỉ là bước tiến trong chiến lược sản phẩm của SeABank mà còn khẳng định rằng tài chính có thể song hành cùng cảm xúc và mỗi giao dịch đều có thể tạo ra điều ý nghĩa. Với sự đồng hành của Mỹ Tâm, SeASoul hứa hẹn trở thành biểu tượng mới - nơi “thật Tâm” không chỉ là thông điệp, mà là trải nghiệm thực tế cho từng khách hàng.