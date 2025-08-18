Quảng cáo #101
SeABank kết hợp cùng ca sĩ Mỹ Tâm ra mắt thẻ Visa SeASoul 2in1 - Trải nghiệm tài chính đầy cảm xúc

16:38 18/08/2025
Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank, mã chứng khoán: SSB) kết hợp cùng ca sĩ Mỹ Tâm chính thức ra mắt thẻ quốc tế đa năng đặc biệt Visa SeASoul 2in1. Tích hợp đồng thời tính năng thẻ ghi nợ và thẻ tín dụng, thẻ SeASoul 2in1 không chỉ mang đến trải nghiệm tài chính linh hoạt được cá nhân hóa theo phong cách sống, mà còn truyền đi thông điệp “Tri Ân trọn vẹn - Kết nối thật Tâm” của SeABank và ca sỹ Mỹ Tâm mong muốn dành cho khách hàng và những người yêu thích âm nhạc Mỹ Tâm.
seabank-mytam-seasoul-3-1755509912.png

Khởi nguồn từ “Tâm”

Trong nhịp sống hiện đại đầy hối hả nơi cảm xúc con người dễ dàng bị bỏ quên giữa áp lực cuộc sống, những trải nghiệm dịch vụ mang lại giá trị tinh thần ngày càng được khách hàng đặt kỳ vọng. Từ vai trò thuần túy là phương tiện chi tiêu, các sản phẩm tài chính hiện đại đang chuyển mình mạnh mẽ theo hướng cá nhân hóa trải nghiệm khách hàng.

Với tôn chỉ “Lấy khách hàng làm trọng tâm”, SeABank là một trong những ngân hàng tiên phong cung cấp sản phẩm dịch vụ được cá nhân hóa, sở hữu nhiều dòng thẻ chuyên biệt đáp ứng đa dạng nhu cầu, phong cách sống hiện đại như: du lịch nghỉ dưỡng (SeATravel), thể thao (BRGGolf), mua sắm (SeA-Easy), làm đẹp (SeALady Cashback)…

Tiếp tục khẳng định cam kết phục vụ khách hàng từ tâm, SeABank đã kết hợp với tổ chức thẻ quốc tế Visa và ca sỹ Mỹ Tâm - một nghệ sỹ tài năng, chân thành và rất có tâm với cộng đồng, để cho ra mắt sản phẩm thẻ quốc tế Visa SeASoul 2in1.

Tại lễ ra mắt thẻ Visa SeASoul 2in1 ngày 16/08/2025, Phó Chủ tịch HĐQT SeABank Lê Thu Thủy cho biết: “SeABank tin rằng một sản phẩm tài chính hiện đại không dừng lại ở đáp ứng nhu cầu chi tiêu, mà còn cần xuất phát từ chữ “tâm” để chạm đến cảm xúc của khách hàng. Thẻ SeASoul 2in1 được tạo nên từ sự thấu hiểu và chân thành, khẳng định tầm nhìn chiến lược phát triển “Lấy khách hàng làm trọng tâm”, cùng sứ mệnh phục vụ với sự tận tâm để mang lại hạnh phúc và tương lai thịnh vượng cho cộng đồng. SeABank hy vọng việc đồng hành cùng ca sĩ Mỹ Tâm - một nghệ sĩ luôn hướng về cộng đồng sẽ tạo sự cộng hưởng trong hành trình lan tỏa giá trị nhân văn đến khách hàng”.

Ca sỹ Mỹ Tâm cũng có những chia sẻ về việc kết hợp với SeABank: “Tâm luôn tin rằng những giá trị chân thành sẽ chạm đến trái tim. Tâm và SeABank đã kết nối từ sự đồng điệu trong niềm tin và hệ giá trị, khi cả hai cùng đặt khán giả và khách hàng làm trọng tâm, hướng tới những kết nối từ tâm và thật tâm. Thẻ SeASoul 2in1 là điều vô cùng đặc biệt mà SeABank và Tâm muốn gửi gắm tình cảm và lời nhắn tích cực đến Tri Âm của mình”.

Bắt nguồn từ sự “để tâm” tới nhu cầu khách hàng và tâm nguyện kết nối giá trị nhân văn đúng với tinh thần cốt lõi của sản phẩm “Tâm giao - Tâm an - Tâm lành”, thẻ Visa SeASoul 2in1 được thiết kế với sứ mệnh mang tới cho khách hàng hành trình trải nghiệm tài chính đầy cảm xúc.

Tâm giao - Gắn kết với thần tượng

Thiết kế thẻ Visa SeASoul 2in1vô cùng độc đáo với chữ ký của ca sỹ Mỹ Tâm và khuông nhạc cách điệu từ bài hát “Cứ vui lên” như một món quà, lời nhắn nhủ của SeABank và ca sỹ Mỹ Tâm gửi tới khách hàng với thông điệp tích cực và ý nghĩa sâu sắc về sự lạc quan, mạnh mẽ vượt qua những khó khăn trong cuộc sống.

Không chỉ có cơ hội nhận bộ quà tặng merchandise của SeABank và ca sỹ Mỹ Tâm thiết kế riêng, chủ thẻ Visa SeASoul 2in1 còn có các đặc quyền được tặng vé hoặc mua vé sớm concert hay tham gia các private event của SeABank. Bên cạnh đó, với công nghệ NFC độc đáo, chủ thẻ có thể dễ dàng kết nối với các bản hit của ca sỹ Mỹ Tâm mọi lúc mọi nơi chỉ với 1 chạm thông qua chiếc smartphone.

seabank-mytam-seasoul-1-1755509919.JPG

Tâm an - An tâm hưởng trọn ưu đãi

Với mong muốn mang đến những khoảnh khắc “tâm an” vừa giúp khách hàng chi tiêu linh hoạt vừa an toàn, bảo mật, Visa SeASoul 2in1 được thiết kế đa năng tích hợp công nghệ và tài chính thông minh, đồng thời mang tính năng vượt trội của cả thẻ ghi nợ và thẻ tín dụng. Thẻ được phát hành dưới 2 hình thức là thẻ ảo và thẻ vật lý, thuận tiện khi sử dụng, đơn giản dễ mang theo, sẵn sàng sử dụng ngay sau khi mở thẻ và kích hoạt.

Thẻ Visa SeASoul 2n1 có nhiều chính sách ưu đãi hấp dẫn để người hâm mộ Mỹ Tâm cùng những khách hàng yêu thích âm nhạc, văn hóa nghệ thuật, giải trí an tâm tận hưởng. Theo đó, thẻ Visa SeASoul 2in1 sở hữu mức hoàn tiền 15% đối với các giao dịch trên nền tảng âm nhạc và giải trí: Spotify, Netflix, YouTube và website chính thức của Mỹ Tâm (mytammusic.com). Thẻ cũng hoàn tiền 1% cho lĩnh vực ẩm thực, du lịch, văn hóa nghệ thuật, giải trí và 0,2% cho tất cả các giao dịch khác, giúp khách hàng an tâm chi tiêu hằng ngày. Ngoài ra, chủ thẻ sẽ được miễn 100% phí thiết lập giao dịch trả góp kỳ hạn 3 tháng (không giới hạn số lần chuyển trả góp).

Một ưu đãi đặc biệt dành cho người hâm mộ khi mở thẻ SeASoul 2in1, SeABank sẽ tặng chủ thẻ 1 tài khoản số đẹp cấu trúc 10 số đuôi 1601 - ngày sinh của ca sỹ Mỹ Tâm, mang ý nghĩa gắn kết đầy tinh tế đối với cộng đồng người hâm mộ, thể hiện sự đồng hành và tri ân chân thành từ SeABank và Mỹ Tâm.

seabank-mytam-seasoul-2-1755509920.jpg

Tâm lành - Cứ vui lên, vì trái tim bạn đang góp nhịp yêu thương

Không chỉ hỗ trợ chi tiêu thuận tiện, linh hoạt và an toàn, các đặc quyền phi tài chính độc đáo giúp Visa SeASoul 2in1 trở thành nơi cảm xúc được nuôi dưỡng, tâm hồn được chạm tới và giá trị nhân văn được lan tỏa.

Với mỗi thẻ Visa SeASoul 2in1 mở mới và kích hoạt thành công, SeABank sẽ trích quỹ 3.000 đồng đóng góp vào quỹ thiện nguyện của SeABank/MT Foundation để lan tỏa yêu thương, chung tay cùng cộng đồng.

Thẻ đa năng Visa SeASoul 2in1 là biểu tượng của sự kết nối - nơi tài chính chạm đến cảm xúc, mỗi thẻ mở ra là một hành động sẻ chia, qua đó thể hiện cam kết mạnh mẽ của SeABank về tài chính bền vững và trách nhiệm xã hội.

Được thành lập vào năm 1994, SeABank là một trong những ngân hàng thương mại cổ phần hàng đầu tại Việt Nam với gần 4 triệu khách hàng, gần 5.300 nhân viên và 181 điểm giao dịch trên toàn quốc. Mục tiêu của SeABank là trở thành ngân hàng bán lẻ tiêu biểu với chiến lược lấy khách hàng làm trọng tâm bằng cách cung cấp hệ thống các sản phẩm và dịch vụ tài chính đa dạng cho các cá nhân, doanh nghiệp nhỏ và doanh nghiệp lớn. SeABank được coi là một trong những ngân hàng có tầm quan trọng trong hệ thống các ngân hàng với số vốn điều lệ 28.450 tỷ đồng, được Moody’s xếp hạng Ba3 ở nhiều danh mục quan trọng, đồng thời là một trong những ngân hàng đầu tiên triển khai tiêu chuẩn quản trị rủi ro quốc tế Basel III.

Theo chiến lược phát triển “Hội tụ số”, SeABank tập trung số hóa các sản phẩm dịch vụ cũng như ứng dụng công nghệ trong hoạt động vận hành nội bộ và đầu tư xây dựng hạ tầng công nghệ hiện đại nhằm tối ưu hóa quy trình, gia tăng hiệu quả hoạt động, mang đến cho khách hàng trải nghiệm khác biệt về dịch vụ ngân hàng số, hướng tới mục tiêu trở thành ngân hàng bán lẻ được yêu thích nhất.

PV

