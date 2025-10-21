Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
Sea Golf Villas - BĐS hàng hiệu được giới thượng lưu săn tìm

16:19 21/10/2025
Kế thừa trọn vẹn tinh hoa của vùng đất Đồ Sơn với thiên nhiên xanh mát và không khí trong lành, quần thể biệt thự biển & sân gôn Ruby Coastal City kiến tạo tuyệt phẩm sống đỉnh cao – biểu tượng chuẩn mực dành riêng cho giới thượng lưu.

Sea Golf Villas – “tuyên ngôn phong cách” của giới thượng lưu

Trong bối cảnh Việt Nam trở thành điểm đến hàng đầu của du lịch gôn thế giới, với nền kinh tế tăng trưởng bền vững và môi trường đầu tư ổn định, phân khúc biệt thự biển & sân gôn (Sea Golf Villas) đang khẳng định vị thế của dòng bất động sản hàng hiệu “phải sở hữu”.

Sea Golf Villas được tạo nên như một dòng sản phẩm bất động sản hàng hiệu quy tụ “tất cả trong một”. Các chủ nhân sẽ sở hữu những căn biệt thự sang trọng với đầy đủ tiện nghi đẳng cấp để xây dựng một không gian sống hưởng thụ, một chốn an cư phong thủy vượng khí sinh tài lộc.

Đồng thời, các Sea Golf Villas có khả năng cho thuê dài hạn, đặc biệt là cho các golfer nước ngoài thuê lưu trú nhiều ngày để trải nghiệm du lịch gôn tại Việt Nam.

01-sea-golf-villas-la-bat-dong-san-hang-hieu-mang-tinh-huong-thu-1761038370.png

Sea Golf Villas là bất động sản hàng hiệu mang tính hưởng thụ

Không chỉ giới thượng lưu đam mê gôn mà rất nhiều nhà đầu tư bất động sản từ lâu đã xếp Sea Golf Villas vào danh mục “phải có”. Đặc biệt, với những sân gôn được đầu tư bài bản theo tiêu chuẩn quốc tế, đáp ứng chuẩn sống đẳng cấp trong một không gian yên bình, khoáng đạt cùng hệ thống tiện ích phong phú, sang trọng thì các sản phẩm Sea Golf Villas càng có giá trị cao và được săn đón.

Ruby Coastal City – Tuyệt phẩm dành cho các chủ nhân danh giá

Khác biệt với các khu biệt thự hay dự án căn hộ cao cấp thông thường, Sea Golf Villas đặt ra chuẩn mực khắt khe hơn cho năng lực phát triển khi phải kết hợp tinh tế giữa bất động sản sang trọng và sân gôn chuẩn quốc tế.

Với quần thể biệt thự biển và sân gôn Ruby Coastal City, đặc quyền sống thượng lưu dành cho các chủ nhân không chỉ nằm ở vị trí sát sân gôn 36 hố Ruby Tree Golf Resort mà còn đến từ địa thế kề biển Đồ Sơn, mang lại không khí trong lành và gió biển ngập tràn khắp khu quần thể. Những căn biệt thự biển và sân gôn tạo nên thiên đường xanh tuyệt đẹp, nâng cao sức khỏe thân – tâm – trí cho các chủ nhân tinh hoa cùng mọi thành viên trong gia đình.

02-da-dang-trai-nghiem-xung-tam-chuan-song-dinh-cao-cua-gioi-thuong-luu-1761038378.png

Đa dạng trải nghiệm xứng tầm chuẩn sống đỉnh cao của giới thượng lưu

Mạch nguồn thịnh vượng và tài lộc của Ruby Coastal City là không giới hạn khi quần thể này sở hữu vị trí nối thẳng tới trung tâm thành phố Hải Phòng, nằm sát cảng biển quốc tế và trọn vẹn trong tam giác kinh tế trọng điểm miền Bắc (Hà Nội – Hải Phòng – Quảng Ninh). Nơi đây xứng đáng trở thành chốn an cư lạc nghiệp lý tưởng của giới doanh nhân thành đạt.

Hệ thống tiện ích của Ruby Coastal City thỏa mãn tối đa nhu cầu trải nghiệm của các chủ nhân tinh hoa. Một cuộc sống trọn vẹn theo xu hướng cao cấp “all-in-one” sẽ được hiện thực hóa với công viên đa chủ đề, công viên biểu tượng, trung tâm thương mại, khách sạn 5 sao và đặc biệt là khu shopping cao cấp hội tụ các thương hiệu nổi tiếng thuộc nhiều lĩnh vực như tài chính ngân hàng, chăm sóc sức khỏe, quà tặng, siêu thị tới nhà hàng Âu – Á với các thương hiệu như Ngân hàng SeABank, Siêu thị BRGMart, Kem Thủy Tạ Gourmet, Gốm Chu Đậu

03-phap-ly-vung-vang-so-hong-so-huu-lau-dai-giup-ruby-coastal-city-tro-thanh-tai-san-truyen-doi-khang-dinh-vi-the-song-thinh-vuong-va-truong-ton-theo-thoi-gian-1761038378.jpg

Pháp lý vững vàng, sổ hồng sở hữu lâu dài giúp Ruby Coastal City trở thành tài sản truyền đời khẳng định vị thế sống thịnh vượng và trường tồn theo thời gian.

Không chỉ vậy, Ruby Coastal City còn ghi điểm trong mắt giới thượng lưu và các nhà đầu tư khi hưởng trọn vẹn hệ thống dịch vụ phong phú của Quần thể du lịch – nghỉ dưỡng – thể thao Ruby Tree Golf Villas. Tại đây, các chủ nhân sẽ thoải mái lựa chọn môn thể thao phù hợp với sở thích, từ bộ môn gôn hơn 600 năm tuổi cho đến bóng rổ, tennis, pickleball hay các môn dưới nước như đua thuyền thiên nga, chèo kayak và lướt thuyền buồm…

Được hòa mình vào thiên nhiên trong lành, được tận hưởng những tiện ích đẳng cấp chỉ trong vài bước chân, Ruby Coastal City trở thành một địa điểm "kép" – là nơi an cư lý tưởng, gác lại những ồn ào của cuộc sống thường nhật và là tài sản đầu tư sinh lời bền vững của mọi chủ sở hữu. Sở hữu biệt thự tại Ruby Coastal City sẽ mang đến cơ hội đón đầu bước phát triển thần tốc của thành phố Hải Phòng trong thời gian tới, khi thành phố được quy hoạch trở thành trung tâm công nghiệp, cảng biển, du lịch và dịch vụ quốc gia, xây dựng một đô thị xanh, thông minh, hiện đại, có bản sắc và ngang tầm quốc tế. 

PV

Mọi chi tiết xin liên hệ số hotline (0915.999.467) hoặc gửi email về địa chỉ (toasoan@phaply.vn).

BRG Group
