Sắp diễn ra Hội thảo Khoa học “Đưa Nghị quyết 66-NQ/TW vào cuộc sống – Yêu cầu, cơ chế và giải pháp thực thi”

(Pháp lý) - Ngày 30/4/2025, Tổng Bí thư Tô Lâm thay mặt Bộ Chính trị đã ký ban hành Nghị quyết số 66-NQ/TW về “Đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới”. Đây là một nghị quyết chuyên đề mang ý nghĩa chiến lược, với nhiều quyết sách đột phá, toàn diện và thực tiễn, nhằm hiện thực hóa chủ trương lớn của Đảng trong lĩnh vực lập pháp, hành pháp và thi hành pháp luật.

Ngày 1/8/2025, Đảng uỷ Trung ương Hội Luật gia Việt Nam đã ban hành Kế hoạch số 42/KH-ĐUXDPL về việc triển khai thực hiện Nghị quyết 66-NQ/TW trong toàn hệ thống Hội Luật gia Việt Nam, qua đó xác định rõ nhiệm vụ, giải pháp, vai trò của Hội Luật gia Việt Nam trong tiến trình tham gia xây dựng pháp luật, cải cách tư pháp.

Được sự đồng ý, chỉ đạo của Thường vụ Đảng ủy và Thường trực Trung ương Hội Luật gia Việt Nam; Viện Khoa học Pháp lý và Kinh doanh Quốc tế và Tạp chí Pháp lý phối hợp tổ chức Hội thảo Khoa học “Đưa Nghị quyết 66-NQ/TW vào cuộc sống – Yêu cầu, cơ chế và giải pháp thực thi”.

Yêu cầu đặt ra của Hội thảo, bám sát các chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước về xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong tình hình mới theo tinh thần Nghị quyết 27-NQ/TW ngày 09/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng; các quan điểm về sự lãnh đạo của Đảng trong công tác xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật theo tinh thần Nghị quyết 66-NQ-/TW ngày 30/04/2025 của Bộ Chính trị; bảo đảm tính khoa học, lý luận thực tiễn cao. Kết hợp nghiên cứu quán triệt, triển khai các Nghị quyết: Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về Đột phá phát triển KHCN, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; Nghị quyết 59-NQ/TW của Bộ Chính trị về Hội nhập quốc tế trong tình hình mới và Nghị quyết 68-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân; là Bộ tứ Nghị quyết trụ cột giúp đất nước cất cánh.

Hội thảo Khoa học: “Đưa Nghị quyết 66-NQ/TW vào cuộc sống – Yêu cầu, cơ chế và giải pháp thực thi” được diễn ra trong chuỗi các hoạt động thực hiện Kế hoạch số 42/KH-ĐUXDPL ngày 1/8/2025 của Đảng uỷ Trung ương Hội Luật gia Việt Nam về việc triển khai thực hiện Nghị quyết 66-NQ/TW trong toàn hệ thống Hội Luật gia Việt Nam. * Cơ quan chỉ đạo: Hội Luật gia Việt Nam * Cơ quan thực hiện: + Viện Khoa học Pháp lý & Kinh doanh Quốc tế + Tạp chí Pháp lý

Với tinh thần đó, Hội thảo Khoa học: “Đưa Nghị quyết 66-NQ/TW vào cuộc sống – Yêu cầu, cơ chế và giải pháp thực thi” hướng đến đạt được các mục tiêu chính: (i) Làm rõ hơn một số nội dung, định hướng lớn về thể chế trong Nghị quyết 66-NQ/TW; (ii) Đề xuất các cơ chế thiết yếu để chuyển hóa tinh thần Nghị quyết 66-NQ/TW thành hành động và kết quả thực tiễn; (iii) Phân tích một số lĩnh vực pháp luật trọng yếu chịu tác động từ Nghị quyết 66-NQ/TW; Đề xuất cải cách, hoàn thiện hệ thống pháp luật theo hướng đồng bộ, minh bạch, khả thi và hiện đại; (iv) Xác định rõ vị trí, yêu cầu và các giải pháp để Hội Luật gia VN thực hiện hiệu quả chức năng trong giai đoạn mới theo tinh thần Nghị quyết 66- NQ/TW; (v) Đề xuất điều chỉnh, bổ sung chính sách, pháp luật về một số luật, văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan; (vi) Thiết lập diễn đàn học thuật kết nối giới luật gia, cơ quan thực thi pháp luật, nhà hoạch định chính sách và doanh nghiệp để hiến kế, góp ý chính sách.

Hội thảo dự kiến được tổ chức vào ngày 16/9/2025 tại Thành phố Hồ Chí Minh với sự tham gia của Đại biểu Quốc hội; GS, TS, nhà khoa học đầu ngành Luật khoa: Đại biểu Quốc hội TP.Hồ Chí Minh, TS. Trần Công Phàn, Phó Chủ tịch thường trực Hội Luật gia Việt Nam (nguyên Phó Viện trưởng Viện KSND Tối cao); TS. Nguyễn Thị Sơn, Viện trưởng Viện Khoa học Pháp lý & Kinh doanh Quốc tế; GS. TS. Phan Trung Lý, nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội; GS. TS. Võ Khánh Vinh, Phó Chủ tịch Hội đồng Giáo sư Nhà nước ngành Luật (nguyên Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam); GS.TS. Đỗ Văn Đại, Uỷ viên Hội đồng Giáo sư Nhà nước ngành Luật, Phó Hiệu trưởng Đại học Luật TP.HCM; TS. Nguyễn Hà Thanh, Ban Nội chính Trung ương; TS. Hà Công Anh Bảo, Trưởng khoa Luật Đại học Ngoại thương; PGS.TS. Huỳnh Văn Thông, Trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn TP.HCM; PGS.TS. Viên Thế Giang, Trường Đại học Ngân hàng TP.HCM; PGS.TS. Trần Mai Ước, Trường Đại học Ngân hàng TP.HCM; PGS.TS. Nguyễn Ngọc Hà, Trường Đại học Ngoại thương; TS. Phạm Thu Hương;…

Đây cũng là hoạt động thiết thực hướng tới chào mừng kỷ niệm 20 năm ngày thành lập Viện Khoa học pháp lý và Kinh doanh Quốc tế; Công bố Quyết định thành lập Hội đồng Biên tập mới của Tạp chí Pháp lý, đánh dấu bước chuyển mình về chất lượng nghiên cứu khoa học và định hướng học thuật, hướng tới xây dựng Tạp chí Pháp lý là Tạp chí khoa học hàng đầu công bố đăng tải các kết quả nghiên cứu khoa học pháp lý, nghiên cứu các vấn đề pháp lý về kinh doanh ở Việt Nam và quốc tế.

Thông qua gần 20 báo cáo, tham luận và thảo luận của các nhà khoa học, ĐBQH, Hội thảo sẽ góp phần làm rõ hơn về tầm quan trọng của việc đổi mới tư duy xây dựng và thi hành pháp luật đối với sự phát triển của đất nước. Góp phần làm sáng tỏ những điểm mới, đột phá và cả những thách thức trong việc đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật mà Nghị quyết 66 đặt ra. Các vấn đề như cơ chế giám sát quyền lực nhà nước, pháp luật kiến tạo phát triển, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực pháp luật và ứng dụng khoa học công nghệ trong quản lý hệ thống pháp luật; Tập trung phân tích một số lĩnh vực pháp luật trọng yếu chịu tác động từ Nghị quyết 66-NQ/TW; Những lĩnh vực pháp luật mới nổi cần ưu tiên xây dựng hoàn thiện chính sách; Kinh nghiệm quốc tế về bảo đảm liêm chính trong công tác xây dựng chính sách, pháp luật và khuyến nghị cho Việt Nam; Tiếp tục tăng cường vai trò của Hội Luật gia VN trong công tác xây dựng chính sách, pháp luật nói chung và bảo đảm liêm chính trong công tác này nói riêng.

Những Chuyên đề chính sẽ được thảo luận tại Hội thảo Chuyên đề 1: Tư duy thể chế đột phá và yêu cầu đổi mới hệ thống pháp luật. Nhằm làm rõ những định hướng lớn về thể chế trong Nghị quyết 66; đề xuất cải cách, hoàn thiện hệ thống pháp luật theo hướng đồng bộ, minh bạch, khả thi và hiện đại. Chuyên đề 2: Vai trò, thực trạng và giải pháp phát huy hiệu quả hoạt động của Hội Luật gia Việt Nam (HLGVN) trong giai đoạn mới theo tinh thần Nghị quyết 66. Tập trung xác định rõ vị trí, yêu cầu và các giải pháp để HLGVN thực hiện hiệu quả chức năng trong giai đoạn mới theo tinh thần Nghị quyết 66. Chuyên đề 3: Cơ chế vận hành chính sách và thể chế hóa yêu cầu của Nghị quyết 66. Đề xuất các cơ chế thiết yếu để chuyển hóa tinh thần Nghị quyết 66 thành hành động và kết quả thực tiễn. Chuyên đề 4: Góp ý hoàn thiện pháp luật trong các lĩnh vực cụ thể gắn với yêu cầu cải cách, hội nhập. Tập trung phân tích một số lĩnh vực pháp luật trọng yếu chịu tác động từ Nghị quyết 66/ NQ-TW; đề xuất điều chỉnh, bổ sung chính sách, pháp luật về một số luật, văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan.

Ban Tổ chức Hội thảo kỳ vọng, những kết quả đạt được từ Hội thảo sẽ là cơ sở quan trọng để các cơ quan chức năng tham khảo, hoàn thiện cơ chế, chính sách, từ đó tạo ra những bước chuyển hành động mạnh mẽ trong việc đưa Nghị quyết 66-NQ/TW sớm đi vào cuộc sống, góp phần đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc…