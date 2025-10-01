Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
Quảng cáo #101
  1. Trang chủ
  2. Thông tin kinh doanh

Sân gôn Thiên Đường - Legend Valley Country Club được vinh danh tại “Oscar du lịch Việt Nam”

08:00 01/10/2025
Ngày 27/9, trong khuôn khổ Giải thưởng Du lịch Việt Nam 2025 - giải thưởng được mệnh danh là “Oscar du lịch Việt Nam”, sân gôn Thiên Đường - Legend Valley Country Club tại Ninh Bình (Hà Nam cũ) đã vinh dự được xướng tên tại hạng mục “Top 10 sân gôn phục vụ khách du lịch tốt nhất”. Đây là sự ghi nhận cho sự nỗ lực và thành tựu của sân gôn trong việc cung cấp trải nghiệm gôn hoàn hảo, dịch vụ chuyên nghiệp và góp phần thúc đẩy du lịch thể thao Việt Nam phát triển.
01-legend-valley-country-club-1759289069.jpg

Đại diện sân gôn Thiên Đường - Legend Valley Country Club nhận giải tại hạng mục “Top 10 sân gôn phục vụ khách du lịch tốt nhất” tại Giải thưởng Du lịch Việt Nam 2025

Giải thưởng Du lịch Việt Nam là một trong những sự kiện thường niên quan trọng và danh giá bậc nhất trong ngành du lịch Việt Nam, nhằm ghi nhận và tôn vinh các doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân có thành tích, đóng góp nổi bật. Các hạng mục giải thưởng được đánh giá dựa trên tiêu chí chất lượng dịch vụ, trải nghiệm khách hàng, sự đổi mới sáng tạo và cam kết phát triển bền vững.

Năm 2025, trong khuôn khổ Giải thưởng Du lịch Việt Nam lần thứ 20, sân gôn Legend Valley Country Club hay sân gôn Thiên Đường nằm trong khu phức hợp thể thao - du lịch Legend Valley Country Club vinh dự được xướng tên ở hạng mục “Top 10 sân gôn phục vụ khách du lịch tốt nhất”.

Đây là một trong những giải thưởng quan trọng, khẳng định ưu thế của sản phẩm du lịch gôn trong việc thu hút khách du lịch quốc tế, trong đó tập trung đánh giá các sân gôn nổi bật có cơ sở vật chất đạt chuẩn, dịch vụ chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách du lịch trong nước và quốc tế, đồng thời góp phần phát triển du lịch thể thao tại Việt Nam.

"Chúng tôi rất tự hào khi có mặt trong Top 10 sân gôn phục vụ khách du lịch tốt nhất tại Giải thưởng Du lịch Việt Nam 2025, đặc biệt là khi mới chỉ đi vào hoạt động vài năm. Đây là sự ghi nhận cho những nỗ lực vượt bậc của chúng tôi trong việc hoàn thiện dịch vụ và nâng cao trải nghiệm khách hàng, hướng đến trở thành điểm đến gôn hàng đầu Việt Nam" - đại diện sân gôn chia sẻ.

02-legend-valley-country-club-1759289084.jpg

Legend Valley Country Club nổi bật với thiết kế độc đáo, hòa quyện cùng cảnh quan thiên nhiên tuyệt đẹp của vùng núi đá vôi hùng vĩ

Tọa lạc tại vị trí sơn thủy hữu tình giữa khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ của vùng Bát Cảnh Sơn, Ninh Bình (Hà Nam cũ) - nơi nổi tiếng với cảnh quan tuyệt đẹp và giá trị văn hóa, lịch sử sâu sắc, sân gôn Thiên Đường - Legend Valley Country Club có thiết kế đạt chuẩn thi đấu quốc tế, được thực hiện bởi Công ty Nicklaus Design do huyền thoại Gấu Vàng Jack Nicklaus sáng lập.

Địa hình tự nhiên được kết hợp khéo léo với các khu vực đánh bóng rộng và các bẫy nước rải rác, mang đến những vòng chơi đầy thử thách nhưng cũng không kém phần hấp dẫn. Sắp tới, thêm một sân gôn 18 hố sẽ đi vào hoạt động với nhiều cung đèo và hố gôn mãn nhãn cho người chơi khám phá, nâng tầm trải nghiệm cho mọi gôn thủ, từ người mới chơi đến thi đấu chuyên nghiệp.

Không chỉ vậy, sân gôn còn còn ghi điểm với du khách trong nước và quốc tế khi hưởng trọn hệ thống dịch vụ phong phú của khu phức hợp thể thao, du lịch Thiên Đường - Legend Valley Country Club, đáp ứng trọn vẹn cho một kỳ nghỉ gôn đẳng cấp.

Tại đây, du khách có thể nghỉ ngơi trong những căn phòng sang trọng với tầm nhìn tuyệt đẹp ra sân gôn của khách sạn Legend Valley Hotel, tận hưởng bữa ăn tại các nhà hàng đa phong cách, cũng như trải nghiệm các hoạt động ngoài trời thú vị cùng người thân, từ thư giãn ở bể bơi, leo núi, câu cá đến đi thuyền thiên nga, nướng BBQ ngoài trời… 

03-legend-valley-country-club-1759289084.jpg

Khu phức hợp thể thao và nghỉ dưỡng Legend Valley Country Club đem đến trải nghiệm trọn vẹn cho người chơi gôn

Trong thời gian tới, sân gôn Thiên Đường - Legend Valley Country Club sẽ tiếp tục đầu tư mở rộng và nâng cấp cơ sở vật chất như khai trương thêm sân 18 hố và các tiện ích vui chơi, giải trí…, tích cực đổi mới sáng tạo trong công tác quản lý và đào tạo nhân sự, nhằm mang lại trải nghiệm hoàn hảo hơn cho du khách. Sân gôn cũng sẽ đẩy mạnh phối hợp tổ chức các giải đấu gôn trong nước và quốc tế, thu hút khách du lịch và góp phần quảng bá hình ảnh Việt Nam trên bản đồ gôn thế giới.

PV

Mọi chi tiết xin liên hệ số hotline (0915.999.467) hoặc gửi email về địa chỉ (toasoan@phaply.vn).

BRG Group
Cùng chủ đề
Top 1 trong 25 thương hiệu dẫn đầu 2025 của Forbes Việt Nam gọi tên Vinamilk Thông tin kinh doanh
Top 1 trong 25 thương hiệu dẫn đầu 2025 của Forbes Việt Nam gọi tên Vinamilk

Vinamilk đứng đầu danh sách “Top 25 Thương hiệu dẫn đầu trong ngành công nghiệp sản xuất và dịch vụ”,...

Chủ xe mua VF 8 “lướt”: “Điểm khác biệt lớn nhất của Green Future là sự yên tâm” Thông tin kinh doanh
Chủ xe mua VF 8 “lướt”: “Điểm khác biệt lớn nhất của Green Future là sự yên tâm”

Theo anh Trần Nam (Hà Nội), trải nghiệm mua xe minh bạch, rõ ràng tại Green Future giúp anh yên...

SeABank công bố Báo cáo Phát triển bền vững, khẳng định cam kết kiến tạo giá trị bền lâu Thông tin kinh doanh
SeABank công bố Báo cáo Phát triển bền vững, khẳng định cam kết kiến tạo giá trị bền lâu

Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank, HOSE: SSB) lần đầu tiên ra mắt ấn phẩm độc lập Báo cáo...

Đổi mới và sáng tạo, Agribank được vinh danh 3 giải thưởng Dịch vụ tài chính tiêu biểu năm 2025 Thông tin kinh doanh
Đổi mới và sáng tạo, Agribank được vinh danh 3 giải thưởng Dịch vụ tài chính tiêu biểu năm 2025

Ngày 25/9/2025, tại Diễn đàn Cấp cao Cố vấn tài chính Việt Nam 2025 với chủ đề “Kỷ nguyên mới,...

Vinamilk tiết kiệm 3 triệu USD mỗi năm nhờ hệ thống điều phối đơn hàng tự phát triển Thông tin kinh doanh
Vinamilk tiết kiệm 3 triệu USD mỗi năm nhờ hệ thống điều phối đơn hàng tự phát triển

Một quy trình tưởng chừng đơn giản – kiểm tra ảnh giao hàng – từng khiến Vinamilk tiêu tốn hơn...

SeABank tiếp tục được Moody’s xếp hạng Ba3 Thông tin kinh doanh
SeABank tiếp tục được Moody’s xếp hạng Ba3

Ngày 19/9/2025, Moody’s Ratings (Moody’s) một trong ba tổ chức xếp hạng tín nhiệm quốc tế hàng đầu đã công...

Mới cập nhật
Đưa Nghị quyết 66-NQ/TW vào cuộc sống: Nâng cao năng lực phổ biến pháp luật và hỗ trợ pháp lý của Hội Luật gia Việt Nam đối với cộng đồng doanh nghiệp

Đưa Nghị quyết 66-NQ/TW vào cuộc sống: Nâng cao năng lực phổ biến pháp luật và hỗ trợ pháp lý của Hội Luật gia Việt Nam đối với cộng đồng doanh nghiệp

Bài nghiên cứu phân tích vai trò và giải pháp nâng cao năng lực phổ biến pháp luật (PBGDPL) và hỗ trợ pháp lý (HTPL) của Hội Luật gia Việt Nam (HLGVN) đối với cộng đồng doanh nghiệp, trong bối cảnh triển khai Nghị quyết 66-NQ/TW năm 2025. Trên cơ sở cơ sở lý luận và thực tiễn, bài viết đánh giá thực trạng hoạt động PBGDPL và HTPL của HLGVN, chỉ ra những kết quả đạt được, hạn chế còn tồn tại, đồng thời đề xuất mô hình, chính sách và phương thức triển khai mới nhằm nâng cao hiệu quả.

2 giờ trước Diễn đàn - Luật gia

“Bộ tứ trụ cột” - cơ hội để các Viện nghiên cứu khoa học pháp lý đổi mới và nâng cao vai trò trong tham gia xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa

“Bộ tứ trụ cột” - cơ hội để các Viện nghiên cứu khoa học pháp lý đổi mới và nâng cao vai trò trong tham gia xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa

Sự ra đời của bốn Nghị quyết quan trọng của Bộ Chính trị được xem là “Bộ tứ trụ cột” gồm: Nghị quyết số 57-NQ/TW (về khoa học và đổi mới sáng tạo), Nghị quyết số 59-NQ/TW (về hội nhập quốc tế), Nghị quyết số 68-NQ/TW (về phát triển kinh tế tư nhân) và Nghị quyết số 66-NQ/TW (về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật) đã tạo ra một bối cảnh mới đầy tiềm năng cho sự phát triển của đất nước. Đối với các Viện nghiên cứu khoa học pháp lý, “Bộ tứ trụ cột” không chỉ là định hướng chính sách mà còn là cơ hội để đổi mới và nâng cao vai trò của mình trong công cuộc xây dựng Nhà nước PQXHCN.

2 giờ trước Diễn đàn - Luật gia

Tòa án chuyên biệt tại trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam: vai trò, thách thức và mô hình tổ chức

Tòa án chuyên biệt tại trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam: vai trò, thách thức và mô hình tổ chức

Bài viết phân tích sự cần thiết của việc thành lập Tòa án chuyên biệt như một trụ cột pháp lý không thể thiếu cho sự thành công của Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam. Dựa trên phân tích cơ sở pháp lý trong Nghị quyết số 222/2025/QH15 ngày 27/6/2025 của Quốc hội về Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam và kinh nghiệm từ các mô hình Tòa án thương mại quốc tế, bài viết xác định những thách thức pháp lý khi thành lập Tòa án chuyên biệt tại Trung tâm tài chính quốc tế, từ đó, đề xuất mô hình tổ chức cho Tòa án chuyên biệt tại Việt Nam.

7 giờ trước Khoa học Pháp Lý

Người nước ngoài có thể được bổ nhiệm làm Thẩm phán Tòa án chuyên biệt

Người nước ngoài có thể được bổ nhiệm làm Thẩm phán Tòa án chuyên biệt

Người nước ngoài làm Thẩm phán Tòa án chuyên biệt phải đáp ứng điều kiện, tiêu chuẩn như: từng là thẩm phán, luật sư, chuyên gia có kiến thức chuyên môn phù hợp, có ít nhất 10 năm kinh nghiệm xét xử vụ việc thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án chuyên biệt.

7 giờ trước Diễn đàn - Luật gia

Ràng buộc trách nhiệm pháp lý sàn thương mại điện tử

Ràng buộc trách nhiệm pháp lý sàn thương mại điện tử

Đại biểu đề nghị bổ sung quy định sàn thương mại điện tử, nền tảng livestream phải bồi thường thiệt hại nếu sản phẩm được quảng bá qua thuật toán ưu tiên hiển thị.

7 giờ trước Pháp lý và Kinh doanh

Top 1 trong 25 thương hiệu dẫn đầu 2025 của Forbes Việt Nam gọi tên Vinamilk

Top 1 trong 25 thương hiệu dẫn đầu 2025 của Forbes Việt Nam gọi tên Vinamilk

Vinamilk đứng đầu danh sách “Top 25 Thương hiệu dẫn đầu trong ngành công nghiệp sản xuất và dịch vụ”, vượt xa các doanh nghiệp cùng ngành, khẳng định sức mạnh nội lực và vị thế thương hiệu quốc gia gần 50 năm phát triển. Không những vậy, Vinamilk còn được Forbes Việt Nam vinh danh trong Top 50 công ty niêm yết tốt nhất Việt Nam, đánh dấu năm thứ 13 liên tiếp góp mặt trong danh sách này – kỷ lục trong ngành thực phẩm và đồ uống.

7 giờ trước Thông tin kinh doanh

Chủ xe mua VF 8 “lướt”: “Điểm khác biệt lớn nhất của Green Future là sự yên tâm”

Chủ xe mua VF 8 “lướt”: “Điểm khác biệt lớn nhất của Green Future là sự yên tâm”

Theo anh Trần Nam (Hà Nội), trải nghiệm mua xe minh bạch, rõ ràng tại Green Future giúp anh yên tâm sở hữu VF 8 “lướt”. Sau 2 tháng sử dụng, anh cảm thấy quyết định của mình hoàn toàn đúng đắn.

7 giờ trước Thông tin kinh doanh

Cơ chế giải quyết tranh chấp thương mại quốc tế của WTO

Cơ chế giải quyết tranh chấp thương mại quốc tế của WTO

(Pháp lý). Trong các phương thức giải quyết tranh chấp thương mại quốc tế, WTO được xem là một cơ chế tích cực nhất . Tuy nhiên, trước sức ép của sự tăng trưởng kinh tế, thương mại toàn cầu nói chung và của quốc gia thành viên WTO nói riêng đòi hỏi cần sớm hoàn thiện cơ chế giải quyết tranh chấp của WTO nhằm bảo đảm cân bằng lợi ích của mọi quốc gia thành viên.

8 giờ trước Kinh doanh - Quốc tế

Nhận diện các dạng thức lãng phí trong quản lý công và kiến nghị hoàn thiện thể chế tại Việt Nam

Nhận diện các dạng thức lãng phí trong quản lý công và kiến nghị hoàn thiện thể chế tại Việt Nam

(Pháp lý). Theo Chương trình nghị sự 2030 của Liên hợp quốc về Phát triển bền vững, hiệu quả trong quản trị công được xác định là một trong những mục tiêu cốt lõi để bảo đảm công bằng xã hội, thúc đẩy phát triển bao trùm và bảo vệ tài nguyên thiên nhiên . Từ góc nhìn luật học, điều này đòi hỏi mỗi quốc gia phải không ngừng hoàn thiện hệ thống thể chế pháp luật nhằm kiểm soát chặt chẽ các nguồn lực công, đồng thời phòng ngừa và xử lý nghiêm các hành vi lãng phí, thất thoát và sử dụng tài sản công sai mục đích.

9 giờ trước Diễn đàn - Luật gia

SeABank công bố Báo cáo Phát triển bền vững, khẳng định cam kết kiến tạo giá trị bền lâu

SeABank công bố Báo cáo Phát triển bền vững, khẳng định cam kết kiến tạo giá trị bền lâu

Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank, HOSE: SSB) lần đầu tiên ra mắt ấn phẩm độc lập Báo cáo Phát triển bền vững, đánh dấu cột mốc quan trọng trên hành trình kiến tạo giá trị dài lâu. Đặt trọng tâm thực thi các tiêu chí Môi trường - Xã hội - Quản trị (ESG), cam kết bền vững của Ngân hàng được khẳng định thông qua những hành động cụ thể, minh bạch và có thể đo lường.

1 ngày trước Thông tin kinh doanh

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin

Đăng ký ngay