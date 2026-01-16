Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
Quảng cáo #101 Quảng cáo #109
  1. Trang chủ
  2. Sự kiện - Chính sách

Quốc hội tiếp tục đổi mới tư duy xây dựng pháp luật, hoàn thiện thể chế, hiện thực hoá khát vọng Việt Nam 2045

11:25 16/01/2026
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến nhấn mạnh, trong bối cảnh đất nước đang đứng trước thời cơ và vận hội mới, việc tiếp tục đổi mới tư duy xây dựng và hoàn thiện thể chế pháp luật có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, mang tính quyết định đối với việc tháo gỡ các nút thắt, giải phóng sức sản xuất, khơi dậy khát vọng phát triển và tinh thần sáng tạo của toàn xã hội, đưa đất nước vững bước vào kỷ nguyên mới

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, Đại hội sẽ quyết định đường lối phát triển đất nước, với khát vọng đưa Việt Nam trở thành quốc gia phát triển, có thu nhập cao vào năm 2045. Vì vậy, yêu cầu đổi mới tư duy xây dựng và hoàn thiện thể chế pháp luật, tháo gỡ các điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực, thúc đẩy phát triển, đưa đất nước vững bước vào kỷ nguyên mới càng trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết.

Nhân dịp này, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quốc hội, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến, Trưởng Đoàn đại biểu Đảng bộ Quốc hội dự Đại hội toàn quốc lần thứ XIV của Đảng đã trả lời phỏng vấn báo chí về đổi mới tư duy trong công tác lập pháp thời gian tới.

1-1768537571.jpg

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến. Ảnh: Phạm Thắng

Theo Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến, sau 40 năm đổi mới, nước ta đã đạt được nhiều thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, trong đó có vai trò quan trọng của xây dựng thể chế, hoàn thiện hệ thống pháp luật. Tuy nhiên, trong bối cảnh tình hình thế giới và trong nước biến động nhanh chóng, phức tạp, khó lường; yêu cầu chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, đổi mới sáng tạo và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, một số hạn chế, bất cập của thể chế pháp luật đã bộc lộ rõ hơn, trở thành những “điểm nghẽn” cản trở sự phát triển. Nếu thể chế chậm được đổi mới, thiếu đồng bộ, thiếu tính khả thi, không theo kịp thực tiễn, sẽ là nguy cơ trở thành rào cản đối với hoạt động quản lý nhà nước, sản xuất kinh doanh và mọi mặt của đời sống xã hội.

Vì vâỵ, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến nhấn mạnh, việc đổi mới tư duy xây dựng và hoàn thiện thể chế pháp luật là yêu cầu khách quan, mang tính chiến lược lâu dài. Đổi mới mạnh mẽ tư duy “làm luật để quản lý” sang “lập pháp kiến tạo phát triển”, bám sát tư tưởng chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm: Công tác xây dựng và thi hành pháp luật là một “cuộc cách mạng về tư duy”, cần dứt khoát từ bỏ tư duy “không quản được thì cấm”, thay vào đó là tư duy tạo lập khuôn khổ pháp lý minh bạch, ổn định để quản lý hiệu quả, khuyến khích đổi mới sáng tạo, giải phóng sức sản xuất, khơi thông mọi nguồn lực trong xã hội; pháp luật phải thực sự đi trước một bước, trở thành nền tảng ổn định, lâu dài cho phát triển, đủ linh hoạt để thích ứng với những yêu cầu mới của thực tiễn.

Theo Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến, tinh thần đổi mới tư duy này đã được thể hiện rất rõ trong Nghị quyết số 66-NQ/TW ngày 30/4/2025 của Bộ Chính trị về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới. Khẳng định công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế pháp luật là một trong những đột phá chiến lược, là “đòn bẩy” quan trọng để giải phóng mọi nguồn lực, tạo động lực mới cho phát triển; đồng thời, yêu cầu xây dựng hệ thống pháp luật theo hướng đồng bộ, hiện đại, khả thi, minh bạch, lấy hiệu quả phát triển và lợi ích của Nhân dân làm thước đo, bảo đảm hài hòa lợi ích của Nhà nước, xã hội và thị trường.

Quán triệt tinh thần chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến nêu rõ, thời gian qua, Quốc hội đã không ngừng đổi mới tư duy lập pháp, tháo gỡ được nhiều điểm nghẽn, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, góp phần hoàn thành thuận lợi mục tiêu kế hoạch năm 2025 và mục tiêu Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã đề ra. Trong thời gian tới, quán triệt sâu sắc chủ trương đường lối nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV, sẽ tiếp tục đổi mới tư duy trong công tác lập pháp, tập trung chủ yếu vào một số nội dung.

Cụ thể cần nâng cao chất lượng đánh giá tác động chính sách, lấy ý kiến rộng rãi và thực chất của các đối tượng chịu sự tác động, nhất là cộng đồng doanh nghiệp, chuyên gia, nhà khoa học. Pháp luật được xây dựng theo hướng ngắn gọn, rõ ràng, chỉ quy định những nội dung lớn, có tính nguyên tắc; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, tạo điều kiện linh hoạt cho Chính phủ, các bộ, ngành và địa phương trong tổ chức thực hiện, gắn với cơ chế kiểm tra, giám sát đảm bảo hiệu lực, hiệu quả.

Xây dựng pháp luật không chỉ đúng về nguyên tắc, chặt chẽ về kỹ thuật, mà quan trọng hơn là phải có tính khả thi, dễ tiếp cận, dễ thực hiện, không chồng chéo, mâu thuẫn, đảm bảo thống nhất giữa các ngành, lĩnh vực, trung ương và địa phương; đồng thời, phải kịp thời rà soát, sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ những quy định không còn phù hợp, gây ách tắc trong huy động, phân bổ và sử dụng hiệu quả các nguồn lực xã hội.

Cùng với đó tập trung tháo gỡ các “điểm nghẽn” đang cản trở phát triển, nhất là trong các lĩnh vực then chốt như: đầu tư, đất đai, tài chính, ngân sách, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo… Cần mạnh dạn thí điểm các cơ chế, chính sách mới mang tính đột phá, vượt trội, trên cơ sở kiểm soát chặt chẽ rủi ro, tổng kết thực tiễn để kịp thời hoàn thiện và nhân rộng. Đây là cách làm phù hợp để pháp luật vừa bảo đảm tính ổn định, vừa đủ linh hoạt để thích ứng với sự vận động nhanh chóng của thực tiễn.

Bên cạnh đó tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác xây dựng và thi hành pháp luật, bảo đảm bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn, tư duy đổi mới và tinh thần trách nhiệm cao. Đặc biệt, cần xây dựng đội ngũ đại biểu Quốc hội và hệ thống cơ quan tham mưu, giúp việc đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong tổ chức thực thi pháp luật, gắn quyền hạn với trách nhiệm; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong công tác xây dựng, phổ biến và thi hành pháp luật nhằm nâng cao tính công khai, minh bạch và hiệu quả quản lý nhà nước.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến nhấn mạnh, trong bối cảnh đất nước đang đứng trước thời cơ và vận hội mới, việc đổi mới tư duy xây dựng và hoàn thiện thể chế pháp luật có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, mang tính quyết định đối với việc tháo gỡ các nút thắt, giải phóng sức sản xuất, khơi dậy khát vọng phát triển và tinh thần sáng tạo của toàn xã hội. Thực hiện tốt nhiệm vụ này sẽ tạo nền tảng pháp lý vững chắc, đảm bảo đất nước tự chủ, tự lực, tự cường, vững bước vào kỷ nguyên phát triển thịnh vượng, đem lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho nhân dân.

Theo quochoi.vn Copy link
Link bài gốc Copy link https://quochoi.vn/cacvilanhdao/Pages/hoat-dong.aspx?ItemID=97899

Mọi chi tiết xin liên hệ số hotline (0915.999.467) hoặc gửi email về địa chỉ (toasoan@phaply.vn).

Cùng chủ đề
Kinh tế tư nhân là động lực quan trọng nhất của nền kinh tế Sự kiện - Chính sách
Kinh tế tư nhân là động lực quan trọng nhất của nền kinh tế

Trải qua 40 năm tiến hành công cuộc đổi mới, kinh tế tư nhân đã trở thành một thành phần...

Kỳ vọng Đại hội Đảng lần thứ XIV: Chọn đúng 'đột phá của đột phá', nâng tầm vị thế đất nước Sự kiện - Chính sách
Kỳ vọng Đại hội Đảng lần thứ XIV: Chọn đúng 'đột phá của đột phá', nâng tầm vị thế đất nước

Đại hội Đảng lần thứ XIV diễn ra trong bối cảnh thế giới biến động sâu sắc và nước ta...

Đại hội XIV mang tầm vóc lịch sử đánh dấu bước ngoặt trong tiến trình phát triển đất nước Sự kiện - Chính sách
Đại hội XIV mang tầm vóc lịch sử đánh dấu bước ngoặt trong tiến trình phát triển đất nước

Ông Nguyễn Xuân Thắng nhấn mạnh Đại hội XIV có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, mang tầm vóc lịch...

Hoàn thiện thể chế để hiện thực hóa khát vọng Việt Nam vào năm 2045 Sự kiện - Chính sách
Hoàn thiện thể chế để hiện thực hóa khát vọng Việt Nam vào năm 2045

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến nhấn mạnh, việc đổi mới...

Nhiều điểm mới mang tính đột phá của Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân Sự kiện - Chính sách
Nhiều điểm mới mang tính đột phá của Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân

Tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV đã thông qua Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội...

Hoàn tất công tác chuẩn bị, sẵn sàng tổ chức thành công Đại hội XIV của Đảng Sự kiện - Chính sách
Hoàn tất công tác chuẩn bị, sẵn sàng tổ chức thành công Đại hội XIV của Đảng

Sáng 14/01/2026, tại Hà Nội đã diễn ra buổi tổng duyệt công tác tổ chức phục vụ Đại hội đại...

Mới cập nhật
Kinh tế tư nhân là động lực quan trọng nhất của nền kinh tế

Kinh tế tư nhân là động lực quan trọng nhất của nền kinh tế

Trải qua 40 năm tiến hành công cuộc đổi mới, kinh tế tư nhân đã trở thành một thành phần có những đóng góp quan trọng trong nền kinh tế nhiều thành phần định hướng xã hội chủ nghĩa.

41 phút trước Sự kiện - Chính sách

Chính thức động thổ hai dự án hạ tầng giao thông trọng điểm: Cầu Phú Mỹ 2 và cầu Cần Giờ

Chính thức động thổ hai dự án hạ tầng giao thông trọng điểm: Cầu Phú Mỹ 2 và cầu Cần Giờ

Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Lễ khởi công, động thổ các dự án hạ tầng – giao thông trọng điểm chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, bao gồm Lễ động thổ Dự án xây dựng cầu Phú Mỹ 2 và Dự án đầu tư xây dựng cầu Cần Giờ. Sự kiện do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh chủ trì, Công ty Cổ phần Tập đoàn Masterise (Masterise Group) – nhà đầu tư hai dự án, đồng chủ trì, thể hiện vai trò ngày càng rõ nét của khối tư nhân trong việc tham gia kiến tạo các công trình hạ tầng quan trọng, tạo nền tảng cho tăng trưởng kinh tế bền vững của Thành phố và cả nước.

3 giờ trước Thông tin đầu tư

Truyền thông chính sách cần trở thành quy trình bắt buộc trong xây dựng và thi hành pháp luật

Truyền thông chính sách cần trở thành quy trình bắt buộc trong xây dựng và thi hành pháp luật

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng đề nghị Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương đổi mới mạnh mẽ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; đẩy mạnh công tác truyền thông chính sách, thực hiện đồng bộ, bài bản ngay từ khâu xây dựng chính sách, bảo đảm chính sách, pháp luật đi vào cuộc sống.

19 giờ trước Diễn đàn - Luật gia

Vai trò của Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương trong tăng cường thế nước và củng cố lòng dân trong tình hình mới

Vai trò của Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương trong tăng cường thế nước và củng cố lòng dân trong tình hình mới

Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương giữ vai trò kết nối giữa chủ trương của Đảng với đời sống xã hội, giữa mục tiêu phát triển và nguyện vọng nhân dân.

19 giờ trước Diễn đàn - Luật gia

Hỗ trợ pháp lý liên ngành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, hộ kinh doanh

Hỗ trợ pháp lý liên ngành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, hộ kinh doanh

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng ký Quyết định số 84/QĐ-TTg ngày 14/1/2026 phê duyệt Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, hộ kinh doanh giai đoạn 2026 – 2030 (Chương trình).

19 giờ trước Pháp lý và Kinh doanh

Đức Thọ: Giải mã "mạch ngầm" thịnh vượng và bài toán định danh vị thế

Đức Thọ: Giải mã "mạch ngầm" thịnh vượng và bài toán định danh vị thế

Sở hữu nền tảng nội lực vững chắc từ truyền thống khoa bảng cùng dòng vốn tích lũy dồi dào của cộng đồng kiệt xuất, bất động sản Đức Thọ (Hà Tĩnh) từ lâu đã thiết lập một "hệ quy chiếu" giá trị riêng biệt. Song, thị trường này vẫn đang chờ đợi một cú hích đủ tầm để hiện thực hóa khát vọng sống sang của tầng lớp tinh hoa bản địa.

19 giờ trước Dự án - BĐS

SGO Group: Bước tiến vững chắc trên hành trình phát triển bền vững đến năm 2035

SGO Group: Bước tiến vững chắc trên hành trình phát triển bền vững đến năm 2035

(Pháp lý). Trong bối cảnh thị trường bất động sản ngày càng ổn định và đón nhận những cơ hội mới, SGO Group đã chứng minh sức mạnh của mình qua chiến lược phát triển dài hạn, hướng tới mục tiêu trở thành tập đoàn kinh tế tư nhân hàng đầu Việt Nam vào năm 2035. Sau giai đoạn tái cấu trúc toàn diện và chuẩn bị nền tảng vững chắc, năm 2025 trở thành bước ngoặt quan trọng trong hành trình chinh phục những đỉnh cao mới của doanh nghiệp này.

19 giờ trước Thông tin kinh doanh

Tập đoàn BRG vinh dự được trao tặng Bằng khen của Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương

Tập đoàn BRG vinh dự được trao tặng Bằng khen của Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương

Ngày 13/01/2026, Tập đoàn BRG và bà Nguyễn Thị Nga – Chủ tịch Tập đoàn BRG đã vinh dự được Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương trao tặng bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác phối hợp, triển khai các chương trình, hoạt động năm 2025. Bằng khen của Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương có ý nghĩa quan trọng về chính trị và xã hội, được trao tặng các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tham mưu, triển khai thực hiện công tác tuyên giáo và dân vận, đồng thời có nhiều đổi mới, sáng tạo, góp phần nâng cao hiệu quả công tác và có ảnh hưởng tích cực đến ngành, địa phương.

19 giờ trước Thông tin cần biết

Kỳ vọng Đại hội Đảng lần thứ XIV: Chọn đúng 'đột phá của đột phá', nâng tầm vị thế đất nước

Kỳ vọng Đại hội Đảng lần thứ XIV: Chọn đúng 'đột phá của đột phá', nâng tầm vị thế đất nước

Đại hội Đảng lần thứ XIV diễn ra trong bối cảnh thế giới biến động sâu sắc và nước ta đứng trước ngưỡng cửa của kỷ nguyên phát triển đột phá, mạnh mẽ. Nhiều nhân sĩ, trí thức kỳ vọng Đại hội lựa chọn đúng những ưu tiên chiến lược, tạo đột phá thực chất về thể chế, mô hình tăng trưởng, phát triển doanh nghiệp và nguồn nhân lực chất lượng cao, qua đó mở ra quỹ đạo phát triển nhanh, bền vững cho đất nước.

1 ngày trước Sự kiện - Chính sách

Đại hội XIV mang tầm vóc lịch sử đánh dấu bước ngoặt trong tiến trình phát triển đất nước

Đại hội XIV mang tầm vóc lịch sử đánh dấu bước ngoặt trong tiến trình phát triển đất nước

Ông Nguyễn Xuân Thắng nhấn mạnh Đại hội XIV có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, mang tầm vóc lịch sử đánh dấu bước ngoặt trong tiến trình phát triển của đất nước.

1 ngày trước Sự kiện - Chính sách

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin

Đăng ký ngay