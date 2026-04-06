Quy định mới về cạnh tranh: Chặn “lách luật” doanh thu

Nghị định số 102/2026/NĐ-CP vừa được ban hành đã điều chỉnh mạnh khung xử phạt trong lĩnh vực cạnh tranh, bổ sung cơ chế xác định doanh thu và tăng chế tài đối với các hành vi vi phạm, đặc biệt trong hoạt động tập trung kinh tế.

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 102/2026/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 75/2019/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực cạnh tranh, với nhiều điểm mới đáng chú ý theo hướng siết chặt kỷ cương thị trường.

Nâng mức phạt, làm rõ cách tính doanh thu

Một trong những điểm mới quan trọng là việc điều chỉnh khung xử phạt đối với các trường hợp đặc thù, nhất là khi doanh thu của doanh nghiệp vi phạm trên thị trường liên quan được xác định bằng 0.

Theo đó, doanh nghiệp trong trường hợp này vẫn có thể bị xử phạt từ 100 triệu đến 200 triệu đồng, thay vì gặp khó khăn trong xác định mức phạt như trước đây.

Đáng chú ý, Nghị định làm rõ nguyên tắc xác định tổng doanh thu trên thị trường liên quan đối với doanh nghiệp hoạt động ở nhiều công đoạn trong chuỗi sản xuất, kinh doanh. Tổng doanh thu sẽ được tính trên toàn bộ các thị trường liên quan đến hành vi vi phạm, qua đó hạn chế tình trạng “lách luật” hoặc chia tách hoạt động để né tránh chế tài.

Cách xác định mức phạt cụ thể cũng được chuẩn hóa: mức trung bình của khung được lấy làm căn cứ, sau đó điều chỉnh tăng hoặc giảm dựa trên các tình tiết tăng nặng hoặc giảm nhẹ. Quy định này góp phần bảo đảm tính minh bạch, nhất quán trong quá trình xử lý vi phạm.

Siết chặt vi phạm về tập trung kinh tế

Nghị định dành dung lượng đáng kể để điều chỉnh các hành vi vi phạm trong lĩnh vực tập trung kinh tế – khu vực tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng lớn đến cạnh tranh thị trường.

Cụ thể, hành vi không thông báo tập trung kinh tế được phân loại xử phạt theo quy mô doanh nghiệp. Doanh nghiệp có tổng tài sản hoặc doanh thu dưới 3.000 tỷ đồng bị phạt từ 500 triệu đến 1 tỷ đồng; trong khi doanh nghiệp quy mô lớn (từ 3.000 tỷ đồng trở lên) có thể bị phạt từ 1 tỷ đến 2 tỷ đồng. Tuy nhiên, mức phạt tối đa vẫn không vượt quá 5% tổng doanh thu trên thị trường liên quan.

Ngoài ra, các hành vi như thực hiện giao dịch khi chưa có kết quả thẩm định hoặc chưa có quyết định chính thức của cơ quan cạnh tranh cũng bị áp dụng mức phạt tương tự.

Không chỉ dừng ở xử phạt hành chính, Nghị định còn bổ sung các biện pháp khắc phục hậu quả mang tính can thiệp trực tiếp, như buộc chia, tách doanh nghiệp sau sáp nhập; buộc bán lại phần vốn góp hoặc tài sản đã mua; hoặc đặt doanh nghiệp dưới sự kiểm soát của cơ quan nhà nước về giá và điều kiện giao dịch. Đây được xem là công cụ mạnh nhằm khôi phục môi trường cạnh tranh lành mạnh.

Tăng trách nhiệm cung cấp thông tin

Nghị định cũng siết chặt trách nhiệm cung cấp thông tin trong quá trình điều tra, xử lý vụ việc cạnh tranh.

Theo đó, hành vi cung cấp thông tin không đầy đủ có thể bị phạt từ 20 đến 30 triệu đồng; các hành vi nghiêm trọng hơn như không cung cấp, cung cấp sai lệch, gian dối hoặc tiêu hủy tài liệu có thể bị phạt từ 20 đến 50 triệu đồng.

Trường hợp việc cung cấp thông tin sai lệch làm ảnh hưởng đến kết quả thẩm định hoặc quyết định về tập trung kinh tế, cơ quan chức năng có thể hủy bỏ các kết quả đã ban hành.

Bên cạnh việc tăng chế tài, Nghị định cũng bổ sung các hình thức nộp phạt theo hướng thuận tiện hơn. Tổ chức, cá nhân có thể nộp tiền mặt tại Kho bạc Nhà nước hoặc chuyển khoản thông qua Cổng Dịch vụ công Quốc gia, hệ thống ngân hàng và các tổ chức trung gian thanh toán.

Nghị định số 102/2026/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 20/5/2026. Với việc hoàn thiện khung pháp lý, nâng mức xử phạt và bổ sung các công cụ can thiệp, quy định mới được kỳ vọng sẽ nâng cao tính tuân thủ pháp luật cạnh tranh, đồng thời góp phần xây dựng môi trường kinh doanh minh bạch, bình đẳng hơn.

Quyền sở hữu trí tuệ nội dung số do AI sáng tạo, thực trạng pháp lý và giải pháp phát triển kinh tế số tại Việt Nam

(Pháp lý). Nội dung số do AI sáng tạo, đang định hình xu hướng kinh tế số tại Việt Nam,...

Đề xuất quy định mới về Quỹ Hỗ trợ đầu tư

Bộ Tài chính đang dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 182/2024/NĐ-CP ngày 31/12/2024 quy định về thành...

Hoàn thiện pháp luật về quản trị doanh nghiệp tư nhân theo chuẩn OECD

(Pháp lý).Quản trị doanh nghiệp được OECD xác định là một trong những nền tảng thể chế cốt lõi nhằm...

Thủ tục rút gọn trong trọng tài thương mại: Cần linh hoạt nhưng phải bảo đảm công bằng

(Pháp lý) - Trong bối cảnh các tranh chấp kinh doanh thương mại ngày càng gia tăng và có xu...

Đề xuất sửa Luật Kinh doanh bất động sản

Bộ Xây dựng đang lấy ý kiến góp ý dự thảo Hồ sơ chính sách Luật Kinh doanh bất động...

Danh mục bí mật nhà nước thuộc lĩnh vực công nghiệp và thương mại

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định số 476/QĐ-TTg ngày 25/3/2026 ban hành Danh mục bí mật...

Phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại phiên khai mạc Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI

Sáng 6/4, Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI đã khai mạc trọng thể tại Hà Nội. Tổng Bí thư Tô Lâm có bài phát biểu chỉ đạo quan trọng tại phiên khai mạc. Cổng Thông tin điện tử Chính phủ trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tái đắc cử

Sáng 6/4, tại kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI bầu ông Trần Thanh Mẫn - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội khóa XV - giữ chức Chủ tịch Quốc hội khóa XVI. Với 100% đại biểu có mặt tán thành, Nghị quyết bầu Chủ tịch Quốc hội khóa XVI đã được thông qua.

Phát động cuộc thi Asian Hackathon for Green Future 2026 với tổng giải thưởng 24.000 USD

Ngày 6/4/2026, ba đơn vị thành viên của Tập đoàn Vingroup, gồm Quỹ Vì tương lai xanh, Trường ĐH VinUni và CLB Tài năng Công nghệ trẻ Vingroup - VinTechTalent, chính thức phát động Cuộc thi hackathon phát triển giải pháp công nghệ vì tương lai bền vững - Asian Hackathon for Green Future. Cuộc thi dành cho sinh viên, học viên cao học tại các trường đại học trên toàn châu Á, với tổng giá trị giải thưởng lên tới 24.000 USD (khoảng 632 triệu đồng).

SeABank dự kiến chia cổ tức 20,5%, tăng vốn lên 34.688 tỷ đồng và đặt mục tiêu lợi nhuận 7.068 tỷ đồng trong năm 2026

Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank, HOSE: SSB) dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026 tại Tp.Hải Phòng vào ngày 22/04/2026, trình cổ đông thông qua nhiều nội dung quan trọng như: phát hành cổ phiếu để trả cổ tức tỷ lệ 20,5% và phát hành ESOP từ đó tăng vốn điều lệ lên 34.688 tỷ đồng, bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát và kế hoạch lợi nhuận trước thuế năm 2026 đạt 7.068 tỷ đồng.

Trực tiếp: Khai mạc Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI

Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI chính thức khai mạc vào sáng nay (6/4). Đây là kỳ họp đầu tiên của nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI, được tiến hành ngay sau cuộc bầu cử nên có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong công tác kiện toàn tổ chức bộ máy nhà nước nhiệm kỳ mới.

Thấy gì từ thành công của Đặc khu kinh tế tự do Incheon, Hàn Quốc?

Sau hơn hai thập kỷ phát triển, Khu kinh tế tự do Incheon (IFEZ) đã nổi lên như một trong những mô hình đặc khu kinh tế thành công nhất của Hàn Quốc.

Tập trung điều tra, làm rõ dấu hiệu vi phạm của những đối tượng liên quan trong vụ án xảy ra tại Trung tâm quan trắc môi trường miền Bắc

Chiều ngày 03/4/2026, tại buổi Họp báo thông báo tình hình, kết quả công tác công an Quý I/2026, Thiếu tướng Lê Văn Tân, Phó Chánh Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã thông tin tới báo chí về vụ án hình sự "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng; Đưa hối lộ; Nhận hối lộ; Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ và Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức", xảy ra tại Trung tâm quan trắc môi trường miền Bắc, Tổng cục môi trường (nay là Cục Môi trường) - Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Công ty Seiki, Công ty Deahan và các đơn vị liên quan trên phạm vi toàn quốc.

Từ phản ứng chính sách đến chủ động kiến tạo: Bước chuyển trong hoạt động lập pháp của Quốc hội khoá XVI

(Pháp lý). Trong bối cảnh Việt Nam đẩy mạnh hoàn thiện thể chế nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh và bền vững, hoạt động lập pháp của Quốc hội đang đứng trước yêu cầu đổi mới tư duy và phương thức.

Pháp luật kiểm soát xung đột lợi ích trong hoạch định chính sách kinh tế

(Pháp lý). Xung đột lợi ích (XĐLI) trong hoạch định chính sách kinh tế là một trong những thách thức lớn đối với nhà nước pháp quyền và quản trị công hiện đại. XĐLI nếu không được kiểm soát hiệu quả sẽ làm suy giảm tính liêm chính, công bằng và mục tiêu vì lợi ích chung của chính sách, gây mất niềm tin của nhân dân.

Vai trò của Quốc hội khóa XVI trong hoàn thiện thể chế phát triển kinh tế số và chuyển đổi xanh ở Việt Nam

(Pháp lý). Công nghệ số và yêu cầu ứng phó biến đổi khí hậu đang thúc đẩy các quốc gia chuyển sang kinh tế số và tăng trưởng xanh. Tại Việt Nam, Quốc hội khóa XVI (2021–2026) đã ban hành nhiều luật quan trọng như Luật Giao dịch điện tử 2023 và Luật Viễn thông 2023, đồng thời hoàn thiện quy định về bảo vệ môi trường, thị trường carbon và năng lượng tái tạo.

