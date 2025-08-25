Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
Quảng cáo #101
  1. Trang chủ
  2. Thông tin cần biết

Phát động chiến dịch “Triệu cột mốc xanh” gây quỹ trồng cây phủ xanh đặc khu Trường Sa

10:10 25/08/2025
Nhân dịp Kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025), Quân chủng Hải quân khuyến khích nhân dân tham gia chiến dịch gây quỹ “Triệu cột mốc xanh - Điểm tựa của niềm tin” với mục tiêu gây quỹ cộng đồng trồng 1 triệu cây xanh nhằm thúc đẩy đạt sớm 50% mục tiêu Chương trình Xanh hóa Trường Sa. Chiến dịch do Ngân hàng Quân đội (MB) cam kết đóng góp và kết nối các nguồn lực trong cộng đồng.

Chiến dịch Triệu cột mốc xanh - Điểm tựa của niềm tin

1-1756091427.png

Thông điệp chiến dịch đưa ra là: Thể hiện tình yêu nước bằng hành động thiết thực, vận động nhân dân cả nước, trong năm 2025, tiếp sức cho chiến sĩ hải đảo sớm hoàn thành mục tiêu trồng thành công 1 triệu cây phủ xanh đặc khu Trường Sa góp phần tăng khả năng phòng thủ tự nhiên, cải thiện môi trường sống cho cán bộ, chiến sĩ, khẳng định vững chắc chủ quyền biển đảo của Tổ quốc. 

Nhân dân đóng góp cây xanh bằng cách chuyển khoản:

- Số tài khoản: 5555

- Tại Ngân hàng TMCP Quân đội (MB)

- Tên tài khoản: TRUONG SA XANH

- Nội dung: TruongSa

Đại diện Quân chủng Hải quân chia sẻ “Ngay từ những ngày đầu giữ đảo, thế hệ cha anh đã mang từng gốc cây từ đất liền ra gieo trồng trên đảo xa, coi đó như một thông điệp của sự hiện diện. Tiếp nối truyền thống ấy, mỗi cây xanh hôm nay chính là một cột mốc xanh thiêng liêng trên biển đảo quê hương. Một triệu cây xanh chính là một triệu cột mốc niềm tin mà nhân dân và chiến sĩ cùng nhau dựng lên nơi đầu sóng ngọn gió. Trong những ngày tháng 8 lịch sử, tôi mong rằng mỗi người dân sẽ thể hiện tình yêu nước bằng hành động thiết thực đó là đóng góp cây xanh và cổ vũ cho chiến sĩ hải quân. Tôi tin rằng với sự đồng lòng, chúng ta sẽ biến khát vọng Trường Sa xanh thành hiện thực.”

2-1756091437.jpg

Dù hiếm khi có cơ hội được đặt chân tới Trường Sa nhưng mỗi người Việt Nam đều có thể “hóa thân” thành chiến sĩ Hải quân mang những cây non vượt sóng ra đảo xa

5 năm đầu của hành trình Xanh hóa Trường Sa

Chương trình “Xanh hóa Trường Sa”, do Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân triển khai từ năm 2021 là chủ trương lớn, là nhiệm vụ cấp thiết và lâu dài, nhận được sự ủng hộ rộng rãi của chính quyền, nhân dân.

Từ Kế hoạch số 4241/KH-BTL của Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân năm 2022, thư ngỏ của Xanh hóa Trường Sa đã được gửi tới 44 địa phương, cơ quan doanh nghiệp cả nước nhằm truyền thông, vận động, huy động nguồn lực.

Hưởng ứng mạnh mẽ, UBND TP Hồ Chí Minh, thông qua Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố, đã phát động chương trình “Vì Trường Sa xanh”, vận động các đơn vị như Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường TP cùng nhiều doanh nghiệp, cá nhân đóng góp 100.000 cây xanh và vật tư, tỉnh Đắk Nông đã đóng góp 200 triệu đồng, tỉnh Bình Định trao tặng hàng chục ngàn cây dừa giống để hình thành “đường dừa Bình Định” tại đảo Song Tử Tây…

Theo thông tin từ Quân chủng Hải Quân, kể từ khi được phát động, chỉ trong vòng 4 năm từ 2021 - 2024, quân và dân đặc khu Trường Sa cùng với sự đồng hành của nhân dân cả nước đã trồng được gần 90.000 cây trên các đảo như dừa, phi lao, bàng ta, tra, mù u, xoài, bàng vuông; xây dựng được vườn ươm với 30.000 cây giống, vận chuyển gần 3.000 tấn đất và hơn 400 tấn phân bón ra đảo. Đây là một nỗ lực phi thường, khi tốc độ trồng cây của đặc khu ngang bằng với mục tiêu xanh hóa của nhiều khu vực trong đất liền. Kết quả này thể hiện tinh thần đoàn kết và trách nhiệm của cả nước hướng về Trường Sa.

Giai đoạn 2025 - 2027, chương trình hướng đến mục tiêu trồng thêm 2.000.000 cây, che nắng, chắn gió, chắn sóng, ứng dụng công nghệ trong chăm sóc và bảo vệ cây, mở rộng các vườn ươm cây giống trên đảo, nâng cao nhận thức về môi trường biển, bảo vệ chủ quyền xanh.

Doanh nghiệp thực hiện trách nhiệm xã hội vì Trường Sa xanh

3-1756091437.jpg

Hàng triệu người Việt Nam đã có cơ hội đóng góp giá trị cho Trường Sa thông qua sáng kiến vận động thể thao vì mục tiêu xã hội HiGreen

Nâng mục tiêu “Xanh hóa Trường Sa bằng 1 triệu cây xanh”, năm 2025, MB đã báo cáo và được Bộ Quốc phòng đồng ý để MB sẽ huy động tài chính để trồng khoảng 1 triệu cây xanh tại Trường Sa. Trong đó MB sẽ trích kinh phí và huy động các tổ chức, cá nhân, khách hàng của MB để triển khai thực hiện chương trình. Ngoài ra, MB cam kết đóng góp tối thiểu 50 tỷ đồng đối ứng qua các hoạt động tài chính xanh và các hành động lan tỏa tinh thần yêu nước trên các nền tảng mạng xã hội.

Tháng 6/2026, nhân kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam, MB kết nối 100 nhà báo từ khắp cả nước ra Trường Sa, mang theo tình cảm của nhân dân gửi tới quân dân nơi đảo xa. Những trải nghiệm trực tiếp và cảm xúc của người cầm bút sẽ lan tỏa qua các bài báo, phóng sự, truyền hình… để truyền tình yêu biển đảo đến công chúng trong và ngoài nước. Từ đó, cộng đồng cùng hướng về Trường Sa, chung sức hỗ trợ chiến sĩ và nhân dân nơi đây bảo vệ chủ quyền quốc gia.

Đến nay, MB đã huy động được hơn 60.000 tổ chức và cá nhân tham gia, trong đó có lãnh đạo và chuyên gia công nghệ từ hơn 60 tập đoàn trong và ngoài nước, dự kiến đạt mốc 80 tỷ và thực hiện trao tặng tới Quân chủng Hải quân trước ngày 2/9/2025

Chiến dịch “Triệu cột mốc xanh - Điểm tựa của niềm tin” được kỳ vọng sẽ nhận được sự hưởng ứng mạnh mẽ hơn nữa của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước, chung tay vì mục tiêu chung 1 triệu cây xanh - 1 triệu niềm tin gửi gắm tới quân và dân đặc khu Trường Sa. 

4-1756091437.jpg
5-1756091437.jpg

Trong kỷ nguyên số, công nghệ chính là cầu nối cho các hành động vì cộng đồng thiết thực, mở ra cơ hội để mỗi người Việt Nam đều có thể là một “chiến sĩ hải quân” cùng vun đắp phủ xanh những hòn đảo tiền tiêu, mang đến sức sống mạnh mẽ để Trường Sa là lá chắn bảo vệ chủ quyền biển đảo quê hương.

PV

Mọi chi tiết xin liên hệ số hotline (0915.999.467) hoặc gửi email về địa chỉ (toasoan@phaply.vn).

MB Bank
Cùng chủ đề
Giọt thương 2025: CBNV ROX Group chung tay hiến máu, lan tỏa giá trị sống đẹp Thông tin cần biết
Giọt thương 2025: CBNV ROX Group chung tay hiến máu, lan tỏa giá trị sống đẹp

Với tinh thần sẻ chia và trách nhiệm cộng đồng, hàng trăm CBNV ROX Group đã cùng tham gia chương...

Vincom khởi động chiến dịch “Tự hào Sao Việt” – Thắp sáng biểu tượng bán lẻ Việt chào mừng 80 năm Quốc khánh Thông tin cần biết
Vincom khởi động chiến dịch “Tự hào Sao Việt” – Thắp sáng biểu tượng bán lẻ Việt chào mừng 80 năm Quốc khánh

Nhằm chào mừng 80 năm Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam, 88 trung tâm thương mại Vincom trên toàn quốc...

Quỹ Ươm mầm ước mơ SeABank nhận đỡ đầu thêm 10 học sinh nghèo hiếu học: Nối dài hành trình 10 năm gieo mơ ước Thông tin cần biết
Quỹ Ươm mầm ước mơ SeABank nhận đỡ đầu thêm 10 học sinh nghèo hiếu học: Nối dài hành trình 10 năm gieo mơ ước

Năm 2025 đánh dấu một cột mốc đáng nhớ tròn một thập kỷ Quỹ Ươm mầm ước mơ của Ngân...

Bố cáo thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Công ty Luật TNHH NGUYỄN AN Thông tin cần biết
Bố cáo thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Công ty Luật TNHH NGUYỄN AN

Bố cáo thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Công ty Luật TNHH NGUYỄN AN Thông tin cần biết
Bố cáo thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Công ty Luật TNHH NGUYỄN AN

Bố cáo thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Công ty Luật TNHH NGUYỄN AN Thông tin cần biết
Bố cáo thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Công ty Luật TNHH NGUYỄN AN

Mới cập nhật
ĐBQH, TS. Trần Công Phàn – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch thường trực Hội Luật gia VN: “Phát huy vai trò của Hội Luật gia VN trong thực hiện Nghị quyết 66 -NQ/TW: Từ nhận thức đến hành động”

ĐBQH, TS. Trần Công Phàn – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch thường trực Hội Luật gia VN: “Phát huy vai trò của Hội Luật gia VN trong thực hiện Nghị quyết 66 -NQ/TW: Từ nhận thức đến hành động”

(Pháp lý ). Nghị quyết số 66-NQ/TW về “Đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới” là một Nghị quyết chuyên đề mang ý nghĩa chiến lược, với nhiều quyết sách đột phá, toàn diện và thực tiễn, nhằm hiện thực hóa chủ trương lớn của Đảng trong lĩnh vực lập pháp, hành pháp và thi hành pháp luật.

12 giờ trước Diễn đàn - Luật gia

Các phương thức giải quyết tranh chấp thương mại quốc tế: Những ưu việt, sự khác biệt, khuyến nghị đổi mới cho Việt Nam

Các phương thức giải quyết tranh chấp thương mại quốc tế: Những ưu việt, sự khác biệt, khuyến nghị đổi mới cho Việt Nam

(Pháp lý). Trong bối cảnh quan hệ thương mại quốc tế ngày càng mở rộng và phức tạp, nguy cơ phát sinh tranh chấp thương mại luôn tiềm ẩn và có xu hướng gia tăng. Nhằm bảo vệ quyền lợi, duy trì hợp tác, hạn chế rủi ro và đảm bảo công bằng, các phương thức giải quyết tranh chấp thương mại quốc tế không ngừng được hoàn thiện và phát triển. Bài viết sẽ tập trung phân tích các phương thức giải quyết tranh chấp thương mại quốc tế hiện nay, đồng thời đưa ra một số khuyến nghị nhằm đổi mới và hoàn thiện cơ chế giải quyết tranh chấp thương mại tại Việt Nam.

16 giờ trước Kinh doanh - Quốc tế

Tập trung xây dựng, hoàn thiện thể chế, pháp luật bảo đảm chất lượng, kịp thời, hiệu quả

Tập trung xây dựng, hoàn thiện thể chế, pháp luật bảo đảm chất lượng, kịp thời, hiệu quả

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Công văn số 1026/TTg-PL ngày 23/8/2025 yêu cầu các bộ ngành, địa phương tập trung chỉ đạo công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế, pháp luật.

16 giờ trước Sự kiện - Chính sách

Truyền thông định hướng – giải pháp để báo chí tham gia bảo vệ hiệu quả nền tảng tư tưởng của Đảng trong kỷ nguyên mới

Truyền thông định hướng – giải pháp để báo chí tham gia bảo vệ hiệu quả nền tảng tư tưởng của Đảng trong kỷ nguyên mới

(Pháp lý). Trong bối cảnh kỷ nguyên số với sự bùng nổ mạnh mẽ của thông tin đa chiều, phức tạp, vai trò của báo chí cách mạng Việt Nam trong việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng càng trở nên quan trọng và cấp thiết. Để thực hiện hiệu quả nhiệm vụ này, việc ứng dụng "Truyền thông định hướng" không chỉ là một xu thế mà còn là một giải pháp then chốt…

17 giờ trước Diễn đàn - Luật gia

Khó khăn, vướng mắc trong bảo quản, xử lý vật chứng trong các vụ án kinh tế và một số giải pháp nâng cao hiệu quả

Khó khăn, vướng mắc trong bảo quản, xử lý vật chứng trong các vụ án kinh tế và một số giải pháp nâng cao hiệu quả

(Pháp Lý - Thời gian qua, trong quá trình điều tra các vụ án về kinh tế, cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng các cấp đã tiến hành thu giữ, niêm phong, bảo quản và xử lý vật chứng theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự và các văn bản có liên quan, đảm bảo giá trị chứng minh của chứng cứ.

1 ngày trước Bên khung cửa tư pháp

Cần ưu tiên rà soát, hoàn thiện khung pháp lý, chính sách ưu đãi, thúc đẩy kinh tế tư nhân bứt phá

Cần ưu tiên rà soát, hoàn thiện khung pháp lý, chính sách ưu đãi, thúc đẩy kinh tế tư nhân bứt phá

(Pháp lý) – Dù gặp nhiều rào cản, khu vực tư nhân vẫn lớn mạnh với gần 1 triệu doanh nghiệp (DN) tư nhân, đóng góp khoảng 51% GDP, tạo ra hơn 40 triệu việc làm cho xã hội… Tuy nhiên nghiên cứu thực tiễn thời gian qua cho thấy, để khu vực tư nhân lớn mạnh, giữ vai trò trụ cột của nền kinh tế, còn nhiều việc phải làm, trong đó cần ưu tiên rà soát, sửa đổi, bổ sung kịp thời khung pháp lý và những chính sách ưu đãi thực chất cho khu vực kinh tế quan trọng này.

1 ngày trước Diễn đàn - Luật gia

Hoàn thiện pháp luật về hợp đồng thông minh theo kinh nghiệm pháp luật Hoa Kỳ

Hoàn thiện pháp luật về hợp đồng thông minh theo kinh nghiệm pháp luật Hoa Kỳ

Bài viết phân tích tổng quan về hợp đồng thông minh, nghiên cứu kinh nghiệm pháp luật Hoa Kỳ và phân tích pháp luật Việt Nam hiện hành về các khía cạnh pháp lý của hợp đồng thông minh, từ đó đưa ra một số kiến nghị để hoàn thiện khung pháp luật Việt Nam điều chỉnh hợp đồng thông minh, góp phần đáp ứng yêu cầu phát triển của nền kinh tế số trong thời đại Cách mạng công nghiệp 4.0.

2 ngày trước Kinh nghiệm pháp lý

Quyền sở hữu trí tuệ nội dung số do AI sáng tạo, thực trạng pháp lý và giải pháp phát triển kinh tế số tại Việt Nam

Quyền sở hữu trí tuệ nội dung số do AI sáng tạo, thực trạng pháp lý và giải pháp phát triển kinh tế số tại Việt Nam

(Pháp lý). Nội dung số do AI sáng tạo, đang định hình xu hướng kinh tế số tại Việt Nam, nhưng khung pháp lý về quyền sở hữu vẫn còn nhiều khoảng trống. Bài viết phân tích các quy định pháp luật hiện hành liên quan đến quyền tác giả và quyền tài sản, phân tích những hạn chế, đồng thời đề xuất các giải pháp để xây dựng một khung pháp lý chặt chẽ, giúp người dùng tự tin khai thác giá trị kinh tế từ nội dung số, góp phần đưa kinh tế số Việt Nam tiến xa hơn trong kỷ nguyên AI.

2 ngày trước Pháp lý và Kinh doanh

Chính sách đổi mới sáng tạo, công nghệ: Kinh nghiệm của Mỹ, Thụy Sĩ, Hàn Quốc và đề xuất gợi mở cho Việt Nam

Chính sách đổi mới sáng tạo, công nghệ: Kinh nghiệm của Mỹ, Thụy Sĩ, Hàn Quốc và đề xuất gợi mở cho Việt Nam

Mỹ đã có những chính sách nổi trội giúp duy trì vị thế dẫn đầu trong nền kinh tế đổi mới sáng tạo toàn cầu. Trong khi đó Thụy Sĩ 13 năm liên tiếp được vinh danh là quốc gia sáng tạo nhất thế giới. Nhật Bản và Hàn Quốc cũng là những cường quốc về đổi mới sáng tạo (ĐMST) rất đáng để Việt Nam học hỏi.

2 ngày trước Kinh doanh - Quốc tế

Nghị quyết 66 định hình mạnh mẽ cơ chế giải quyết tranh chấp thương mại, bảo vệ quyền lợi chính đáng của doanh nghiệp

Nghị quyết 66 định hình mạnh mẽ cơ chế giải quyết tranh chấp thương mại, bảo vệ quyền lợi chính đáng của doanh nghiệp

(Pháp lý) – Một trong những nội dung đề cập trong NQ 66 của Bộ Chính trị được doanh nghiệp quan tâm nhất, đó là việc thay đổi tư duy xây dựng pháp luật “dứt khoát từ bỏ tư duy không quản được thì cấm” và chuyển sang “tư duy kiến tạo phát triển, lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm”. Có thể nói đây là điểm cốt lõi và mang tính cách mạng nhất của Nghị quyết. Bài viết sau, tác giả sẽ phân tích những tác động của Nghị quyết 66 đến cơ chế giải quyết tranh chấp thương mại và các biện pháp bảo vệ doanh nghiệp.

3 ngày trước Diễn đàn - Luật gia

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin

Đăng ký ngay