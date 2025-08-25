Phát động chiến dịch “Triệu cột mốc xanh” gây quỹ trồng cây phủ xanh đặc khu Trường Sa

Nhân dịp Kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025), Quân chủng Hải quân khuyến khích nhân dân tham gia chiến dịch gây quỹ “Triệu cột mốc xanh - Điểm tựa của niềm tin” với mục tiêu gây quỹ cộng đồng trồng 1 triệu cây xanh nhằm thúc đẩy đạt sớm 50% mục tiêu Chương trình Xanh hóa Trường Sa. Chiến dịch do Ngân hàng Quân đội (MB) cam kết đóng góp và kết nối các nguồn lực trong cộng đồng.

Chiến dịch Triệu cột mốc xanh - Điểm tựa của niềm tin

Thông điệp chiến dịch đưa ra là: Thể hiện tình yêu nước bằng hành động thiết thực, vận động nhân dân cả nước, trong năm 2025, tiếp sức cho chiến sĩ hải đảo sớm hoàn thành mục tiêu trồng thành công 1 triệu cây phủ xanh đặc khu Trường Sa góp phần tăng khả năng phòng thủ tự nhiên, cải thiện môi trường sống cho cán bộ, chiến sĩ, khẳng định vững chắc chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.

Nhân dân đóng góp cây xanh bằng cách chuyển khoản:

- Số tài khoản: 5555

- Tại Ngân hàng TMCP Quân đội (MB)

- Tên tài khoản: TRUONG SA XANH

- Nội dung: TruongSa

Đại diện Quân chủng Hải quân chia sẻ “Ngay từ những ngày đầu giữ đảo, thế hệ cha anh đã mang từng gốc cây từ đất liền ra gieo trồng trên đảo xa, coi đó như một thông điệp của sự hiện diện. Tiếp nối truyền thống ấy, mỗi cây xanh hôm nay chính là một cột mốc xanh thiêng liêng trên biển đảo quê hương. Một triệu cây xanh chính là một triệu cột mốc niềm tin mà nhân dân và chiến sĩ cùng nhau dựng lên nơi đầu sóng ngọn gió. Trong những ngày tháng 8 lịch sử, tôi mong rằng mỗi người dân sẽ thể hiện tình yêu nước bằng hành động thiết thực đó là đóng góp cây xanh và cổ vũ cho chiến sĩ hải quân. Tôi tin rằng với sự đồng lòng, chúng ta sẽ biến khát vọng Trường Sa xanh thành hiện thực.”

Dù hiếm khi có cơ hội được đặt chân tới Trường Sa nhưng mỗi người Việt Nam đều có thể “hóa thân” thành chiến sĩ Hải quân mang những cây non vượt sóng ra đảo xa

5 năm đầu của hành trình Xanh hóa Trường Sa

Chương trình “Xanh hóa Trường Sa”, do Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân triển khai từ năm 2021 là chủ trương lớn, là nhiệm vụ cấp thiết và lâu dài, nhận được sự ủng hộ rộng rãi của chính quyền, nhân dân.

Từ Kế hoạch số 4241/KH-BTL của Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân năm 2022, thư ngỏ của Xanh hóa Trường Sa đã được gửi tới 44 địa phương, cơ quan doanh nghiệp cả nước nhằm truyền thông, vận động, huy động nguồn lực.

Hưởng ứng mạnh mẽ, UBND TP Hồ Chí Minh, thông qua Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố, đã phát động chương trình “Vì Trường Sa xanh”, vận động các đơn vị như Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường TP cùng nhiều doanh nghiệp, cá nhân đóng góp 100.000 cây xanh và vật tư, tỉnh Đắk Nông đã đóng góp 200 triệu đồng, tỉnh Bình Định trao tặng hàng chục ngàn cây dừa giống để hình thành “đường dừa Bình Định” tại đảo Song Tử Tây…

Theo thông tin từ Quân chủng Hải Quân, kể từ khi được phát động, chỉ trong vòng 4 năm từ 2021 - 2024, quân và dân đặc khu Trường Sa cùng với sự đồng hành của nhân dân cả nước đã trồng được gần 90.000 cây trên các đảo như dừa, phi lao, bàng ta, tra, mù u, xoài, bàng vuông; xây dựng được vườn ươm với 30.000 cây giống, vận chuyển gần 3.000 tấn đất và hơn 400 tấn phân bón ra đảo. Đây là một nỗ lực phi thường, khi tốc độ trồng cây của đặc khu ngang bằng với mục tiêu xanh hóa của nhiều khu vực trong đất liền. Kết quả này thể hiện tinh thần đoàn kết và trách nhiệm của cả nước hướng về Trường Sa.

Giai đoạn 2025 - 2027, chương trình hướng đến mục tiêu trồng thêm 2.000.000 cây, che nắng, chắn gió, chắn sóng, ứng dụng công nghệ trong chăm sóc và bảo vệ cây, mở rộng các vườn ươm cây giống trên đảo, nâng cao nhận thức về môi trường biển, bảo vệ chủ quyền xanh.

Doanh nghiệp thực hiện trách nhiệm xã hội vì Trường Sa xanh

Hàng triệu người Việt Nam đã có cơ hội đóng góp giá trị cho Trường Sa thông qua sáng kiến vận động thể thao vì mục tiêu xã hội HiGreen

Nâng mục tiêu “Xanh hóa Trường Sa bằng 1 triệu cây xanh”, năm 2025, MB đã báo cáo và được Bộ Quốc phòng đồng ý để MB sẽ huy động tài chính để trồng khoảng 1 triệu cây xanh tại Trường Sa. Trong đó MB sẽ trích kinh phí và huy động các tổ chức, cá nhân, khách hàng của MB để triển khai thực hiện chương trình. Ngoài ra, MB cam kết đóng góp tối thiểu 50 tỷ đồng đối ứng qua các hoạt động tài chính xanh và các hành động lan tỏa tinh thần yêu nước trên các nền tảng mạng xã hội.

Tháng 6/2026, nhân kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam, MB kết nối 100 nhà báo từ khắp cả nước ra Trường Sa, mang theo tình cảm của nhân dân gửi tới quân dân nơi đảo xa. Những trải nghiệm trực tiếp và cảm xúc của người cầm bút sẽ lan tỏa qua các bài báo, phóng sự, truyền hình… để truyền tình yêu biển đảo đến công chúng trong và ngoài nước. Từ đó, cộng đồng cùng hướng về Trường Sa, chung sức hỗ trợ chiến sĩ và nhân dân nơi đây bảo vệ chủ quyền quốc gia.

Đến nay, MB đã huy động được hơn 60.000 tổ chức và cá nhân tham gia, trong đó có lãnh đạo và chuyên gia công nghệ từ hơn 60 tập đoàn trong và ngoài nước, dự kiến đạt mốc 80 tỷ và thực hiện trao tặng tới Quân chủng Hải quân trước ngày 2/9/2025

Chiến dịch “Triệu cột mốc xanh - Điểm tựa của niềm tin” được kỳ vọng sẽ nhận được sự hưởng ứng mạnh mẽ hơn nữa của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước, chung tay vì mục tiêu chung 1 triệu cây xanh - 1 triệu niềm tin gửi gắm tới quân và dân đặc khu Trường Sa.

Trong kỷ nguyên số, công nghệ chính là cầu nối cho các hành động vì cộng đồng thiết thực, mở ra cơ hội để mỗi người Việt Nam đều có thể là một “chiến sĩ hải quân” cùng vun đắp phủ xanh những hòn đảo tiền tiêu, mang đến sức sống mạnh mẽ để Trường Sa là lá chắn bảo vệ chủ quyền biển đảo quê hương.