Nhà khoa học chỉ 'điểm nghẽn' khiến kết quả nghiên cứu khó ra thị trường

12:20 22/03/2026
Nhiều sản phẩm nghiên cứu đã hoàn thiện, có doanh nghiệp quan tâm nhưng vẫn "kẹt" trong phòng thí nghiệm do vướng cơ chế sở hữu và định giá, theo lãnh đạo trường Đại học Bách khoa TP HCM.

Ý kiến được PGS.TS Phạm Trần Vũ, Phó hiệu trưởng Trường Đại học Bách khoa (ĐH Quốc gia TP HCM), Phó chủ tịch Hội Công nghệ vi mạch bán dẫn TP HCM, đưa ra tại hội thảo hợp tác "3 nhà" trong xây dựng chính sách, nghiên cứu, đào tạo và phát triển sản phẩm điện tử, bán dẫn tại TP HCM, chiều 20/3.

PGS.TS Phạm Trần Vũ, Phó hiệu trưởng Trường Đại học Bách khoa TP HCM, phát biểu tại hội thảo, chiều 20/3. Ảnh: An Phương

Nhắc lại câu chuyện một nhóm giảng viên tại trường Đại học Bách khoa TP HCM được ngân sách hỗ trợ nghiên cứu phát triển thành công thiết bị đo nước điện tử, có khả năng đọc chỉ số từ xa qua mạng LoRa. Sản phẩm hoàn thiện và đã đăng ký bản quyền.

Sau đó, một doanh nghiệp bày tỏ mong muốn tiếp nhận công nghệ để thương mại hóa. Tuy nhiên, quá trình chuyển giao bị "tắc" khi các bên không tìm được cơ chế phù hợp để định giá và chuyển nhượng quyền sở hữu trí tuệ.

Theo ông Vũ, nguyên nhân nằm ở chỗ đề tài sử dụng ngân sách nhà nước, nên kết quả nghiên cứu được xem là tài sản công. Khi đó, các bên không rõ cách thức chuyển nhượng, khai thác hay chia sẻ lợi ích đối với loại tài sản này. Doanh nghiệp không thể đợi lâu nên bỏ cuộc khiến kết quả nghiên cứu vẫn "kẹt" lại trong ngăn kéo.

Tài sản công vô tình thành rào cản

Từ góc nhìn của nhà khoa học trực tiếp tham gia R&D, PGS.TS Phạm Trần Vũ cho rằng Nhà nước - nhà trường - doanh nghiệp đang có bốn mô hình hợp tác phổ biến. Mỗi mô hình có những ưu, nhược điểm khác nhau.

Đầu tiên là mô hình Nhà nước tài trợ, trong đó nhà trường và doanh nghiệp cùng xây dựng đề xuất để xin kinh phí thực hiện các nhiệm vụ khoa học. Ưu điểm của mô hình này là có định hướng chiến lược rõ ràng, huy động được nguồn lực lớn, giúp các bên tham gia mà không chịu áp lực tài chính trực tiếp.

Tuy nhiên, hạn chế lớn là thủ tục hành chính kéo dài, có những đề tài mất nhiều năm mới được phê duyệt, đến khi triển khai thì nội dung đã lạc hậu. Bên cạnh đó, các kết quả nghiên cứu sử dụng ngân sách thường bị xem là tài sản công, gây khó khăn cho thương mại hóa. Ngoài ra, do không phải bỏ vốn, doanh nghiệp nhiều khi không thực sự cam kết tham gia sâu.

Thứ hai là mô hình Nhà nước và doanh nghiệp đồng tài trợ. Khi doanh nghiệp cùng góp vốn, mức độ cam kết cao hơn và họ tham gia nhiều hơn vào quá trình nghiên cứu. Tuy nhiên, vì vẫn có yếu tố ngân sách, mô hình này tiếp tục vướng các thủ tục hành chính và quy định về tài sản công. Quy trình phức tạp cũng làm giảm động lực của doanh nghiệp, nhất là trong bối cảnh họ phải vừa bỏ vốn vừa chịu ràng buộc như sử dụng toàn bộ vốn nhà nước.

Thứ ba là mô hình doanh nghiệp đặt hàng trực tiếp cho nhà trường. Đây là mô hình được đánh giá hiệu quả vì gắn chặt với nhu cầu thực tiễn, doanh nghiệp theo sát quá trình nghiên cứu và sản phẩm có khả năng ứng dụng cao. Tuy nhiên, hạn chế nằm ở chỗ phần lớn doanh nghiệp Việt Nam là vừa và nhỏ, không đủ nguồn lực để đầu tư cho các dự án R&D vốn kéo dài và rủi ro cao.

Cuối cùng là mô hình doanh nghiệp hợp tác trực tiếp với từng nhà khoa học. Cách làm này linh hoạt, nhanh, nhưng vai trò của nhà trường bị mờ nhạt, khó hình thành các nhóm nghiên cứu mạnh và chiến lược dài hạn.

Từ các mô hình trên, lãnh đạo trường Đại học Bách khoa TP HCM đánh giá những mô hình có Nhà nước tham gia thường có quy mô lớn, định hướng tốt nhưng thiếu linh hoạt; ngược lại, mô hình do doanh nghiệp dẫn dắt thì linh hoạt và sát nhu cầu nhưng thiếu nguồn lực để phát triển dài hạn.

Cần cơ chế linh hoạt để kết nối nghiên cứu với thị trường

Lãnh đạo trường Đại học Bách khoa TP HCM cho rằng để thúc đẩy hợp tác "3 nhà", cần thay đổi cách tiếp cận chính sách. Trước hết, Nhà nước nên chuyển từ tư duy "đặt hàng sản phẩm" sang "tài trợ nghiên cứu". Khi coi ngân sách là tài trợ, các ràng buộc hành chính và áp lực đầu ra sẽ giảm, tạo không gian linh hoạt hơn cho nhà khoa học. Đặc biệt, phải làm rõ khung pháp lý về sở hữu trí tuệ và thương mại hóa, nhằm giải phóng các kết quả nghiên cứu ra khỏi "vùng xám" của tài sản công.

2-1774156811.jpg

Nghiên cứu viên làm việc tại Phòng thí nghiệm bán dẫn Trung tâm nghiên cứu triển khai, Khu công nghệ cao TP HCM, tháng 12/2024. Ảnh: Quỳnh Trần

Từ thực tế triển khai sản phẩm, đại diện Công ty cổ phần điện tử Digisensor (D.G.S) ở Khu công nghệ cao TP HCM mang đến ví dụ điển hình về thành công trong hợp tác "3 nhà". Doanh nghiệp này phát triển các dòng đồng hồ nước thông minh cho phép truyền dữ liệu từ xa. Sản phẩm ban đầu được phát triển từ đơn hàng của thị trường Thái Lan. Đến giai đoạn 2021-2022, khi Tổng công ty Cấp nước Sài Gòn (Sawaco) có nhu cầu số hóa hệ thống đo nước, D.G.S tiếp tục hoàn thiện giải pháp để cung cấp khoảng 15.000 thiết bị.

Theo doanh nghiệp, thành công đến từ sự kết hợp của ba bên. Trong đó, Nhà nước đóng vai trò định hướng và tạo thị trường, thông qua chủ trương chuyển đổi số và các chương trình triển khai thực tế như của Sawaco, tức ra "đầu bài" rõ ràng. D.G.S là trung tâm phát triển sản phẩm, trực tiếp đầu tư công nghệ, hoàn thiện giải pháp, từ thiết bị phần cứng đến phần mềm quản lý như ứng dụng theo dõi rò rỉ nước, tối ưu vận hành.

Trong khi đó, các trường đại học và viện nghiên cứu như Đại học Bách khoa, Sư phạm Kỹ thuật tham gia vào quá trình nghiên cứu, hỗ trợ phát triển công nghệ và hoàn thiện sản phẩm.

Bà Nguyễn Thị Thu Sương, Trưởng phòng Phát triển khoa học công nghệ - Sở Khoa học và Công nghệ TP HCM, cho biết quy định mới về nhiệm vụ khoa học và công nghệ đã phân định rõ hai hình thức là "đặt hàng" và "tài trợ", nhằm tháo gỡ vướng mắc trong chuyển giao và thương mại hóa kết quả nghiên cứu. Theo đó, với nhiệm vụ đặt hàng, Nhà nước là bên sở hữu kết quả nghiên cứu, thường áp dụng cho các dự án trọng điểm, công nghệ chiến lược hoặc giải quyết vấn đề cấp thiết.

Trong khi đó, với nhiệm vụ tài trợ hoặc đồng tài trợ, tổ chức chủ trì như viện, trường, doanh nghiệp được giao quyền sở hữu kết quả, tự quyết định việc thương mại hóa và không phải hoàn trả kinh phí. Đặc biệt, cơ chế mới cho phép thương mại hóa linh hoạt hơn, đồng thời yêu cầu tác giả được hưởng tối thiểu 30% lợi nhuận từ việc khai thác kết quả nghiên cứu.

"Các quy định mới nhằm gỡ nút thắt về thể chế, tạo động lực cho doanh nghiệp tham gia và bảo đảm quyền lợi của nhà khoa học", bà Sương nói.

“Bộ tứ trụ cột” - cơ hội để các Viện nghiên cứu khoa học pháp lý đổi mới và nâng cao vai trò trong tham gia xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa

“Bộ tứ trụ cột” - cơ hội để các Viện nghiên cứu khoa học pháp lý đổi mới và nâng cao vai trò trong tham gia xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa

Sự ra đời của bốn Nghị quyết quan trọng của Bộ Chính trị được xem là “Bộ tứ trụ cột” gồm: Nghị quyết số 57-NQ/TW (về khoa học và đổi mới sáng tạo), Nghị quyết số 59-NQ/TW (về hội nhập quốc tế), Nghị quyết số 68-NQ/TW (về phát triển kinh tế tư nhân) và Nghị quyết số 66-NQ/TW (về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật) đã tạo ra một bối cảnh mới đầy tiềm năng cho sự phát triển của đất nước. Đối với các Viện nghiên cứu khoa học pháp lý, “Bộ tứ trụ cột” không chỉ là định hướng chính sách mà còn là cơ hội để đổi mới và nâng cao vai trò của mình trong công cuộc xây dựng Nhà nước PQXHCN.

Khung pháp lý về ESG của EU và một số nước: Gợi mở hoàn thiện chính sách về ESG cho Việt Nam

Khung pháp lý về ESG của EU và một số nước: Gợi mở hoàn thiện chính sách về ESG cho Việt Nam

Trong vòng 5 năm qua, Liên minh châu Âu (EU) đã ban hành khoảng 8000 đạo luật, trong đó có rất nhiều đạo luật liên quan đến bảo vệ môi trường và nhiều Chỉ thị nhằm thúc đẩy giới doanh nghiệp tuân thủ tiêu chí môi trường, xã hội và quản trị (ESG). Khung pháp lý đồ sộ về ESG của EU sẽ gợi mở nhiều kinh nghiệm chính sách hay cho Việt Nam.

Cơ chế phản hồi chính sách hai chiều: Yêu cầu tất yếu trong quản trị hiện đại ở Việt Nam hiện nay

Cơ chế phản hồi chính sách hai chiều: Yêu cầu tất yếu trong quản trị hiện đại ở Việt Nam hiện nay

(Pháp lý). Trong bối cảnh toàn cầu hóa và chuyển đổi số, phản hồi chính sách hai chiều được xác định là cơ chế thiết yếu trong quản trị công hiện đại. Quan hệ Nhà nước – xã hội không còn đơn hướng mà đã chuyển sang mô hình tương tác liên tục, trong đó minh bạch, trách nhiệm giải trình và sự tham gia xã hội giữ vai trò trung tâm.

Triển khai tổng thể, đồng bộ các giải pháp về bảo vệ an ninh mạng, an ninh dữ liệu

Triển khai tổng thể, đồng bộ các giải pháp về bảo vệ an ninh mạng, an ninh dữ liệu

Trong khuôn khổ các hoạt động trọng tâm nhằm tăng cường bảo vệ chủ quyền quốc gia trên không gian mạng, ngày 21/3/2026, tại trụ sở Chính phủ, Ban Chỉ đạo An ninh mạng quốc gia đã tổ chức Phiên họp lần thứ I năm 2026. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì phiên họp.

Thủ tướng đối thoại với doanh nghiệp Nhật Bản: Môi trường đầu tư của Việt Nam sẽ trở thành ưu thế nổi trội

Thủ tướng đối thoại với doanh nghiệp Nhật Bản: Môi trường đầu tư của Việt Nam sẽ trở thành ưu thế nổi trội

Chiều 21/3, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì đối thoại với các doanh nghiệp Nhật Bản. Cùng dự có Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam Ito Naoki, lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương của Việt Nam, đại diện các hiệp hội, tập đoàn, doanh nghiệp lớn của Nhật Bản.

Các nhà khoa học trúng cử đại biểu Quốc hội khóa 16

Các nhà khoa học trúng cử đại biểu Quốc hội khóa 16

Hội đồng Bầu cử quốc gia công bố danh sách 500 người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa 16, trong đó có một số nhà khoa học nổi tiếng.

Bà Bùi Thị Minh Hoài và nhiều lãnh đạo Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam trúng cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI

Bà Bùi Thị Minh Hoài và nhiều lãnh đạo Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam trúng cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài và nhiều lãnh đạo Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam trúng cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam trúng cử ĐBQH khóa XVI

Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam trúng cử ĐBQH khóa XVI

Ông Nguyễn Khánh Ngọc – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam đã trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI tại đơn vị bầu cử số 4, Tp.Đà Nẵng.

Nghị quyết của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển Thủ đô Hà Nội trong kỷ nguyên mới

Nghị quyết của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển Thủ đô Hà Nội trong kỷ nguyên mới

Ngày 17/3, Tổng Bí thư Tô Lâm ký ban hành Nghị quyết số 02-NQ/TW của Bộ Chính trị về "Xây dựng và phát triển Thủ đô Hà Nội trong kỷ nguyên mới".

Hải Phòng vào kỷ nguyên siêu đô thị biển: “Cực hút” mới của thị trường bất động sản gọi tên tọa độ nào?

Hải Phòng vào kỷ nguyên siêu đô thị biển: “Cực hút” mới của thị trường bất động sản gọi tên tọa độ nào?

Theo nhiệm vụ Quy hoạch chung TP Hải Phòng đến năm 2050, tầm nhìn đến năm 2075 vừa được Chính phủ phê duyệt, Hải Phòng được định hướng trở thành siêu đô thị biển hiện đại, tầm cỡ thế giới. Trong bức tranh đó, những khu vực đón đầu hạ tầng và quy hoạch, như Vinhomes Golden City (Dương Kinh) đang trở thành “cực hút” mới của thị trường bất động sản (BĐS).

