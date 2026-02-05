Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
Quảng cáo #101 Quảng cáo #109
  1. Trang chủ
  2. Pháp lý và Kinh doanh

Nghị quyết về phòng ngừa tranh chấp đầu tư quốc tế: Cần tiêu chí rõ, trách nhiệm cụ thể

10:13 05/02/2026
Ngày 4/2, Hội Luật gia Việt Nam tổ chức tọa đàm góp ý Dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế phối hợp, chính sách đặc thù nhằm nâng cao hiệu quả phòng ngừa và giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế.

Cần bảo đảm tính bao quát, tránh đùn đẩy trách nhiệm

Sáng 4/2, Ban Nghiên cứu xây dựng và Phổ biến pháp luật (Hội Luật gia Việt Nam) tổ chức tọa đàm góp ý Dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế phối hợp, chính sách đặc thù nâng cao hiệu quả phòng ngừa, giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế. Dự thảo trên do Bộ Tư pháp chủ trì soạn thảo gồm 6 Chương, 19 Điều.

Phát biểu tại tọa đàm, ông Nguyễn Văn Huệ – Trưởng Ban Nghiên cứu xây dựng và Phổ biến pháp luật cho biết, trong khoảng 20 năm qua, Việt Nam đã đối mặt hơn 30 vụ tranh chấp đầu tư quốc tế, trong đó có trên 20 vụ kiện chính thức. Trong bối cảnh Việt Nam đã ký kết 64 hiệp định khuyến khích, bảo hộ đầu tư và thu hút lượng lớn vốn FDI, nguy cơ phát sinh tranh chấp ngày càng lớn.

Theo ông Huệ, khả năng phản ứng của một số cơ quan, đặc biệt tại địa phương, còn hạn chế, lúng túng trong tham mưu xử lý vướng mắc, khiến nhà đầu tư khởi kiện. Quyết định số 14/2020 của Thủ tướng Chính phủ hiện đã bộc lộ một số bất cập, cần được điều chỉnh phù hợp yêu cầu mới. Do đó, việc ban hành Nghị quyết là cần thiết và kịp thời.

1-1770261320.jpg

Ông Nguyễn Văn Huệ – Trưởng ban Ban Nghiên cứu xây dựng và Phổ biến pháp luật thông tin tại tọa đàm

Về nguyên tắc phối hợp trong phòng ngừa và giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế, ông Huệ đề nghị cần rà soát để bảo đảm đẩy đủ, kỹ hơn, trong đó cần bổ sung 2 nguyên tắc quan trọng là: Thực hiện triệt để các biện pháp phòng ngừa để phát hiện, ngăn chặn sớm các rủi ro có nguy cơ dẫn đến tranh chấp đầu tư quốc tế; Ưu tiên áp dụng phương thức hòa giải khi có xảy ra tranh chấp.

Đối với cơ chế phối hợp và xác định cơ quan chủ trì, thực tế vẫn tồn tại tình trạng đùn đẩy trách nhiệm khi tranh chấp liên quan nhiều bên. Dự thảo hiện quy định còn chung chung, dễ dẫn đến việc trình Thủ tướng Chính phủ quyết định. Vì vậy, cần xây dựng tiêu chí kỹ thuật và thứ tự ưu tiên rõ ràng để các cơ quan tự xác định đơn vị chủ trì, chỉ trình Thủ tướng khi thực sự cần thiết.

Tại Điều 5, đề nghị định lượng rõ khái niệm "tranh chấp có giá trị đặc biệt lớn" làm căn cứ thành lập Ban chỉ đạo, đồng thời bổ sung tiêu chí về mức độ phức tạp, yếu tố an ninh hoặc tính nhạy cảm của vụ việc, thay vì chỉ căn cứ vào giá trị kinh tế.

2-1770261305.jpg

Các chuyên gia tham dự tọa đàm

Đối với Trung tâm phòng ngừa và giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế (Điều 15), cần tách bạch nguồn thu ngân sách với nguồn thu dịch vụ để bảo đảm minh bạch tài chính.

Liên quan cơ chế tài chính tại Điều 16, các chuyên gia cho rằng cần làm rõ khái niệm "nguồn thu từ tranh chấp đầu tư quốc tế", bởi trên thực tế Nhà nước thường ở vị thế bị kiện nên khoản "thu" chủ yếu là tránh nghĩa vụ bồi thường.

Việc trích 5% từ nguồn thu này để đào tạo nhân lực tiềm ẩn rủi ro thiếu kinh phí nếu không phát sinh nguồn thu. Do đó, cần điều chỉnh theo hướng bố trí kinh phí đào tạo từ dự toán ngân sách.

Kiến nghị rà soát định kỳ các dự án lớn và thu hút nhân tài

Các chuyên gia tham dự tọa đàm đánh giá việc dự thảo xác định Bộ Tư pháp là cơ quan đại diện pháp lý cho Chính phủ là phù hợp. Tuy nhiên, cần làm rõ cơ chế chỉ định cơ quan chủ trì của Ban chỉ đạo liên ngành đối với các vụ việc có giá trị đặc biệt lớn.

Tại Điều 5, một số ý kiến đề nghị làm rõ trách nhiệm của TAND Tối cao và VKSND Tối cao khi tham gia Ban chỉ đạo liên ngành nhằm bảo đảm xử lý hiệu quả các tranh chấp phát sinh từ hoạt động tố tụng.

Về phòng ngừa tranh chấp, dự thảo đã đề cập cơ chế đánh giá nguy cơ dựa trên rủi ro. Tuy nhiên, các chuyên gia đề nghị bổ sung quy định rà soát định kỳ các hợp đồng, dự án quy mô lớn như BOT, BT nhằm phát hiện sớm điều khoản tiềm ẩn nguy cơ kiện tụng.

3-1770261320.png

PGS.TS Đinh Dũng Sĩ (trên cùng); ông Trần Đức Long (ảnh trái) và ông Võ Văn Tuyển - các chuyên gia thuộc Ban Nghiên cứu xây dựng và Phổ biến pháp luật (Hội Luật gia Việt Nam) tham gia đóng góp ý kiến tại tọa đàm

Đối với vai trò của Trung tâm phòng ngừa và giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế, cần bổ sung quyền chủ động tiếp cận thông tin từ địa phương khi phát hiện dấu hiệu rủi ro để nâng cao hiệu quả xử lý sớm.

Các chuyên gia cũng nhấn mạnh hiệu quả giải quyết tranh chấp phụ thuộc lớn vào chất lượng và tốc độ cung cấp hồ sơ từ địa phương. Vì vậy, cần quy định rõ thẩm quyền của Bộ Tư pháp trong việc yêu cầu cung cấp hồ sơ, kể cả hồ sơ mật, với thời hạn không quá 5 ngày làm việc.

Bên cạnh đó, cần bổ sung quy định trách nhiệm của người đứng đầu bộ, ngành, địa phương nếu chậm trễ hoặc cung cấp thông tin sai lệch dẫn đến thua kiện, đồng thời áp dụng cơ chế bồi hoàn theo quy định của pháp luật nhằm tăng tính ràng buộc trách nhiệm.

Về chính sách thu hút nhân lực, ông Trần Đức Long (Ban Nghiên cứu xây dựng và Phổ biến pháp luật) cho rằng cần xây dựng cơ chế thù lao theo giờ hoặc theo vụ việc, tiệm cận mức thị trường luật sư trong nước và quốc tế. Đồng thời, nên cho phép biệt phái hoặc thuê chuyên gia, luật sư từ khu vực tư nhân và tổ chức quốc tế tham gia hoạt động của Trung tâm.

Ngoài ra, cần quy định nguyên tắc miễn trừ trách nhiệm dân sự đối với cán bộ trực tiếp tham gia thương lượng, hòa giải nếu thực hiện đúng quy trình, nhằm tháo gỡ tâm lý e ngại, giúp họ chủ động, quyết đoán trong xử lý các vụ việc phức tạp.

Theo nguoiduatin.vn Copy link
Link bài gốc Copy link https://www.nguoiduatin.vn/nghi-quyet-ve-phong-ngua-tranh-chap-dau-tu-quoc-te-can-tieu-chi-ro-trach-nhiem-cu-the-204260204143953373.htm

Mọi chi tiết xin liên hệ số hotline (0915.999.467) hoặc gửi email về địa chỉ (toasoan@phaply.vn).

Cùng chủ đề
Bảo vệ doanh nghiệp tư nhân trước hành vi cạnh tranh không lành mạnh: Yêu cầu hoàn thiện pháp luật cạnh tranh Việt Nam trong bối cảnh thị trường hiện đại Pháp lý và Kinh doanh
Bảo vệ doanh nghiệp tư nhân trước hành vi cạnh tranh không lành mạnh: Yêu cầu hoàn thiện pháp luật cạnh tranh Việt Nam trong bối cảnh thị trường hiện đại

(Pháp lý). Doanh nghiệp tư nhân giữ vai trò ngày càng quan trọng trong nền kinh tế thị trường định...

Lợi thế nào trong thu hút và giữ chân doanh nghiệp FDI? Pháp lý và Kinh doanh
Lợi thế nào trong thu hút và giữ chân doanh nghiệp FDI?

Trong bối cảnh dòng vốn đầu tư toàn cầu đang suy giảm, cạnh tranh trong thu hút FDI ngày càng...

Quyền sở hữu trí tuệ nội dung số do AI sáng tạo, thực trạng pháp lý và giải pháp phát triển kinh tế số tại Việt Nam Pháp lý và Kinh doanh
Quyền sở hữu trí tuệ nội dung số do AI sáng tạo, thực trạng pháp lý và giải pháp phát triển kinh tế số tại Việt Nam

(Pháp lý). Nội dung số do AI sáng tạo, đang định hình xu hướng kinh tế số tại Việt Nam,...

Thủ tướng: Nhà nước thực hiện “5 thông”, doanh nghiệp thực hiện “5 tiên phong” để phát triển kinh tế tư nhân Pháp lý và Kinh doanh
Thủ tướng: Nhà nước thực hiện “5 thông”, doanh nghiệp thực hiện “5 tiên phong” để phát triển kinh tế tư nhân

Thủ tướng giao từng bộ, ngành rà soát tổng thể các quy định pháp luật liên quan để đề xuất...

Luật An ninh mạng 2025: Những tác động tới doanh nghiệp công nghệ và thị trường kinh tế số Pháp lý và Kinh doanh
Luật An ninh mạng 2025: Những tác động tới doanh nghiệp công nghệ và thị trường kinh tế số

(Pháp lý). Luật An ninh mạng 2025 có ý nghĩa then chốt trong việc bảo đảm an ninh mạng quốc...

Tháo gỡ điểm nghẽn trong quy định về hàng giả trong Luật Thương mại Pháp lý và Kinh doanh
Tháo gỡ điểm nghẽn trong quy định về hàng giả trong Luật Thương mại

Bộ Công Thương đang soạn thảo dự án Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thương mại,...

Mới cập nhật
Bảo vệ doanh nghiệp tư nhân trước hành vi cạnh tranh không lành mạnh: Yêu cầu hoàn thiện pháp luật cạnh tranh Việt Nam trong bối cảnh thị trường hiện đại

Bảo vệ doanh nghiệp tư nhân trước hành vi cạnh tranh không lành mạnh: Yêu cầu hoàn thiện pháp luật cạnh tranh Việt Nam trong bối cảnh thị trường hiện đại

(Pháp lý). Doanh nghiệp tư nhân giữ vai trò ngày càng quan trọng trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam, đóng góp tích cực vào tăng trưởng kinh tế, tạo việc làm và thúc đẩy đổi mới sáng tạo. Tuy nhiên, trong quá trình hoạt động, khu vực doanh nghiệp này đang phải đối mặt với nhiều hành vi cạnh tranh không lành mạnh, gây tổn hại nghiêm trọng đến quyền và lợi ích hợp pháp cũng như năng lực cạnh tranh và sự phát triển bền vững của doanh nghiệp.

6 giờ trước Pháp lý và Kinh doanh

Thách thức pháp lý và giải pháp thích ứng của Việt Nam trước các quy định thương mại bền vững của EU: Phân tích dưới góc độ luật WTO và pháp luật quốc gia

Thách thức pháp lý và giải pháp thích ứng của Việt Nam trước các quy định thương mại bền vững của EU: Phân tích dưới góc độ luật WTO và pháp luật quốc gia

( Pháp lý). Từ Thỏa thuận Xanh châu Âu, các quy định mới như Cơ chế điều chỉnh carbon qua biên giới (CBAM) và Quy định chống phá rừng (EUDR) đang tạo ra thách thức pháp lý lớn cho Việt Nam. Bài viết này phân tích tính tương thích của chúng với các nguyên tắc của WTO, xác định khoảng trống trong pháp luật Việt Nam và đề xuất lộ trình thích ứng.

6 giờ trước Kinh doanh - Quốc tế

Hội Luật gia Việt Nam đoàn kết, vững vàng, đổi mới, hiệu quả, vững tin bước vào kỷ nguyên mới

Hội Luật gia Việt Nam đoàn kết, vững vàng, đổi mới, hiệu quả, vững tin bước vào kỷ nguyên mới

Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam biểu dương các cán bộ, công chức và người lao động cơ quan Hội Luật gia Việt Nam với nhiều nỗ lực, cố gắng vượt qua khó khăn để hoàn thành tốt các nhiệm vụ, trong đó có nhiều nhiệm vụ mới, quan trọng.

7 giờ trước Sự kiện - Chính sách

Tội phạm buôn lậu trên không gian mạng và một số kiến nghị nâng cao hiệu quả phòng, chống

Tội phạm buôn lậu trên không gian mạng và một số kiến nghị nâng cao hiệu quả phòng, chống

(Pháp lý). Trong bối cảnh chuyển đổi số mạnh mẽ, tội phạm buôn lậu đã và đang lợi dụng không gian mạng để thực hiện hành vi phạm tội với phương thức và thủ đoạn ngày càng tinh vi. Bài viết này phân tích thực trạng, những khó khăn trong công tác phòng ngừa và đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả đấu tranh phòng, chống tội phạm buôn lậu trên không gian mạng tại Việt Nam.

7 giờ trước Bên khung cửa tư pháp

Đổi mới tư duy thi hành pháp luật trong kỷ nguyên phát triển mới của đất nước: Suy nghĩ bước đầu

Đổi mới tư duy thi hành pháp luật trong kỷ nguyên phát triển mới của đất nước: Suy nghĩ bước đầu

( Pháp lý). Trong kỷ nguyên phát triển mới của đất nước, với những biến đổi sâu sắc do chuyển đổi số, hội nhập quốc tế và yêu cầu xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, thi hành pháp luật đang đứng trước những đòi hỏi mới về chất lượng, hiệu quả và tính thích ứng.

8 giờ trước Diễn đàn - Luật gia

Sự chồng chéo giữa Luật Đầu tư và Luật Đất đai đối với chấp thuận chủ trương đầu tư

Sự chồng chéo giữa Luật Đầu tư và Luật Đất đai đối với chấp thuận chủ trương đầu tư

( Pháp lý). Chấp thuận chủ trương đầu tư là một thiết chế pháp lý quan trọng của pháp luật đầu tư, được thiết kế như một công cụ định hướng chính sách đối với các dự án đầu tư. Tuy nhiên, trong thực tiễn áp dụng, thủ tục này đang chịu sự chi phối ngày càng lớn của các yêu cầu quản lý đất đai, dẫn đến tình trạng thiếu thống nhất giữa Luật Đầu tư và Luật Đất đai.

8 giờ trước Diễn đàn - Luật gia

Nhà đầu tư nước ngoài đầu tư vào lĩnh vực thương mại điện tử tại Việt Nam cần tuân thủ các quy định nào?

Nhà đầu tư nước ngoài đầu tư vào lĩnh vực thương mại điện tử tại Việt Nam cần tuân thủ các quy định nào?

(Pháp lý). Với lợi thế về nguồn vốn lớn, nhiều nhà đầu tư nước ngoài hiện nay đang đẩy mạnh hoạt động đầu tư vào Việt Nam trong lĩnh vực thương mại điện tử, với mong muốn khai phá một thị trường đầy tiềm năng và hứa hẹn. Pháp luật Việt Nam hiện nay về cơ bản đã có những quy định khá rõ ràng về điều kiện, thủ tục để nhà đầu tư nước ngoài đầu tư vào Việt Nam trong lĩnh vực thương mại điện tử. Trong bài viết này, chúng tôi muốn cung cấp một số lưu ý quan trọng dành cho nhà đầu tư nước ngoài khi đầu tư tại Việt Nam trong lĩnh vực đầu tư quan trọng này.

8 giờ trước Kinh nghiệm pháp lý

Luật Tòa án chuyên biệt tại Trung tâm tài chính quốc tế và sự chuyển đổi mô hình tư pháp Việt Nam trong bối cảnh hội nhập toàn cầu

Luật Tòa án chuyên biệt tại Trung tâm tài chính quốc tế và sự chuyển đổi mô hình tư pháp Việt Nam trong bối cảnh hội nhập toàn cầu

( Pháp lý). Trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế sâu rộng qua các hiệp định CPTPP và EVFTA, Luật Tòa án chuyên biệt tại Trung tâm tài chính quốc tế (Luật số 150/2025/QH15, thông qua ngày 11/12/2025, hiệu lực từ 01/01/2026) đánh dấu bước tiến quan trọng trong cải cách tư pháp Việt Nam

8 giờ trước Khoa học Pháp Lý

Đồng chí Trần Công Phàn, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội thăm, chúc Tết các đơn vị trực thuộc phía Nam

Đồng chí Trần Công Phàn, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội thăm, chúc Tết các đơn vị trực thuộc phía Nam

(Pháp lý) - Sáng 04/02/2026, tại trụ sở phía Nam của Hội Luật gia Việt Nam (208 Điện Biên Phủ, phường Xuân Hòa, TP.HCM), đồng chí Trần Công Phàn, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội, đã đến thăm, chúc Tết và tặng quà các đơn vị trực thuộc phía Nam nhân dịp chuẩn bị đón Xuân mới.

11 giờ trước Sự kiện - Chính sách

Nền tảng Thiện nguyện chiến thắng World Summit Awards (WSA) 2025 tại hạng mục Government & Citizen Engagement

Nền tảng Thiện nguyện chiến thắng World Summit Awards (WSA) 2025 tại hạng mục Government & Citizen Engagement

Ngày 04/2/2026, theo công bố chính thức từ Ban Tổ chức Giải thưởng World Summit Awards (WSA) 2025, Nền tảng Thiện nguyện đã được vinh danh là giải pháp chiến thắng tại WSA 2025 ở hạng mục Government & Citizen Engagement (Tương tác giữa Chính phủ và Công dân).

12 giờ trước Thông tin cần biết

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin

Đăng ký ngay