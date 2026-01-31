Thủ tướng: Nhà nước thực hiện “5 thông”, doanh nghiệp thực hiện “5 tiên phong” để phát triển kinh tế tư nhân

Thủ tướng giao từng bộ, ngành rà soát tổng thể các quy định pháp luật liên quan để đề xuất các nhiệm vụ nhằm đảm bảo thể chế hóa đầy đủ chủ trương của Đảng về phát triển kinh tế tư nhân.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Phiên họp lần thứ tư của Ban Chỉ đạo phát triển kinh tế tư nhân. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Kết luận Phiên họp lần thứ tư của Ban Chỉ đạo quốc gia triển khai Nghị quyết số 68-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân (Ban Chỉ đạo) vào sáng 31/1, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo yêu cầu các cơ quan Nhà nước thực hiện "5 thông" đối với doanh nghiệp; đồng thời doanh nghiệp thực hiện "5 tiên phong" để kinh tế tư nhân thực sự trở thành động lực quan trọng nhất của nền kinh tế.

Ngay sau khi Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 68-NQ/TW, Quốc hội và Chính phủ có các Nghị quyết để thực hiện Nghị quyết số 68, phát triển kinh tế tư nhân thực sự là động lực quan trọng nhất của nền kinh tế.

Trong số đó, Nghị quyết của Chính phủ giao cho các bộ, ngành, địa phương 69 nhiệm vụ, đến nay cơ bản các cơ quan trung ương và địa phương đã hoàn thành 41/43 nhiệm vụ của năm 2025.

Đẩy mạnh cải cách, hoàn thiện, nâng cao chất lượng thể chế, chính sách, bảo đảm và bảo vệ hữu hiệu quyền sở hữu, quyền tài sản, quyền tự do kinh doanh, quyền cạnh tranh bình đẳng của kinh tế tư nhân; tạo thuận lợi cho kinh tế tư nhân tiếp cận các nguồn lực về đất đai, vốn, nhân lực chất lượng cao; thúc đẩy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, kinh doanh hiệu quả, bền vững trong kinh tế tư nhân.

Đồng thời tăng cường kết nối giữa các doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp tư nhân với doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp FDI; hình thành, phát triển nhanh các doanh nghiệp lớn và vừa, các tập đoàn kinh tế tư nhân tầm cỡ khu vực và toàn cầu; hỗ trợ thực chất, hiệu quả doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏ và hộ kinh doanh; đề cao đạo đức kinh doanh, phát huy trách nhiệm xã hội, thúc đẩy mạnh mẽ tinh thần kinh doanh, tạo mọi điều kiện thuận lợi để doanh nhân tham gia quản trị đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Phiên họp lần thứ tư của Ban Chỉ đạo quốc gia triển khai Nghị quyết số 68-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Ban Chỉ đạo đánh giá sau 8 tháng Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 68-NQ/TW, tác động của Nghị quyết bước đầu thể hiện qua sự gia tăng mạnh mẽ số lượng doanh nghiệp, hộ kinh doanh gia nhập, tái gia nhập thị trường; diễn biến tích cực trên thị trường chứng khoán; sự khởi sắc của hoạt động xuất nhập khẩu và đóng góp ngày càng lớn hơn của khu vực kinh tế tư nhân vào thu ngân sách nhà nước.

Từ tháng 5/2025, bình quân mỗi tháng có khoảng 18 nghìn doanh nghiệp thành lập mới và hơn 8,3 nghìn doanh nghiệp quay trở lại hoạt động. Đến hết năm 2025, cả nước có hơn 1 triệu doanh nghiệp hoạt động.

Thị trường chứng khoán, cuối năm 2025 VN-Index đạt gần 1.785 điểm, với giá trị giao dịch bình quân khoảng 29,5 nghìn tỷ đồng/phiên; vốn hóa thị trường đạt gần 10 triệu tỷ đồng, bằng khoảng 70% GDP năm 2025.

Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu năm 2025 đạt 930 tỷ USD, đưa Việt Nam vào Top 25 nền kinh tế có trị giá xuất nhập khẩu lớn nhất thế giới.

Đặc biệt, tổng thu ngân sách năm 2025 của khu vực ngoài quốc doanh ước đạt hơn 497 nghìn tỷ đồng, bằng 134% so với dự toán và 127% so với cùng kỳ. Thu từ hộ, cá nhân kinh doanh tăng hơn 36%, là mức tăng trưởng cao nhất giai đoạn 2021-2025.

Các thành viên Ban Chỉ đạo, đại biểu dự phiên họp đề xuất, tiếp tục xây dựng và hoàn thiện thể chế, nhất là rà soát, sửa đổi, bổ sung các luật như: Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, Luật Thương mại, Luật Cạnh tranh, Luật Quản lý ngoại thương, Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, Luật Xử lý vi phạm hành chính, Luật Đất đai, Luật Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo, Luật Công nghiệp Công nghệ số.

Cùng với đó, tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và triển khai chính sách hỗ trợ kinh tế tư nhân thực chất, hiệu quả hơn; rà soát, cắt giảm điều kiện đầu tư kinh doanh không cần thiết; đơn giản hóa thủ tục gia nhập thị trường; chuyển mạnh từ tiền kiểm sang hậu kiểm; triển khai thực chất các chính sách hỗ trợ về tài chính, tín dụng, thuế, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi xanh, tư vấn, đào tạo, mặt bằng sản xuất, kinh doanh... cho doanh nghiệp tư nhân.

Sau khi lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương giải đáp các phản ánh, đề xuất, kiến nghị của các hiệp hội, doanh nghiệp tư nhân; kết luận phiên họp, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cho biết năm 2025 tình hình kinh tế đất nước đạt được thành quả toàn diện, trên tất cả các lĩnh vực, trong đó có đóng góp quan trọng của doanh nghiệp, doanh nhân.

Thay mặt Chính phủ cảm ơn, đánh giá cao đóng góp của doanh nghiệp, doanh nhân, kinh tế tư nhân cho đất nước, Thủ tướng Chính phủ cho biết sau 8 tháng thực hiện, Nghị quyết 68 đã thúc đẩy, tạo đà phát triển kinh tế tư nhân trở thành động lực quan trọng nhất của nền kinh tế; tăng cường, củng cố niềm tin của doanh nghiệp, doanh nhân và toàn xã hội đối với kinh tế tư nhân và đối với đất nước.

Điểm lại kết quả cụ thể trong triển khai Nghị quyết 68 phát triển kinh tế tư nhân và các bài học kinh nghiệm, Thủ tướng Chính phủ cũng chỉ rõ một số hạn chế cần khắc phục như: một số nhiệm vụ chưa hoàn thành đúng thời hạn; môi trường đầu tư, kinh doanh vẫn gặp rào cản; thủ tục hành chính trên một số lĩnh vực còn phức tạp; việc tiếp cận các nguồn lực sản xuất, kinh doanh đối với doanh nghiệp còn khó khăn; năng lực cạnh tranh, công nghệ, quản trị của phần lớn doanh nghiệp tư nhân trong nước còn hạn chế, chưa đủ sức tham gia các chuỗi giá trị cao.

Thủ tướng Chính phủ cho biết thời gian tới cả nước phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng 2 con số, phát triển nhanh, bền vững, xây dựng đất nước giàu mạnh, văn minh, phồn vinh, hạnh phúc; thì kinh tế tư nhân cũng phải tăng trưởng 2 con số, phát triển nhanh, bền vững, vì mục tiêu xây dựng đất nước giàu mạnh, văn minh, phồn vinh, hạnh phúc, vững bước tiến lên Chủ nghĩa xã hội.

Với phương châm “Nhà nước kiến tạo, doanh nghiệp tiên phong, địa phương đồng hành, đất nước phát triển, nhân dân hạnh phúc", Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 68, đặc biệt là các nội dung của Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và các Nghị quyết chuyên đề của Bộ Chính trị, nhất là nội dung có liên quan đến kinh tế tư nhân.

Các đại biểu tham dự Phiên họp lần thứ tư của Ban Chỉ đạo quốc gia triển khai Nghị quyết số 68-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Chỉ rõ yêu cầu thực hiện "5 hóa" doanh nghiệp tư nhân gồm: “số hóa, xanh hóa, tối ưu hóa nguồn lực, thông minh hóa quản trị, hài hòa hóa lợi ích”, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, cơ quan, địa phương phải thực hiện "5 thông" mà Nhà nước phải làm đối với doanh nghiệp gồm: “Thể chế, thủ tục thông thoáng; hạ tầng đồng bộ, thông suốt; con người, quản trị thông minh; nguồn lực cho doanh nghiệp tư nhân phải được khơi thông; khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp phải được chia sẻ và cảm thông”.

Đối với doanh nghiệp, Thủ tướng Chính phủ đề nghị thực hiện "5 tiên phong": tiên phong trong phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, chuyển đổi cơ cấu kinh tế; tiên phong trong đào tạo nguồn nhân lực, tạo công ăn, việc làm, sinh kế cho người dân và tham gia đảm bảo an sinh xã hội; tiên phong trong xây dựng thể chế, cơ chế, chính sách và thực hiện nghiêm túc quy định của pháp luật; tiên phong trong xây dựng văn hóa, nhân văn trong hoạt động sản xuất, kinh doanh; tiên phong đóng góp, huy động mọi nguồn lực vào phát triển đất nước.

Nhất trí với đề xuất của các doanh nghiệp về việc giao các nhiệm vụ, các việc lớn, việc khó, việc đột phá cho doanh nghiệp tư nhân; cũng như giải quyết các dự án tồn đọng, vướng mắc để giải phóng nguồn lực cho phát triển, Thủ tướng Chính phủ giao nhiệm vụ cụ thể cho từng bộ, ngành trong việc rà soát tổng thể các quy định pháp luật liên quan đến hoạt động kinh doanh của khu vực kinh tế tư nhân để đề xuất các nhiệm vụ nhằm đảm bảo thể chế hóa đầy đủ chủ trương của Đảng về phát triển kinh tế tư nhân; rà soát, sửa đổi Luật Hỗ trợ doanh nghiệp; nâng cấp, hoàn thiện Hệ thống theo dõi, đánh giá tình hình triển khai Nghị quyết số 68-NQ/TW đảm bảo triển khai hiệu quả, thông suốt, số liệu đúng, đủ, sạch, sống; rà soát, sửa đổi Luật Xử lý vi phạm hành chính để thể chế hóa đầy đủ chủ trương của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân.

Thủ tướng yêu cầu tổng kết thực tiễn, đánh giá đầy đủ các chương trình, đề án về phát triển thị trường trong nước, các chương trình xúc tiến thương mại quốc gia, định hướng và giải pháp cho giai đoạn tiếp theo theo hướng thiết thực, hiệu quả; rà soát pháp luật về dân sự để đề xuất các nhiệm vụ liên quan nhằm thể chế hóa đầy đủ chủ trương của Đảng về phát triển kinh tế tư nhân.

Cùng với đó, rà soát Luật Đất đai và văn bản hướng dẫn thi hành; hoàn thiện cơ chế hỗ trợ tiền thuê đất, giá đất cho một số nhóm doanh nghiệp; hoàn thiện và nâng cao hiệu quả của cơ sở dữ liệu đất đai, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh tiếp cận, tra cứu, khai thác thông tin đất đai hợp pháp; hoàn thiện pháp luật và hạ tầng thực thi về sở hữu trí tuệ; tiếp tục chính sách tiền tệ, tài khóa, với các chương trình tín dụng hỗ trợ doanh nghiệp tư nhân, nhất là cho vay nhà ở xã hội, đầu tư hạ tầng, công nghệ số, hỗ trợ liên kết sản xuất, chế biến và tiêu thụ lúa gạo chất lượng cao.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Phiên họp lần thứ tư của Ban Chỉ đạo phát triển kinh tế tư nhân. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành địa phương tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và tổ chức thực hiện quyết liệt, hiệu quả các chính sách đã được ban hành, bảo đảm tác động của chính sách nhanh nhất, hiệu quả nhất; đẩy mạnh triển khai chính sách cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh và giảm chi phí cho doanh nghiệp; chuyển mạnh từ tiền kiểm sang hậu kiểm; bảo đảm quyền tự do kinh doanh, quyền bình đẳng tiếp cận nguồn lực; thường xuyên lắng nghe, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp.

Thủ tướng đề nghị các doanh nghiệp hỗ trợ nhau cùng phát triển. Trong đó, các doanh nghiệp lớn hơn hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ hơn vào hệ sinh thái của mình để hộ kinh doanh trở thành doanh nghiệp nhỏ, doanh nghiệp nhỏ thành doanh nghiệp trung bình, doanh nghiệp trung bình thành doanh nghiệp lớn, doanh nghiệp lớn trở thành doanh nghiệp toàn cầu.

Nhấn mạnh tinh thần “doanh nghiệp là trung tâm, hạ tầng là nền tảng, thể chế là động lực để phát triển kinh tế tư nhân," Thủ tướng Chính phủ tin tưởng với quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, làm việc nào ra việc đó, làm việc nào dứt việc đó; phân công rõ người, rõ việc, rõ kết quả, rõ thời gian, rõ thẩm quyền, rõ trách nhiệm, Nghị quyết 68 nói riêng và đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước liên quan kinh tế tư nhân sẽ được triển khai hiệu quả, kinh tế tư nhân thực sự trở thành động lực quan trọng nhất của nền kinh tế./.