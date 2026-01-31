Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
Quảng cáo #101 Quảng cáo #109
  1. Trang chủ
  2. Pháp lý và Kinh doanh

Thủ tướng: Nhà nước thực hiện “5 thông”, doanh nghiệp thực hiện “5 tiên phong” để phát triển kinh tế tư nhân

21:37 31/01/2026
Thủ tướng giao từng bộ, ngành rà soát tổng thể các quy định pháp luật liên quan để đề xuất các nhiệm vụ nhằm đảm bảo thể chế hóa đầy đủ chủ trương của Đảng về phát triển kinh tế tư nhân.
1-1769870258.jpg

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Phiên họp lần thứ tư của Ban Chỉ đạo phát triển kinh tế tư nhân. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Kết luận Phiên họp lần thứ tư của Ban Chỉ đạo quốc gia triển khai Nghị quyết số 68-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân (Ban Chỉ đạo) vào sáng 31/1, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo yêu cầu các cơ quan Nhà nước thực hiện "5 thông" đối với doanh nghiệp; đồng thời doanh nghiệp thực hiện "5 tiên phong" để kinh tế tư nhân thực sự trở thành động lực quan trọng nhất của nền kinh tế.

Ngay sau khi Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 68-NQ/TW, Quốc hội và Chính phủ có các Nghị quyết để thực hiện Nghị quyết số 68, phát triển kinh tế tư nhân thực sự là động lực quan trọng nhất của nền kinh tế.

Trong số đó, Nghị quyết của Chính phủ giao cho các bộ, ngành, địa phương 69 nhiệm vụ, đến nay cơ bản các cơ quan trung ương và địa phương đã hoàn thành 41/43 nhiệm vụ của năm 2025.

Đẩy mạnh cải cách, hoàn thiện, nâng cao chất lượng thể chế, chính sách, bảo đảm và bảo vệ hữu hiệu quyền sở hữu, quyền tài sản, quyền tự do kinh doanh, quyền cạnh tranh bình đẳng của kinh tế tư nhân; tạo thuận lợi cho kinh tế tư nhân tiếp cận các nguồn lực về đất đai, vốn, nhân lực chất lượng cao; thúc đẩy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, kinh doanh hiệu quả, bền vững trong kinh tế tư nhân.

Đồng thời tăng cường kết nối giữa các doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp tư nhân với doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp FDI; hình thành, phát triển nhanh các doanh nghiệp lớn và vừa, các tập đoàn kinh tế tư nhân tầm cỡ khu vực và toàn cầu; hỗ trợ thực chất, hiệu quả doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏ và hộ kinh doanh; đề cao đạo đức kinh doanh, phát huy trách nhiệm xã hội, thúc đẩy mạnh mẽ tinh thần kinh doanh, tạo mọi điều kiện thuận lợi để doanh nhân tham gia quản trị đất nước.

2-1769870267.jpg

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Phiên họp lần thứ tư của Ban Chỉ đạo quốc gia triển khai Nghị quyết số 68-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Ban Chỉ đạo đánh giá sau 8 tháng Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 68-NQ/TW, tác động của Nghị quyết bước đầu thể hiện qua sự gia tăng mạnh mẽ số lượng doanh nghiệp, hộ kinh doanh gia nhập, tái gia nhập thị trường; diễn biến tích cực trên thị trường chứng khoán; sự khởi sắc của hoạt động xuất nhập khẩu và đóng góp ngày càng lớn hơn của khu vực kinh tế tư nhân vào thu ngân sách nhà nước.

Từ tháng 5/2025, bình quân mỗi tháng có khoảng 18 nghìn doanh nghiệp thành lập mới và hơn 8,3 nghìn doanh nghiệp quay trở lại hoạt động. Đến hết năm 2025, cả nước có hơn 1 triệu doanh nghiệp hoạt động.

Thị trường chứng khoán, cuối năm 2025 VN-Index đạt gần 1.785 điểm, với giá trị giao dịch bình quân khoảng 29,5 nghìn tỷ đồng/phiên; vốn hóa thị trường đạt gần 10 triệu tỷ đồng, bằng khoảng 70% GDP năm 2025.

Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu năm 2025 đạt 930 tỷ USD, đưa Việt Nam vào Top 25 nền kinh tế có trị giá xuất nhập khẩu lớn nhất thế giới.

Đặc biệt, tổng thu ngân sách năm 2025 của khu vực ngoài quốc doanh ước đạt hơn 497 nghìn tỷ đồng, bằng 134% so với dự toán và 127% so với cùng kỳ. Thu từ hộ, cá nhân kinh doanh tăng hơn 36%, là mức tăng trưởng cao nhất giai đoạn 2021-2025.

Các thành viên Ban Chỉ đạo, đại biểu dự phiên họp đề xuất, tiếp tục xây dựng và hoàn thiện thể chế, nhất là rà soát, sửa đổi, bổ sung các luật như: Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, Luật Thương mại, Luật Cạnh tranh, Luật Quản lý ngoại thương, Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, Luật Xử lý vi phạm hành chính, Luật Đất đai, Luật Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo, Luật Công nghiệp Công nghệ số.

Cùng với đó, tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và triển khai chính sách hỗ trợ kinh tế tư nhân thực chất, hiệu quả hơn; rà soát, cắt giảm điều kiện đầu tư kinh doanh không cần thiết; đơn giản hóa thủ tục gia nhập thị trường; chuyển mạnh từ tiền kiểm sang hậu kiểm; triển khai thực chất các chính sách hỗ trợ về tài chính, tín dụng, thuế, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi xanh, tư vấn, đào tạo, mặt bằng sản xuất, kinh doanh... cho doanh nghiệp tư nhân.

Sau khi lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương giải đáp các phản ánh, đề xuất, kiến nghị của các hiệp hội, doanh nghiệp tư nhân; kết luận phiên họp, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cho biết năm 2025 tình hình kinh tế đất nước đạt được thành quả toàn diện, trên tất cả các lĩnh vực, trong đó có đóng góp quan trọng của doanh nghiệp, doanh nhân.

Thay mặt Chính phủ cảm ơn, đánh giá cao đóng góp của doanh nghiệp, doanh nhân, kinh tế tư nhân cho đất nước, Thủ tướng Chính phủ cho biết sau 8 tháng thực hiện, Nghị quyết 68 đã thúc đẩy, tạo đà phát triển kinh tế tư nhân trở thành động lực quan trọng nhất của nền kinh tế; tăng cường, củng cố niềm tin của doanh nghiệp, doanh nhân và toàn xã hội đối với kinh tế tư nhân và đối với đất nước.

Điểm lại kết quả cụ thể trong triển khai Nghị quyết 68 phát triển kinh tế tư nhân và các bài học kinh nghiệm, Thủ tướng Chính phủ cũng chỉ rõ một số hạn chế cần khắc phục như: một số nhiệm vụ chưa hoàn thành đúng thời hạn; môi trường đầu tư, kinh doanh vẫn gặp rào cản; thủ tục hành chính trên một số lĩnh vực còn phức tạp; việc tiếp cận các nguồn lực sản xuất, kinh doanh đối với doanh nghiệp còn khó khăn; năng lực cạnh tranh, công nghệ, quản trị của phần lớn doanh nghiệp tư nhân trong nước còn hạn chế, chưa đủ sức tham gia các chuỗi giá trị cao.

Thủ tướng Chính phủ cho biết thời gian tới cả nước phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng 2 con số, phát triển nhanh, bền vững, xây dựng đất nước giàu mạnh, văn minh, phồn vinh, hạnh phúc; thì kinh tế tư nhân cũng phải tăng trưởng 2 con số, phát triển nhanh, bền vững, vì mục tiêu xây dựng đất nước giàu mạnh, văn minh, phồn vinh, hạnh phúc, vững bước tiến lên Chủ nghĩa xã hội.

Với phương châm “Nhà nước kiến tạo, doanh nghiệp tiên phong, địa phương đồng hành, đất nước phát triển, nhân dân hạnh phúc", Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 68, đặc biệt là các nội dung của Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và các Nghị quyết chuyên đề của Bộ Chính trị, nhất là nội dung có liên quan đến kinh tế tư nhân.

3-1769870267.jpg

Các đại biểu tham dự Phiên họp lần thứ tư của Ban Chỉ đạo quốc gia triển khai Nghị quyết số 68-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Chỉ rõ yêu cầu thực hiện "5 hóa" doanh nghiệp tư nhân gồm: “số hóa, xanh hóa, tối ưu hóa nguồn lực, thông minh hóa quản trị, hài hòa hóa lợi ích”, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, cơ quan, địa phương phải thực hiện "5 thông" mà Nhà nước phải làm đối với doanh nghiệp gồm: “Thể chế, thủ tục thông thoáng; hạ tầng đồng bộ, thông suốt; con người, quản trị thông minh; nguồn lực cho doanh nghiệp tư nhân phải được khơi thông; khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp phải được chia sẻ và cảm thông”.

Đối với doanh nghiệp, Thủ tướng Chính phủ đề nghị thực hiện "5 tiên phong": tiên phong trong phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, chuyển đổi cơ cấu kinh tế; tiên phong trong đào tạo nguồn nhân lực, tạo công ăn, việc làm, sinh kế cho người dân và tham gia đảm bảo an sinh xã hội; tiên phong trong xây dựng thể chế, cơ chế, chính sách và thực hiện nghiêm túc quy định của pháp luật; tiên phong trong xây dựng văn hóa, nhân văn trong hoạt động sản xuất, kinh doanh; tiên phong đóng góp, huy động mọi nguồn lực vào phát triển đất nước.

Nhất trí với đề xuất của các doanh nghiệp về việc giao các nhiệm vụ, các việc lớn, việc khó, việc đột phá cho doanh nghiệp tư nhân; cũng như giải quyết các dự án tồn đọng, vướng mắc để giải phóng nguồn lực cho phát triển, Thủ tướng Chính phủ giao nhiệm vụ cụ thể cho từng bộ, ngành trong việc rà soát tổng thể các quy định pháp luật liên quan đến hoạt động kinh doanh của khu vực kinh tế tư nhân để đề xuất các nhiệm vụ nhằm đảm bảo thể chế hóa đầy đủ chủ trương của Đảng về phát triển kinh tế tư nhân; rà soát, sửa đổi Luật Hỗ trợ doanh nghiệp; nâng cấp, hoàn thiện Hệ thống theo dõi, đánh giá tình hình triển khai Nghị quyết số 68-NQ/TW đảm bảo triển khai hiệu quả, thông suốt, số liệu đúng, đủ, sạch, sống; rà soát, sửa đổi Luật Xử lý vi phạm hành chính để thể chế hóa đầy đủ chủ trương của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân.

Thủ tướng yêu cầu tổng kết thực tiễn, đánh giá đầy đủ các chương trình, đề án về phát triển thị trường trong nước, các chương trình xúc tiến thương mại quốc gia, định hướng và giải pháp cho giai đoạn tiếp theo theo hướng thiết thực, hiệu quả; rà soát pháp luật về dân sự để đề xuất các nhiệm vụ liên quan nhằm thể chế hóa đầy đủ chủ trương của Đảng về phát triển kinh tế tư nhân.

Cùng với đó, rà soát Luật Đất đai và văn bản hướng dẫn thi hành; hoàn thiện cơ chế hỗ trợ tiền thuê đất, giá đất cho một số nhóm doanh nghiệp; hoàn thiện và nâng cao hiệu quả của cơ sở dữ liệu đất đai, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh tiếp cận, tra cứu, khai thác thông tin đất đai hợp pháp; hoàn thiện pháp luật và hạ tầng thực thi về sở hữu trí tuệ; tiếp tục chính sách tiền tệ, tài khóa, với các chương trình tín dụng hỗ trợ doanh nghiệp tư nhân, nhất là cho vay nhà ở xã hội, đầu tư hạ tầng, công nghệ số, hỗ trợ liên kết sản xuất, chế biến và tiêu thụ lúa gạo chất lượng cao.

4-1769870267.jpg

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Phiên họp lần thứ tư của Ban Chỉ đạo phát triển kinh tế tư nhân. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành địa phương tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và tổ chức thực hiện quyết liệt, hiệu quả các chính sách đã được ban hành, bảo đảm tác động của chính sách nhanh nhất, hiệu quả nhất; đẩy mạnh triển khai chính sách cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh và giảm chi phí cho doanh nghiệp; chuyển mạnh từ tiền kiểm sang hậu kiểm; bảo đảm quyền tự do kinh doanh, quyền bình đẳng tiếp cận nguồn lực; thường xuyên lắng nghe, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp.

Thủ tướng đề nghị các doanh nghiệp hỗ trợ nhau cùng phát triển. Trong đó, các doanh nghiệp lớn hơn hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ hơn vào hệ sinh thái của mình để hộ kinh doanh trở thành doanh nghiệp nhỏ, doanh nghiệp nhỏ thành doanh nghiệp trung bình, doanh nghiệp trung bình thành doanh nghiệp lớn, doanh nghiệp lớn trở thành doanh nghiệp toàn cầu.

Nhấn mạnh tinh thần “doanh nghiệp là trung tâm, hạ tầng là nền tảng, thể chế là động lực để phát triển kinh tế tư nhân," Thủ tướng Chính phủ tin tưởng với quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, làm việc nào ra việc đó, làm việc nào dứt việc đó; phân công rõ người, rõ việc, rõ kết quả, rõ thời gian, rõ thẩm quyền, rõ trách nhiệm, Nghị quyết 68 nói riêng và đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước liên quan kinh tế tư nhân sẽ được triển khai hiệu quả, kinh tế tư nhân thực sự trở thành động lực quan trọng nhất của nền kinh tế./.

Theo vietnamplus.vn Copy link
Link bài gốc Copy link https://www.vietnamplus.vn/thu-tuong-nha-nuoc-thuc-hien-5-thong-doanh-nghiep-thuc-hien-5-tien-phong-de-phat-trien-kinh-te-tu-nhan-post1091656.vnp

Mọi chi tiết xin liên hệ số hotline (0915.999.467) hoặc gửi email về địa chỉ (toasoan@phaply.vn).

Cùng chủ đề
Luật An ninh mạng 2025: Những tác động tới doanh nghiệp công nghệ và thị trường kinh tế số Pháp lý và Kinh doanh
Luật An ninh mạng 2025: Những tác động tới doanh nghiệp công nghệ và thị trường kinh tế số

(Pháp lý). Luật An ninh mạng 2025 có ý nghĩa then chốt trong việc bảo đảm an ninh mạng quốc...

Quyền sở hữu trí tuệ nội dung số do AI sáng tạo, thực trạng pháp lý và giải pháp phát triển kinh tế số tại Việt Nam Pháp lý và Kinh doanh
Quyền sở hữu trí tuệ nội dung số do AI sáng tạo, thực trạng pháp lý và giải pháp phát triển kinh tế số tại Việt Nam

(Pháp lý). Nội dung số do AI sáng tạo, đang định hình xu hướng kinh tế số tại Việt Nam,...

Tháo gỡ điểm nghẽn trong quy định về hàng giả trong Luật Thương mại Pháp lý và Kinh doanh
Tháo gỡ điểm nghẽn trong quy định về hàng giả trong Luật Thương mại

Bộ Công Thương đang soạn thảo dự án Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thương mại,...

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng: Hoàn thiện thể chế về huy động, sử dụng nguồn lực tài chính Pháp lý và Kinh doanh
Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng: Hoàn thiện thể chế về huy động, sử dụng nguồn lực tài chính

Bộ trưởng Tài chính khẳng định, ngành tài chính không chỉ quản lý tốt những gì đang có mà sẽ...

Pháp luật về định giá tài sản trí tuệ: Thực tiễn áp dụng và một số kiến nghị Pháp lý và Kinh doanh
Pháp luật về định giá tài sản trí tuệ: Thực tiễn áp dụng và một số kiến nghị

(Pháp lý). Việt Nam đã và đang tập trung hình thành các thiết chế pháp lý, thúc đẩy định giá...

Hỗ trợ pháp lý liên ngành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, hộ kinh doanh Pháp lý và Kinh doanh
Hỗ trợ pháp lý liên ngành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, hộ kinh doanh

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng ký Quyết định số 84/QĐ-TTg ngày 14/1/2026 phê duyệt Chương trình hỗ trợ pháp...

Mới cập nhật
Dấu ấn đổi mới sáng tạo và yêu cầu hành động

Dấu ấn đổi mới sáng tạo và yêu cầu hành động

Kỷ nguyên số là kỷ nguyên của những thay đổi chưa từng có, được đặc trưng bởi sự tiến bộ công nghệ nhanh chóng, cạnh tranh mạnh mẽ trong nền kinh tế thị trường và những chuyển biến xã hội. Thời điểm cần đổi mới sáng tạo nhất là khi các quốc gia đối mặt với sự thay đổi của thị trường, áp lực cạnh tranh, hoặc cần tối ưu hóa quy trình để tồn tại và phát triển, bắt kịp, tiến cùng và vượt lên.

6 giờ trước Sự kiện - Chính sách

Phim chính luận “Lằn ranh” dưới góc nhìn của chuyên gia pháp lý

Phim chính luận “Lằn ranh” dưới góc nhìn của chuyên gia pháp lý

(Pháp lý). Thực tiễn cho thấy những biểu hiện tha hóa quyền lực, đặc biệt là tình trạng “chạy chức, chạy quyền”, suy thoái đạo đức của một bộ phận cán bộ đã phá vỡ kỷ cương, pháp luật và làm suy giảm niềm tin xã hội. Đấu tranh với hiện tượng này vì thế không chỉ là yêu cầu về quản lý, kỷ luật, mà còn là cuộc đấu tranh bảo vệ các giá trị cốt lõi của Đảng. Trong bối cảnh đó, bộ phim chính luận “Lằn ranh” ra đời, đã tiếp cận vấn đề bằng ngôn ngữ điện ảnh, phản ánh chân thực và sinh động cuộc đấu tranh gai góc này.

6 giờ trước Diễn đàn - Luật gia

VinFast tặng hơn 30 tỷ đồng cho khách hàng mua xe máy điện – cơ hội trúng 26 ô tô VF 3

VinFast tặng hơn 30 tỷ đồng cho khách hàng mua xe máy điện – cơ hội trúng 26 ô tô VF 3

Chào Xuân Bính Ngọ và tiếp nối chiến dịch “Mãnh liệt vì tương lai xanh”, VinFast chính thức triển khai chương trình “Nhân đôi lộc Tết - Mua xe trúng xe” dành cho tất cả khách hàng mua xe máy điện từ ngày 01/02 đến 31/03/2026. Khách hàng có cơ hội bốc thăm trúng thưởng 26 ô tô điện VF 3 và 1.000 xe máy điện Evo Grand, với tổng trị giá lên tới trên 30 tỷ đồng, qua đó nhân đôi niềm vui chuyển đổi xanh nhân dịp Tết đến Xuân về.

10 giờ trước Thông tin kinh doanh

Sự chồng chéo giữa Luật Đầu tư và Luật Đất đai đối với chấp thuận chủ trương đầu tư

Sự chồng chéo giữa Luật Đầu tư và Luật Đất đai đối với chấp thuận chủ trương đầu tư

Chấp thuận chủ trương đầu tư là một thiết chế pháp lý quan trọng của pháp luật đầu tư, được thiết kế như một công cụ định hướng chính sách đối với các dự án đầu tư. Tuy nhiên, trong thực tiễn áp dụng, thủ tục này đang chịu sự chi phối ngày càng lớn của các yêu cầu quản lý đất đai, dẫn đến tình trạng thiếu thống nhất giữa Luật Đầu tư và Luật Đất đai.

10 giờ trước Diễn đàn - Luật gia

Điện Biên khánh thành trường nội trú liên cấp Si Pa Phìn cho hơn 1.000 học sinh với sự tham gia của Sun Group

Điện Biên khánh thành trường nội trú liên cấp Si Pa Phìn cho hơn 1.000 học sinh với sự tham gia của Sun Group

Ngày 31/1/2026, tại bản Nậm Chim 1, xã Si Pa Phìn, tỉnh Điện Biên đã diễn ra lễ khánh thành Trường liên cấp Si Pa Phìn. Là dự án đầu tiên về đích trong chiến dịch xây 248 trường học vùng biên giới theo Thông báo số 81-TB/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 298/NQ-CP của Chính phủ, lễ khánh thành trường Si Pa Phìn khẳng định cam kết của Đảng, Nhà nước trong việc nâng cao dân trí, đảm bảo an sinh xã hội vùng biên giới.

12 giờ trước Thông tin cần biết

Đổi mới đánh giá tác động pháp luật đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế

Đổi mới đánh giá tác động pháp luật đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế

Trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, hoạt động xây dựng và ban hành pháp luật của Việt Nam đang chịu tác động ngày càng lớn từ các điều ước quốc tế và các cam kết hội nhập, đặt ra yêu cầu mới đối với chất lượng và tính an toàn pháp lý của các quyết định chính sách và văn bản pháp luật.

14 giờ trước Diễn đàn - Luật gia

Sun PhuQuoc Airways mở đường bay thẳng Phú Quốc - Đài Bắc: Vé chỉ từ 1,5 triệu đồng

Sun PhuQuoc Airways mở đường bay thẳng Phú Quốc - Đài Bắc: Vé chỉ từ 1,5 triệu đồng

Ngày 21/1, Sun PhuQuoc Airways chính thức mở bán vé đường bay thẳng kết nối Phú Quốc với Đài Bắc (Đài Loan - Trung Quốc). Hàng loạt ưu đãi hấp dẫn với mức giá chỉ từ 1,5 triệu đồng đã được tung ra từ chặng bay này.

18 giờ trước Thông tin kinh doanh

Lạc bước ở làng đào cổ trên núi cao

Lạc bước ở làng đào cổ trên núi cao

Để đến được thôn Lùng Cúng, xã Nậm Có (tỉnh Lào Cai), từ trung tâm xã Mù Cang Chải, chúng tôi phải vượt quãng đường dài chừng 25km. Đường không xa nhưng lại là thử thách thực sự, bởi phần lớn là đường đất, dốc cao, trơn trượt.

19 giờ trước Thông tin cần biết

Các phương thức giải quyết tranh chấp thương mại quốc tế: Những ưu việt, sự khác biệt, khuyến nghị đổi mới cho Việt Nam

Các phương thức giải quyết tranh chấp thương mại quốc tế: Những ưu việt, sự khác biệt, khuyến nghị đổi mới cho Việt Nam

(Pháp lý). Trong bối cảnh quan hệ thương mại quốc tế ngày càng mở rộng và phức tạp, nguy cơ phát sinh tranh chấp thương mại luôn tiềm ẩn và có xu hướng gia tăng. Nhằm bảo vệ quyền lợi, duy trì hợp tác, hạn chế rủi ro và đảm bảo công bằng, các phương thức giải quyết tranh chấp thương mại quốc tế không ngừng được hoàn thiện và phát triển. Bài viết sẽ tập trung phân tích các phương thức giải quyết tranh chấp thương mại quốc tế hiện nay, đồng thời đưa ra một số khuyến nghị nhằm đổi mới và hoàn thiện cơ chế giải quyết tranh chấp thương mại tại Việt Nam.

1 ngày trước Kinh doanh - Quốc tế

Nền tảng vượt trội giúp Singapore xây dựng thành công trung tâm tài chính quốc tế

Nền tảng vượt trội giúp Singapore xây dựng thành công trung tâm tài chính quốc tế

(Pháp lý). Trong bối cảnh cạnh tranh toàn cầu khốc liệt, Singapore đã vươn lên trở thành một trong những trung tâm tài chính quốc tế hàng đầu thế giới, sánh ngang với New York, Luân Đôn và Hồng Kông. Thành công này không phải ngẫu nhiên mà là kết quả của hàng loạt yếu tố nền tảng: môi trường pháp lý minh bạch, chính sách thuế ưu đãi, hạ tầng tài chính-công nghệ tiên tiến, nguồn nhân lực chất lượng cao, sự ổn định chính trị và khả năng thích ứng nhanh với các xu hướng mới như fintech và tài chính xanh.

1 ngày trước Kinh doanh - Quốc tế

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin

Đăng ký ngay