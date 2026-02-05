Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
Đồng chí Trần Công Phàn, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội thăm, chúc Tết các đơn vị trực thuộc phía Nam

10:19 05/02/2026
(Pháp lý) - Sáng 04/02/2026, tại trụ sở phía Nam của Hội Luật gia Việt Nam (208 Điện Biên Phủ, phường Xuân Hòa, TP.HCM), đồng chí Trần Công Phàn, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội, đã đến thăm, chúc Tết và tặng quà các đơn vị trực thuộc phía Nam nhân dịp chuẩn bị đón Xuân mới.
1-1770261635.jpg

Đồng chí Trần Công Phàn, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Luật gia Việt Nam

Hoạt động thăm, chúc Tết trước thềm năm mới của lãnh đạo Trung ương Hội được tổ chức trong không khí trang trọng, ấm áp, thể hiện sự quan tâm sâu sắc đối với đội ngũ cán bộ, hội viên, người lao động đang trực tiếp công tác tại khu vực phía Nam. Đây là hoạt động mang ý nghĩa chính trị – xã hội thiết thực, góp phần củng cố tinh thần đoàn kết, thống nhất trong toàn hệ thống Hội, đồng thời tạo động lực để các đơn vị bước vào năm công tác mới với quyết tâm và khí thế mới.

Tham dự có đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc, gồm: đồng chí Lê Đông Triều, Phó Viện trưởng Viện Khoa học Pháp lý và Kinh doanh Quốc tế (IBLA); đồng chí Đặng Đình Thịnh, Giám đốc Trung tâm Tư vấn Pháp luật TP.HCM; đồng chí Trần Thanh Hơn, Trưởng Văn phòng đại diện Tạp chí Pháp lý tại TP.HCM; đồng chí Trần Tiến Dũng, Trưởng đại diện và đồng chí Trần Thanh Thắng, Phó Trưởng đại diện Tạp chí Đời sống và Pháp luật tại khu vực phía Nam.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Trần Công Phàn ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng của các đơn vị phía Nam trong năm 2025, nhất là trong bối cảnh và nghiên cứu khoa học, hoạt động pháp lý, tư vấn ngày càng đòi hỏi cao về chất lượng, chiều sâu chuyên môn và tính chuyên nghiệp.

Đồng chí nhấn mạnh, các đơn vị phía Nam đã phát huy tốt vai trò là “cánh tay nối dài” của Trung ương Hội trong công tác nghiên cứu khoa học phổ biến, giáo dục pháp luật, tư vấn hỗ trợ doanh nghiệp, tham gia phản biện chính sách và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người dân. Nhiều mô hình hoạt động hiệu quả, cách làm sáng tạo đã được triển khai, góp phần lan tỏa hình ảnh tích cực, uy tín của Hội trong đời sống xã hội.

Đặc biệt, lãnh đạo Hội đánh giá cao vai trò của Viện Khoa học Pháp lý và Kinh doanh Quốc tế (IBLA) trong việc thúc đẩy hoạt động nghiên cứu khoa học pháp lý gắn với thực tiễn. Trong thời gian qua, Viện IBLA đã chủ động triển khai nhiều hội thảo khoa học, nghiên cứu chuyên sâu về cải cách tư pháp, hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường, pháp luật doanh nghiệp, đầu tư, trọng tài thương mại và chuyển đổi số trong lĩnh vực pháp lý.

Thông qua các hội thảo khoa học, tọa đàm chuyên đề, công trình nghiên cứu và các ấn phẩm chuyên môn, Viện IBLA đã đóng góp nhiều luận cứ khoa học quan trọng phục vụ công tác xây dựng, hoàn thiện chính sách, pháp luật. Đồng thời, Viện cũng tạo dựng được môi trường học thuật nghiêm túc, là diễn đàn trao đổi chuyên môn uy tín giữa các nhà khoa học, luật gia, luật sư và nhà quản lý.

2-1770261635.jpg

Đồng chí Lê Đông Triều thay mặt Viện IBLA báo cáo vắn tắt tình hình hoạt động của Viện IBLA trong năm 2025 và định hướng hoạt động năm 2026

Bên cạnh hoạt động nghiên cứu, Viện IBLA còn tích cực tham gia tư vấn chính sách, phản biện xã hội và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp. Nhiều kiến nghị, đề xuất xuất phát từ thực tiễn sản xuất – kinh doanh đã được tổng hợp, phân tích và gửi tới các cơ quan chức năng, góp phần tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho cộng đồng doanh nghiệp.

Nhân dịp năm mới, đồng chí Trần Công Phàn gửi lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành công tới toàn thể cán bộ, hội viên các đơn vị trực thuộc phía Nam; đồng thời mong muốn các đơn vị tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, bản lĩnh nghề nghiệp và tinh thần đổi mới, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ.

Đồng chí cũng đề nghị các đơn vị bám sát định hướng của Trung ương Hội, tăng cường phối hợp, chia sẻ nguồn lực, chú trọng đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong hoạt động nghiên cứu, tư vấn và truyền thông pháp lý.

Tại buổi gặp mặt, đại diện các đơn vị đã báo cáo khái quát tình hình hoạt động trong năm qua, nêu bật những kết quả đạt được trong công tác nghiên cứu khoa học, tư vấn pháp luật, truyền thông và hợp tác chuyên môn. Nhiều đề xuất, kiến nghị cũng được trao đổi thẳng thắn, thể hiện tinh thần trách nhiệm và xây dựng.

3-1770261626.jpg

Đồng chí Trần Công Phàn chụp hình lưu niệm với đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc phía Nam của Hội Luật gia Việt Nam

Trong khuôn khổ chương trình, đồng chí Trần Công Phàn đã trao tặng những phần quà Tết ý nghĩa tới đại diện các đơn vị. Những phần quà không chỉ mang giá trị vật chất, mà còn là sự động viên tinh thần kịp thời, thể hiện sự quan tâm và trân trọng của lãnh đạo Hội đối với những đóng góp bền bỉ của đội ngũ cán bộ, hội viên khu vực phía Nam.

Chuyến thăm, chúc Tết trong không khí chuẩn bị đón Xuân của đồng chí Trần Công Phàn không chỉ mang ý nghĩa tinh thần sâu sắc, mà còn là dịp tăng cường đối thoại, chia sẻ và định hướng phát triển cho các đơn vị trong giai đoạn mới. Qua đó, góp phần củng cố mối quan hệ gắn bó giữa Trung ương Hội và cơ sở, tạo nền tảng vững chắc để các đơn vị phía Nam tiếp tục khẳng định vai trò nòng cốt trong hoạt động nghiên cứu, tư vấn và truyền thông pháp luật, đóng góp thiết thực cho sự nghiệp xây dựng Nhà nước pháp quyền và phát triển bền vững đất nước.

Trần Hơn - Trần Dương

