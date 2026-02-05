Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
Hội Luật gia Việt Nam đoàn kết, vững vàng, đổi mới, hiệu quả, vững tin bước vào kỷ nguyên mới

15:11 05/02/2026
Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam biểu dương các cán bộ, công chức và người lao động cơ quan Hội Luật gia Việt Nam với nhiều nỗ lực, cố gắng vượt qua khó khăn để hoàn thành tốt các nhiệm vụ, trong đó có nhiều nhiệm vụ mới, quan trọng.

Cán bộ, công chức, người lao động đã làm việc với một quyết tâm cao

Ngày 5/2, Hội Luật gia Việt Nam tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, người lao động năm 2026. Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam Nguyễn Khánh Ngọc; Phó Bí thư Đảng uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Luật gia Việt Nam Trần Công Phàn; Phó Chủ tịch chuyên trách Hội Luật gia Việt Nam Nguyễn Hữu Chính chủ trì Hội nghị.

1-1770279055.jpg

Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam Nguyễn Khánh Ngọc; Phó Bí thư Đảng uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Luật gia Việt Nam Trần Công Phàn; Phó Chủ tịch chuyên trách Hội Luật gia Việt Nam Nguyễn Hữu Chính chủ trì Hội nghị

Tại Hội nghị, ông Trần Công Phàn - Phó Bí thư Đảng uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Luật gia Việt Nam đã trình bày dự thảo Báo cáo kết quả thực hiện dân chủ ở cơ sở năm 2025 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2026 của cơ quan Hội Luật gia Việt Nam.

2-1770279065.jpg

Ông Trần Công Phàn - Phó Bí thư Đảng uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Luật gia Việt Nam

Ông Lương Mai Sao - Trưởng ban Tổ chức - Hành chính báo cáo công tác quản lý và thu, chi tài chính năm 2025; ông Nguyễn Thanh Hoàng - Trưởng Ban Thanh tra nhân dân trình bày Báo cáo hoạt động năm 2025 và chương trình công tác năm 2026 của Ban Thanh tra nhân dân.

Tại Hội nghị, các ý kiến của đại biểu tham dự cơ bản nhất trí với dự thảo các báo cáo. Trong đó, có một số ý kiến tập trung vào các nội dung như: Cần thực hiện tốt và quyết liệt hơn nữa việc chuyển đổi số; quan tâm thực hiện tốt việc kiểm kê và quản lý tài sản của Hội; cần có đầu mối thực hiện việc thăm hỏi, động viên cán bộ, công chức, người lao động tại cơ quan và các đơn vị trực thuộc.

3-1770279064.png

Các đại biểu phát biểu ý kiến tại Hội nghị

Phát biểu kết luận Hội nghị, Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam Nguyễn Khánh Ngọc nhấn mạnh, năm 2025 là một "năm vượt khó", hoàn thành nhiều việc lớn, tạo dấu ấn nổi bật.

"Năm 2025 là một năm rất đặc biệt đối với Hội Luật gia Việt Nam. Là năm vừa phải bảo đảm tiến độ, chất lượng các nhiệm vụ thường xuyên, vừa phải xử lý một khối lượng công việc rất lớn, nhiệm vụ mới, khó, gấp đặt trong bối cảnh cả nước đang tiếp tục tổ chức tinh gọn bộ máy.

Trong điều kiện như vậy, tinh thần trách nhiệm, sự nỗ lực bền bỉ và ý thức kỷ luật của từng cán bộ, công chức, người lao động đã trở thành nguồn lực mềm quan trọng nhất để cơ quan, Hội chúng ta hoàn thành nhiệm vụ", Chủ tịch Nguyễn Khánh Ngọc cho hay.

Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam cũng ghi nhận và biểu dương toàn thể các đồng chí cán bộ, công chức, người lao động đã làm việc với một quyết tâm cao.

"Có những giai đoạn phải tăng cường về mặt thời gian, tăng cường về cường độ, nhiều đồng chí làm việc thầm lặng ở hậu trường, ít được nhắc tên nhưng đã có những đóng góp rất cần thiết và thiết thực cho hoạt động của Hội", Chủ tịch Nguyễn Khánh Ngọc phát biểu và ghi nhận những kết quả đạt được là kết quả của tinh thần trách nhiệm, sự tận tuỵ, bản lĩnh vượt khó của cả tập thể.

Chủ tịch Nguyễn Khánh Ngọc nhắc lại, trong năm 2025, Hội Luật gia Việt Nam đã tập trung tham mưu và tổ chức thực hiện nhiều sự kiện lớn: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Hội Luật gia Việt Nam; Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Hội Luật gia Việt Nam; Đại hội Đảng bộ Trung ương Hội Luật gia Việt Nam lần thứ I; tổ chức thành công Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ IV.

6-1770279065.jpg

Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam Nguyễn Khánh Ngọc phát biểu kết luận Hội nghị

Song song với các sự kiện lớn, Hội Luật gia Việt Nam cũng đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị khác như trong các báo cáo đã nêu.

Theo Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam, đội ngũ cán bộ, công chức, người lao động của Hội đã cố gắng làm việc khoa học hơn, kỷ luật hơn, chuyên nghiệp hơn, phối hợp tốt hơn, từng bước chuyển mạnh sang rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ tiến độ và có những sản phẩm rất cụ thể.

"Chính cách làm mới đã góp phần giữ vững được sự vận hành ổn định của cơ quan, bảo đảm tiến độ chung và nâng cao được uy tín của Hội trong sự phối hợp công tác với tất cả các cơ quan, tổ chức trong và ngoài Hội, kể cả đối với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam", Chủ tịch Nguyễn Khánh Ngọc nhấn mạnh.

Bên cạnh những kết quả tích cực, Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam cũng thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế cần tháo gỡ trong thời gian tới.

Đồng thời, đề nghị các ban, các đơn vị và mỗi cán bộ, công chức, người lao động tiếp tục thực hiện nghiêm túc Quy chế dân chủ cơ sở. Cùng với đó, tuân thủ đầy đủ các quy chế, quy định nội bộ khác đã và sẽ được ban hành để tạo nề nếp, tạo niềm tin và tạo một môi trường làm việc văn minh, chuyên nghiệp.

Tạo được nguồn lực, động lực và cơ hội phát triển mới

Bước sang năm 2026, đặt ra rất nhiều những yêu cầu mới. Tinh thần của một năm 2026 rất quyết liệt, quyết tâm và một năm hành động.

"Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, tiếp tục triển khai mạnh mẽ việc sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy, áp lực về nguồn lực sẽ còn là hiện hữu. Tuy vậy, càng trong bối cảnh mới, yêu cầu mới, chúng ta càng phải đoàn kết, càng đứng trước việc lớn càng phải kỷ cương, càng có nhiều nhiệm vụ quan trọng thì càng phải chuyên nghiệp và hiệu quả", Chủ tịch Nguyễn Khánh Ngọc nhấn mạnh.

7-1770279065.jpg

Quang cảnh Hội nghị

Trên cơ sở Nghị quyết của Hội nghị này, trong thời gian tới, Chủ tịch Nguyễn Khánh Ngọc đề nghị tập trung vào một số yêu cầu: Thực hiện nghiêm túc Quy chế dân chủ cơ sở, thực sự đem lại một sự đột phá mạnh mẽ về công khai, minh bạch trong những nội dung theo quy định. Tăng cường đối thoại, giải trình, nói đi đôi với làm, làm có kiểm tra, đánh giá.

Cùng với đó, nâng cao hiệu quả công việc theo phương châm "đúng việc, đúng quy trình, đúng tiến độ, đúng chất lượng". Tăng cường sự phối hợp theo chuỗi công việc, rõ đầu mối, rõ trách nhiệm và rõ thời hạn hoàn thành.

Giữ vững kỷ luật, kỷ cương hành chính, xây dựng văn hóa công sở, tôn trọng chuẩn mực chuyên nghiệp. Phát huy tinh thần nêu gương của cán bộ lãnh đạo quản lý, tăng tính liêm chính và trách nhiệm công vụ.

Tiếp tục chăm lo điều kiện làm việc và đời sống, tâm tư của người lao động trong khả năng và đúng quy định. Coi yếu tố con người là trung tâm của mọi công việc.

Tập trung giải quyết dứt điểm các vấn đề tồn đọng với tinh thần minh bạch, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời hạn. Chủ động thông tin nội bộ kịp thời, hạn chế khoảng trống thông tin.

"Tôi tin rằng khi thực hiện nghiêm túc những nội dung trên đây thì cơ quan Hội sẽ tạo được nguồn lực, động lực và cơ hội phát triển mới. Các đơn vị trực thuộc sẽ có thêm các điều kiện để phát huy và toàn hệ thống Hội Luật gia Việt Nam sẽ vững tin đóng góp hiệu quả hơn cho sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước trong giai đoạn mới", Chủ tịch Nguyễn Khánh Ngọc nhấn mạnh.

Nhân dịp năm mới Bính Ngọ 2026 đang đến gần, Chủ tịch Nguyễn Khánh Ngọc gửi lời chúc toàn thể các đại biểu và gia đình sức khỏe, bình an và hạnh phúc. 

"Chúc tập thể cơ quan Hội Luật gia Việt Nam đoàn kết, vững vàng, đổi mới, hiệu quả, vững tin bước vào kỷ nguyên phát triển mới của đất nước với tâm thế chủ động, trách nhiệm và tự hào", Chủ tịch Nguyễn Khánh Ngọc nhấn mạnh. 

