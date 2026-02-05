Sáng ngày 05/02/2026, tại Hà Nội, thực hiện chỉ đạo của Ban Chỉ đạo 35 Trung ương, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Hội đồng Lý luận Trung ương, Tạp chí Cộng sản, Báo Nhân dân, Đài Truyền hình Việt Nam, Hội Nhà báo Việt Nam và Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam tổ chức họp báo triển khai Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ sáu, năm 2026 (Cuộc thi). Đồng chí Đoàn Minh Huấn, Uỷ viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo 35 Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo Cuộc thi dự và chủ trì họp báo.

Quang cảnh Họp báo

Cùng chủ trì có các đồng chí: Lê Hải Bình, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Trưởng Ban Tổ chức Cuộc thi; Ngô Đông Hải, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Phó Trưởng Ban Tổ chức Cuộc thi; Lê Văn Lợi, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam; Bùi Văn Thạch, Phó Chủ tịch chuyên trách Hội đồng Lý luận Trung ương; Quế Đình Nguyên, Phó Tổng Biên tập Báo Nhân dân; Đỗ Đức Hoàng, Phó Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam.

Họp báo được tổ chức bằng hình thức trực tiếp tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và kết nối trực tuyến tới các Học viện trực thuộc, các tỉnh uỷ, thành uỷ trên cả nước.

“Kiến tạo hệ sinh thái bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng”

Phát biểu chỉ đạo Cuộc thi năm 2026, đồng chí Đoàn Minh Huấn, Uỷ viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo 35 Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo Cuộc thi cho biết, Cuộc thi năm 2026 được phát động từ những ngày cuối tháng 10/2025 khi toàn Đảng đang tập trung chuẩn bị cho Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; và chỉ sau hơn 1 tuần diễn ra Đại hội, Họp báo triển khai Cuộc thi đã được tổ chức cho thấy ý nghĩa quan trọng của Cuộc thi, vừa là sự kiện kịp thời chào mừng thành công của Đại hội, vừa là hoạt động chính trị - tư tưởng sâu rộng để bảo vệ, lan toả, cụ thể hoá Văn kiện Đại hội, góp phần tạo sự thống nhất trong Đảng, đồng thuận trong xã hội, từ đó khơi dậy mạnh mẽ khát vọng phát triển, phát huy tối đa sức mạnh nội sinh, tranh thủ mọi nguồn lực để đưa đất nước tăng tốc và bứt phá.

Đồng chí Đoàn Minh Huấn phát biểu chỉ đạo Cuộc thi năm 2026

Đồng chí Đoàn Minh Huấn nhấn mạnh, mục đích trước hết của Cuộc thi là xây dựng các sản phẩm chính luận có chất lượng để phục vụ trực tiếp công tác tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch trên báo chí, truyền thông và trên không gian mạng. Do đó, cần tập trung bảo vệ, lan toả Văn kiện Đại hội XIV của Đảng, nhất là những nội dung mới, nổi bật, bảo vệ “lý luận về đường lối đổi mới đất nước” với tư cách là cấu phần thứ ba trong nền tảng tư tưởng, đặt trong mối quan hệ gắn kết thống nhất với chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; chuyển đổi mạnh mẽ tư duy từ “đấu tranh để bảo vệ” sang “đấu tranh để vừa bảo vệ vừa thúc đẩy phát triển”, đấu tranh không chỉ là phản bác quan điểm sai trái, bảo vệ nền tảng tư tưởng, Cương lĩnh, đường lối, mà quan trọng hơn là thông qua đấu tranh để phát triển lý luận, củng cố vững chắc và bổ sung, phát triển nền tảng tư tưởng của Đảng trong kỷ nguyên mới, nhận diện và dự báo những vấn đề lý luận mới đặt ra.

Theo đồng chí Đoàn Minh Huấn, Cuộc thi là phương thức sáng tạo để nâng cao năng lực đấu tranh tư tưởng cho đội ngữ cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Sự phát triển của trí tuệ nhân tạo và không gian mạng cho thấy yêu cầu quan trọng của việc hình thành “lá chắn tư tưởng” cho mỗi cán bộ, đảng viên và người dân để có sức đề kháng tốt trước các luận điệu xuyên tạc, chống phá, hình thành ý thức tham khảo thông tin chính thống trước mỗi sự kiện chính trị - xã hội. Các tác phẩm tham gia dự thi không chỉ là những sản phẩm riêng lẻ mà còn góp phần hình thành kho dữ liệu chính thống về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng để các lực lượng khai thác, sử dụng. Trên cơ sở đó, kiến tạo hệ sinh thái bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng với nhiều tầng, nhiều lớp để mỗi chủ thể không chỉ “biết” mà còn để “làm”, không chỉ nâng cao nhận thức mà còn nắm vững phương pháp, cách thức bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng gắn với nhiệm vụ chuyên môn của từng cá nhân, cơ quan, đơn vị, địa phương.

Thống nhất công tác tổ chức Cuộc thi từ Trung ương đến địa phương

Về việc tổ chức triển khai Cuộc thi, đồng chí Đoàn Minh Huấn cho biết, Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng xác định “đổi mới phương thức tổ chức Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng” là một trong những phần việc quan trọng của công tác xây dựng Đảng về tư tưởng. Do đó, Cuộc thi năm 2026 nhấn mạnh yêu cầu thống nhất về công tác tổ chức từ Trung ương đến địa phương; đề nghị tất cả các tỉnh uỷ, thành uỷ, đảng uỷ trực thuộc Trung ương tổ chức Cuộc thi ở cấp mình, trao giải và lựa chọn những tác phẩm xuất sắc nhất gửi dự thi cấp Trung ương.

Đồng chí Lê Hải Bình báo cáo kế hoạch, thể lệ Cuộc thi

Đồng chí Ngô Đông Hải điều hành Họp báo

Đồng chí Đoàn Minh Huấn đề nghị Ban Tổ chức Cuộc thi sớm gửi Kế hoạch, Thể lệ Cuộc thi và định hướng chủ đề tác phẩm dự thi đến các đơn vị, địa phương và đăng tải trên các cổng thông tin điện tử, website của Cuộc thi, website của các cơ quan tham gia tổ chức Cuộc thi; trao đổi với Bộ Ngoại giao để phổ biến, lan toả Cuộc thi rộng rãi tới cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài và bạn bè quốc tế quan tâm, yêu mến Việt Nam. Đồng chí đề nghị Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương thường xuyên theo dõi, đôn đốc việc tổ chức triển khai Cuộc thi tại các đơn vị, địa phương; Hội Nhà báo Việt Nam thường xuyên đôn đốc hội nhà báo các tỉnh, thành phố, liên chi hội, chi hội trực thuộc Trung ương và các cơ quan báo chí phổ biến, hướng dẫn các hội viên tham gia Cuộc thi chất lượng, hiệu quả; Đài Truyền hình Việt Nam sớm xây dựng trailer về Cuộc thi để phát sóng trên sóng truyền hình và các nền tảng số, đồng thời chia sẻ sản phẩm cho các đơn vị, địa phương tiếp tục lan toả rộng rãi hơn nữa để đông đảo cán bộ, đảng viên, nhân dân biết, hưởng ứng và tham gia tích cực.

Với sự tham gia của đông đảo phóng viên các cơ quan thông tấn, báo chí tại Họp báo, đồng chí Đoàn Minh Huấn đề nghị đẩy mạnh tuyên truyền về Cuộc thi trên các phương tiện truyền thông đại chúng, nền tảng số và mạng xã hội, tổ chức sản xuất, đăng tải, phát sóng, lan toả các tác phẩm dự thi có chất lượng tốt. Đồng thời, với tư cách là một trong những lực lượng nòng cốt thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW và Kết luận số 89-NQ/TW của Bộ Chính trị, phóng viên các cơ quan thông tấn, báo chí cũng cần chủ động, tích cực xây dựng nhiều tác phẩm chính luận xuất sắc tham gia Cuộc thi để phát huy tốt hơn nữa vai trò xung kích của báo chí, truyền thông trên mặt trận tư tưởng. Đồng chí Đoàn Minh Huấn tin tưởng rằng, với sự tâm huyết và tinh thần trách nhiệm cao của các cơ quan, đơn vị, địa phương, sự tham gia, hưởng ứng tích cực của đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân, Cuộc thi sẽ tiếp tục thành công tốt đẹp hơn nữa trong năm 2026.

Kế hoạch, thể lệ Cuộc thi năm 2026

Chủ đề chung của Cuộc thi 2026 là “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong kỷ nguyên phát triển mới”, với 03 nhóm chủ đề cụ thể: (1) Kiên định, bảo vệ, bổ sung, phát triển nền tảng tư tưởng của Đảng trong kỷ nguyên mới; (2) Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên các lĩnh vực của đời sống xã hội; (3) Đổi mới nội dung, phương thức bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong kỷ nguyên mới gắn với thực hiện "Chiến lược công tác chính trị, tư tưởng trong bối cảnh chuyển đổi số". Ngoài những định hướng chủ đề của Ban Tổ chức Cuộc thi, các tác giả/nhóm tác giả có thể lựa chọn những chủ đề khác gắn với lý luận, thực tiễn bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Đại tá Phạm Văn Vương, Phó Cục trưởng Cục Tuyên huấn, Tổng Cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam phát biểu hưởng ứng Cuộc thi

Đồng chí Nguyễn Phạm Duy Trang, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng đội Trung ương phát biểu hưởng ứng Cuộc thi

Về đối tượng dự thi là người Việt Nam ở trong nước và ngoài nước, người nước ngoài có tác phẩm chính luận phù hợp với tiêu chí của Cuộc thi. Trong đó, khuyến khích sự tham gia của cán bộ, đảng viên, viên chức, người lao động, học viên, sinh viên Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, các trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; cán bộ nghiên cứu, giảng viên lý luận chính trị trong hệ thống giáo dục quốc dân; cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động của các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương và địa phương; thành viên, chuyên gia, cộng tác viên của Ban Chỉ đạo 35 các cấp; sĩ quan, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang; phóng viên, biên tập viên, cộng tác viên các cơ quan báo chí, truyền thông; đoàn viên, thanh niên, văn nghệ sĩ, trí thức.

Tác phẩm dự thi thuộc một trong 5 thể loại: Tạp chí, Báo, Phát thanh, Truyền hình, Video Clip. Với các thể loại đa phương tiện khác, đề nghị Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh nghiên cứu, triển khai tại Cuộc thi do Trung ương Đoàn phát động. Tác phẩm dự thi phải là tác phẩm sáng tạo lần đầu, chưa được công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng và mạng xã hội tính đến thời điểm phát động Cuộc thi lần thứ Sáu, năm 2026 (ngày 22/10/2025).

Đồng chí Ngô Tuấn Nghĩa, Giám đốc Học viện Chính trị khu vực IV, trực thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phát biểu hưởng ứng Cuộc thi qua điểm cầu trực tuyến

Đại diện các trường chính trị tỉnh, thành phố phát biểu hưởng ứng Cuộc thi qua điểm cầu trực tuyến

Các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương căn cứ Kế hoạch, Thể lệ Cuộc thi và định hướng chủ đề tác phẩm dự thi để tổ chức Cuộc thi ở cấp mình, tiếp nhận tác phẩm dự thi và tổ chức chấm, trao giải, lựa chọn các tác phẩm xuất sắc nhất dự thi cấp Trung ương.

Ban Tổ chức Cuộc thi cấp Trung ương nhận hồ sơ dự thi của Ban Tổ chức Cuộc thi cấp tỉnh và tương đương, tác phẩm dự thi của các tác giả/nhóm tác giả không thuộc các đối tượng nêu trên. Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ, tác phẩm dự thi cấp Trung ương: Văn phòng Ban Chỉ đạo 35 Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, số 135 Nguyễn Phong Sắc (hoặc số 419 Hoàng Quốc Việt), Phường Nghĩa Đô, Thành phố Hà Nội. Điện thoại: 080.41053 hoặc 090.958.1987 (đồng chí Đào Đình Thạo), email: thichinhluan35@gmail.com. Thời gian nhận hồ sơ, tác phẩm dự thi cấp Trung ương: đến hết ngày 15/7/2026 (theo dấu bưu điện).

Phóng viên Báo VietnamNet trao đổi tại cuộc Họp báo

Kế hoạch, Thể lệ, định hướng chủ đề tác phẩm dự thi được đăng tải toàn văn trên Cổng Thông tin điện tử Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh (http://www.hcma.vn) và website Cuộc thi (http://www.baovenentang.org.vn). Sau họp báo, Ban Tổ chức Cuộc thi gửi các văn bản liên quan đến các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương để tiếp tục triển khai rộng rãi trong hệ thống chính trị và toàn xã hội. Đồng thời, Ban Tổ chức Cuộc thi dịch Kế hoạch, Thể lệ, định hướng chủ đề tác phẩm dự thi ra 05 thứ tiếng (Anh, Nga, Trung Quốc, Tây Ban Nha, Lào) để tiếp tục lan tỏa ra nước ngoài./.