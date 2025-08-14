Quảng cáo #101
MB và đối tác Hàn Quốc sẽ ra mắt sàn giao dịch tiền mã hóa đầu tiên tại Việt Nam

08:05 14/08/2025
Ngày 12/8, Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) đã ký Biên bản ghi nhớ (MOU) hợp tác kỹ thuật với Dunamu – đơn vị vận hành Upbit, nền tảng tiền điện tử lớn nhất Hàn Quốc. Lễ ký kết thỏa thuận diễn ra tại khách sạn Lotte, quận Sogong-dong, Seoul, trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế Hàn Quốc – Việt Nam, với sự tham dự của lãnh đạo doanh nghiệp hai nước.
a1-1755133500.jpg

Diễn đàn kinh tế Việt Nam – Hàn Quốc năm 2025

Thông qua biên bản ghi nhớ này, Dunamu sẽ là đối tác chiến lược chính của MB. Hai bên sẽ hợp tác chặt chẽ, chia sẻ công nghệ và hạ tầng để thúc đẩy hệ sinh thái tài chính số của Việt Nam.

Cụ thể, Dunamu sẽ hỗ trợ MB thành lập sàn giao dịch tiền mã hóa (tiền điện tử) tại Việt Nam, đồng thời tham gia xây dựng luật, hệ thống và các cơ chế bảo vệ nhà đầu tư liên quan đến tài sản số. Bên cạnh đó, Dunamu cũng sẽ chuyển giao công nghệ hàng đầu thế giới của Upbit (top 3 toàn cầu), cung cấp kinh nghiệm vận hành toàn diện bao gồm hạ tầng hiệu suất cao, bảo mật, tuân thủ pháp lý quốc tế, đặc biệt là các chuẩn của Lực lượng Đặc nhiệm Hành động Tài chính (FATF), cùng phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.

Chia sẻ về hợp tác này, ông Lưu Trung Thái – Chủ tịch HĐQT MB cho biết: “MB và Upbit sẽ là những đối tác tin cậy, phối hợp cùng nhau để thúc đẩy thị trường tài chính số Việt Nam.”

MB đang phục vụ 33 triệu khách hàng và là ngân hàng đi đầu trong chuyển đổi số ngành tài chính tại Việt Nam. Với giá trị thương hiệu đạt gần 1,6 tỷ đô (theo báo cáo của Brand Finance năm 2025), MB khẳng định vị thế của ngân hàng thuộc nhóm Big 5 tại Việt Nam, tiếp tục vươn lên nhóm tập đoàn hàng đầu khu vực.

“Việt Nam có tiềm năng lớn với hơn 20 triệu người sở hữu tài sản số, khối lượng giao dịch hàng năm vượt 80 tỷ USD và nằm trong top 5 quốc gia có dòng vốn tài sản blockchain đổ vào lớn nhất thế giới. Khi tiềm năng này kết hợp với mô hình của Upbit, đây sẽ là cơ hội để thiết kế không chỉ một sàn giao dịch, mà còn toàn bộ hạ tầng tài chính số của Việt Nam trên nền tảng niềm tin” - ông Oh Kyoung-suk – CEO Dunamu nhấn mạnh.

“Upbit không chỉ là một sàn giao dịch công nghệ cao mà còn là một nền tảng toàn diện, tích hợp đầy đủ các yếu tố từ hoạch định, vận hành, tuân thủ đến quản lý tài sản. Chúng tôi sẽ cung cấp hỗ trợ toàn diện để Chính phủ Việt Nam có thể xây dựng ổn định một hệ sinh thái tài chính số dựa trên công nghệ đáng tin cậy,” ông cho hay.

Upbit hiện được công nhận là sàn giao dịch tiền điện tử hàng đầu Hàn Quốc, sở hữu công nghệ vượt trội và trải nghiệm người dùng khác biệt, ghi nhận khối lượng giao dịch hàng năm 135 tỷ USD, góp phần nâng cao niềm tin của nhà đầu tư và dẫn dắt sự phát triển của ngành tài sản số tại Hàn Quốc.

PV

