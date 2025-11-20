Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
Quảng cáo #101
  1. Trang chủ
  2. Thông tin kinh doanh

Linh hoạt, tiện lợi, tiết kiệm, xe máy điện VinFast là chuẩn mực phương tiện mới cho bạn trẻ

13:09 20/11/2025
Với thiết kế 2 pin linh hoạt, các dòng xe máy điện VinFast như Evo Grand, Feliz, Vero X… mang tới cơ hội chuyển đổi xanh dễ dàng, tiện lợi cho người trẻ.

Xe máy điện “hợp gu, hợp cách sống” cho người trẻ

Với nhiều bạn trẻ hiện nay, hơn cả một phương tiện di chuyển, chiếc xe máy còn giống như một phụ kiện” thể hiện đẳng cấp. Đây là lý do chị Trần Ngọc Anh, đang làm việc trong ngành thời trang tại Hà Nội, lựa chọn chiếc Feliz – dòng sản phẩm mới của VinFast – sau khi tham gia một sự kiện “Đổi xăng lấy điện”.

“Mình thích sự tối giản trong thiết kế nhưng lại tinh tế trong từng chi tiết của Feliz. Cốp rộng đủ để đựng laptop, giày tập gym và cả mũ bảo hiểm, cực kỳ hợp với nhịp sống của mình, một ngày ra đường trong xe có đủ hết đồ đạc cần thiết. Chiếc xe mình chọn màu xanh ôliu, đúng màu mình thích nhất”, chị Ngọc Anh chia sẻ.

Có chiều cao gần 1m7 nên chị Ngọc Anh thích những chiếc xe có kiểu dáng cao ráo, bánh lớn như Feliz. Ngoài ra, lợi thế động cơ và pin tiêu chuẩn chống nước IP67 giúp chị tự tin đi dưới mưa hay qua đường ngập mà không lo hỏng hóc.

1-1763618974.jpg

Anh Hoàng Dũng, một nhân viên thiết kế đồ họa tại Hà Nội, lại lựa chọn Evo Grand vì thích thiết kế scooter cổ điển. Đặc biệt, cấu tạo 2 pin trong đó 1 pin cố định, 1 pin có thể tháo rời tạo ra sự linh hoạt đáp ứng nhu cầu của mọi người dùng, từ chủ xe chỉ sử dụng đi làm, đi học hàng ngày cho tới những tài xế dịch vụ, người di chuyển đường dài…

Tôi di chuyển khá nhiều nên mua luôn thêm pin phụ để chủ động. Tầm vận hành lên tới 262 km mỗi lần sạc cho thấy xe máy điện đã sẵn sàng thay thế hoàn toàn xe xăng trong đời sống hàng ngày”, anh Dũng nhận định.

Anh Dũng cũng cho rằng thiết kế này sẽ phù hợp với nhiều nhóm khách hàng bất kể điều kiện hạ tầng sạc. Khách hàng có thể sạc ở trạm sạc gần khu vực sinh sống hoặc dễ dàng tháo pin rời ra và sạc tại nhà nếu chung cư chưa có sẵn hạ tầng sạc.

Tiếp cận xe máy điện chỉ từ vài triệu đồng

Với thiết kế 2 pin tiện lợi, các dòng xe như Evo Grand, Feliz, Vero X hay mới đây là mẫu xe máy điện học sinh Flazz đang thuyết phục cả những khách hàng vốn trung thành với xe xăng. Thậm chí, sau một thời gian sử dụng, anh Dũng nhận định sạc xe còn tiện hơn đổ xăng vì “không phải phụ thuộc vào nhân viên ở trạm”.

Theo nhiều người trẻ, sở hữu xe máy điện cũng đang trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết, nhờ vào loạt chính sách thúc đẩy chuyển đổi xanh từ VinFast. Hiện tại, các dòng xe của hãng Việt đang được hỗ trợ 10% giá 100% lệ phí trước bạ, tương đương khoảng 12% ưu đãi. Chưa hết, nếu chưa chuẩn bị đủ tài chính, chủ xe có thể mua xe trả góp lên tới 80% giá trị xe, tức là chỉ cần chi khoảng 10% là có thể nhận xe sử dụng.

2-1763618982.jpg

“Chiếc Evo Grand của tôi có giá là 21 triệu đồng, sau ưu đãi chỉ gần 19 triệu, tôi lựa chọn trả góp 10% nên chỉ cần chi trước tầm 2 triệu đồng”, anh Dũng kể lại.

Đối với nhóm khách hàng mua xe kinh doanh dịch vụ trên nền tảng Xanh SM Platform, mức ưu đãi còn hấp dẫn hơn với chính sách hỗ trợ vay trả góp lên tới 90% giá xe, đồng thời được GSM cam kết mức chia sẻ doanh thu cố định 90% trong vòng 3 năm.

Đặc biệt, các dòng xe 2 pin đều sử dụng pin LFP, được bảo hành tới 6 năm cho xe và tới 8 năm cho pin, khiến khách hàng càng thêm yên tâm. Đây là mức bảo hành dài gấp 2-3 lần các dòng xe xăng trên thị trường. Bên cạnh đó, chính sách sạc pin miễn phí tới hết tháng 5/2027 giúp chủ xe máy điện tiết kiệm chi phí vận hành tối đa.

Khi xu hướng dịch chuyển sang phương tiện xanh ngày càng rõ nét, xe máy điện VinFast không chỉ đáp ứng nhu cầu di chuyển thay thế xe xăng, mà còn góp phần cùng người trẻ định hình lối sống hiện đại, phù hợp xu hướng.

PV

Mọi chi tiết xin liên hệ số hotline (0915.999.467) hoặc gửi email về địa chỉ (toasoan@phaply.vn).

Vin Group Vinfast
Cùng chủ đề
Không đợi tương lai gõ cửa: Vinamilk dẫn đầu xu hướng tiêu dùng xanh Thông tin kinh doanh
Không đợi tương lai gõ cửa: Vinamilk dẫn đầu xu hướng tiêu dùng xanh

Khi 80% người tiêu dùng toàn cầu sẵn sàng trả thêm tiền cho sản phẩm xanh, câu hỏi không còn...

MB ra mắt thẻ doanh nghiệp đa năng MB Visa Hi BIZ mới, mở rộng giao thương quốc tế và nâng cao quản trị chi tiêu doanh nghiệp Thông tin kinh doanh
MB ra mắt thẻ doanh nghiệp đa năng MB Visa Hi BIZ mới, mở rộng giao thương quốc tế và nâng cao quản trị chi tiêu doanh nghiệp

Trong bối cảnh doanh nghiệp Việt Nam đối mặt với những thách thức về chi phí vận hành gia tăng,...

Hệ tiện ích đa tầng tại Aria Bay thu hút cộng đồng thời thượng Thông tin kinh doanh
Hệ tiện ích đa tầng tại Aria Bay thu hút cộng đồng thời thượng

Kiêu hãnh vươn mình trước vịnh, Aria Bay của BIM Land là biểu tượng cho phong cách sống thời thượng...

Bay đẳng cấp Boss cùng Vietjet – Trải nghiệm dịch vụ trọn gói chỉ từ 1,8 triệu đồng Thông tin kinh doanh
Bay đẳng cấp Boss cùng Vietjet – Trải nghiệm dịch vụ trọn gói chỉ từ 1,8 triệu đồng

Tưng bừng mùa lễ hội cuối năm, Vietjet mang đến chương trình ưu đãi đặc biệt cho hai hạng vé...

Bản sắc dân tộc được tôn vinh trong cuộc thi “VF 3 - Sáng tạo Chất riêng, Độc bản Cá tính” lần 2 Thông tin kinh doanh
Bản sắc dân tộc được tôn vinh trong cuộc thi “VF 3 - Sáng tạo Chất riêng, Độc bản Cá tính” lần 2

Cuộc thi “VF 3 - Sáng tạo Chất riêng, Độc bản cá tính” lần 2 khép lại với hàng trăm...

Techcombank chính thức phân phối sản phẩm Techcom Life, nâng tầm trải nghiệm bảo hiểm cho khách hàng Việt Thông tin kinh doanh
Techcombank chính thức phân phối sản phẩm Techcom Life, nâng tầm trải nghiệm bảo hiểm cho khách hàng Việt

Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank) chính thức ký thỏa thuận Đại lý phân phối các sản phẩm...

Mới cập nhật
Thu hút và phát triển đội ngũ chuyên gia pháp luật tư vấn cho Chính phủ về thương mại và đầu tư quốc tế: Kinh nghiệm của một số nước và đề xuất đối với Việt Nam

Thu hút và phát triển đội ngũ chuyên gia pháp luật tư vấn cho Chính phủ về thương mại và đầu tư quốc tế: Kinh nghiệm của một số nước và đề xuất đối với Việt Nam

Bài viết tập trung phân tích làm rõ những biện pháp mà một số nước đã sử dụng để xây dựng và phát triển đội ngũ chuyên gia pháp luật về thương mại và đầu tư quốc tế, từ đó đưa ra một số đề xuất cho Việt Nam. Các quốc gia được lựa chọn để nghiên cứu là Singapore, Trung Quốc, Brazil và Chile. Đây là những quốc gia đã thực hiện nhiều chính sách để thu hút và phát triển đội ngũ chuyên gia pháp luật về thương mại và đầu tư quốc tế để tư vấn cho Chính phủ.

3 giờ trước Kinh doanh - Quốc tế

Những vấn đề cơ bản liên quan đến hoàn thiện pháp luật đất đai theo hướng pháp luật kiến tạo phát triển trong giai đoạn hiện nay

Những vấn đề cơ bản liên quan đến hoàn thiện pháp luật đất đai theo hướng pháp luật kiến tạo phát triển trong giai đoạn hiện nay

Việc chuyển hướng sang pháp luật kiến tạo phát triển không chỉ là một cuộc cải cách luật pháp mà còn là một cuộc cách mạng về tư duy quản lý nhà nước. Nó thể hiện quyết tâm của Chính phủ trong việc xây dựng một "cơ chế phục vụ" doanh nghiệp và người dân, thay vì để họ "đi xin". Xét về nội hàm của vấn đề, mô hình này sẽ không chỉ giải quyết các vấn đề trong lĩnh vực đất đai mà còn có thể nhân rộng sang các lĩnh vực khác (đầu tư, cấp phép kinh doanh, thuế...). Đây là điều tạo nền tảng và tiền đề cần thiết để Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh, thu hút đầu tư chất lượng cao, tạo động lực mạnh mẽ để vượt qua bẫy thu nhập trung bình, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững trong tương lai. Bài viết đi vào phân tích sự cần thiết và tính khách quan trong việc hoàn thiện pháp luật đất đai theo hướng kiến tạo phát triển với Thành phố Hồ Chí Minh; vai trò cơ bản của Hội Luật gia Việt Nam góp phần tham gia hoàn thiện pháp luật đất đai.

4 giờ trước Diễn đàn - Luật gia

Truyền thông định hướng – giải pháp để báo chí tham gia bảo vệ hiệu quả nền tảng tư tưởng của Đảng trong kỷ nguyên mới

Truyền thông định hướng – giải pháp để báo chí tham gia bảo vệ hiệu quả nền tảng tư tưởng của Đảng trong kỷ nguyên mới

(Pháp lý). Trong bối cảnh kỷ nguyên số với sự bùng nổ mạnh mẽ của thông tin đa chiều, phức tạp, vai trò của báo chí cách mạng Việt Nam trong việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng càng trở nên quan trọng và cấp thiết. Để thực hiện hiệu quả nhiệm vụ này, việc ứng dụng "Truyền thông định hướng" không chỉ là một xu thế mà còn là một giải pháp then chốt…

4 giờ trước Diễn đàn - Luật gia

Vietjet, FPT trong top “Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam 2025”

Vietjet, FPT trong top “Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam 2025”

Hãng hàng không Vietjet tiếp tục được vinh danh trong Top “Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam 2025” tại lễ trao giải do Anphabe tổ chức dưới sự bảo trợ của Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI). Giải thưởng ghi nhận những nỗ lực nhất quán của Vietjet trong việc kiến tạo môi trường làm việc quốc tế hiện đại, hạnh phúc và giàu cảm hứng cho hơn 9.000 nhân sự đến từ 66 quốc gia và vùng lãnh thổ.

5 giờ trước Thông tin cần biết

Không đợi tương lai gõ cửa: Vinamilk dẫn đầu xu hướng tiêu dùng xanh

Không đợi tương lai gõ cửa: Vinamilk dẫn đầu xu hướng tiêu dùng xanh

Khi 80% người tiêu dùng toàn cầu sẵn sàng trả thêm tiền cho sản phẩm xanh, câu hỏi không còn là “chuyển đổi hay không” mà là “doanh nghiệp nào đã sẵn sàng”?

8 giờ trước Thông tin kinh doanh

Nghị quyết 66 định hình mạnh mẽ cơ chế giải quyết tranh chấp thương mại, bảo vệ quyền lợi chính đáng của doanh nghiệp

Nghị quyết 66 định hình mạnh mẽ cơ chế giải quyết tranh chấp thương mại, bảo vệ quyền lợi chính đáng của doanh nghiệp

(Pháp lý) – Một trong những nội dung đề cập trong NQ 66 của Bộ Chính trị được doanh nghiệp quan tâm nhất, đó là việc thay đổi tư duy xây dựng pháp luật “dứt khoát từ bỏ tư duy không quản được thì cấm” và chuyển sang “tư duy kiến tạo phát triển, lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm”. Có thể nói đây là điểm cốt lõi và mang tính cách mạng nhất của Nghị quyết. Bài viết sau, tác giả sẽ phân tích những tác động của Nghị quyết 66 đến cơ chế giải quyết tranh chấp thương mại và các biện pháp bảo vệ doanh nghiệp.

23 giờ trước Diễn đàn - Luật gia

Định giá đất – “điểm nghẽn” lớn cần kịp thời tháo gỡ trong tổ chức thi hành Luật Đất đai

Định giá đất – “điểm nghẽn” lớn cần kịp thời tháo gỡ trong tổ chức thi hành Luật Đất đai

Sáng 19/11, tiếp tục Kỳ họp thứ 10, Quốc hội thảo luận ở Tổ về 03 nội dung: Dự thảo Nghị quyết của Quốc hội quy định một số cơ chế, chính sách tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thi hành Luật Đất đai; Dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đặc thù nhằm nâng cao hiệu quả công tác hội nhập quốc tế; Về chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Gia Bình. Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh dự Phiên thảo luận tại Tổ 10 (gồm Đoàn ĐBQH tỉnh Ninh Bình và Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Trị)

1 ngày trước Sự kiện - Chính sách

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú: Đáp ứng yêu cầu cao nhất cho công tác tổ chức Đại hội XIV của Đảng

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú: Đáp ứng yêu cầu cao nhất cho công tác tổ chức Đại hội XIV của Đảng

Sáng 19/11, tại Trụ sở Trung ương Đảng, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Tiểu ban Tổ chức phục vụ Đại hội XIV của Đảng chủ trì cuộc làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng các cơ quan liên quan để rà soát công việc và cho ý kiến về phương án triển khai các hoạt động tuyên truyền, trang trí khánh tiết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

1 ngày trước Sự kiện - Chính sách

Thay đổi cách tiếp cận chính sách thuế thu nhập cá nhân: Công cụ để khuyến khích tiết kiệm dài hạn

Thay đổi cách tiếp cận chính sách thuế thu nhập cá nhân: Công cụ để khuyến khích tiết kiệm dài hạn

Chiều 19/11, tiếp tục Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, thảo luận tại hội trường về Dự án Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi), các đại biểu đề nghị Ban soạn thảo nghiên cứu thay đổi cách tiếp cận chính sách thuế thu nhập cá nhân theo hướng thu ngắn hạn sang thu dài hạn; Quy định mức giảm trừ gia cảnh theo khu vực hoặc theo vùng; Giảm trừ thuế các khoản đóng góp từ thiện, nhân đạo; Xem xét miễn giảm thuế thu nhập cá nhân đối với một số đối tượng cụ thể…

1 ngày trước Sự kiện - Chính sách

Pháp luật về chống chuyển giá: Kinh nghiệm của một số nước và tham vấn cho Việt Nam

Pháp luật về chống chuyển giá: Kinh nghiệm của một số nước và tham vấn cho Việt Nam

(Pháp lý) – Theo số liệu mới đây nhất của Bộ Tài chính, năm 2023 có hơn 50% DN FDI báo lỗ, trong số đó có không ít DN FDI mặc dù có sản phẩm thống lĩnh thị trường ở Việt Nam. Hệ lụy của hoạt động chuyển giá đã ảnh hưởng xấu tới thu ngân sách nhà nước , làm giảm tính cạnh tranh của thị trường, ảnh hưởng tới các doanh nghiệp làm ăn chân chính. Trước thực tế này, cơ quan chức năng cần sớm nghiên cứu kinh nghiệm pháp luật về chống chuyển giá của các nước, để sớm hoàn thiện pháp luật về chống chuyển giá.

1 ngày trước Pháp lý và Kinh doanh

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin

Đăng ký ngay