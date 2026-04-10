Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
  1. Trang chủ
  2. Sự kiện - Chính sách

Chủ tịch Quốc hội: Muốn tăng trưởng hai con số phải đột phá thể chế, số hóa triệt để và hành động đến cùng

14:30 10/04/2026
Mục tiêu tăng trưởng hai con số từ năm 2026 không chỉ là yêu cầu về tốc độ phát triển, mà là phép thử năng lực kiến tạo của bộ máy trong một giai đoạn bứt phá mới. Theo Chủ tịch Quốc hội, muốn hiện thực hóa mục tiêu này phải đồng thời tạo đột phá về thể chế, số hóa triệt để, khơi thông khu vực kinh tế tư nhân và siết chặt khâu tổ chức thực hiện đến từng cơ quan, từng cán bộ, từng sản phẩm đầu ra.
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại Tổ 2 sáng 10/4

Sáng 10/4, Quốc hội tiếp tục thảo luận tại Tổ về: Đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2025; tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2026; Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2026-2030; Kế hoạch đầu tư công trung hạn; vay trả nợ công giai đoạn 2026-2030; Phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2024; Công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2025; Tình hình thực hiện mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới năm 2025.

Tham gia thảo luận tại Tổ 2 có: Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hồ Chí Minh Trần Lưu Quang; Đoàn Đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh.

Đánh giá cao những ý kiến rất tâm huyết, phong phú và trách nhiệm của các đại biểu trong hai ngày qua, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh: mục tiêu tăng trưởng hai con số trong năm 2026 và các năm tiếp theo đòi hỏi sự chuyển đổi mạnh mẽ từ tư duy quản lý sang kiến tạo phát triển để bứt phá.

Theo Chủ tịch Quốc hội, để đạt mục tiêu này, điều quan trọng nhất là phải có giải pháp đồng bộ, quyết liệt, quyết tâm và đặc biệt là quyết làm đến cùng để tạo ra sản phẩm cụ thể. “Ai cũng có tư duy, ai cũng có tầm nhìn, nhưng nếu không hành động thì sẽ không bao giờ có sản phẩm”, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, đồng thời yêu cầu tinh thần hành động phải xuyên suốt từ người đứng đầu đến từng cán bộ ở mọi cấp, mọi ngành, mọi lĩnh vực.

Các đại biểu tham dự phiên thảo luận tổ

Đột phá thể chế, lấy số hóa làm động lực phát triển mới

Chủ tịch Quốc hội cho rằng giải pháp đầu tiên, có tính chất mở đường, là phải đột phá mạnh mẽ về thể chế để tháo điểm nghẽn cho sản xuất, kinh doanh và huy động mọi nguồn lực xã hội.

Từ thực tiễn điều hành thời gian qua, tăng trưởng cao của nền kinh tế đều gắn với cải cách thể chế và tháo gỡ vướng mắc pháp lý. Đây chính là nền tảng để năm 2024 tăng trưởng đạt trên 7%, các chỉ tiêu chủ yếu đều hoàn thành và vượt kế hoạch; năm 2025 tiếp tục giữ được đà tăng trưởng tích cực cùng kết quả thu ngân sách rất cao. Trên nền tảng đó, năm 2026 được xác định phải phấn đấu quyết liệt hơn để đạt tăng trưởng hai con số và nâng thu ngân sách lên mức cao hơn nữa.

Đáng chú ý, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh 5 trụ cột cần triển khai đồng thời gồm: số hóa, xanh hóa, tối ưu hóa nguồn lực, thông minh hóa quản trị và hài hòa lợi ích.

Trong đó, số hóa được xem là yêu cầu có tính quyết định. “Nếu không số hóa thì bộ máy quản lý nhà nước, hoạt động của doanh nghiệp cũng như toàn bộ nền kinh tế sẽ rất khó bứt phá, đất nước sẽ không thể đi lên nhanh và bền vững”, Chủ tịch Quốc hội nói.

Theo Chủ tịch Quốc hội, bên cạnh mục tiêu phát triển kinh tế, phải luôn đi đôi với công bằng xã hội, giáo dục, y tế, đào tạo nghề, giải quyết việc làm và chăm lo an sinh cho người dân. “Nếu chỉ lo kinh tế không lo xã hội những vấn đề bức xúc không giải quyết được”. Nhấn mạnh như vậy, Chủ tịch Quốc hội cho biết, trên tinh thần cụ thể hoá các chủ trương lớn của Đảng, thời gian qua nhiều chính sách đã được triển khai, trong đó năm học 2025-2026, chúng ta thực hiện miễn, giảm học phí cho trẻ mầm non và học sinh các bậc tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông. Tiến tới năm 2026, mục tiêu đặt ra là mỗi người dân đều được tiếp cận khám sức khỏe định kỳ ít nhất một lần, đây cũng là vấn đề đã được đồng chí Tổng Bí thư nhiều lần nhấn mạnh.

Đặc biệt, lần đầu tiên Quốc hội quyết định dành 5% nguồn tiết kiệm chi để hỗ trợ xây dựng nhà Đại đoàn kết, thể hiện rõ tính nhân văn và định hướng an sinh xã hội của các chính sách lớn. Đồng thời, Quốc hội cũng đã quyết định cấp ngân sách xây dựng 248 điểm trường dân tộc nội trú, đến nay cơ bản đều đã khởi công, nhiều điểm trường đã hoàn thành tại các khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa.

Các đại biểu tham dự phiên thảo luận Tổ 2

Giảm chi phí tuân thủ, xóa tâm lý sợ sai, bảo vệ cán bộ dám làm

Một yêu cầu lớn khác được Chủ tịch Quốc hội đặt ra là phải cắt giảm mạnh chi phí tuân thủ, chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm rộng rãi, xóa bỏ tâm lý sợ sai bằng cách “từng cấp, từng ngành, từng lãnh đạo phải bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung”.

Chủ tịch Quốc hội cho rằng thực tế hiện nay, bên cạnh một số địa phương làm rất tốt vẫn còn tình trạng nhiều địa phương, nhiều cấp thực thi còn e ngại, sợ trách nhiệm, không dám quyết dù cơ sở pháp lý đã tương đối đầy đủ. Do đó, yêu cầu đặt ra là phải có cơ chế rõ ràng để bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung, tránh tình trạng chậm trễ làm lỡ cơ hội phát triển.

Song song với đó là đẩy mạnh phân cấp, phân quyền thực chất, để địa phương có quyền quyết, quyền làm và chịu trách nhiệm rõ ràng, trong khi Trung ương tập trung vào kiến tạo thể chế, kiểm tra và giám sát.

Chủ tịch Quốc hội cho biết, Quốc hội không “ôm” danh mục công trình, danh mục vốn phân bổ. Những công trình lớn thông qua Quốc hội như Điện hạt nhân Ninh Thuận, đường sắt tốc độ cao Bắc Nam, đường sắt đô thị Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Quốc hội chỉ quyết phân tổng thu bao nhiêu, tổng chi bao nhiêu, các nguồn, các lĩnh vực như thế nào.

Kinh tế tư nhân phải trở thành động lực tăng trưởng hai con số

Bên cạnh đó, theo Chủ tịch Quốc hội, muốn đạt tăng trưởng hai con số thì một trong những lực đẩy quan trọng nhất là khu vực kinh tế tư nhân.

Chủ tịch Quốc hội cho rằng Việt Nam cần tiếp tục hình thành thêm nhiều tập đoàn tư nhân lớn, có năng lực tài chính, công nghệ và quản trị hiện đại, đủ sức tham gia các dự án, công trình trọng điểm quốc gia. Thực tế cho thấy nhiều dự án lớn do khu vực tư nhân đảm nhiệm đang có tiến độ rất nhanh, chất lượng tốt, trong khi không ít dự án đầu tư công còn kéo dài thủ tục, đội chi phí, thậm chí phát sinh tiêu cực.

Vì vậy, Chủ tịch Quốc hội cho rằng việc tạo môi trường thuận lợi để kinh tế tư nhân phát triển mạnh hơn không chỉ là yêu cầu kinh tế mà còn là giải pháp chiến lược để nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

Quang cảnh buổi thảo luận Tổ 2

Lấy khoa học công nghệ, AI và dữ liệu làm nền tảng quản trị mới

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh yêu cầu chuyển đổi mô hình tăng trưởng dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo (AI). Theo Chủ tịch Quốc hội, AI đang mở ra những thay đổi rất lớn trong hoạt động lập pháp, giám sát, quản trị dữ liệu, xử lý văn bản và hỗ trợ ra quyết định.

Quốc hội hiện đang đẩy mạnh xây dựng Quốc hội số, ứng dụng AI trong rà soát văn bản quy phạm pháp luật, tổng hợp tài liệu, phân tích dữ liệu và hỗ trợ giám sát. Nhiều khối lượng tài liệu lớn có thể được AI xử lý trong vài phút, giúp tiết kiệm đáng kể thời gian, nhân lực và nâng cao độ chính xác.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, từ Trung ương đến địa phương, cơ quan nào cũng phải hình thành văn hóa làm việc dựa trên dữ liệu số, nền tảng số và các công cụ AI.

Điều hành kinh tế vĩ mô linh hoạt, quyết liệt, tập trung vào dự án trọng điểm

Về điều hành kinh tế vĩ mô, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu phải linh hoạt nhưng dứt khoát, chủ động ứng phó với các yếu tố bất định từ bên ngoài như xung đột, chiến tranh thương mại, biến động thị trường tài chính quốc tế.

Trong đó, chính sách tài khóa cần được mở rộng có trọng tâm, dồn lực cho các dự án hạ tầng lớn, có tính lan tỏa nhanh, tránh đầu tư dàn trải, manh mún. Chủ tịch Quốc hội cũng nhấn mạnh yêu cầu tập trung xử lý dứt điểm các dự án tồn đọng, đồng thời ưu tiên phát triển các dự án trọng điểm, những công trình kiểu mẫu, có khả năng tạo động lực phát triển vùng và liên kết quốc gia như tinh thần Thủ tướng Chính phủ đã phát biểu trước Quốc hội (chiều 9/4).

Cùng với đó là thúc đẩy kinh tế đêm, tiêu dùng nội địa và khai thác hiệu quả thị trường hơn 100 triệu dân, coi đây là một dư địa tăng trưởng rất lớn trong bối cảnh thương mại quốc tế còn nhiều biến động.

Nhấn mạnh yếu tố quyết định nhất vẫn là khâu cán bộ và tổ chức thực hiện, Chủ tịch Quốc hội cho rằng, mọi nghị quyết, chủ trương sẽ không thể đi vào cuộc sống nếu không được lượng hóa bằng rõ người, rõ việc, rõ thời hạn, rõ trách nhiệm và rõ sản phẩm đầu ra. “Khâu tổ chức thực hiện phải rõ từng cơ quan, đơn vị địa phương, ai làm, lúc nào làm, lúc nào xong, sản phẩm như thế nào. Tránh tình trạng cán bộ sáng cắp ô đi chiều cắp ô về không có sản phẩm. Không lãng phí một ngày, không chậm trễ một tuần, không bỏ lỡ cơ hội trong một tháng và không bị động trong một năm”,. Nhấn mạnh như vậy, Chủ tịch Quốc hội cho rằng, trong giai đoạn phát triển mới, đội ngũ cán bộ, nhất là ở các đô thị lớn, các trung tâm tăng trưởng như Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Cần Thơ… phải có tư duy quản trị hiện đại, trình độ chuyên môn, ngoại ngữ, công nghệ và khả năng làm việc trên môi trường số. Đây chính là điều kiện then chốt để biến mục tiêu tăng trưởng hai con số thành hiện thực.

Theo quochoi.vn Copy link
Link bài gốc Copy link https://quochoi.vn/cacvilanhdao/Pages/hoat-dong.aspx?ItemID=99291

Mọi chi tiết xin liên hệ số hotline (0915.999.467) hoặc gửi email về địa chỉ (toasoan@phaply.vn).

Cùng chủ đề
Nghị quyết số 05-NQ/TW Hội nghị Trung ương 2 khóa XIV về đổi mới, nâng cao hiệu lực công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng Sự kiện - Chính sách
Nghị quyết số 05-NQ/TW Hội nghị Trung ương 2 khóa XIV về đổi mới, nâng cao hiệu lực công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng

Ngày 07/4, thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm đã ký ban hành Nghị...

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định: “Muốn đưa văn bản, chính sách vào cuộc sống, trước hết phải đưa cuộc sống vào trong văn bản” Sự kiện - Chính sách
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định: "Muốn đưa văn bản, chính sách vào cuộc sống, trước hết phải đưa cuộc sống vào trong văn bản"

Chiều 09/4, tại Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khoá XVI, phát biểu tại Phiên thảo luận ở Tổ 4...

Quyết tâm xây dựng quốc gia liêm chính, xã hội liêm chính với 3 trụ cột trọng tâm Sự kiện - Chính sách
Quyết tâm xây dựng quốc gia liêm chính, xã hội liêm chính với 3 trụ cột trọng tâm

Nghị quyết số 04-NQ/TW Hội nghị Trung ương 2 khóa XIV nêu nhiệm vụ, giải pháp quyết tâm xây dựng...

Chính phủ thông qua chính sách của Luật Công nghiệp trọng điểm Sự kiện - Chính sách
Chính phủ thông qua chính sách của Luật Công nghiệp trọng điểm

Chính phủ thống nhất sự cần thiết xây dựng Luật Công nghiệp trọng điểm để thể chế hóa chủ trương,...

Triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng cho đội ngũ báo chí, xuất bản, văn nghệ sĩ, trí thức Sự kiện - Chính sách
Triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng cho đội ngũ báo chí, xuất bản, văn nghệ sĩ, trí thức

Tạp chí Pháp lý trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của Phó trưởng Ban Tuyên giáo và...

Đồng chí Nguyễn Phi Long giữ chức Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương Sự kiện - Chính sách
Đồng chí Nguyễn Phi Long giữ chức Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương

Bộ Chính trị phân công đồng chí Nguyễn Phi Long, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy...

Mới cập nhật
Cần có các luật hỗ trợ chuyên ngành để giúp cộng đồng doanh nghiệp tạo nhiều việc làm trong kỉ nguyên mới

Cần có các luật hỗ trợ chuyên ngành để giúp cộng đồng doanh nghiệp tạo nhiều việc làm trong kỉ nguyên mới

(Pháp lý) – Thực hiện sắp xếp tinh gọn bộ máy trong hệ thống chính trị dự kiến thời gian tới sẽ có khoảng hơn 100.000 người rời khỏi khu vực nhà nước cần có việc làm. Vấn đề đặt ra cần có các giải pháp cơ chế để thúc đẩy thị trường việc làm trong kỷ nguyên mới của dân tộc. Nghiên cứu từ kinh nghiệm các nước, chúng tôi cho rằng cần xây dựng khung pháp lý chính sách chuyên ngành để giúp cộng đồng doanh nghiệp tạo ra nhiều việc làm cho xã hội trong kỉ nguyên mới.

5 giờ trước Diễn đàn - Luật gia

Tăng cường trách nhiệm giải trình và đánh giá tác động chính sách trong hoạt động lập pháp ở Việt Nam

Tăng cường trách nhiệm giải trình và đánh giá tác động chính sách trong hoạt động lập pháp ở Việt Nam

(Pháp lý). Trong bối cảnh cải cách thể chế và nâng cao chất lượng hệ thống pháp luật ở Việt Nam, việc tăng cường trách nhiệm giải trình và đánh giá tác động chính sách trong quy trình lập pháp có ý nghĩa quan trọng nhằm bảo đảm tính minh bạch, hiệu quả và khả thi của các văn bản pháp luật.

6 giờ trước Diễn đàn - Luật gia

Sự chồng chéo giữa Luật Đầu tư và Luật Đất đai đối với chấp thuận chủ trương đầu tư

Sự chồng chéo giữa Luật Đầu tư và Luật Đất đai đối với chấp thuận chủ trương đầu tư

( Pháp lý). Chấp thuận chủ trương đầu tư là một thiết chế pháp lý quan trọng của pháp luật đầu tư, được thiết kế như một công cụ định hướng chính sách đối với các dự án đầu tư. Tuy nhiên, trong thực tiễn áp dụng, thủ tục này đang chịu sự chi phối ngày càng lớn của các yêu cầu quản lý đất đai, dẫn đến tình trạng thiếu thống nhất giữa Luật Đầu tư và Luật Đất đai.

8 giờ trước Diễn đàn - Luật gia

Chính sách đổi mới sáng tạo, công nghệ: Kinh nghiệm của Mỹ, Thụy Sĩ, Hàn Quốc và đề xuất gợi mở cho Việt Nam

Chính sách đổi mới sáng tạo, công nghệ: Kinh nghiệm của Mỹ, Thụy Sĩ, Hàn Quốc và đề xuất gợi mở cho Việt Nam

Mỹ đã có những chính sách nổi trội giúp duy trì vị thế dẫn đầu trong nền kinh tế đổi mới sáng tạo toàn cầu. Trong khi đó Thụy Sĩ 13 năm liên tiếp được vinh danh là quốc gia sáng tạo nhất thế giới. Nhật Bản và Hàn Quốc cũng là những cường quốc về đổi mới sáng tạo (ĐMST) rất đáng để Việt Nam học hỏi.

9 giờ trước Kinh doanh - Quốc tế

Vingroup ký MOU với bang Maharashtra, tiếp tục mở rộng hệ sinh thái đa ngành tại Ấn Độ

Vingroup ký MOU với bang Maharashtra, tiếp tục mở rộng hệ sinh thái đa ngành tại Ấn Độ

Vingroup công bố ký kết Biên bản ghi nhớ (MOU) với Chính quyền bang Maharashtra, bước tiến tiếp theo trong lộ trình mở rộng hệ sinh thái đa ngành của Vingroup tại Ấn Độ. Với tổng giá trị đầu tư dự kiến khoảng 6,5 tỷ USD, sự kiện khẳng định cam kết đầu tư lâu dài và định hướng phát triển nhất quán của Tập đoàn tại quốc gia Nam Á.

9 giờ trước Thông tin đầu tư

Nghị quyết số 05-NQ/TW Hội nghị Trung ương 2 khóa XIV về đổi mới, nâng cao hiệu lực công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng

Nghị quyết số 05-NQ/TW Hội nghị Trung ương 2 khóa XIV về đổi mới, nâng cao hiệu lực công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng

Ngày 07/4, thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm đã ký ban hành Nghị quyết số 05-NQ/TW Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về đổi mới, nâng cao hiệu lực công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng.

10 giờ trước Sự kiện - Chính sách

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định: “Muốn đưa văn bản, chính sách vào cuộc sống, trước hết phải đưa cuộc sống vào trong văn bản”

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định: "Muốn đưa văn bản, chính sách vào cuộc sống, trước hết phải đưa cuộc sống vào trong văn bản"

Chiều 09/4, tại Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khoá XVI, phát biểu tại Phiên thảo luận ở Tổ 4 (gồm Đoàn ĐBQH các tỉnh, thành phố: Huế, Khánh Hòa và Lào Cai) về tình hình thực hiện kinh tế - xã hội, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định nhấn mạnh, đổi mới tư duy xây dựng pháp luật phải gắn với tăng cường giám sát văn bản. Và muốn đưa văn bản, chính sách vào cuộc sống thì trước hết phải đưa cuộc sống vào trong văn bản, chính sách.

10 giờ trước Sự kiện - Chính sách

Quyết tâm xây dựng quốc gia liêm chính, xã hội liêm chính với 3 trụ cột trọng tâm

Quyết tâm xây dựng quốc gia liêm chính, xã hội liêm chính với 3 trụ cột trọng tâm

Nghị quyết số 04-NQ/TW Hội nghị Trung ương 2 khóa XIV nêu nhiệm vụ, giải pháp quyết tâm xây dựng quốc gia liêm chính, xã hội liêm chính với 3 trụ cột trọng tâm.

10 giờ trước Sự kiện - Chính sách

Trưởng Ban Nội chính Trung ương: Nhiều giao dịch hợp đồng chỉ mang tính hình thức khi công chứng

Trưởng Ban Nội chính Trung ương: Nhiều giao dịch hợp đồng chỉ mang tính hình thức khi công chứng

Trưởng Ban Nội chính Trung ương Lê Minh Trí cho rằng các vụ án vừa qua cho thấy công chứng không có giá trị đảm bảo nội dung, nên cần đặt vấn đề trách nhiệm công chứng với các hợp đồng.

10 giờ trước Pháp lý và Kinh doanh

Techcombank ra mắt Tiền gửi Xanh: Giải pháp tài chính bền vững giúp doanh nghiệp gia tăng giá trị ESG ngay từ dòng tiền

Techcombank ra mắt Tiền gửi Xanh: Giải pháp tài chính bền vững giúp doanh nghiệp gia tăng giá trị ESG ngay từ dòng tiền

Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank) chính thức ra mắt Tiền gửi Xanh, sản phẩm tài chính bền vững giúp doanh nghiệp tối ưu dòng tiền, đồng thời hiện thực hóa cam kết ESG một cách minh bạch và đáng tin cậy.

14 giờ trước Thông tin kinh doanh

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin

Đăng ký ngay