Lễ ra quân Charmora City: Hơn 2000 chiến binh vỡ òa cảm xúc với mô hình Sponge City đầu tiên tại Việt Nam

16:18 28/10/2025
Sáng 27/10 tại Diamond Bay Resort & Spa, hơn 2000 chuyên viên kinh doanh từ các đại lý phân phối đã cùng tạo nên không khí bùng nổ trong lễ ra quân dự án Charmora City.

Sự kiện do Sun Property (thành viên Tập đoàn Sun Group) tổ chức mang chủ đề “The Circle of Life”, lấy cảm hứng từ hành trình tái sinh của nước và hướng tới quy hoạch đô thị bền vững tại dự án.

The Circle of Life – Mốc khởi đầu giàu xúc cảm

Với chủ đề “The Circle of Life”, Sun Property đem đến câu chuyện về vòng đời, về cội nguồn sự sống, với chỉ dấu cho khát vọng kiến tạo một đô thị trường tồn cùng thời gian, nơi những giá trị lịch sử, văn hóa và thiên nhiên được gìn giữ, bảo tồn.

a1-1761643067.jpg

Toàn cảnh Lễ ra quân dự án Charmora City với chủ đề “The Circle of Life”

Không gian buổi lễ được dàn dựng ấn tượng với sân khấu lấy cảm hứng từ dòng nước tuần hoàn – biểu tượng cho sự sống, sự vận động và tinh thần tái sinh của một đô thị hiện đại. Ánh sáng, âm nhạc và các tiết mục biểu diễn kết hợp nhịp nhàng, mang đến bầu không khí vừa trang trọng vừa đầy cảm xúc. Chính sự hé mở về mô hình thiết kế cảnh quan đột phá Sponge City đầu tiên tại Việt Nam đã giúp đội ngũ chuyên viên kinh doanh hiểu rõ tinh thần của dự án, một khu đô thị quy mô tái hiện hình ảnh vùng đất con người và thiên nhiên cùng hòa nhịp, hướng tới phát triển chuẩn sống mới xanh hơn, bền vững hơn.

Tâm điểm của sự kiện là nghi thức kick-off. Khi khối Cube LED khổng lồ phát sáng rực rỡ giữa trung tâm sân khấu, đại diện Sun Property, lãnh đạo đại lý cùng hơn 2000 chuyên viên kinh doanh đồng loạt chạm tay, khởi động hành trình chinh phục khách hàng, mở ra chương mới cho BĐS Nha Trang. Hiệu ứng ánh sáng, âm thanh và những tràng pháo giấy đồng loạt vang lên, đánh dấu bước khởi đầu hứng khởi cho chiến dịch ra quân sắp tới.

a2-1761643077.jpg

 Nghi thức kick-off của các đại lý phân phối dự án Charmora City

Phát biểu tại sự kiện, ông Ngô Bảo Khánh – Giám đốc kinh doanh Sun Property Vùng Miền Nam cho biết, sau gần hai thập kỷ bền bỉ theo đuổi sứ mệnh làm đẹp những vùng đất, từ Hạ Long, Đà Nẵng đến Phú Quốc, Sun Group đã bền bỉ kiến tạo những hệ sinh thái có giá trị đẳng cấp và khác biệt để tôn vinh vẻ đẹp Việt Nam.

“Khi đặt chân tới Nha Trang, chúng tôi muốn giới thiệu một tuyệt phẩm mới, một mô hình quy hoạch đô thị bền vững lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam. Không chỉ là nơi ở, dự án hứa hẹn là một bức tranh kết hợp giữa tinh hoa và bền vững, nơi thiên nhiên và con người hòa quyện trong một tổng thể đầy cảm xúc”, đại diện Sun Property khẳng định.

a3-1761643077.jpg

Đại diện Sun Property chia sẻ về ý tưởng quy hoạch đột phá của Charmora City.

Tại sự kiện, đại diện Sun Property đã tiến hành trao chứng nhận cho các đại lý, đánh dấu sự đồng hành với chủ đầu tư trong hành trình phát triển tại Khánh Hòa. Không khí tại sự kiện càng trở nên hào hứng khi các đại lý phân phối thể hiện tinh thần quyết tâm và đồng lòng.

“Với quy mô, vị trí và định hướng khác biệt, Charmora City sẽ trở thành tâm điểm mới trên bản đồ bất động sản miền Trung. Chúng tôi tin tưởng đây là thời điểm vàng để giới thiệu đến khách hàng những sản phẩm mang dấu ấn Sun Group với tinh thần duy mỹ và giá trị đẳng cấp, bền vững theo thời gian” lãnh đạo một đại lý phân phối dự án chia sẻ.

Từ chiến lược “Sponge City” đến biểu tượng mới của xứ trầm hương

Tại sự kiện, Sun Property chính thức hé lộ thông tin về Charmora City. Dự án đã được khởi công từ tháng 8/2025.

Nằm tại phường Nam Nha Trang – nơi sẽ đặt trung tâm hành chính mới tỉnh Khánh Hòa, Charmora City được xem là “hạt nhân” trong chiến lược mở rộng không gian đô thị về phía Nam. Dự án sở hữu vị trí đắc địa khi được bao bọc bởi hai dòng sông lớn là Quán Trường và sông Tắc, kế thừa trọn vẹn thế phong thủy hiếm có “tứ thủy triều quy, tứ thú tụ” – biểu trưng cho tài lộc và thịnh vượng bền vững của “thủ phủ” vùng đất trầm hương.

Với tổng diện tích 227 ha, Charmora City được quy hoạch thành 3 hòn đảo chức năng, gồm Đảo Bắc, Đảo Trung và Đảo Nam. Mỗi đảo mang một nhịp sống riêng, nhưng được kết nối hài hòa trong tổng thể chung, thể hiện rõ tinh thần phát triển cân bằng giữa con người và thiên nhiên.

a4-1761643077.jpg

Phối cảnh dự án Charmora City với 3 đảo chức năng liên hoàn

Trong đó, Đảo Bắc là đảo hành chính, nơi có quy hoạch trung tâm hành chính mới, đồng thời sở hữu quảng trường lớn, công viên ngập nước đầu tiên tại Nam Trung Bộ.  Đảo Trung là đảo vui chơi giải trí nghỉ dưỡng, dự kiến quy tụ tất cả những sản phẩm giải trí đã được Sun Group phát triển thành công ở các địa phương trên cả nước, cùng các show diễn mới độc đáo. Đảo Nam là đảo an cư quy hoạch các tháp cao tầng, các dãy nhà phố thương mại, biệt thự nhưng vẫn đảm bảo mật độ cây xanh lớn và hệ tiện ích đủ đầy, đẳng cấp.

Tổng thể dự án được định hướng trở thành trung tâm giải trí, thương mại, kinh tế đêm lớn nhất Nam Trung Bộ. Cùng với việc áp dụng mô hình Sponge City – thành phố bọt biển, giải pháp quy hoạch tiên tiến trên thế giới do kiến trúc sư cảnh quan lừng danh Kongjian Yu khởi xướng, khu đô thị mang đến hệ tiện ích và cảnh quan độc đáo chưa từng có với hơn 60ha mặt nước và các điểm nhấn như quảng trường trung tâm 5,2ha, show nghệ thuật trên hồ nước 7ha, bến du thuyền và hệ thống công viên ven sông trải dài toàn khu.

a5-1761643077.jpg

Charmora City sẽ tiên phong áp dụng mô hình Sponge City – thành phố bọt biển

Qua gần hai thập kỷ làm đẹp những vùng đất, Sun Group chính thức đặt chân tới Nha Trang với dự án tiên phong, tâm huyết phát huy giá trị cảnh quan sinh thái, tái hiện những di sản, nét văn hoá đặc trưng của vùng đất trầm hương trong một diện mạo hiện đại.

Không chỉ mang tầm vóc quy hoạch và kiến trúc quốc tế, Charmora City còn là biểu tượng cho triết lý phát triển bền vững của Sun Group tại miền Trung. Với lợi thế nằm trên trục kết nối chiến lược gồm cao tốc Bắc – Nam, sân bay quốc tế Cam Ranh, cảng biển quốc tế và tuyến đường sắt tốc độ cao đang được triển khai, Charmora City hứa hẹn là mảnh ghép hiện đại, giàu bản sắc giúp Nha Trang bứt phá trở thành điểm đến nghỉ dưỡng biển quốc tế hàng đầu.

PV

