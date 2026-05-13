Hiệp thương cử 397 vị tham gia UBTƯ MTTQ Việt Nam khóa XI

09:40 13/05/2026
Tiếp tục chương trình chiều 12/5, Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026-2031 đã thông qua Đề án nhân sự UBTƯ MTTQ Việt Nam khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031; Hiệp thương cử UBTƯ MTTQ Việt Nam khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031.
Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài và các đại biểu tiến hành biểu quyết tại Đại hội. Ảnh: Quang Vinh

Theo đó, Đại hội thông qua số lượng: Ủy viên UBTƯ MTTQ Việt Nam khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031 gồm 405 vị; Ủy viên Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam từ 72-100 vị, Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam là 12 vị.

Các đại biểu tiến hành biểu quyết tại Đại hội. Ảnh: Quang Vinh

Trong đó, cơ cấu, thành phần UBTƯ MTTQ Việt Nam khóa XI gồm:

(1) Người đứng đầu tổ chức thành viên: 62 vị.

(2) Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam các tỉnh, thành phố: 34 vị.

(3) 293 vị là cá nhân tiêu biểu bao gồm: Trí thức, chuyên gia trên các lĩnh vực: 96 vị (trình Đại hội hiệp thương 92 vị, thiếu 4 vị sẽ bổ sung, kiện toàn trong nhiệm kỳ); Công nhân, nông dân, lực lượng vũ trang, huyện đảo: 18 vị; Đại diện các dân tộc thiểu số: 53 vị (cơ cấu đủ đại diện 53 dân tộc thiểu số); Đại diện chức sắc các tôn giáo: 53 vị (cơ cấu đủ 16 tôn giáo lớn và các tổ chức tôn giáo có nhiều tín đồ); Đại diện các thành phần kinh tế: 55 vị (trình Đại hội hiệp thương 54 vị, thiếu 01 vị sẽ được bổ sung khi có nhân sự phù hợp ); Người Việt Nam định cư ở nước ngoài: 18 vị (trình Đại hội hiệp thương 17 vị, thiếu 01 vị sẽ được bổ sung khi có nhân sự phù hợp).

(4) Cán bộ chuyên trách Cơ quan UBTƯ MTTQ Việt Nam là 16 vị gồm: Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam: 7 vị (chưa bao gồm Trưởng các tổ chức chính trị - xã hội ở Trung ương); Trưởng ban, đơn vị thuộc Cơ quan UBTƯ MTTQ Việt Nam: 9 vị (trình Đại hội hiệp thương 7 vị, thiếu 2 vị sẽ bổ sung trong nhiệm kỳ).

Quang cảnh phiên làm việc của Đại hội chiều 12/5. Ảnh: Lê Khánh

Về cơ cấu kết hợp: Ngoài Đảng là 201 vị (tỷ lệ 50,62%), khoá X là 50,1%; Nữ là 93 vị (tỷ lệ 23,4%), khoá X là 21,9%; Dân tộc thiểu số là 105 vị (tỷ lệ 26,5%), khoá X là 25,4%; Tôn giáo là 78 vị (tỷ lệ 19,7%), khoá X là 17%; Trình độ: Đại học trở lên là 316 vị (tỷ lệ 81,6%), khoá X là 80,7%.

Về độ tuổi: Từ 40 tuổi trở xuống là 41 vị (tỷ lệ 10,3%); Từ 41 - 60 tuổi là 179 vị (tỷ lệ 45,1%); Từ 61 tuổi trở lên là 177 vị (tỷ lệ 44,6%).

Các đại biểu tiến hành biểu quyết tại Đại hội. Ảnh: Lê Khánh

Tại Đại hội đã hiệp thương cử ra 397 vị tham gia UBTƯ MTTQ Việt Nam khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031 (thiếu 8 vị, sẽ được kiện toàn bổ sung trong nhiệm kỳ khi có nhân sự phù hợp), cụ thể: tái cử là 309 vị (tỷ lệ 77,8%), giới thiệu mới là 88 vị (tỷ lệ 22,2%).

Sau đó đã diễn ra Hội nghị UBTƯ MTTQ Việt Nam lần thứ nhất khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031.

Thứ tư, ngày 13/5/2026, Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026-2031 sẽ tiến hành phiên bế mạc.

Pháp luật kiểm soát xung đột lợi ích trong hoạch định chính sách kinh tế

(Pháp lý). Xung đột lợi ích (XĐLI) trong hoạch định chính sách kinh tế là một trong những thách thức lớn đối với nhà nước pháp quyền và quản trị công hiện đại. XĐLI nếu không được kiểm soát hiệu quả sẽ làm suy giảm tính liêm chính, công bằng và mục tiêu vì lợi ích chung của chính sách, gây mất niềm tin của nhân dân.

Công ty Cổ phần Thanh toán số MobiFone (MDP) và Mastercard công bố hợp tác chiến lược nhằm thúc đẩy nền kinh tế số tại Việt Nam

Công ty Cổ phần Thanh toán số MobiFone (MDP) và Mastercard chính thức công bố hợp tác chiến lược nhằm nâng cấp hạ tầng tài chính và thúc đẩy các sáng kiến về thanh toán số. Sự kiện đánh dấu bước đi quan trọng trong việc đón đầu nhu cầu chuyển đổi số, thông qua cung ứng các giải pháp thanh toán bảo mật, theo thời gian thực (real-time payment), đảm bảo kết nối thông suốt giữa mạng lưới thanh toán nội địa của Việt Nam và hệ thống thanh toán toàn cầu của Mastercard, tạo động lực tăng trưởng bền vững cho nền kinh tế số Việt Nam.

70 vị tham gia Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa XI

Hội nghị lần thứ nhất Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031 đã hiệp thương cử 70 vị tham gia Đoàn Chủ tịch.

Tạm hoãn xử lý hình sự để khắc phục hậu quả: Bệ đỡ pháp lý vượt trội cho doanh nghiệp

Các chuyên gia cho rằng đề xuất tạm hoãn truy cứu trách nhiệm hình sự để khắc phục hậu quả là phù hợp với bối cảnh phát triển mới của đất nước; song cần có tiêu chí, quy định chặt chẽ để tránh bị lạm dụng.

MTTQ Việt Nam đề ra 7 chương trình hành động trong nhiệm kỳ 2026-2031

Kế thừa và phát huy những kết quả đạt được, Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026-2031 đã đề ra 7 chương trình hành động nhiệm kỳ 2026-2031.

Khi đại đoàn kết trở thành năng lực, sức mạnh phát triển quốc gia

Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI đã gợi mở một bước chuyển rất đáng chú ý trong nhận thức về đại đoàn kết toàn dân tộc: từ một giá trị chính trị- tinh thần truyền thống trở thành một năng lực, sức mạnh phát triển quốc gia.

Doanh nhân trí thức tiếp tục góp tiếng nói vào các quyết sách lớn của đất nước

Phát biểu tham luận tại Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026-2031, ông Nguyễn Quang Huân, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Phó Chủ nhiệm Hội đồng Tư vấn về KHCN và chuyển đổi số nhấn mạnh vai trò của doanh nhân trí thức trong việc chủ động đóng góp ý kiến xây dựng và phản biện chính sách trong khối đại đoàn kết dân tộc.

Vì sao Đà Nẵng trở thành tọa độ an cư lý tưởng?

Đà Nẵng đang chuyển mình từ “thủ phủ du lịch” thành trung tâm tài chính và thương mại của miền Trung và cả nước, kéo theo nhu cầu lớn về không gian sống cao cấp tại khu vực lõi trung tâm ven sông Hàn.

Đổi mới tư duy thi hành pháp luật trong kỷ nguyên phát triển mới của đất nước: Suy nghĩ bước đầu

( Pháp lý). Trong kỷ nguyên phát triển mới của đất nước, với những biến đổi sâu sắc do chuyển đổi số, hội nhập quốc tế và yêu cầu xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, thi hành pháp luật đang đứng trước những đòi hỏi mới về chất lượng, hiệu quả và tính thích ứng.

Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI

Sáng 12/5, tại Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026-2031, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có bài phát biểu chỉ đạo quan trọng. Báo Đại đoàn kết trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu.

