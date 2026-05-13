Doanh nhân trí thức tiếp tục góp tiếng nói vào các quyết sách lớn của đất nước

Phát biểu tham luận tại Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026-2031, ông Nguyễn Quang Huân, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Phó Chủ nhiệm Hội đồng Tư vấn về KHCN và chuyển đổi số nhấn mạnh vai trò của doanh nhân trí thức trong việc chủ động đóng góp ý kiến xây dựng và phản biện chính sách trong khối đại đoàn kết dân tộc.

Theo ông Nguyễn Quang Huân, Đại hội MTTQ lần thứ XI được tổ chức ngay sau thành công rực rỡ Đại hội XIV của Đảng. Cả nước đang hồ hởi, phấn khởi và khẩn trương triển khai Nghị quyết Đại hội XIV với khát vọng đưa đất nước lên tầm cao mới.

Trong bối cảnh đó, vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam càng trở nên quan trọng trong việc tập hợp, phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc; trong đó có đội ngũ doanh nhân và không thể thiếu lực lượng doanh nhân trí thức.

Theo ông Huân, thời gian qua, đội ngũ doanh nhân trí thức đã tích cực tham gia nghiên cứu, trao đổi và lan tỏa nhận thức về vai trò của kinh tế tư nhân trong thời kỳ mới. Nhiều công trình nghiên cứu, hội thảo khoa học, truyền thông đã góp phần làm rõ vai trò của doanh nhân vừa là nòng cốt thúc đẩy kinh tế tư nhân – một động lực quan trọng nhất của nền kinh tế như Nghị quyết 68 của Bộ Chính trị đã chỉ ra, vừa là một nhân tố quan trọng trong khối đại đoàn kết dân tộc.

Thông qua các diễn đàn, các kênh báo chí và truyền thông, những vấn đề lớn như phát triển kinh tế tư nhân, bảo vệ môi trường, an sinh xã hội, các chương trình mục tiêu quốc gia, chính sách đồng bào dân tộc thiểu số, chương trình bầu cử Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 đã được đội ngũ doanh nhân trí thức trao đổi, phản ánh và lan tỏa một cách rộng rãi. Qua đó góp phần nâng cao nhận thức xã hội, tạo sự đồng thuận và củng cố niềm tin vào các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước.

Về hoạt động tham gia xây dựng chính sách và giám sát phản biện xã hội: Đội ngũ doanh nhân đã tích cực đóng góp ý kiến tại các diễn đàn của Quốc hội, MTTQ và các tổ chức chính trị-xã hội. Nhiều ý kiến tâm huyết đã tập trung vào việc hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, phát huy vai trò của khu vực kinh tế tư nhân, kiến nghị hoàn thiện khuôn khổ pháp lý theo hướng minh bạch, ổn định, tháo gỡ khó khăn theo tinh thần của Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị về phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Song song với hoạt động sản xuất kinh doanh, trách nhiệm xã hội ngày càng được các doanh nghiệp coi trọng như một trụ cột trong chiến lược phát triển. Các chương trình hỗ trợ cộng đồng, xây dựng nhà cho người nghèo, tài trợ giáo dục, chăm sóc y tế, hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai đã được triển khai rộng khắp, góp phần cải thiện đời sống nhân dân và lan tỏa tinh thần nhân văn trong xã hội.

Để tiếp tục phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân trí thức trong Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong thời gian tới, ông Nguyễn Quang Huân kiến nghị:

Thứ nhất: Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền và tổ chức thực hiện hiệu quả các Nghị quyết của Đảng liên quan đến phát triển kinh tế tư nhân, trong đó xác định rõ đội ngũ doanh nhân là một lực lượng quan trọng trong khối đại đoàn kết dân tộc. Xây dựng phong trào "trí thức hóa doanh nhân" và khuyến khích trí thức làm kinh tế để đội ngũ doanh nhân vừa "Giàu" lại vừa "Sang". Giàu để tích lũy phát triển, Sang để tận tâm cống hiến, tham gia sâu hơn vào các hoạt động của Mặt trận Tổ quốc để vươn cùng đất nước.

Thứ hai: Nâng cao chất lượng hoạt động giám sát và phản biện xã hội, tập trung vào các lĩnh vực trọng tâm như chuyển đổi năng lượng, kinh tế xanh, kinh tế số, kinh tế tuần hoàn và giảm phát thải. Cần khuyến khích sự tham gia của các nhà khoa học, chuyên gia và doanh nhân vào quá trình này để chính sách được xây dựng sát thực tiễn và có tính khả thi cao. Đồng thời, Mặt trận Tổ quốc cần phát huy vai trò là cầu nối giữa Nhà nước và doanh nghiệp trong việc thúc đẩy áp dụng các tiêu chuẩn phát triển bền vững, hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực và tích hợp ESG vào chiến lược kinh doanh.

Thứ ba: Nâng cao hơn nữa vai trò giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các thành viên trong các hoạt động kinh tế xã hội và môi trường. Giám sát việc thực hiện chương trình hành động và lời hứa trước cử tri của các đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân do Mặt trận Tổ quốc cùng cấp hiệp thương giới thiệu. Biểu dương kịp thời doanh nhân, doanh nghiệp tốt, chủ động đóng góp ý kiến trong xây dựng các chính sách pháp luật theo đúng định hướng của Đảng và kỳ vọng của nhân dân.