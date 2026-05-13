Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
Quảng cáo #101
  1. Trang chủ
  2. Sự kiện - Chính sách

Doanh nhân trí thức tiếp tục góp tiếng nói vào các quyết sách lớn của đất nước

09:27 13/05/2026
Phát biểu tham luận tại Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026-2031, ông Nguyễn Quang Huân, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Phó Chủ nhiệm Hội đồng Tư vấn về KHCN và chuyển đổi số nhấn mạnh vai trò của doanh nhân trí thức trong việc chủ động đóng góp ý kiến xây dựng và phản biện chính sách trong khối đại đoàn kết dân tộc.
1-1778639431.jpg

Ông Nguyễn Quang Huân, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Phó Chủ nhiệm Hội đồng Tư vấn về khoa học công nghệ và chuyển đổi số phát biểu tham luận tại Đại hội. Ảnh: Quang Vinh

Theo ông Nguyễn Quang Huân, Đại hội MTTQ lần thứ XI được tổ chức ngay sau thành công rực rỡ Đại hội XIV của Đảng. Cả nước đang hồ hởi, phấn khởi và khẩn trương triển khai Nghị quyết Đại hội XIV với khát vọng đưa đất nước lên tầm cao mới.

Trong bối cảnh đó, vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam càng trở nên quan trọng trong việc tập hợp, phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc; trong đó có đội ngũ doanh nhân và không thể thiếu lực lượng doanh nhân trí thức.

Theo ông Huân, thời gian qua, đội ngũ doanh nhân trí thức đã tích cực tham gia nghiên cứu, trao đổi và lan tỏa nhận thức về vai trò của kinh tế tư nhân trong thời kỳ mới. Nhiều công trình nghiên cứu, hội thảo khoa học, truyền thông đã góp phần làm rõ vai trò của doanh nhân vừa là nòng cốt thúc đẩy kinh tế tư nhân – một động lực quan trọng nhất của nền kinh tế như Nghị quyết 68 của Bộ Chính trị đã chỉ ra, vừa là một nhân tố quan trọng trong khối đại đoàn kết dân tộc.

Thông qua các diễn đàn, các kênh báo chí và truyền thông, những vấn đề lớn như phát triển kinh tế tư nhân, bảo vệ môi trường, an sinh xã hội, các chương trình mục tiêu quốc gia, chính sách đồng bào dân tộc thiểu số, chương trình bầu cử Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 đã được đội ngũ doanh nhân trí thức trao đổi, phản ánh và lan tỏa một cách rộng rãi. Qua đó góp phần nâng cao nhận thức xã hội, tạo sự đồng thuận và củng cố niềm tin vào các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước.

2-1778639439.jpg

Quang cảnh Đại hội. Ảnh: Quang Vinh

Về hoạt động tham gia xây dựng chính sách và giám sát phản biện xã hội: Đội ngũ doanh nhân đã tích cực đóng góp ý kiến tại các diễn đàn của Quốc hội, MTTQ và các tổ chức chính trị-xã hội. Nhiều ý kiến tâm huyết đã tập trung vào việc hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, phát huy vai trò của khu vực kinh tế tư nhân, kiến nghị hoàn thiện khuôn khổ pháp lý theo hướng minh bạch, ổn định, tháo gỡ khó khăn theo tinh thần của Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị về phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Song song với hoạt động sản xuất kinh doanh, trách nhiệm xã hội ngày càng được các doanh nghiệp coi trọng như một trụ cột trong chiến lược phát triển. Các chương trình hỗ trợ cộng đồng, xây dựng nhà cho người nghèo, tài trợ giáo dục, chăm sóc y tế, hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai đã được triển khai rộng khắp, góp phần cải thiện đời sống nhân dân và lan tỏa tinh thần nhân văn trong xã hội.

Để tiếp tục phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân trí thức trong Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong thời gian tới, ông Nguyễn Quang Huân kiến nghị:

Thứ nhất: Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền và tổ chức thực hiện hiệu quả các Nghị quyết của Đảng liên quan đến phát triển kinh tế tư nhân, trong đó xác định rõ đội ngũ doanh nhân là một lực lượng quan trọng trong khối đại đoàn kết dân tộc. Xây dựng phong trào "trí thức hóa doanh nhân" và khuyến khích trí thức làm kinh tế để đội ngũ doanh nhân vừa "Giàu" lại vừa "Sang". Giàu để tích lũy phát triển, Sang để tận tâm cống hiến, tham gia sâu hơn vào các hoạt động của Mặt trận Tổ quốc để vươn cùng đất nước.

Thứ hai: Nâng cao chất lượng hoạt động giám sát và phản biện xã hội, tập trung vào các lĩnh vực trọng tâm như chuyển đổi năng lượng, kinh tế xanh, kinh tế số, kinh tế tuần hoàn và giảm phát thải. Cần khuyến khích sự tham gia của các nhà khoa học, chuyên gia và doanh nhân vào quá trình này để chính sách được xây dựng sát thực tiễn và có tính khả thi cao. Đồng thời, Mặt trận Tổ quốc cần phát huy vai trò là cầu nối giữa Nhà nước và doanh nghiệp trong việc thúc đẩy áp dụng các tiêu chuẩn phát triển bền vững, hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực và tích hợp ESG vào chiến lược kinh doanh.

Thứ ba: Nâng cao hơn nữa vai trò giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các thành viên trong các hoạt động kinh tế xã hội và môi trường. Giám sát việc thực hiện chương trình hành động và lời hứa trước cử tri của các đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân do Mặt trận Tổ quốc cùng cấp hiệp thương giới thiệu. Biểu dương kịp thời doanh nhân, doanh nghiệp tốt, chủ động đóng góp ý kiến trong xây dựng các chính sách pháp luật theo đúng định hướng của Đảng và kỳ vọng của nhân dân.

Theo daidoanket.vn Copy link
Link bài gốc Copy link https://daidoanket.vn/doanh-nhan-tri-thuc-tiep-tuc-gop-tieng-noi-vao-cac-quyet-sach-lon-cua-dat-nuoc.html

Mọi chi tiết xin liên hệ số hotline (0915.999.467) hoặc gửi email về địa chỉ (toasoan@phaply.vn).

Cùng chủ đề
70 vị tham gia Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa XI Sự kiện - Chính sách
70 vị tham gia Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa XI

Hội nghị lần thứ nhất Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031 đã hiệp thương...

MTTQ Việt Nam đề ra 7 chương trình hành động trong nhiệm kỳ 2026-2031 Sự kiện - Chính sách
MTTQ Việt Nam đề ra 7 chương trình hành động trong nhiệm kỳ 2026-2031

Kế thừa và phát huy những kết quả đạt được, Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần...

Hiệp thương cử 397 vị tham gia UBTƯ MTTQ Việt Nam khóa XI Sự kiện - Chính sách
Hiệp thương cử 397 vị tham gia UBTƯ MTTQ Việt Nam khóa XI

Tiếp tục chương trình chiều 12/5, Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ...

Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI Sự kiện - Chính sách
Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI

Sáng 12/5, tại Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026-2031, Tổng Bí...

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự khai mạc Đại hội MTTQ Việt Nam lần thứ XI Sự kiện - Chính sách
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự khai mạc Đại hội MTTQ Việt Nam lần thứ XI

Sáng 12/5, Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031 đã...

Đại hội XI thực sự là dấu mốc quan trọng trong quá trình đổi mới của MTTQ Việt Nam Sự kiện - Chính sách
Đại hội XI thực sự là dấu mốc quan trọng trong quá trình đổi mới của MTTQ Việt Nam

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài...

Mới cập nhật
Pháp luật kiểm soát xung đột lợi ích trong hoạch định chính sách kinh tế

Pháp luật kiểm soát xung đột lợi ích trong hoạch định chính sách kinh tế

(Pháp lý). Xung đột lợi ích (XĐLI) trong hoạch định chính sách kinh tế là một trong những thách thức lớn đối với nhà nước pháp quyền và quản trị công hiện đại. XĐLI nếu không được kiểm soát hiệu quả sẽ làm suy giảm tính liêm chính, công bằng và mục tiêu vì lợi ích chung của chính sách, gây mất niềm tin của nhân dân.

2 giờ trước Diễn đàn - Luật gia

Công ty Cổ phần Thanh toán số MobiFone (MDP) và Mastercard công bố hợp tác chiến lược nhằm thúc đẩy nền kinh tế số tại Việt Nam

Công ty Cổ phần Thanh toán số MobiFone (MDP) và Mastercard công bố hợp tác chiến lược nhằm thúc đẩy nền kinh tế số tại Việt Nam

Công ty Cổ phần Thanh toán số MobiFone (MDP) và Mastercard chính thức công bố hợp tác chiến lược nhằm nâng cấp hạ tầng tài chính và thúc đẩy các sáng kiến về thanh toán số. Sự kiện đánh dấu bước đi quan trọng trong việc đón đầu nhu cầu chuyển đổi số, thông qua cung ứng các giải pháp thanh toán bảo mật, theo thời gian thực (real-time payment), đảm bảo kết nối thông suốt giữa mạng lưới thanh toán nội địa của Việt Nam và hệ thống thanh toán toàn cầu của Mastercard, tạo động lực tăng trưởng bền vững cho nền kinh tế số Việt Nam.

4 giờ trước Thông tin kinh doanh

70 vị tham gia Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa XI

70 vị tham gia Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa XI

Hội nghị lần thứ nhất Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031 đã hiệp thương cử 70 vị tham gia Đoàn Chủ tịch.

9 giờ trước Sự kiện - Chính sách

Tạm hoãn xử lý hình sự để khắc phục hậu quả: Bệ đỡ pháp lý vượt trội cho doanh nghiệp

Tạm hoãn xử lý hình sự để khắc phục hậu quả: Bệ đỡ pháp lý vượt trội cho doanh nghiệp

Các chuyên gia cho rằng đề xuất tạm hoãn truy cứu trách nhiệm hình sự để khắc phục hậu quả là phù hợp với bối cảnh phát triển mới của đất nước; song cần có tiêu chí, quy định chặt chẽ để tránh bị lạm dụng.

9 giờ trước Bên khung cửa tư pháp

MTTQ Việt Nam đề ra 7 chương trình hành động trong nhiệm kỳ 2026-2031

MTTQ Việt Nam đề ra 7 chương trình hành động trong nhiệm kỳ 2026-2031

Kế thừa và phát huy những kết quả đạt được, Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026-2031 đã đề ra 7 chương trình hành động nhiệm kỳ 2026-2031.

9 giờ trước Sự kiện - Chính sách

Khi đại đoàn kết trở thành năng lực, sức mạnh phát triển quốc gia

Khi đại đoàn kết trở thành năng lực, sức mạnh phát triển quốc gia

Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI đã gợi mở một bước chuyển rất đáng chú ý trong nhận thức về đại đoàn kết toàn dân tộc: từ một giá trị chính trị- tinh thần truyền thống trở thành một năng lực, sức mạnh phát triển quốc gia.

9 giờ trước Diễn đàn - Luật gia

Hiệp thương cử 397 vị tham gia UBTƯ MTTQ Việt Nam khóa XI

Hiệp thương cử 397 vị tham gia UBTƯ MTTQ Việt Nam khóa XI

Tiếp tục chương trình chiều 12/5, Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026-2031 đã thông qua Đề án nhân sự UBTƯ MTTQ Việt Nam khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031; Hiệp thương cử UBTƯ MTTQ Việt Nam khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

9 giờ trước Sự kiện - Chính sách

Vì sao Đà Nẵng trở thành tọa độ an cư lý tưởng?

Vì sao Đà Nẵng trở thành tọa độ an cư lý tưởng?

Đà Nẵng đang chuyển mình từ “thủ phủ du lịch” thành trung tâm tài chính và thương mại của miền Trung và cả nước, kéo theo nhu cầu lớn về không gian sống cao cấp tại khu vực lõi trung tâm ven sông Hàn.

1 ngày trước Thông tin đầu tư

Đổi mới tư duy thi hành pháp luật trong kỷ nguyên phát triển mới của đất nước: Suy nghĩ bước đầu

Đổi mới tư duy thi hành pháp luật trong kỷ nguyên phát triển mới của đất nước: Suy nghĩ bước đầu

( Pháp lý). Trong kỷ nguyên phát triển mới của đất nước, với những biến đổi sâu sắc do chuyển đổi số, hội nhập quốc tế và yêu cầu xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, thi hành pháp luật đang đứng trước những đòi hỏi mới về chất lượng, hiệu quả và tính thích ứng.

1 ngày trước Diễn đàn - Luật gia

Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI

Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI

Sáng 12/5, tại Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026-2031, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có bài phát biểu chỉ đạo quan trọng. Báo Đại đoàn kết trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu.

1 ngày trước Sự kiện - Chính sách

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin

Đăng ký ngay