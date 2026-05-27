Tổ hợp căn hộ Sun Ponte Residence nổi bật bên sông Hàn trung tâm Đà Nẵng

16:17 27/05/2026
Nằm kế cận cầu Rồng (Đà Nẵng), phân khu The Ponte thuộc tổ hợp Sun Ponte Residence dần định hình diện mạo chỉ sau 2 năm thi công. Dự án hoàn thiện đúng thời điểm thị trường căn hộ ven sông Hàn bước vào giai đoạn sôi động, mở ra kỳ vọng về một tâm điểm an cư – đầu tư mới giữa trung tâm thành phố.
Các căn hộ The Ponte bắt đầu bàn giao từ tháng 3/2026, hiện đang trong giai đoạn hoàn thiện nội thất. Sở hữu vị trí đắc địa sát sông Hàn, được ví như “Tọa độ ngắm cầu Rồng đẹp nhất Đà Thành”, ngay từ thời điểm mở bán, dự án đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm lớn từ thị trường.

Dự kiến chỉ trong một đến hai tháng tới, khi những cư dân đầu tiên chính thức chuyển về sinh sống, Sun Ponte Residence sẽ ngày càng sôi động và giàu sức sống. Đây cũng được coi là “cứ điểm” mới của thị trường căn hộ cho thuê thời gian tới tại Đà Nẵng.

Nhìn từ xa, tháp đôi The Ponte nổi bật với kiến trúc như một “cây cầu trên không” bắc ngang bầu trời bên sông Hàn. Hai tòa tháp được kết nối ở độ cao từ tầng 19 đến tầng 24, tạo nên một biểu tượng kiến trúc mới. Thiết kế vừa gia tăng hiệu ứng thị giác vừa giúp tối ưu mọi góc nhìn từ ban công căn hộ.

Tổ hợp căn hộ phát triển theo tiêu chuẩn cao cấp, hội đủ “DNA Sun Group” về chất lượng – đẳng cấp – khác biệt. Sảnh đón sang trọng như khách sạn 5 sao với thiết kế rộng thoáng, ánh sáng hài hòa và cách bài trí tinh tế.

Phân khu The Ponte cũng được bố trí hệ thống tiện ích cao cấp ngay nội khu, đảm bảo đầy đủ tiện nghi cho cư dân tương lai như: khu vui chơi trẻ em, khu sinh hoạt cộng đồng, sân vườn, nhà hàng, cafe, bể bơi vô cực hướng sông…

Sau thời gian dài khan hiếm nguồn cung, sự xuất hiện của các dự án căn hộ hoàn thiện ngay tại trung tâm Đà Nẵng đang góp phần khuấy động thị trường căn hộ cho thuê, đặc biệt tại những vị trí sát sông Hàn, thuận tiện kết nối đi muôn nơi. Theo ghi nhận, tỷ suất cho thuê căn hộ tại Đà Nẵng hiện duy trì quanh mức 8-9%, thuộc nhóm cao nhất nước, vượt xa mặt bằng phổ biến 2-3% tại Hà Nội và TP.HCM. Nhóm khách thuê phổ biến là khách du lịch, chuyên gia, doanh nhân quốc tế đang làm việc và sinh sống tại Đà Nẵng.

Thực tế, một căn hộ 2PN có diện tích gần 90m² thuộc tòa The Panoma (dự án Sun Cosmo Residence gần cầu Trần Thị Lý), mới bàn giao khoảng 6 tháng trước, hiện được cho thuê ở mức 42 triệu đồng/tháng. Lý giải về lựa chọn “an cư như nghỉ dưỡng” ngay sát sông Hàn, anh Châu Ngô – khách thuê Việt kiều Úc chia sẻ, nhóm khách quốc tế không chỉ nhìn vào vị trí của dự án mà còn quan tâm hệ tiện ích và cộng đồng cư dân xung quanh.“Chúng tôi sẵn sàng trả thêm 20-30% chi phí để đổi lại sự an tâm và một không gian sống văn minh, đẳng cấp”, anh chia sẻ.

Kỳ nghỉ lễ Giỗ Tổ và 30/4 - 1/5 vừa qua, Đà Nẵng tiếp tục khẳng định vị thế dẫn đầu cả nước khi đón tới 1,46 triệu lượt khách (tăng 35%), trong đó khách quốc tế đạt 621.000 lượt (tăng 24%). Mức tăng trưởng ấn tượng của ngành du lịch được xem là “bệ đỡ” quan trọng thúc đẩy thị trường căn hộ tại Đà Nẵng tăng tốc mạnh mẽ. Các sản phẩm mới ra mắt thị trường cũng ghi nhận tỷ lệ hấp thụ tích cực. Đơn cử như tháp căn hộ Symphony 5, mảnh ghép cuối cùng của quần thể Sun Symphony Residence, đang thu hút sự quan tâm lớn từ cả nhà đầu tư lẫn khách mua ở thực.

Được kiến tạo theo chuẩn sống nghỉ dưỡng bên sông Hàn, Symphony 5 sở hữu hệ tiện ích nội khu hoàn chỉnh với phòng gym, spa, hồ bơi phong cách resort, sân tập yoga và khu vườn tĩnh tại trên cao. Cộng hưởng cùng không gian sinh thái 19.000 m2 kế cận – quy tụ bộ ba công viên trung tâm, công viên ven sông và công viên thể thao, tòa tháp kiến tạo một chốn an cư cân bằng, nơi mỗi ngày trôi qua đều là một kỳ nghỉ dưỡng đích thực cho cả gia đình.

Symphony 5 còn kế thừa vị trí đắc địa của quần thể Sun Symphony Residence tại trục đường Hồ Hán Thương – Lê Văn Duyệt, giúp cư dân dễ dàng kết nối đến các tiện ích công cộng và trung tâm thành phố. Từ dự án, cư dân chỉ mất khoảng 3km để tiếp cận bãi biển Mân Thái, khoảng 5km đến Da Nang Downtown - tổ hợp vui chơi giải trí biểu tượng và khoảng 7km tới sân bay quốc tế, mở ra lợi thế lớn cả về trải nghiệm sống lẫn tiềm năng khai thác lưu trú, cho thuê.

Sức hấp dẫn của Symphony 5 còn được củng cố bởi tiến độ thi công ấn tượng của quần thể Sun Symphony Residence. Chỉ sau khoảng 2 năm ra mắt thị trường, các tòa S1, S2, S3 đã lần lượt tiến hành bàn giao cho khách hàng ngay từ tháng 5/2026. Vì vậy, dù ra mắt sau, Symphony 5 lại sở hữu lợi thế lớn khi nằm trong một hệ sinh thái đã hình thành từ sớm, với cộng đồng cư dân đông đúc, tiện ích vận hành hoàn chỉnh và nhịp sống sôi động.

Đáng chú ý, ngay sau khi nhận bàn giao, cư dân các tòa căn hộ dọc theo sông Hàn như Sun Symphony Residence, Sun Cosmo Residence hay Sun Ponte Residence đều sở hữu “tấm vé VVIP” để thưởng ngoạn trọn vẹn Lễ hội Pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng 2026 ngay từ ban công căn hộ. Đây được xem là “bảo chứng” cho khả năng khai thác cho thuê và tiềm năng sinh lời bền vững, khi khu vực sông Hàn luôn là tâm điểm của những sự kiện, lễ hội quốc tế đẳng cấp và dòng khách du lịch đông đúc quanh năm.

PV

Sun Group Sun Ponte Residence Đà Nẵng
Chủ tịch Quốc hội: Hội đồng nhân dân các cấp phải góp phần xây dựng nền quản trị địa phương hiện đại, minh bạch, phục vụ Nhân dân

Phát biểu bế mạc Hội nghị Hội đồng nhân dân toàn quốc triển khai phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2026-2031, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh yêu cầu tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tổ chức và hoạt động của HĐND; tiếp tục chủ động đề xuất tháo gỡ các điểm nghẽn về thể chế, cơ chế, chính sách; gắn giám sát với đánh giá hiệu quả thực thi chính sách, trách nhiệm công vụ; góp phần xây dựng nền quản trị địa phương hiện đại, minh bạch, phục vụ người dân và doanh nghiệp hiệu quả hơn.

Không vì sức ép tiến độ mà hạ thấp yêu cầu về chất lượng chính sách

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu đề nghị không vì sức ép tiến độ mà hạ thấp yêu cầu về chất lượng chính sách, tính hợp hiến, hợp pháp, tính thống nhất, đồng bộ, khả thi của hệ thống pháp luật.

Vingroup phát động chiến dịch “Cùng hành động vì Hành tinh Xanh” đồng loạt tại 4 quốc gia Đông Nam Á

Ngày 5/6, Quỹ Vì tương lai xanh sẽ phối hợp cùng các công ty thành viên, công ty liên kết của Tập đoàn Vingroup, và nhiều tổ chức đối tác phát động chiến dịch “Cùng hành động vì Hành tinh Xanh”, triển khai đồng loạt tại 34 tỉnh, thành và 3 điểm cầu quốc tế ở Lào, Indonesia và Philippines.

Khu đô thị xanh, siêu cao cấp Eurowindow Sport Garden chuẩn bị đưa công viên thể thao đi vào hoạt động

Không chỉ là nơi rèn luyện thể chất, công viên thể thao tại Eurowindow Sport Garden còn được định hướng trở thành không gian sinh hoạt cộng đồng sôi động. Với tiến độ thi công khẩn trương, công trình đang sẵn sàng cho ngày vận hành, bổ sung thêm mảnh ghép giá trị cho khu đô thị xanh, siêu cao cấp tại (TP Vinh) thủ phủ tỉnh Nghệ An.

Từ nhà ga đến điểm đến: Ga Thủ Thiêm và tầm nhìn hệ sinh thái trải nghiệm mới

Khi hạ tầng giao thông ngày càng hoàn thiện, cuộc cạnh tranh giữa các đô thị lớn không còn chỉ nằm ở khả năng kết nối, mà ở việc tạo ra những “điểm đến” đủ sức giữ chân dòng người lâu hơn. Với định hướng TOD 5.0, Khu đô thị phức hợp ga Thủ Thiêm được kỳ vọng trở thành hệ sinh thái tích hợp thế hệ mới giữa giao thông, trải nghiệm đô thị, nghệ thuật và thương mại của TP.HCM.

Vòng đời thứ hai của bao bì, khi trách nhiệm tái chế được trao cho doanh nghiệp

Khi các quy định về thu gom và tái chế bao bì đi vào thực thi, lợi thế đang nghiêng về những doanh nghiệp đã sớm chuẩn bị. Câu chuyện tại Vinamilk cho thấy, cách tiếp cận chủ động có thể chuyển hóa áp lực tuân thủ thành hiệu quả kinh tế và lợi thế cạnh tranh bền vững.

Khung pháp lý về bảo đảm quyền tự do kinh doanh: Kinh nghiệm quốc tế và khuyến nghị cho Việt Nam

(Pháp lý). Bài viết so sánh cơ chế pháp lý nhằm bảo đảm quyền tự do kinh doanh tại Hoa Kỳ và Trung Quốc dựa trên ba tiêu chí: gia nhập thị trường, phân bổ nguồn lực và an toàn pháp lý.

SeABank tăng lớp bảo vệ tiền gửi online trước lừa đảo công nghệ cao

Chỉ một cú click vào đường link giả mạo hay một ứng dụng chứa mã độc, tiền trong tài khoản có thể bị chiếm đoạt trong vài phút. Trong bối cảnh lừa đảo công nghệ cao liên tục biến tướng, thậm chí dùng AI để vượt qua sinh trắc học, SeABank triển khai tính năng “Mã khóa bảo mật cho tiền gửi online” như một “két sắt online”, bổ sung thêm lớp phòng vệ cho tài sản của khách hàng.

Bàn về khung lý luận Mô hình phát triển Việt Nam trong bối cảnh mới

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và hàng loạt nghị quyết chiến lược gần đây của Bộ Chính trị đã đặt nền móng cho một khung tư duy phát triển mới. Yêu cầu đặt ra không chỉ là điều chỉnh mô hình tăng trưởng mà là xác lập một mô hình phát triển quốc gia mới – một “hệ điều hành phát triển” kết nối mục tiêu phát triển, thể chế, khoa học công nghệ, văn hóa, kinh tế thị trường, công bằng xã hội, môi trường và năng lực tự cường quốc gia...

Toàn văn Nghị quyết của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển TPHCM trong kỷ nguyên mới

Ngày 19/5/2026, thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Tô Lâm đã ký Nghị quyết số 09-NQ/TW về xây dựng và phát triển TPHCM trong kỷ nguyên mới. Đây là văn kiện mang tầm vóc lịch sử, xác định nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng không chỉ của Đảng bộ, chính quyền thành phố mà của cả hệ thống chính trị cả nước. Cổng Thông tin điện tử Chính phủ trân trọng giới thiệu toàn văn Nghị quyết.

