Khởi động cuộc thi hùng biện - tranh biện “Tiếng nói Xanh” mùa 3

09:10 18/09/2025
Ngày 15/9/2025, Quỹ Vì tương lai xanh (Tập đoàn Vingroup) chính thức khởi động mùa 3 cuộc thi hùng biện - tranh biện “Tiếng nói Xanh”, với tổng giá trị giải thưởng lên tới 18 tỷ đồng. Đây không chỉ là sân chơi tri thức, mà còn góp phần nuôi dưỡng thế hệ trẻ Việt Nam trở thành những công dân xanh - giàu tri thức, bản lĩnh và ý thức trách nhiệm với tương lai bền vững của đất nước và hành tinh.

“Tiếng nói Xanh” là hoạt động tiêu biểu trong khuôn khổ chương trình Giáo dục Xanh, nằm trong thỏa thuận hợp tác giữa Quỹ Vì tương lai xanh và Bộ Giáo dục và Đào tạo, giai đoạn 2023-2028.

Tiếp nối thành công từ hai mùa trước, “Tiếng nói Xanh” mùa 3 mang đến hành trình khám phá những vấn đề nóng toàn cầu liên quan các lĩnh vực kinh tế, xã hội, môi trường với mục tiêu lan tỏa tư duy phát triển bền vững. Các phần hùng biện - tranh biện được xây dựng xoay quanh 10 chương trình hành động trọng điểm của Quỹ Vì tương lai xanh, gồm: Di chuyển xanh, Năng lượng xanh, Du lịch xanh, Văn phòng xanh, Tiêu dùng xanh, Lối sống xanh, Đô thị xanh, Giáo dục xanh, Y tế xanh và Thể thao xanh. Các chương trình này khắc họa toàn diện bức tranh về một tương lai xanh cho Việt Nam và thế giới.

Cuộc thi dành cho đối tượng học sinh THPT trên cả nước. Thời gian nhận đăng ký dự thi từ ngày 15/9/2025 đến hết 31/10/2025. Thí sinh đăng ký tham gia qua website talkgreenfuture.net. Vòng Chung kết dự kiến tổ chức ngày 30 - 31/01/2026 tại Trường Đại học VinUni (Hà Nội).

anh-01-1758161440.jpg

Một trong những phần thưởng hấp dẫn dành cho thí sinh hoặc đội thi đoạt giải Nhất cuộc thi Tiếng nói Xanh chính là học bổng trị giá 100% học phí cho 4 năm học tại Trường Đại học VinUni

Thí sinh có thể tham gia tranh tài cá nhân hoặc theo đội (tối đa hai người), lựa chọn bảng thi đấu sử dụng ngôn ngữ Tiếng Việt hoặc Tiếng Anh.

Cuộc thi gồm 4 vòng với thời gian tổ chức như sau: Vòng Đăng ký (15/9/2025 - 31/10/2025), Vòng Sơ khảo (15/11/2025 - 30/11/2025), Vòng Đối đầu (04/01/2026 - 10/01/2026) và Vòng Tranh hạng (30/01/2026 - 31/01/2026).

Ở Vòng Đăng ký, thí sinh gửi bài luận từ 300 - 500 từ thuyết minh đề tài (bảng Tiếng Việt) hoặc bài luận bày tỏ quan điểm ủng hộ/phản đối về một đề tài (bảng Tiếng Anh). Các đội vượt qua vòng này sẽ bước tiếp vào vòng Sơ khảo bằng hình thức nộp video (tối đa 5 phút) trình bày ý tưởng/quan điểm về chủ đề đã chọn và gửi link chia sẻ về địa chỉ email v.talkgreenfuture@foundationforgreenfuture.com.

Vòng Đối đầu diễn ra trực tiếp tại TP. Hà Nội (dự kiến ngày 04/01/2026) và TP. Hồ Chí Minh (dự kiến ngày 10/01/2026).

Đáng chú ý, ở bảng Tiếng Anh, cuộc thi lần đầu tiên triển khai thể thức thi đấu Nghị viện Anh (British Parliamentary - BP) để chọn ra những đội xuất sắc bước vào Vòng Tranh hạng được tổ chức trực tiếp tại Trường Đại học VinUni. Đây cũng là nét đổi mới trong mùa 3 của cuộc thi Tiếng nói Xanh.

anh-02-1758161448.jpg

Ban tổ chức quảng bá giới thiệu thông tin cuộc thi Tiếng nói Xanh mùa 3 đến học sinh THPT Chuyên Lê Quý Đôn (Bà Rịa – Vũng Tàu cũ, nay thuộc TP.HCM) vào ngày 15/9

Tổng giá trị giải thưởng của cuộc thi “Tiếng nói Xanh” mùa 3 lên đến gần 18 tỷ đồng. Mỗi bảng thi đấu (Tiếng Việt và Tiếng Anh) sẽ có: 01 giải Nhất, 01 giải Nhì, 02 giải Ba, 04 giải Khuyến khích, cùng nhiều giải phụ hấp dẫn.

Trong đó, giải Nhất dành cho đội thi xuất sắc nhất ở mỗi bảng trị giá lên tới 3,3 tỷ đồng, gồm: phần thưởng hiện kim 50 triệu đồng, học bổng 100% chương trình cử nhân (áp dụng cho mọi ngành học và trong thời gian 4 năm) tại Trường Đại học VinUni, xe máy điện VinFast EVO200, kỳ nghỉ dưỡng tại Vinpearl Nha Trang và nhiều phần thưởng giá trị khác.

Bên cạnh các giải thưởng chính dành cho thí sinh, chương trình còn triển khai nhiều giải thưởng phụ nhằm ghi nhận và khuyến khích sự tham gia tích cực từ các đơn vị. Cụ thể, trường học có số lượng học sinh tham gia và hưởng ứng cao nhất sẽ nhận được giải thưởng trị giá 50 triệu đồng.

Tương tự, các câu lạc bộ có mức độ tham gia nổi bật nhất sẽ được trao tặng giải thưởng trị giá 10 triệu đồng. Đặc biệt, trường có thí sinh đạt giải Nhất chung cuộc ở mỗi bảng sẽ nhận được giải thưởng giá trị 100 triệu đồng.

Sau hai mùa tổ chức, cuộc thi Tiếng nói Xanh thu hút gần 6.000 thí sinh đến từ hàng trăm trường THPT ở 33/34 tỉnh thành, chứng minh sức hấp dẫn và mức độ lan tỏa của sân chơi trí tuệ đối với các em học sinh.

Mùa 3 của cuộc thi tiếp tục được sự đồng hành của những đơn vị tài trợ: Trường Đại học VinUni, Vinpearl, Xanh SM và VinWonders. Thí sinh quan tâm có thể tìm hiểu thêm thông tin chi tiết về thể lệ, lịch trình thi đấu tại website: talkgreenfuture.net.

PV

