(Pháp lý) – Sáng 16/9, tại TP. Hồ Chí Minh, Hội thảo khoa học với chủ đề: “Đưa Nghị quyết 66-NQ/TW vào cuộc sống – Yêu cầu, cơ chế và giải pháp thực thi” chính thức diễn ra. Cơ quan chỉ đạo Hội thảo là Hội Luật gia Việt Nam, 2 cơ quan thực hiện là Viện Khoa học pháp lý & Kinh doanh quốc tế và Tạp chí Pháp lý. Hội thảo thu hút gần 50 nhà khoa học pháp lý, chuyên gia trong lĩnh vực chính sách công và cải cách thể chế. Đại biểu Quốc hội TP.HCM, TS. Trần Công Phàn – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch thường trực Hội Luật gia Việt Nam dự và chỉ đạo Hội thảo.

Đại biểu Quốc hội TP.HCM, TS. Trần Công Phàn – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch thường trực Hội Luật gia Việt Nam phát biểu chỉ đạo Hội thảo

Hội thảo thu hút sự tham gia của các GS, TS, nhà khoa học đầu ngành Luật khoa: TS. Nguyễn Thị Sơn - Viện trưởng Viện Khoa học Pháp lý và Kinh doanh Quốc tế (IBLA); TS. Nguyễn Hà Thanh – Phó Vụ trưởng Vụ Pháp luật, Ban Nội chính Trung ương; GS.TS. Phan Trung Lý - nguyên Chủ nhiệm Uỷ ban Pháp luật của Quốc hội; TS. Hà Công Anh Bảo – Trưởng khoa Luật, Trường Đại học Ngoại thương; PGS.TS. Nguyễn Thanh Nam – Chủ tịch Hội đồng Quản lý, Viện Nghiên cứu, Đào tạo Kinh tế - Tài chính; TS. Nguyễn Thị Huyền – Trường Đại học Ngoại thương; TS. Phạm Thu Hương – UVBCH, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận, Đảng ủy MTTQ và các đoàn thể Trung ương; PGS.TS. Nguyễn Ngọc Hà – Viện trưởng Viện Nghiên cứu sáng tạo, Trường Đại học Ngoại thương; TS. Lưu Đình Vinh – Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh; TS. Huỳnh Văn Thông – Trường Đại học KHXH&NV, ĐHQG TP. Hồ Chí Minh; TS. Phùng Thị Yến – Trường Đại học Ngoại thương; NCS. ThS. Trần Thanh Tâm – Trường Đại học RMIT Việt Nam; TS. Bùi Thị Hằng Nga – Trường Đại học Kinh tế - Tài chính TP.HCM; ThS. Tôn Trung Tuấn – Thẩm phán TAND Khu vực 1 TP.HCM; TS. Phạm Thị Diệp Hạnh – Trường Đại học Ngoại thương; PGS.TS. Viên Thế Giang – Trường Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh; Thượng tá, TS. Phạm Đức Trọng – Trường Đại học An ninh nhân dân…

Hội thảo còn thu hút sự quan tâm theo dõi đưa tin của 25 cơ quan báo chí tại TP.HCM: Truyền hình TP. HCM, Báo Nhân Dân, TTXVN, Đài Tiếng nói Việt Nam, Truyền hình ANTV, HTV7, Đại Đoàn kết, Tiền Phong, Tuổi Trẻ, Thanh Niên, Pháp luật Việt Nam, Pháp luật TP.HCM…

Phát biểu chỉ đạo Hội thảo, TS.Trần Công Phàn nhấn mạnh: Nghị quyết 66 – NQ/TW không chỉ là định hướng chiến lược mà còn là “đòn bẩy” thể chế để Hội Luật gia Việt Nam vượt qua những khó khăn, khẳng định vai trò của mình một cách mạnh mẽ hơn. Đồng thời đặt ra trách nhiệm quan trọng cho giới Luật gia trong việc góp phần kiến tạo hệ thống pháp luật dân chủ, công bằng, minh bạch, khả thi và thượng tôn Hiến pháp – để pháp luật thực sự trở thành động lực trung tâm cho phát triển đất nước. Tinh thần của Nghị quyết 66 đã mở ra một không gian và yêu cầu mới để Hội Luật gia Việt Nam phát huy vai trò của mình một cách mạnh mẽ hơn.

Các đại biểu tham dự Hội thảo khoa học

Nhận thức sâu sắc về vai trò của mình trong công cuộc đổi mới theo tinh thần Nghị quyết 66, ngày 1/8/2025, Đảng uỷ Trung ương Hội Luật gia Việt Nam đã thành lập Ban Chỉ đạo gồm các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng uỷ và đã ban hành Kế hoạch số 42- KH/ĐU-XDPL đề ra 06 nhiệm vụ, giải pháp trọng yếu, nhằm quán triệt toàn diện, sâu sắc tinh thần và nội dung Nghị quyết 66-NQ/TW đến tất cả các cấp ủy, chi bộ, cán bộ đảng viên và các cấp Hội từ Trung ương đến cơ sở. Hội thảo khoa học là một trong những hoạt động cụ thể hóa tinh thần đó.

Mục tiêu trọng tâm của Hội thảo: (i) Làm rõ hơn một số nội dung, định hướng lớn về thể chế trong Nghị quyết 66/NQ-TW; (ii) Đề xuất cải cách, hoàn thiện hệ thống pháp luật theo hướng đồng bộ, minh bạch, khả thi và hiện đại; (iii) Xác định rõ vị trí, yêu cầu và các giải pháp để Hội Luật gia VN thực hiện hiệu quả chức năng trong giai đoạn mới theo tinh thần Nghị quyết 66/ NQ-TW; (iv) Đề xuất các cơ chế thiết yếu để chuyển hóa tinh thần Nghị quyết 66/ NQ-TW thành hành động và kết quả thực tiễn; (v) Phân tích một số lĩnh vực pháp luật trọng yếu chịu tác động từ Nghị quyết 66/ NQ-TW; (vi) Đề xuất điều chỉnh, bổ sung chính sách, pháp luật về một số luật, văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan; (vii) Thiết lập diễn đàn học thuật kết nối giới luật gia, cơ quan thực thi pháp luật, nhà hoạch định chính sách và doanh nghiệp để hiến kế, góp ý chính sách.

Yêu cầu đặt ra đối với Hội thảo được Trung ương Hội LGVN quán triệt, bám sát các chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước về xây dựng Nhà nước PQXHCN Việt Nam trong tình hình mới theo tinh thần Nghị quyết 27-NQ/TW ngày 09/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng; các quan điểm về sự lãnh đạo của Đảng trong công tác xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật theo tinh thần Nghị quyết 66-NQ-/TW ngày 30/04/2025 của Bộ Chính trị; bảo đảm tính khoa học, lý luận thực tiễn cao. Kết hợp nghiên cứu quán triệt, triển khai Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển KHCN, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; Nghị quyết 59-NQ/TW của Bộ Chính trị về Hội nhập quốc tế trong tình hình mới và Nghị quyết 68-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân.

Hội Luật gia Việt Nam là tổ chức chính trị – xã hội – nghề nghiệp lớn mạnh, hiện có hơn 102.000 hội viên ở hầu hết các bộ, ngành, địa phương. Trải qua hơn 70 năm xây dựng và phát triển, Hội đã khẳng định vị trí, uy tín thông qua nhiều hoạt động thiết thực: Tham gia xây dựng pháp luật (đặc biệt, Hội được giao trực tiếp chủ trì xây dựng thành công 2 đạo luật), phản biện xã hội, giám sát thi hành pháp luật, phổ biến – giáo dục pháp luật và hỗ trợ pháp lý cho người dân, doanh nghiệp. Hội luôn xác định vai trò nòng cốt trong việc đưa các chủ trương, chính sách lớn của Đảng – trong đó có Nghị quyết 66 – vào đời sống pháp lý và thực tiễn xã hội.

Luật gia Lê Đông Triều – Viện phó Viện IBLA điều phối dẫn dắt chuyên đề 1 của Hội thảo

Hội thảo khoa học: “Đưa Nghị quyết 66-NQ/TW vào cuộc sống – Yêu cầu, cơ chế và giải pháp thực thi” do Viện Khoa học Pháp lý và Kinh doanh Quốc tế (IBLA) và Tạp chí Pháp lý phối hợp tổ chức là một trong những hoạt động cụ thể nhằm tiếp tục khẳng định vai trò, vị trí của Hội LGVN. Thành công của Hội thảo phụ thuộc nhiều vào tinh thần trách nhiệm, khoa học và tâm huyết của các nhà khoa học, luật gia cũng như các tác giả có tham luận. “Bởi sự thành công của Hội thảo sẽ tạo hiệu ứng lan tỏa và góp phần triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 42/KH-ĐUXDPL của Đảng uỷ Trung ương Hội Luật gia Việt Nam về việc triển khai thực hiện Nghị quyết 66-NQ/TW”, TS. Trần Công Phàn nhấn mạnh.

Phó Chủ tịch thường trực Trung ương Hội Luật gia Việt Nam mong rằng, các đại biểu tham dự Hội thảo sẽ đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc, thiết thực để cùng nhau đề xuất các giải pháp khả thi, góp phần thực hiện hiệu quả Nghị quyết 66 của Bộ Chính trị. Đặc biệt là làm rõ vai trò, thực trạng và đề xuất các giải pháp nhằm phát huy hiệu quả hoạt động của Hội Luật gia Việt Nam trong giai đoạn mới, theo tinh thần Nghị quyết 66 -NQ/TW…

Kết quả Hội thảo khoa học sẽ được Tạp chí Pháp lý điện tử cập nhật và thông tin đến bạn đọc.