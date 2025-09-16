Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
Quảng cáo #101
  1. Trang chủ
  2. Sự kiện - Chính sách

Khai mạc Hội thảo khoa học: “Đưa Nghị quyết 66-NQ/TW vào cuộc sống – Yêu cầu, cơ chế và giải pháp thực thi”

11:00 16/09/2025
(Pháp lý) – Sáng 16/9, tại TP. Hồ Chí Minh, Hội thảo khoa học với chủ đề: “Đưa Nghị quyết 66-NQ/TW vào cuộc sống – Yêu cầu, cơ chế và giải pháp thực thi” chính thức diễn ra. Cơ quan chỉ đạo Hội thảo là Hội Luật gia Việt Nam, 2 cơ quan thực hiện là Viện Khoa học pháp lý & Kinh doanh quốc tế và Tạp chí Pháp lý. Hội thảo thu hút gần 50 nhà khoa học pháp lý, chuyên gia trong lĩnh vực chính sách công và cải cách thể chế. Đại biểu Quốc hội TP.HCM, TS. Trần Công Phàn – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch thường trực Hội Luật gia Việt Nam dự và chỉ đạo Hội thảo.
1-1757995227.jpg

Đại biểu Quốc hội TP.HCM, TS. Trần Công Phàn – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch thường trực Hội Luật gia Việt Nam phát biểu chỉ đạo Hội thảo

Hội thảo thu hút sự tham gia của các GS, TS, nhà khoa học đầu ngành Luật khoa: TS. Nguyễn Thị Sơn - Viện trưởng Viện Khoa học Pháp lý và Kinh doanh Quốc tế (IBLA); TS. Nguyễn Hà Thanh – Phó Vụ trưởng Vụ Pháp luật, Ban Nội chính Trung ương; GS.TS. Phan Trung Lý - nguyên Chủ nhiệm Uỷ ban Pháp luật của Quốc hội; TS. Hà Công Anh Bảo – Trưởng khoa Luật, Trường Đại học Ngoại thương; PGS.TS. Nguyễn Thanh Nam – Chủ tịch Hội đồng Quản lý, Viện Nghiên cứu, Đào tạo Kinh tế - Tài chính; TS. Nguyễn Thị Huyền – Trường Đại học Ngoại thương; TS. Phạm Thu Hương – UVBCH, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận, Đảng ủy MTTQ và các đoàn thể Trung ương; PGS.TS. Nguyễn Ngọc Hà – Viện trưởng Viện Nghiên cứu sáng tạo, Trường Đại học Ngoại thương; TS. Lưu Đình Vinh – Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh; TS. Huỳnh Văn Thông – Trường Đại học KHXH&NV, ĐHQG TP. Hồ Chí Minh; TS. Phùng Thị Yến – Trường Đại học Ngoại thương; NCS. ThS. Trần Thanh Tâm – Trường Đại học RMIT Việt Nam; TS. Bùi Thị Hằng Nga – Trường Đại học Kinh tế - Tài chính TP.HCM; ThS. Tôn Trung Tuấn – Thẩm phán TAND Khu vực 1 TP.HCM; TS. Phạm Thị Diệp Hạnh – Trường Đại học Ngoại thương; PGS.TS. Viên Thế Giang – Trường Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh; Thượng tá, TS. Phạm Đức Trọng – Trường Đại học An ninh nhân dân…

Hội thảo còn thu hút sự quan tâm theo dõi đưa tin của 25 cơ quan báo chí tại TP.HCM: Truyền hình TP. HCM, Báo Nhân Dân, TTXVN, Đài Tiếng nói Việt Nam, Truyền hình ANTV, HTV7, Đại Đoàn kết, Tiền Phong, Tuổi Trẻ, Thanh Niên, Pháp luật Việt Nam, Pháp luật TP.HCM…

Phát biểu chỉ đạo Hội thảo, TS.Trần Công Phàn nhấn mạnh: Nghị quyết 66 – NQ/TW không chỉ là định hướng chiến lược mà còn là “đòn bẩy” thể chế để Hội Luật gia Việt Nam vượt qua những khó khăn, khẳng định vai trò của mình một cách mạnh mẽ hơn. Đồng thời đặt ra trách nhiệm quan trọng cho giới Luật gia trong việc góp phần kiến tạo hệ thống pháp luật dân chủ, công bằng, minh bạch, khả thi và thượng tôn Hiến pháp – để pháp luật thực sự trở thành động lực trung tâm cho phát triển đất nước. Tinh thần của Nghị quyết 66 đã mở ra một không gian và yêu cầu mới để Hội Luật gia Việt Nam phát huy vai trò của mình một cách mạnh mẽ hơn.

2-1757995234.jpg

Các đại biểu tham dự Hội thảo khoa học

Nhận thức sâu sắc về vai trò của mình trong công cuộc đổi mới theo tinh thần Nghị quyết 66, ngày 1/8/2025, Đảng uỷ Trung ương Hội Luật gia Việt Nam đã thành lập Ban Chỉ đạo gồm các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng uỷ và đã ban hành Kế hoạch số 42- KH/ĐU-XDPL đề ra 06 nhiệm vụ, giải pháp trọng yếu, nhằm quán triệt toàn diện, sâu sắc tinh thần và nội dung Nghị quyết 66-NQ/TW đến tất cả các cấp ủy, chi bộ, cán bộ đảng viên và các cấp Hội từ Trung ương đến cơ sở. Hội thảo khoa học là một trong những hoạt động cụ thể hóa tinh thần đó.

Mục tiêu trọng tâm của Hội thảo: (i) Làm rõ hơn một số nội dung, định hướng lớn về thể chế trong Nghị quyết 66/NQ-TW; (ii) Đề xuất cải cách, hoàn thiện hệ thống pháp luật theo hướng đồng bộ, minh bạch, khả thi và hiện đại; (iii) Xác định rõ vị trí, yêu cầu và các giải pháp để Hội Luật gia VN thực hiện hiệu quả chức năng trong giai đoạn mới theo tinh thần Nghị quyết 66/ NQ-TW; (iv) Đề xuất các cơ chế thiết yếu để chuyển hóa tinh thần Nghị quyết 66/ NQ-TW thành hành động và kết quả thực tiễn; (v) Phân tích một số lĩnh vực pháp luật trọng yếu chịu tác động từ Nghị quyết 66/ NQ-TW; (vi) Đề xuất điều chỉnh, bổ sung chính sách, pháp luật về một số luật, văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan; (vii) Thiết lập diễn đàn học thuật kết nối giới luật gia, cơ quan thực thi pháp luật, nhà hoạch định chính sách và doanh nghiệp để hiến kế, góp ý chính sách.

Yêu cầu đặt ra đối với Hội thảo được Trung ương Hội LGVN quán triệt, bám sát các chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước về xây dựng Nhà nước PQXHCN Việt Nam trong tình hình mới theo tinh thần Nghị quyết 27-NQ/TW ngày 09/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng; các quan điểm về sự lãnh đạo của Đảng trong công tác xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật theo tinh thần Nghị quyết 66-NQ-/TW ngày 30/04/2025 của Bộ Chính trị; bảo đảm tính khoa học, lý luận thực tiễn cao. Kết hợp nghiên cứu quán triệt, triển khai Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển KHCN, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; Nghị quyết 59-NQ/TW của Bộ Chính trị về Hội nhập quốc tế trong tình hình mới và Nghị quyết 68-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân.

Hội Luật gia Việt Nam là tổ chức chính trị – xã hội – nghề nghiệp lớn mạnh, hiện có hơn 102.000 hội viên ở hầu hết các bộ, ngành, địa phương. Trải qua hơn 70 năm xây dựng và phát triển, Hội đã khẳng định vị trí, uy tín thông qua nhiều hoạt động thiết thực: Tham gia xây dựng pháp luật (đặc biệt, Hội được giao trực tiếp chủ trì xây dựng thành công 2 đạo luật), phản biện xã hội, giám sát thi hành pháp luật, phổ biến – giáo dục pháp luật và hỗ trợ pháp lý cho người dân, doanh nghiệp. Hội luôn xác định vai trò nòng cốt trong việc đưa các chủ trương, chính sách lớn của Đảng – trong đó có Nghị quyết 66 – vào đời sống pháp lý và thực tiễn xã hội.

3-1757995234.jpg

Luật gia Lê Đông Triều – Viện phó Viện IBLA điều phối dẫn dắt chuyên đề 1 của Hội thảo

Hội thảo khoa học: “Đưa Nghị quyết 66-NQ/TW vào cuộc sống – Yêu cầu, cơ chế và giải pháp thực thi” do Viện Khoa học Pháp lý và Kinh doanh Quốc tế (IBLA) và Tạp chí Pháp lý phối hợp tổ chức là một trong những hoạt động cụ thể nhằm tiếp tục khẳng định vai trò, vị trí của Hội LGVN. Thành công của Hội thảo phụ thuộc nhiều vào tinh thần trách nhiệm, khoa học và tâm huyết của các nhà khoa học, luật gia cũng như các tác giả có tham luận. “Bởi sự thành công của Hội thảo sẽ tạo hiệu ứng lan tỏa và góp phần triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 42/KH-ĐUXDPL của Đảng uỷ Trung ương Hội Luật gia Việt Nam về việc triển khai thực hiện Nghị quyết 66-NQ/TW”, TS. Trần Công Phàn nhấn mạnh.

Phó Chủ tịch thường trực Trung ương Hội Luật gia Việt Nam mong rằng, các đại biểu tham dự Hội thảo sẽ đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc, thiết thực để cùng nhau đề xuất các giải pháp khả thi, góp phần thực hiện hiệu quả Nghị quyết 66 của Bộ Chính trị. Đặc biệt là làm rõ vai trò, thực trạng và đề xuất các giải pháp nhằm phát huy hiệu quả hoạt động của Hội Luật gia Việt Nam trong giai đoạn mới, theo tinh thần Nghị quyết 66 -NQ/TW…

Kết quả Hội thảo khoa học sẽ được Tạp chí Pháp lý điện tử cập nhật và thông tin đến bạn đọc.

Thay mặt Thường vụ Đảng uỷ và Thường trực Hội Luật gia Việt Nam, TS. Trần Công Phàn – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch thường trực Trung ương Hội Luật gia Việt Nam biểu dương và đánh giá cao tinh thần chủ động, sáng tạo, trách nhiệm của Viện Khoa học Pháp lý và Kinh doanh quốc tế cùng Tạp chí Pháp lý – hai đơn vị đồng tổ chức Hội thảo. Nổi bật nhất là công tác nội dung được Ban Tổ chức hội thảo chuẩn bị rất kỹ lưỡng. Với hơn 300 trang tư liệu trong Dự thảo kỷ yếu Hội thảo, các bài đề tài tham luận đều trải qua 2 - 3 vòng phản biện. Nhiều đề tài của các Giáo sư, Tiến sĩ được nghiên cứu rất công phu, bám sát yêu cầu mục đích của Hội thảo khoa học và tinh thần Nghị quyết 66. Đặc biệt là các đề tài nghiên cứu của đại diện Vụ Pháp luật – Ban Nội chính Trung ương; đại diện Đảng uỷ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương; các đề tài nghiên cứu của các Giáo sư, Tiến sĩ, Luật gia trong Cụm Thi đua số 6 (khối các Chi hội Luật gia trực thuộc Trung ương Hội); các đề tài của các Giáo sư, Tiến sĩ, thầy cô giáo đang giảng dạy tại các Trường Đại học lớn, các Luật gia đang công tác tại Viện Khoa học Pháp lý và Kinh doanh Quốc tế và Tạp chí Pháp lý….

Minh Trung – Trần Dương

Dòng sự kiện: Đưa nghị quyết 66-NQ/TW vào cuộc sống – Yêu cầu, cơ chế và giải pháp thực thi

ĐBQH, TS. Trần Công Phàn, Phó Chủ tịch thường trực Hội Luật gia VN trả lời phỏng vấn báo chí tại Hội thảo khoa học “ Đưa Nghị quyết 66 vào cuộc sống - Yêu cầu, cơ chế và giải pháp thực thi”

16/09

ĐBQH, TS. Trần Công Phàn – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch thường trực Hội Luật gia VN: “Phát huy vai trò của Hội Luật gia VN trong thực hiện Nghị quyết 66 -NQ/TW: Từ nhận thức đến hành động”

15/09

Sắp diễn ra Hội thảo Khoa học “Đưa Nghị quyết 66-NQ/TW vào cuộc sống – Yêu cầu, cơ chế và giải pháp thực thi”

14/09

Nghị quyết 66-NQ/TW – Đột phá trong đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật, động lực phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới

12/09

Xây dựng cơ chế giám sát và kiểm soát quyền lực Nhà nước hiệu quả trong bối cảnh pháp luật “kiến tạo phát triển”: Thách thức và giải pháp

09/09

Xem thêm

Mọi chi tiết xin liên hệ số hotline (0915.999.467) hoặc gửi email về địa chỉ (toasoan@phaply.vn).

Nghị quyết 66-NQ/TW hội thảo khoa học tạp chí pháp lý Viện Khoa học Pháp lý & Kinh doanh quốc tế Hội Luật gia Việt Nam đổi mới pháp luật thực thi pháp luật
Cùng chủ đề
ĐBQH, TS. Trần Công Phàn, Phó Chủ tịch thường trực Hội Luật gia VN trả lời phỏng vấn báo chí tại Hội thảo khoa học “ Đưa Nghị quyết 66 vào cuộc sống - Yêu cầu, cơ chế và giải pháp thực thi” Sự kiện - Chính sách
ĐBQH, TS. Trần Công Phàn, Phó Chủ tịch thường trực Hội Luật gia VN trả lời phỏng vấn báo chí tại Hội thảo khoa học “ Đưa Nghị quyết 66 vào cuộc sống - Yêu cầu, cơ chế và giải pháp thực thi”

(Pháp lý) - Tại Hội thảo khoa học: “Đưa Nghị quyết 66-NQ/TW vào cuộc sống – Yêu cầu, cơ chế...

Công bố Quyết định thành lập Hội đồng Biên tập Tạp chí Pháp lý Sự kiện - Chính sách
Công bố Quyết định thành lập Hội đồng Biên tập Tạp chí Pháp lý

(Pháp lý) – Sáng 16/9, tại TP. Hồ Chí Minh, trong khuôn khổ Hội thảo khoa học: “Đưa Nghị quyết...

Sắp diễn ra Hội thảo Khoa học “Đưa Nghị quyết 66-NQ/TW vào cuộc sống – Yêu cầu, cơ chế và giải pháp thực thi” Sự kiện - Chính sách
Sắp diễn ra Hội thảo Khoa học “Đưa Nghị quyết 66-NQ/TW vào cuộc sống – Yêu cầu, cơ chế và giải pháp thực thi”

(Pháp lý) - Ngày 30/4/2025, Tổng Bí thư Tô Lâm thay mặt Bộ Chính trị đã ký ban hành Nghị...

Nghị quyết 66-NQ/TW – Đột phá trong đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật, động lực phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới Sự kiện - Chính sách
Nghị quyết 66-NQ/TW – Đột phá trong đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật, động lực phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới

Với việc nhấn mạnh đổi mới tư duy lập pháp, gắn kết chặt chẽ xây dựng và thực thi, đề...

Đảng ủy Hội Luật gia Việt Nam làm việc với Vụ VI, Ủy ban Kiểm tra Trung ương Sự kiện - Chính sách
Đảng ủy Hội Luật gia Việt Nam làm việc với Vụ VI, Ủy ban Kiểm tra Trung ương

Sáng 12/9, Đảng ủy Hội Luật gia Việt Nam có cuộc làm việc với Vụ địa bàn VI, Cơ quan...

Cơ chế vận hành và những giải pháp chính sách chủ yếu cần ưu tiên cho phát triển 13 đặc khu Sự kiện - Chính sách
Cơ chế vận hành và những giải pháp chính sách chủ yếu cần ưu tiên cho phát triển 13 đặc khu

(Pháp lý) – Từ 01/7/2025, cùng với 3.308 đơn vị hành chính cấp xã mới, cả nước có 13 đặc...

Mới cập nhật
ĐBQH, TS. Trần Công Phàn, Phó Chủ tịch thường trực Hội Luật gia VN trả lời phỏng vấn báo chí tại Hội thảo khoa học “ Đưa Nghị quyết 66 vào cuộc sống - Yêu cầu, cơ chế và giải pháp thực thi”

ĐBQH, TS. Trần Công Phàn, Phó Chủ tịch thường trực Hội Luật gia VN trả lời phỏng vấn báo chí tại Hội thảo khoa học “ Đưa Nghị quyết 66 vào cuộc sống - Yêu cầu, cơ chế và giải pháp thực thi”

(Pháp lý) - Tại Hội thảo khoa học: “Đưa Nghị quyết 66-NQ/TW vào cuộc sống – Yêu cầu, cơ chế và giải pháp thực thi” do Viện Khoa học pháp lý & Kinh doanh quốc tế phối hợp Tạp chí Pháp lý tổ chức, diễn ra vào 16/9, các đài truyền hình HTV, ANTV, Pháp luật và 20 cơ quan báo chí đã phỏng vấn Đại biểu Quốc hội, Tiến sĩ Trần Công Phàn – Phó Chủ tịch thường trực Hội Luật gia Việt Nam xung quanh những giải pháp, yêu cầu đặt ra đối với các cấp các ngành nói chung và Hội Luật gia VN nói riêng trong tiến trình triển khai đưa Nghị quyết 66 vào cuộc sống

1 giờ trước Sự kiện - Chính sách

Công bố Quyết định thành lập Hội đồng Biên tập Tạp chí Pháp lý

Công bố Quyết định thành lập Hội đồng Biên tập Tạp chí Pháp lý

(Pháp lý) – Sáng 16/9, tại TP. Hồ Chí Minh, trong khuôn khổ Hội thảo khoa học: “Đưa Nghị quyết 66-NQ/TW vào cuộc sống – Yêu cầu, cơ chế và giải pháp thực thi” do Viện Khoa học pháp lý & Kinh doanh quốc tế và Tạp chí Pháp lý phối hợp tổ chức; Viện Khoa học pháp lý & Kinh doanh quốc tế đã long trọng công bố Quyết định về Hội đồng biên tập mới của Tạp chí Pháp lý.

3 giờ trước Sự kiện - Chính sách

ĐBQH, TS. Trần Công Phàn – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch thường trực Hội Luật gia VN: “Phát huy vai trò của Hội Luật gia VN trong thực hiện Nghị quyết 66 -NQ/TW: Từ nhận thức đến hành động”

ĐBQH, TS. Trần Công Phàn – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch thường trực Hội Luật gia VN: “Phát huy vai trò của Hội Luật gia VN trong thực hiện Nghị quyết 66 -NQ/TW: Từ nhận thức đến hành động”

(Pháp lý ). Nghị quyết số 66-NQ/TW về “Đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới” là một Nghị quyết chuyên đề mang ý nghĩa chiến lược, với nhiều quyết sách đột phá, toàn diện và thực tiễn, nhằm hiện thực hóa chủ trương lớn của Đảng trong lĩnh vực lập pháp, hành pháp và thi hành pháp luật.

23 giờ trước Diễn đàn - Luật gia

Gần 600 “chiến binh” Vietjet đồng loạt ra quân làm sạch biển Hạ Long

Gần 600 “chiến binh” Vietjet đồng loạt ra quân làm sạch biển Hạ Long

Sáng 14/9, bãi biển Hạ Long rực đỏ bởi sắc áo Vietjet khi gần 600 cán bộ, nhân viên đến từ nhiều quốc gia cùng nhau tham gia chiến dịch “Sải cánh xanh – Dọn sạch bãi biển”, trong khuôn khổ chương trình “I Love Vietjet”.

1 ngày trước Thông tin kinh doanh

Vinamilk và bài học biến chi phí xanh thành sức mạnh thương hiệu

Vinamilk và bài học biến chi phí xanh thành sức mạnh thương hiệu

Một cải tiến về nắp chai đã giúp Vinamilk loại bỏ hơn 5 triệu ống hút nhựa và góp phần mang về mức tăng trưởng gần 80% tại thị trường New Zealand. Giải pháp nhỏ từ ông lớn ngành sữa cho thấy, cắt giảm phát thải không phải hoàn toàn là bài toán chi phí, mà có thể là tấm “thẻ ưu tiên” giúp sản phẩm mở rộng sự hiện diện tại các thị trường cao cấp và nâng tầm giá trị thương hiệu.

1 ngày trước Thông tin kinh doanh

Kinh nghiệm một số quốc gia về công nhận và thi hành phán quyết trọng tài nước ngoài - Gợi mở hoàn thiện cho pháp luật Việt Nam

Kinh nghiệm một số quốc gia về công nhận và thi hành phán quyết trọng tài nước ngoài - Gợi mở hoàn thiện cho pháp luật Việt Nam

(Pháp lý) . Trong bối cảnh hội nhập quốc tế hiện nay, pháp luật Việt Nam đã có những điều chỉnh phù hợp với chuẩn mực quốc tế trong việc giải quyết các tranh chấp thương mại quốc tế bằng trọng tài. Tuy nhiên, quy định việc công nhận và cho thi hành phán quyết trọng tài nước ngoài còn tồn tại một số hạn chế, bất cập, cần sớm nghiên cứu sửa đổi.

1 ngày trước Kinh nghiệm pháp lý

Sắp diễn ra Hội thảo Khoa học “Đưa Nghị quyết 66-NQ/TW vào cuộc sống – Yêu cầu, cơ chế và giải pháp thực thi”

Sắp diễn ra Hội thảo Khoa học “Đưa Nghị quyết 66-NQ/TW vào cuộc sống – Yêu cầu, cơ chế và giải pháp thực thi”

(Pháp lý) - Ngày 30/4/2025, Tổng Bí thư Tô Lâm thay mặt Bộ Chính trị đã ký ban hành Nghị quyết số 66-NQ/TW về “Đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới”. Đây là một nghị quyết chuyên đề mang ý nghĩa chiến lược, với nhiều quyết sách đột phá, toàn diện và thực tiễn, nhằm hiện thực hóa chủ trương lớn của Đảng trong lĩnh vực lập pháp, hành pháp và thi hành pháp luật.

1 ngày trước Sự kiện - Chính sách

VinUni khai giảng khóa 6, ra mắt tân Hiệu trưởng và dàn lãnh đạo tinh hoa

VinUni khai giảng khóa 6, ra mắt tân Hiệu trưởng và dàn lãnh đạo tinh hoa

Trường Đại học VinUni vừa tổ chức Lễ khai giảng năm học 2025 – 2026 với chủ đề “Bứt phá để dẫn đầu”, chào đón hơn 700 tân sinh viên ưu tú và ra mắt tân Hiệu trưởng - Giáo sư Yap-Peng Tan, nguyên lãnh đạo Đại học Công nghệ Nanyang (NTU, Singapore), cùng dàn lãnh đạo học thuật tinh hoa. Sự kiện khẳng định khát vọng của VinUni chinh phục chuẩn mực xuất sắc và hiện thực hóa mục tiêu lọt Top 100 đại học toàn cầu.

2 ngày trước Thông tin cần biết

Quyền sở hữu trí tuệ nội dung số do AI sáng tạo, thực trạng pháp lý và giải pháp phát triển kinh tế số tại Việt Nam

Quyền sở hữu trí tuệ nội dung số do AI sáng tạo, thực trạng pháp lý và giải pháp phát triển kinh tế số tại Việt Nam

(Pháp lý). Nội dung số do AI sáng tạo, đang định hình xu hướng kinh tế số tại Việt Nam, nhưng khung pháp lý về quyền sở hữu vẫn còn nhiều khoảng trống. Bài viết phân tích các quy định pháp luật hiện hành liên quan đến quyền tác giả và quyền tài sản, phân tích những hạn chế, đồng thời đề xuất các giải pháp để xây dựng một khung pháp lý chặt chẽ, giúp người dùng tự tin khai thác giá trị kinh tế từ nội dung số, góp phần đưa kinh tế số Việt Nam tiến xa hơn trong kỷ nguyên AI.

2 ngày trước Pháp lý và Kinh doanh

Pháp luật về khởi kiện vụ án xâm phạm dữ liệu cá nhân trên không gian mạng: Hạn chế và một số kiến nghị

Pháp luật về khởi kiện vụ án xâm phạm dữ liệu cá nhân trên không gian mạng: Hạn chế và một số kiến nghị

(Pháp lý). Khởi kiện vụ án xâm phạm dữ liệu cá nhân trên không gian mạng là hành động pháp lý cần thiết, bảo đảm quyền, lợi ích của chủ thể dữ liệu được phân định. Việt Nam bước đầu đã xây dựng quy định gợi mở, điều chỉnh vấn đề này nhưng qua thời gian thực nghiệm bộc lộ một số hạn chế cần khắc phục, hoàn thiện. Đặc biệt cần nghiên cứu sớm bổ sung quy định về tội xâm phạm dữ liệu cá nhân trên không gian mạng trong pháp luật hình sự.

2 ngày trước Khoa học Pháp Lý

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin

Đăng ký ngay