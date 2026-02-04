Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
Quảng cáo #101 Quảng cáo #109
  1. Trang chủ
  2. Sự kiện - Chính sách

Gắn mã định danh điện tử cho bất động sản: Chuẩn hóa quy trình mua bán nhà đất

08:04 04/02/2026
Từ ngày 1/3/2026, Nghị định số 357/2025/NĐ-CP chính thức có hiệu lực, đánh dấu bước thay đổi quan trọng trong hoạt động mua bán, chuyển nhượng bất động sản.

Điểm mới đáng chú ý của nghị định là việc áp dụng mã định danh điện tử cho từng bất động sản, qua đó tăng cường minh bạch thông tin, giảm thiểu rủi ro pháp lý và bảo vệ tốt hơn quyền, lợi ích hợp pháp của các bên tham gia thị trường.

Theo quy định, mỗi sản phẩm bất động sản sẽ được cấp một mã định danh điện tử riêng, tích hợp đầy đủ các dữ liệu pháp lý liên quan như tình trạng sử dụng đất, quy hoạch, lịch sử giao dịch, nghĩa vụ tài chính và các thông tin cần thiết khác. Việc chuẩn hóa và số hóa dữ liệu giúp người mua dễ dàng tra cứu, kiểm chứng thông tin trước khi quyết định giao dịch, hạn chế tình trạng tranh chấp hoặc phát sinh rủi ro do thiếu minh bạch.

         1-1770167159.png

Gắn mã định danh điện tử cho bất động sản: Chuẩn hóa quy trình mua bán nhà đất

Cùng với việc gắn mã định danh điện tử, hệ thống quản lý bất động sản được chuyển sang mô hình dữ liệu số hóa tập trung, thống nhất do Bộ Xây dựng quản lý. Thông qua cổng dịch vụ hành chính công, người dân có thể gửi yêu cầu tra cứu thông tin bất động sản trực tuyến và nhận kết quả trực tiếp từ hệ thống, thay vì phải thực hiện nhiều thủ tục giấy tờ như trước. Đây được xem là bước tiến quan trọng trong cải cách thủ tục hành chính và hiện đại hóa công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực đất đai, bất động sản.

Sau khi bất động sản được gắn mã định danh điện tử, quy trình mua bán được thực hiện theo hai hình thức. Đối với giao dịch thông qua sàn giao dịch bất động sản tập trung do Nhà nước quản lý, người mua có thể tra cứu đầy đủ thông tin pháp lý, vị trí và giá bán thông qua mã định danh. Các bước thỏa thuận mua bán, thực hiện nghĩa vụ tài chính và thủ tục sang tên được tiến hành tập trung tại sàn giao dịch; sau đó, người mua chờ nhận giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà, đất theo quy định.

Trong trường hợp giao dịch không thông qua sàn tập trung, các bên vẫn có thể mua bán trực tiếp, thông qua môi giới hoặc chủ đầu tư. Hợp đồng mua bán phải được công chứng theo đúng quy định pháp luật. Người mua tiếp đó thực hiện thủ tục đăng ký sang tên tại văn phòng đăng ký đất đai, hoàn thành nghĩa vụ tài chính với cơ quan thuế và chờ cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu. Toàn bộ thông tin giao dịch sau khi hoàn tất sẽ được cập nhật, gắn với mã định danh điện tử của bất động sản trên hệ thống dữ liệu quốc gia.

Việc triển khai mã định danh điện tử trong giao dịch bất động sản được kỳ vọng sẽ góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, tăng tính minh bạch của thị trường và từng bước hình thành môi trường giao dịch bất động sản chuyên nghiệp, an toàn và phát triển bền vững trong thời gian tới.

Theo doanhnghiephoinhap.vn Copy link
Link bài gốc Copy link https://doanhnghiephoinhap.vn/gan-ma-dinh-danh-dien-tu-cho-bat-dong-san-chuan-hoa-quy-trinh-mua-ban-nha-dat-127144.html

Mọi chi tiết xin liên hệ số hotline (0915.999.467) hoặc gửi email về địa chỉ (toasoan@phaply.vn).

Cùng chủ đề
Triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ Sự kiện - Chính sách
Triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ

Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng ký Quyết định số 224/QĐ-TTg ngày 3/2/2026 triển khai thi hành Luật sửa đổi,...

Triển khai thi hành Luật Công nghệ cao hiệu quả, tránh lãng phí nguồn lực Sự kiện - Chính sách
Triển khai thi hành Luật Công nghệ cao hiệu quả, tránh lãng phí nguồn lực

Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Chí Dũng ký Quyết định số 225/QĐ-TTg ngày 03/02/2026 ban hành Kế hoạch triển...

Ủy ban Pháp luật và Tư pháp kỷ niệm 80 năm thành lập, đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì Sự kiện - Chính sách
Ủy ban Pháp luật và Tư pháp kỷ niệm 80 năm thành lập, đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì

Chiều 2/2, tại Nhà Quốc hội, Ủy ban Pháp luật và Tư pháp tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm...

Thống nhất danh sách 217 người được cơ quan, tổ chức ở Trung ương giới thiệu ứng cử Đại biểu Quốc hội Sự kiện - Chính sách
Thống nhất danh sách 217 người được cơ quan, tổ chức ở Trung ương giới thiệu ứng cử Đại biểu Quốc hội

100% đại biểu dự Hội nghị hiệp thương lần thứ hai đã biểu quyết thống nhất cao với danh sách...

Triển khai nghị quyết và kiện toàn nhân sự sau Đại hội XIV Sự kiện - Chính sách
Triển khai nghị quyết và kiện toàn nhân sự sau Đại hội XIV

Sau Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV, Bộ Chính trị đã ban hành chỉ thị để triển khai...

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn: Xứng đáng là cơ quan tham mưu chiến lược hàng đầu về công tác lập hiến, lập pháp Sự kiện - Chính sách
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn: Xứng đáng là cơ quan tham mưu chiến lược hàng đầu về công tác lập hiến, lập pháp

Chiều 2/2, tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự và...

Mới cập nhật
Vingroup ký kết MOU với bang Tamil Nadu, củng cố hệ sinh thái đa ngành tại Ấn Độ

Vingroup ký kết MOU với bang Tamil Nadu, củng cố hệ sinh thái đa ngành tại Ấn Độ

Vingroup công bố ký kết Biên bản ghi nhớ (MOU) với Chính quyền bang Tamil Nadu, nhằm thiết lập khuôn khổ hợp tác nghiên cứu và phát triển các cơ hội đầu tư chiến lược. Thỏa thuận là bước đi tiếp theo trong kế hoạch mở rộng hệ sinh thái đa ngành của Vingroup tại Ấn Độ nói chung và bang Tamil Nadu nói riêng, khẳng định cam kết đầu tư dài hạn và cách tiếp cận có hệ thống của doanh nghiệp Việt Nam tại quốc gia Nam Á.

35 phút trước Thông tin đầu tư

Cơ chế giải quyết tranh chấp giữa nhà đầu tư và Nhà nước (ISDS): Định hướng sửa đổi phù hợp xu thế quốc tế

Cơ chế giải quyết tranh chấp giữa nhà đầu tư và Nhà nước (ISDS): Định hướng sửa đổi phù hợp xu thế quốc tế

(Pháp lý). Cơ chế giải quyết tranh chấp giữa nhà đầu tư và Nhà nước (ISDS) đang đối mặt với nhiều bất cập liên quan đến tính chính đáng, minh bạch, chi phí và sự mất cân bằng giữa bảo hộ nhà đầu tư và quyền điều chỉnh của Nhà nước.

4 giờ trước Khoa học Pháp Lý

Sử dụng dữ liệu lớn khi xác định thiệt hại trong điều tra phòng vệ thương mại

Sử dụng dữ liệu lớn khi xác định thiệt hại trong điều tra phòng vệ thương mại

(Pháp lý). Các biện pháp phòng vệ thương mại, gồm chống bán phá giá, chống trợ cấp và tự vệ, chỉ có thể được áp dụng khi cơ quan điều tra chứng minh sự tồn tại của hành vi bị điều tra, thiệt hại của ngành sản xuất trong nước và mối quan hệ nhân quả giữa hai yếu tố này. Trong đó, xác định thiệt hại là nội dung then chốt.

4 giờ trước Kinh nghiệm pháp lý

Triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ

Triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ

Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng ký Quyết định số 224/QĐ-TTg ngày 3/2/2026 triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ.

6 giờ trước Sự kiện - Chính sách

Triển khai thi hành Luật Công nghệ cao hiệu quả, tránh lãng phí nguồn lực

Triển khai thi hành Luật Công nghệ cao hiệu quả, tránh lãng phí nguồn lực

Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Chí Dũng ký Quyết định số 225/QĐ-TTg ngày 03/02/2026 ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Công nghệ cao (Kế hoạch).

6 giờ trước Sự kiện - Chính sách

Ủy ban Pháp luật và Tư pháp kỷ niệm 80 năm thành lập, đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì

Ủy ban Pháp luật và Tư pháp kỷ niệm 80 năm thành lập, đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì

Chiều 2/2, tại Nhà Quốc hội, Ủy ban Pháp luật và Tư pháp tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm thành lập (4/3/1946 - 4/3/2026) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì.

6 giờ trước Sự kiện - Chính sách

Lợi thế nào trong thu hút và giữ chân doanh nghiệp FDI?

Lợi thế nào trong thu hút và giữ chân doanh nghiệp FDI?

Trong bối cảnh dòng vốn đầu tư toàn cầu đang suy giảm, cạnh tranh trong thu hút FDI ngày càng trở nên gay gắt. Dù vậy, Việt Nam vẫn đang giữ nhịp thu hút được vốn FDI khá tốt trong bối cảnh sụt giảm toàn thế giới.

22 giờ trước Pháp lý và Kinh doanh

Biệt thự view sông, công viên, sở hữu vườn riêng 200m2 The Golden Retreat: An nhiên mỗi ngày, thịnh vượng dài hạn

Biệt thự view sông, công viên, sở hữu vườn riêng 200m2 The Golden Retreat: An nhiên mỗi ngày, thịnh vượng dài hạn

Giữa một thành phố cảng đang vươn mình thành trung tâm giao thương, logistics hàng đầu châu Á, vẫn còn một miền xanh tinh tuyển dành riêng cho những chủ nhân tinh hoa biết tận hưởng cuộc sống. Đó là The Golden Retreat của Vinhomes Golden City, nơi mỗi khoảnh khắc là một cuộc đối thoại tĩnh tại với thiên nhiên, mỗi m2 đất là một dòng chảy phong thủy giữ tài, sinh lộc.

22 giờ trước Dự án - BĐS

Trọng tài trực tuyến – Kinh nghiệm của Singapore

Trọng tài trực tuyến – Kinh nghiệm của Singapore

(Pháp lý). Hiện nay, giải quyết tranh chấp thông qua phương thức trọng tài trực tuyến đã và đang được áp dụng tại nhiều quốc gia trên thế giới. Tuy nhiên, hoạt động này ở Việt Nam vẫn còn nhiều thách thức, bất cập. Bài viết đã nghiên cứu và tổng hợp các quy định về tố tụng trọng tài trực tuyến của Trung tâm Trọng tài quốc tế Singapore, có thể là tài liệu tham khảo để các cơ quan chức năng, trung tâm trọng tài Việt Nam tham khảo trong quá trình xây dựng và thi hành pháp luật, đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước trong kỉ nguyên mới của dân tộc.

23 giờ trước Kinh nghiệm pháp lý

Đổi mới đánh giá tác động pháp luật đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế

Đổi mới đánh giá tác động pháp luật đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế

( Pháp lý). Trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, hoạt động xây dựng và ban hành pháp luật của Việt Nam đang chịu tác động ngày càng lớn từ các điều ước quốc tế và các cam kết hội nhập, đặt ra yêu cầu mới đối với chất lượng và tính an toàn pháp lý của các quyết định chính sách và văn bản pháp luật.

1 ngày trước Diễn đàn - Luật gia

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin

Đăng ký ngay