Từ ngày 1/3/2026, Nghị định số 357/2025/NĐ-CP chính thức có hiệu lực, đánh dấu bước thay đổi quan trọng trong hoạt động mua bán, chuyển nhượng bất động sản.

Điểm mới đáng chú ý của nghị định là việc áp dụng mã định danh điện tử cho từng bất động sản, qua đó tăng cường minh bạch thông tin, giảm thiểu rủi ro pháp lý và bảo vệ tốt hơn quyền, lợi ích hợp pháp của các bên tham gia thị trường.

Theo quy định, mỗi sản phẩm bất động sản sẽ được cấp một mã định danh điện tử riêng, tích hợp đầy đủ các dữ liệu pháp lý liên quan như tình trạng sử dụng đất, quy hoạch, lịch sử giao dịch, nghĩa vụ tài chính và các thông tin cần thiết khác. Việc chuẩn hóa và số hóa dữ liệu giúp người mua dễ dàng tra cứu, kiểm chứng thông tin trước khi quyết định giao dịch, hạn chế tình trạng tranh chấp hoặc phát sinh rủi ro do thiếu minh bạch.

Gắn mã định danh điện tử cho bất động sản: Chuẩn hóa quy trình mua bán nhà đất

Cùng với việc gắn mã định danh điện tử, hệ thống quản lý bất động sản được chuyển sang mô hình dữ liệu số hóa tập trung, thống nhất do Bộ Xây dựng quản lý. Thông qua cổng dịch vụ hành chính công, người dân có thể gửi yêu cầu tra cứu thông tin bất động sản trực tuyến và nhận kết quả trực tiếp từ hệ thống, thay vì phải thực hiện nhiều thủ tục giấy tờ như trước. Đây được xem là bước tiến quan trọng trong cải cách thủ tục hành chính và hiện đại hóa công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực đất đai, bất động sản.

Sau khi bất động sản được gắn mã định danh điện tử, quy trình mua bán được thực hiện theo hai hình thức. Đối với giao dịch thông qua sàn giao dịch bất động sản tập trung do Nhà nước quản lý, người mua có thể tra cứu đầy đủ thông tin pháp lý, vị trí và giá bán thông qua mã định danh. Các bước thỏa thuận mua bán, thực hiện nghĩa vụ tài chính và thủ tục sang tên được tiến hành tập trung tại sàn giao dịch; sau đó, người mua chờ nhận giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà, đất theo quy định.

Trong trường hợp giao dịch không thông qua sàn tập trung, các bên vẫn có thể mua bán trực tiếp, thông qua môi giới hoặc chủ đầu tư. Hợp đồng mua bán phải được công chứng theo đúng quy định pháp luật. Người mua tiếp đó thực hiện thủ tục đăng ký sang tên tại văn phòng đăng ký đất đai, hoàn thành nghĩa vụ tài chính với cơ quan thuế và chờ cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu. Toàn bộ thông tin giao dịch sau khi hoàn tất sẽ được cập nhật, gắn với mã định danh điện tử của bất động sản trên hệ thống dữ liệu quốc gia.

Việc triển khai mã định danh điện tử trong giao dịch bất động sản được kỳ vọng sẽ góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, tăng tính minh bạch của thị trường và từng bước hình thành môi trường giao dịch bất động sản chuyên nghiệp, an toàn và phát triển bền vững trong thời gian tới.