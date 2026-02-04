Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
Quảng cáo #101 Quảng cáo #109
  1. Trang chủ
  2. Sự kiện - Chính sách

Triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ

08:01 04/02/2026
Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng ký Quyết định số 224/QĐ-TTg ngày 3/2/2026 triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ.
1-1770166986.jpg

Triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điềucủa Luật Sở hữu trí tuệ

Bảo đảm việc triển khai Luật gắn với yêu cầu phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ số 131/2025/QH15 (Luật) được Quốc hội khóa XV, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 10/12/2025, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/4/2026. Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật nhằm mục đích xác định cụ thể nội dung công việc, thời hạn, tiến độ hoàn thành và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức có liên quan trong triển khai thi hành Luật, bảo đảm kịp thời, đồng bộ, thống nhất, hiệu lực, hiệu quả.

Xây dựng cơ chế phối hợp giữa các bộ, ngành, địa phương trong việc tiến hành các hoạt động triển khai thi hành Luật trên phạm vi cả nước; nâng cao nhận thức về Luật và trách nhiệm của các bộ, ngành, địa phương và Nhân dân trong việc thi hành Luật; bảo đảm việc tổ chức triển khai Luật gắn với yêu cầu phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, phát triển kinh tế tư nhân, văn hóa - xã hội, nhằm phát huy hiệu quả giá trị của việc bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ trong thực tiễn.

Hỗ trợ bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ

Nội dung của Kế hoạch gồm: Xây dựng văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật; tổ chức quán triệt, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về nội dung của Luật và các văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật; rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật; pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật; hình thành và triển khai chương trình quốc gia hỗ trợ tạo ra, bảo hộ, khai thác, quản lý, phát triển đối tượng quyền sở hữu trí tuệ; tổ chức kiểm tra việc thi hành Luật và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật; tổ chức các nội dung hỗ trợ thi hành Luật theo quy định pháp luật.

Trong đó, các bộ, ngành liên quan triển khai xây dựng, ban hành các văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật thực hiện theo quy định tại Quyết định số 2835/QĐ-TTg ngày 31/12/2025 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy định chi tiết thi hành các luật, nghị quyết được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 10.

Xây dựng, biên soạn tài liệu giới thiệu nội dung cơ bản và những điểm mới của Luật, phối hợp với Bộ Tư pháp đăng tải trên Cổng thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật quốc gia; tổ chức hội nghị quán triệt, phổ biến kiến thức về Luật cho các bộ, ngành, địa phương và các cơ quan, tổ chức có liên quan; tổ chức tập huấn, tuyên truyền, phổ biến nội dung cơ bản của Luật, đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, phổ biến bảo đảm thực chất, hiệu quả, phù hợp với điều kiện, tình hình thực tế và từng nhóm đối tượng cụ thể; đăng tải thông tin tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng ở trung ương và địa phương để các cơ quan, tổ chức, cá nhân kịp thời tiếp cận, nắm bắt thông tin.

Đồng thời, triển khai rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật; pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến Luật thuộc thẩm quyền quản lý nhà nước được phân công; thực hiện theo thẩm quyền hoặc kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền kịp thời sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật đảm bảo phù hợp với quy định của Luật và các văn bản quy định chi tiết Luật. 

Thường xuyên kiểm tra, giám sát, đôn đốc, theo dõi việc thi hành Luật và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật; hướng dẫn áp dụng các quy định của Luật và các văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật; bồi dưỡng, hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ liên quan đến bảo hộ và khai thác quyền sở hữu trí tuệ quy định trong Luật.

Theo baochinhphu.vn Copy link
Link bài gốc Copy link https://baochinhphu.vn/trien-khai-thi-hanh-luat-sua-doi-bo-sung-mot-so-dieucua-luat-so-huu-tri-tue-102260203150106619.htm

Mọi chi tiết xin liên hệ số hotline (0915.999.467) hoặc gửi email về địa chỉ (toasoan@phaply.vn).

Cùng chủ đề
Gắn mã định danh điện tử cho bất động sản: Chuẩn hóa quy trình mua bán nhà đất Sự kiện - Chính sách
Gắn mã định danh điện tử cho bất động sản: Chuẩn hóa quy trình mua bán nhà đất

Từ ngày 1/3/2026, Nghị định số 357/2025/NĐ-CP chính thức có hiệu lực, đánh dấu bước thay đổi quan trọng trong...

Triển khai thi hành Luật Công nghệ cao hiệu quả, tránh lãng phí nguồn lực Sự kiện - Chính sách
Triển khai thi hành Luật Công nghệ cao hiệu quả, tránh lãng phí nguồn lực

Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Chí Dũng ký Quyết định số 225/QĐ-TTg ngày 03/02/2026 ban hành Kế hoạch triển...

Ủy ban Pháp luật và Tư pháp kỷ niệm 80 năm thành lập, đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì Sự kiện - Chính sách
Ủy ban Pháp luật và Tư pháp kỷ niệm 80 năm thành lập, đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì

Chiều 2/2, tại Nhà Quốc hội, Ủy ban Pháp luật và Tư pháp tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm...

Thống nhất danh sách 217 người được cơ quan, tổ chức ở Trung ương giới thiệu ứng cử Đại biểu Quốc hội Sự kiện - Chính sách
Thống nhất danh sách 217 người được cơ quan, tổ chức ở Trung ương giới thiệu ứng cử Đại biểu Quốc hội

100% đại biểu dự Hội nghị hiệp thương lần thứ hai đã biểu quyết thống nhất cao với danh sách...

Triển khai nghị quyết và kiện toàn nhân sự sau Đại hội XIV Sự kiện - Chính sách
Triển khai nghị quyết và kiện toàn nhân sự sau Đại hội XIV

Sau Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV, Bộ Chính trị đã ban hành chỉ thị để triển khai...

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn: Xứng đáng là cơ quan tham mưu chiến lược hàng đầu về công tác lập hiến, lập pháp Sự kiện - Chính sách
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn: Xứng đáng là cơ quan tham mưu chiến lược hàng đầu về công tác lập hiến, lập pháp

Chiều 2/2, tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự và...

Mới cập nhật
Vingroup ký kết MOU với bang Tamil Nadu, củng cố hệ sinh thái đa ngành tại Ấn Độ

Vingroup ký kết MOU với bang Tamil Nadu, củng cố hệ sinh thái đa ngành tại Ấn Độ

Vingroup công bố ký kết Biên bản ghi nhớ (MOU) với Chính quyền bang Tamil Nadu, nhằm thiết lập khuôn khổ hợp tác nghiên cứu và phát triển các cơ hội đầu tư chiến lược. Thỏa thuận là bước đi tiếp theo trong kế hoạch mở rộng hệ sinh thái đa ngành của Vingroup tại Ấn Độ nói chung và bang Tamil Nadu nói riêng, khẳng định cam kết đầu tư dài hạn và cách tiếp cận có hệ thống của doanh nghiệp Việt Nam tại quốc gia Nam Á.

35 phút trước Thông tin đầu tư

Cơ chế giải quyết tranh chấp giữa nhà đầu tư và Nhà nước (ISDS): Định hướng sửa đổi phù hợp xu thế quốc tế

Cơ chế giải quyết tranh chấp giữa nhà đầu tư và Nhà nước (ISDS): Định hướng sửa đổi phù hợp xu thế quốc tế

(Pháp lý). Cơ chế giải quyết tranh chấp giữa nhà đầu tư và Nhà nước (ISDS) đang đối mặt với nhiều bất cập liên quan đến tính chính đáng, minh bạch, chi phí và sự mất cân bằng giữa bảo hộ nhà đầu tư và quyền điều chỉnh của Nhà nước.

4 giờ trước Khoa học Pháp Lý

Sử dụng dữ liệu lớn khi xác định thiệt hại trong điều tra phòng vệ thương mại

Sử dụng dữ liệu lớn khi xác định thiệt hại trong điều tra phòng vệ thương mại

(Pháp lý). Các biện pháp phòng vệ thương mại, gồm chống bán phá giá, chống trợ cấp và tự vệ, chỉ có thể được áp dụng khi cơ quan điều tra chứng minh sự tồn tại của hành vi bị điều tra, thiệt hại của ngành sản xuất trong nước và mối quan hệ nhân quả giữa hai yếu tố này. Trong đó, xác định thiệt hại là nội dung then chốt.

4 giờ trước Kinh nghiệm pháp lý

Gắn mã định danh điện tử cho bất động sản: Chuẩn hóa quy trình mua bán nhà đất

Gắn mã định danh điện tử cho bất động sản: Chuẩn hóa quy trình mua bán nhà đất

Từ ngày 1/3/2026, Nghị định số 357/2025/NĐ-CP chính thức có hiệu lực, đánh dấu bước thay đổi quan trọng trong hoạt động mua bán, chuyển nhượng bất động sản.

6 giờ trước Sự kiện - Chính sách

Triển khai thi hành Luật Công nghệ cao hiệu quả, tránh lãng phí nguồn lực

Triển khai thi hành Luật Công nghệ cao hiệu quả, tránh lãng phí nguồn lực

Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Chí Dũng ký Quyết định số 225/QĐ-TTg ngày 03/02/2026 ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Công nghệ cao (Kế hoạch).

6 giờ trước Sự kiện - Chính sách

Ủy ban Pháp luật và Tư pháp kỷ niệm 80 năm thành lập, đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì

Ủy ban Pháp luật và Tư pháp kỷ niệm 80 năm thành lập, đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì

Chiều 2/2, tại Nhà Quốc hội, Ủy ban Pháp luật và Tư pháp tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm thành lập (4/3/1946 - 4/3/2026) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì.

6 giờ trước Sự kiện - Chính sách

Lợi thế nào trong thu hút và giữ chân doanh nghiệp FDI?

Lợi thế nào trong thu hút và giữ chân doanh nghiệp FDI?

Trong bối cảnh dòng vốn đầu tư toàn cầu đang suy giảm, cạnh tranh trong thu hút FDI ngày càng trở nên gay gắt. Dù vậy, Việt Nam vẫn đang giữ nhịp thu hút được vốn FDI khá tốt trong bối cảnh sụt giảm toàn thế giới.

22 giờ trước Pháp lý và Kinh doanh

Biệt thự view sông, công viên, sở hữu vườn riêng 200m2 The Golden Retreat: An nhiên mỗi ngày, thịnh vượng dài hạn

Biệt thự view sông, công viên, sở hữu vườn riêng 200m2 The Golden Retreat: An nhiên mỗi ngày, thịnh vượng dài hạn

Giữa một thành phố cảng đang vươn mình thành trung tâm giao thương, logistics hàng đầu châu Á, vẫn còn một miền xanh tinh tuyển dành riêng cho những chủ nhân tinh hoa biết tận hưởng cuộc sống. Đó là The Golden Retreat của Vinhomes Golden City, nơi mỗi khoảnh khắc là một cuộc đối thoại tĩnh tại với thiên nhiên, mỗi m2 đất là một dòng chảy phong thủy giữ tài, sinh lộc.

22 giờ trước Dự án - BĐS

Trọng tài trực tuyến – Kinh nghiệm của Singapore

Trọng tài trực tuyến – Kinh nghiệm của Singapore

(Pháp lý). Hiện nay, giải quyết tranh chấp thông qua phương thức trọng tài trực tuyến đã và đang được áp dụng tại nhiều quốc gia trên thế giới. Tuy nhiên, hoạt động này ở Việt Nam vẫn còn nhiều thách thức, bất cập. Bài viết đã nghiên cứu và tổng hợp các quy định về tố tụng trọng tài trực tuyến của Trung tâm Trọng tài quốc tế Singapore, có thể là tài liệu tham khảo để các cơ quan chức năng, trung tâm trọng tài Việt Nam tham khảo trong quá trình xây dựng và thi hành pháp luật, đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước trong kỉ nguyên mới của dân tộc.

23 giờ trước Kinh nghiệm pháp lý

Đổi mới đánh giá tác động pháp luật đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế

Đổi mới đánh giá tác động pháp luật đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế

( Pháp lý). Trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, hoạt động xây dựng và ban hành pháp luật của Việt Nam đang chịu tác động ngày càng lớn từ các điều ước quốc tế và các cam kết hội nhập, đặt ra yêu cầu mới đối với chất lượng và tính an toàn pháp lý của các quyết định chính sách và văn bản pháp luật.

1 ngày trước Diễn đàn - Luật gia

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin

Đăng ký ngay