Hội thảo khoa học quốc gia về quyền con người trong kỷ nguyên mới

16:01 17/11/2025
(Pháp lý) - Sáng ngày 17/11/2025, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Bộ Công an và Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo khoa học cấp quốc gia với chủ đề “Định hướng nghiên cứu, giáo dục và bảo đảm, bảo vệ quyền con người trong kỷ nguyên mới của dân tộc Việt Nam”. Sự kiện thu hút sự tham dự của đông đảo các nhà khoa học, chuyên gia pháp lý, đại diện cơ quan quản lý, các tổ chức chính trị – xã hội và cơ quan báo chí trong cả nước.

Tham dự hội thảo có các đồng chí: GS.TS Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương; đồng chí Trần Lưu Quang, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh; Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, cùng hơn 350 đại biểu là lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương, các nhà khoa học, đại diện các cơ quan tư pháp, ngoại giao, tổ chức quốc tế và đại diện báo chí.

1-1763370091.jpg

Đồng chí Trần Lưu Quang, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu chào mừng hội thảo

Phát biểu chào mừng tại hội thảo, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Trần Lưu Quang nhấn mạnh rằng ở Việt Nam, quyền hòa bình, tự do, dân chủ và quyền con người là nội dung cốt lõi trong tư tưởng Hồ Chí Minh và là quan điểm xuyên suốt trong mọi đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước. Quyền con người và quyền công dân đã được ghi nhận ngay sau khi đất nước giành độc lập, thể hiện trong Tuyên ngôn Độc lập năm 1945 và Hiến pháp năm 1946; sau đó tiếp tục được khẳng định và mở rộng qua các bản Hiến pháp tiếp theo, đặc biệt là Hiến pháp năm 2013 – văn kiện đặt con người ở vị trí trung tâm của sự phát triển.

Phát biểu khai mạc, GS.TS Nguyễn Xuân Thắng khẳng định rằng việc bảo đảm và bảo vệ quyền con người trong bối cảnh mới là yêu cầu mang tính chiến lược, nhất là khi thế giới đang trải qua nhiều biến động sâu sắc và cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư tạo ra những thách thức chưa từng có đối với an ninh phi truyền thống, an ninh mạng, an toàn dữ liệu và môi trường truyền thông số. Theo đồng chí, việc hoàn thiện hệ thống pháp luật, đổi mới tư duy quản lý và nâng cao năng lực thực thi chính sách cần đi đôi với việc nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn và nâng cao hiệu quả giáo dục về quyền con người trong toàn xã hội.

13-1763371903.jpeg

GS.TS Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương phát biểu khai mạc

Nhiều ý kiến tại hội thảo cho rằng trong kỷ nguyên số, bên cạnh các quyền truyền thống như quyền dân sự, chính trị, kinh tế, văn hóa và xã hội, đã xuất hiện các yêu cầu mới liên quan đến quyền dữ liệu cá nhân, quyền riêng tư trên không gian mạng, quyền tiếp cận công nghệ bình đẳng, quyền bảo vệ khỏi thông tin sai lệch và thao túng dữ liệu. Việc xây dựng cơ chế pháp lý đủ mạnh cho các quyền này là nhiệm vụ cấp thiết nhằm kiến tạo môi trường pháp lý minh bạch, an toàn và trách nhiệm, phục vụ chiến lược chuyển đổi số quốc gia và phát triển kinh tế tri thức.

3-1763370083.jpg

Các chuyên gia, đại biểu tham gia thảo luận tại hội thảo

Các đại biểu thống nhất đánh giá rằng giáo dục và đào tạo đóng vai trò then chốt trong nâng cao nhận thức và bảo vệ quyền con người một cách bền vững. Việc triển khai Đề án đưa nội dung quyền con người vào chương trình giáo dục quốc dân trong 8 năm qua đã tạo chuyển biến quan trọng trong nhận thức xã hội, từng bước hình thành nền tảng tri thức – đạo đức – pháp lý cho thế hệ công dân mới. Thực tiễn tại nhiều địa phương, đặc biệt khu vực vùng sâu, vùng xa và biên giới, cho thấy việc phổ cập giáo dục và chăm lo an sinh xã hội đã mang lại điều kiện tiếp cận cơ hội phát triển công bằng hơn, góp phần bảo đảm quyền không ai bị bỏ lại phía sau.

4-1763370091.jpg

Luật gia Lê Đông Triều, Phó Viện trưởng thường trực Viện IBLA thay mặt Hội Luật gia Việt Nam tham dự hội thảo

Hội thảo cũng đề cập vai trò của báo chí cách mạng và các tổ chức chính trị – xã hội trong việc lan tỏa các giá trị nhân văn, phản ánh trung thực thực tiễn, thúc đẩy đối thoại và phản biện xã hội, góp phần đưa chính sách về quyền con người vào cuộc sống. Nhiều đại biểu đề nghị tiếp tục đổi mới phương thức quản trị xã hội theo hướng kiến tạo, loại bỏ tư duy hành chính cứng nhắc kiểu “không quản được thì cấm”, lấy người dân làm trung tâm của mọi quyết sách.

5-1763370091.jpg

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại hội thảo

Kết thúc hội thảo, các đại biểu thống nhất nhận định rằng đây là diễn đàn khoa học quan trọng để xây dựng luận cứ lý luận và thực tiễn phục vụ mục tiêu hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam, đồng thời chuẩn bị cơ sở tư tưởng và chính sách cho các định hướng chiến lược trình Đại hội XIV của Đảng.

Thông điệp chung được nhấn mạnh tại hội thảo là: Bảo đảm và bảo vệ quyền con người trong kỷ nguyên mới không chỉ là cam kết chính trị của quốc gia, mà còn là điều kiện tiên quyết để xây dựng một xã hội công bằng, văn minh, nhân ái, phát triển bền vững và hội nhập sâu rộng với thế giới.

Trần Dương

