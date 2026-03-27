Hội nghị Trung ương 2 khóa XIV: Từ định hướng lớn đến yêu cầu hành động thực chất

08:31 27/03/2026
Nhiều chuyên gia cho rằng các nội dung được Trung ương thông qua đã bám sát yêu cầu thực tiễn, đặc biệt ở các định hướng về phát triển nhanh và bền vững, chuyển đổi xanh...
Phiên bế mạc Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV diễn ra từ ngày 23/3 đến 25/3/2026 tại Thủ đô Hà Nội đã thông qua nhiều nội dung quan trọng nhằm hoàn thiện phương thức lãnh đạo của Đảng, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, kiểm soát quyền lực, đồng thời đề ra các định hướng lớn cho phát triển đất nước giai đoạn 2026-2030.

Theo dõi kết quả hội nghị, nhiều chuyên gia, nhà khoa học và cán bộ quản lý cho rằng các nội dung được Trung ương thông qua đã bám sát yêu cầu thực tiễn, đặc biệt ở các định hướng về phát triển nhanh và bền vững, chuyển đổi xanh, nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực và tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong tổ chức thực hiện.

Chuyển đổi xanh và phát triển bền vững: Định hướng đúng, trúng và cấp thiết

Đánh giá về việc Hội nghị Trung ương 2 khóa XIV xác định chuyển đổi xanh và thích ứng với biến đổi khí hậu là một trong những định hướng lớn ngay từ đầu nhiệm kỳ, Tiến sỹ Trần Văn Miều, Phó Chủ tịch Hội Bảo vệ thiên nhiên và Môi trường Việt Nam, cho rằng đây là bước đi đúng, trúng và kịp thời.

Theo Tiến sỹ Trần Văn Miều, việc Bộ Chính trị và Ban Bí thư sớm đặt ra yêu cầu này cho thấy sự nhận diện rõ vấn đề và xác định đúng hướng đi phát triển trong giai đoạn mới. Trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng tác động sâu rộng, việc đưa nội dung này vào chương trình làm việc ngay từ đầu nhiệm kỳ không chỉ mang ý nghĩa định hướng mà còn thể hiện quyết tâm chính trị cao trong tổ chức thực hiện.

Từ góc độ lĩnh vực môi trường, đây là vấn đề đã được đặt ra từ lâu, song đến thời điểm hiện nay mới thực sự trở nên cấp thiết. Vì vậy, việc đưa vào chương trình hành động ngay từ đầu nhiệm kỳ cho thấy không thể trì hoãn và cũng không thể chậm trễ hơn.

Định hướng này cũng phù hợp với tinh thần các văn kiện của Đại hội XIV, trong đó nhấn mạnh mối quan hệ giữa chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và phát triển bền vững. Việc xác định sớm sẽ tạo nền tảng để triển khai đồng bộ trong cả nhiệm kỳ và các giai đoạn tiếp theo.

Đồng thời, đây cũng là điều kiện quan trọng để Việt Nam thực hiện cam kết đưa phát thải ròng về mức bằng “0” vào năm 2050. Nếu không bắt tay triển khai ngay từ bây giờ, nguy cơ tụt hậu so với các quốc gia trong khu vực và trên thế giới là rất rõ ràng. Đề cập đến yêu cầu nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng nguồn tài nguyên, ông cho rằng lĩnh vực tài nguyên-môi trường cần được đặc biệt chú trọng do nguồn tài nguyên của Việt Nam phong phú nhưng cũng dễ bị khai thác quá mức.

Đại biểu dự khai mạc Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Thực tế cho thấy trong thời gian dài, việc khai thác tài nguyên chưa thực sự hiệu quả, thậm chí còn gây lãng phí và suy giảm chất lượng. Do đó, việc siết chặt quản lý là rất cần thiết nhằm bảo đảm khai thác hợp lý, sử dụng tiết kiệm và bền vững.

Một trong những giải pháp quan trọng là hoàn thiện hệ thống pháp luật đi kèm với cơ chế thực thi hiệu quả nhằm bảo đảm quản lý chặt chẽ và minh bạch hơn trong khai thác tài nguyên. Cùng với đó, cần xây dựng các chính sách khuyến khích doanh nghiệp và cộng đồng tham gia khai thác theo hướng bền vững, tránh tình trạng khai thác cạn kiệt.

Đặc biệt, Tiến sỹ Trần Văn Miều nhấn mạnh vai trò của kinh tế tuần hoàn trong sử dụng tài nguyên. Theo đó, các loại chất thải hoặc phế liệu có thể trở thành đầu vào cho các ngành sản xuất khác, qua đó giảm áp lực lên tài nguyên thiên nhiên.Việc xử lý rác thải để tái chế hoặc phát điện không chỉ góp phần giải quyết vấn đề môi trường mà còn tạo ra giá trị kinh tế. Tuy nhiên, để triển khai hiệu quả, cần có sự tham gia của toàn xã hội, từ doanh nghiệp đến cộng đồng dân cư. Những định hướng này cũng góp phần tạo nền tảng để bảo đảm mục tiêu tăng trưởng cao gắn với phát triển bền vững trong giai đoạn tới.

Siết chặt kỷ luật, nâng cao hiệu quả thực thi

Đề cập đến yêu cầu khắc phục tình trạng “luật đúng nhưng làm khó”, Tiến sĩ Trần Văn Miều cho rằng đây là nhận định rất sát với thực tiễn. Nhiều quy định pháp luật được xây dựng trên cơ sở đúng đắn nhưng khi triển khai lại gặp vướng mắc, khó đi vào cuộc sống.

Theo Tiến sỹ Trần Văn Miều, nguyên nhân chủ yếu nằm ở khâu tổ chức thực hiện và cơ chế giám sát chưa thực sự hiệu quả. Trong khi đó, pháp luật vốn được xây dựng từ thực tiễn và phải quay trở lại phục vụ thực tiễn, nếu không được triển khai tốt sẽ tạo ra khoảng trống trong quản lý. Do đó, cần đặc biệt chú trọng tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực thi pháp luật. Không chỉ cơ quan quản lý nhà nước mà người dân, cộng đồng và các tổ chức chính trị-xã hội cũng cần được tạo điều kiện tham gia giám sát. Đồng thời cần nâng cao chất lượng phản biện xã hội trong quá trình xây dựng chính sách, việc lấy ý kiến cần được thực hiện rộng rãi, tránh tình trạng chỉ lấy ý kiến trong phạm vi hẹp, dẫn đến quy định chưa sát thực tế.

Việc tham vấn rộng rãi không chỉ giúp hoàn thiện chính sách mà còn góp phần nâng cao nhận thức của người dân, tạo sự đồng thuận ngay từ khi ban hành. Nếu khắc phục được các hạn chế này, pháp luật sau khi được thông qua sẽ có điều kiện đi vào cuộc sống hiệu quả hơn, góp phần xây dựng một xã hội minh bạch, bền vững.

Từ góc độ tổ chức thực thi, ông Lê Nam Trung, Chánh Văn phòng Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, cho rằng yêu cầu đổi mới công tác chính trị, tư tưởng theo hướng gắn với hành động thực chất cần được cụ thể hóa trong công việc hằng ngày của cán bộ, công chức. Mỗi nhiệm vụ cần có tiến độ, kết quả và giá trị cụ thể, đồng thời đòi hỏi cách tiếp cận mới đối với các vấn đề đặt ra, gắn với các luận cứ khoa học có độ tin cậy cao. Việc bảo đảm tính kỷ luật trong quá trình thực hiện là yếu tố quan trọng để nâng cao hiệu quả công việc.

Các nhiệm vụ hằng ngày cần được kiểm soát chặt chẽ, có theo dõi tiến độ và đánh giá kết quả theo thời gian, qua đó góp phần giúp bộ máy vận hành ổn định, từng bước nâng cao chất lượng hoạt động.

Đề cập đến yêu cầu phân công, phân cấp, ủy quyền gắn với kiểm soát quyền lực, theo ông Lê Nam Trung, đây vừa là cách huy động nguồn lực của từng cá nhân, tổ chức tham gia vào quá trình vận hành hệ thống, vừa là cơ sở để xác định rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm trong tổ chức thực hiện.

Tuy nhiên, cùng với việc phân cấp, cần đặc biệt chú trọng công tác giám sát nhằm bảo đảm không lạm quyền trong thực thi, không trục lợi trong quá trình triển khai nhiệm vụ. Việc siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong hoạt động công vụ là điều kiện quan trọng để bộ máy vận hành đồng bộ, hiệu quả.

Ông Lê Nam Trung cho rằng khi các định hướng của Trung ương được cụ thể hóa thành công việc hằng ngày với tiến độ, kết quả và trách nhiệm rõ ràng, bộ máy sẽ vận hành hiệu quả hơn, qua đó tạo nền tảng để thực hiện các mục tiêu phát triển trong giai đoạn mới./.

Theo vietnamplus.vn
https://www.vietnamplus.vn/hoi-nghi-trung-uong-2-khoa-xiv-tu-dinh-huong-lon-den-yeu-cau-hanh-dong-thuc-chat-post1101213.vnp

Xây dựng đội ngũ báo chí vững lý luận, giỏi công nghệ, sắc bén trên mặt trận tư tưởng Sự kiện - Chính sách
Xây dựng đội ngũ báo chí vững lý luận, giỏi công nghệ, sắc bén trên mặt trận tư tưởng

Hội nghị “Nâng cao chất lượng lý luận chính trị, kiến thức chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng số gắn...

Bồi dưỡng, giới thiệu về Quốc hội cho người lần đầu trúng cử đại biểu Quốc hội Sự kiện - Chính sách
Bồi dưỡng, giới thiệu về Quốc hội cho người lần đầu trúng cử đại biểu Quốc hội

Hội nghị giúp các đại biểu Quốc hội mới trúng cử lần đầu được trang bị, cập nhật kiến thức...

Tổng Bí thư Tô Lâm: Quán triệt sâu sắc "Bốn kiên định' về chính trị tư tưởng; "Bốn nguyên tắc" về tăng trưởng Sự kiện - Chính sách
Tổng Bí thư Tô Lâm: Quán triệt sâu sắc "Bốn kiên định' về chính trị tư tưởng; "Bốn nguyên tắc" về tăng trưởng

Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng tiếp tục quán triệt sâu sắc,...

4 yêu cầu của Tổng Bí thư với Hội nghị lần 2 Ban Chấp hành TW Đảng khóa XIV Sự kiện - Chính sách
4 yêu cầu của Tổng Bí thư với Hội nghị lần 2 Ban Chấp hành TW Đảng khóa XIV

Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV xem xét, thảo luận và quyết định nhiều nội dung đặc biệt...

Trung ương cho ý kiến về hoàn thiện mô hình quản lý các cơ quan truyền thông báo chí quốc gia Sự kiện - Chính sách
Trung ương cho ý kiến về hoàn thiện mô hình quản lý các cơ quan truyền thông báo chí quốc gia

Trong ngày làm việc thứ nhất, Ban Chấp hành Trung ương Đảng làm việc tại tổ, làm việc tại hội...

Tổng Bí thư Tô Lâm: Tạo nền nếp, nhịp độ, hiệu lực, tăng sức chiến đấu cho cả nhiệm kỳ Sự kiện - Chính sách
Tổng Bí thư Tô Lâm: Tạo nền nếp, nhịp độ, hiệu lực, tăng sức chiến đấu cho cả nhiệm kỳ

Phát biểu khai mạc Hội nghị Trung ương lần thứ 2 khóa XIV, Tổng Bí thư Tô Lâm nêu rõ,...

Căn hộ cho thuê Phú Quốc bội thu nhờ “nước cờ” đầu tư sớm

Căn hộ cho thuê Phú Quốc bội thu nhờ “nước cờ” đầu tư sớm

Từ cuối năm 2025 đến nay, các nhà đầu tư cho thuê căn hộ tại Thị trấn Hoàng Hôn, Nam đảo Phú Quốc “ăn nên làm ra” khi quỹ căn luôn được lấp đầy dù giá thuê neo cao. Đây là “trái ngọt” mà những nhà đầu tư “đón sóng” du lịch đảo Ngọc từ nhiều năm trước đang nhận được.

2 giờ trước Thông tin kinh doanh

Pháp luật về sandbox đổi mới sáng tạo ở Việt Nam: Yêu cầu hoàn thiện nhằm thu hút FDI công nghệ cao

Pháp luật về sandbox đổi mới sáng tạo ở Việt Nam: Yêu cầu hoàn thiện nhằm thu hút FDI công nghệ cao

(Pháp lý). Sandbox đổi mới sáng tạo là công cụ pháp lý quan trọng cho phép thử nghiệm có kiểm soát các công nghệ và mô hình kinh doanh mới trong khuôn khổ pháp luật linh hoạt.

3 giờ trước Kinh doanh - Quốc tế

Hoàn thiện khuôn khổ pháp lý phòng, chống tội phạm mạng, tội phạm sử dụng công nghệ cao, góp phần tăng cường bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân trên không gian mạng

Hoàn thiện khuôn khổ pháp lý phòng, chống tội phạm mạng, tội phạm sử dụng công nghệ cao, góp phần tăng cường bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân trên không gian mạng

Trước thực trạng các hành vi vi phạm pháp luật trên không gian mạng gia tăng nhanh chóng, với phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi, phức tạp, tiềm ẩn nhiều nguy cơ đối với an ninh quốc gia và trật tự, an toàn xã hội, Bộ Công an đã chủ trì xây dựng Nghị định quy định về phòng, chống tội phạm mạng và tội phạm sử dụng công nghệ cao nhằm hoàn thiện hành lang pháp lý cho công tác đấu tranh với loại tội phạm này.

3 giờ trước Bên khung cửa tư pháp

Xây dựng đội ngũ báo chí vững lý luận, giỏi công nghệ, sắc bén trên mặt trận tư tưởng

Xây dựng đội ngũ báo chí vững lý luận, giỏi công nghệ, sắc bén trên mặt trận tư tưởng

Hội nghị “Nâng cao chất lượng lý luận chính trị, kiến thức chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng số gắn với công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2026” nhấn mạnh yêu cầu cấp thiết: đội ngũ người làm báo phải chuyển từ phòng ngự sang chủ động tấn công trên mặt trận thông tin, dựa trên nền tảng lý luận vững, nghiệp vụ tinh và làm chủ công nghệ số.

3 giờ trước Sự kiện - Chính sách

Vai trò của Quốc hội khóa XVI trong hoàn thiện thể chế phát triển kinh tế số và chuyển đổi xanh ở Việt Nam

Vai trò của Quốc hội khóa XVI trong hoàn thiện thể chế phát triển kinh tế số và chuyển đổi xanh ở Việt Nam

(Pháp lý). Công nghệ số và yêu cầu ứng phó biến đổi khí hậu đang thúc đẩy các quốc gia chuyển sang kinh tế số và tăng trưởng xanh. Tại Việt Nam, Quốc hội khóa XVI (2021–2026) đã ban hành nhiều luật quan trọng như Luật Giao dịch điện tử 2023 và Luật Viễn thông 2023, đồng thời hoàn thiện quy định về bảo vệ môi trường, thị trường carbon và năng lượng tái tạo.

3 giờ trước Diễn đàn - Luật gia

Nhận diện hành vi lừa đảo và một số đề xuất bảo vệ nhà đầu tư tiền ảo

Nhận diện hành vi lừa đảo và một số đề xuất bảo vệ nhà đầu tư tiền ảo

(Pháp lý). Trong bối cảnh thị trường tiền ảo tại Việt Nam phát triển nhanh nhưng thiếu hành lang pháp lý đầy đủ, các hành vi lừa đảo ngày càng gia tăng với thủ đoạn ngày càng tinh vi, gây thiệt hại lớn cho nhà đầu tư.

9 giờ trước Khoa học Pháp Lý

Đề xuất sửa Luật Kinh doanh bất động sản

Đề xuất sửa Luật Kinh doanh bất động sản

Bộ Xây dựng đang lấy ý kiến góp ý dự thảo Hồ sơ chính sách Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi).

10 giờ trước Pháp lý và Kinh doanh

Bóc trần chiêu huy động hàng tỷ USD của hệ sinh thái ONUS

Bóc trần chiêu huy động hàng tỷ USD của hệ sinh thái ONUS

Theo Bộ Công an, trong thời gian hoạt động, hệ sinh thái ONUS đã huy động hàng tỷ USD của nhà đầu tư.

10 giờ trước Bên khung cửa tư pháp

PGS.TS Trần Đình Thiên: Thể chế phải đi trước để mở đường tăng trưởng mới

PGS.TS Trần Đình Thiên: Thể chế phải đi trước để mở đường tăng trưởng mới

Theo PGS. TS Trần Đình Thiên, Việt Nam cần thay đổi mô hình phát triển, trong đó thể chế phải đi trước mở đường để nuôi dưỡng động lực tăng trưởng mới bền vững.

10 giờ trước Diễn đàn - Luật gia

Từ phản ứng chính sách đến chủ động kiến tạo: Bước chuyển trong hoạt động lập pháp của Quốc hội khoá XVI

Từ phản ứng chính sách đến chủ động kiến tạo: Bước chuyển trong hoạt động lập pháp của Quốc hội khoá XVI

(Pháp lý). Trong bối cảnh Việt Nam đẩy mạnh hoàn thiện thể chế nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh và bền vững, hoạt động lập pháp của Quốc hội đang đứng trước yêu cầu đổi mới tư duy và phương thức.

1 ngày trước Diễn đàn - Luật gia

