Choáng ngợp tốc độ nâng cấp và mở rộng sân bay Phú Quốc do Sun Group đầu tư

09:05 26/03/2026
Được khởi công từ tháng 7/2025, chỉ sau hơn nửa chặng đường, nhiều hạng mục trọng điểm của Cảng Hàng không Quốc tế Phú Quốc do Sun Group đầu tư và triển khai đã đạt các mốc quan trọng như: hoàn thiện bê tông xi măng đường băng số 2, nhà ga hành khách mới bước vào giai đoạn lắp dựng mái, cùng nhà ga VIP hoàn thành phần kết cấu thô, cho thấy nhịp độ thi công khẩn trương trên toàn công trường.

Với tổng thời gian triển khai được giao là 18 tháng, dự án mở rộng Cảng Hàng không Quốc tế Phú Quốc được ghi nhận là dự án triển khai với tốc độ chưa từng có trong tiền lệ hạ tầng hàng không.

1-1774490891.jpg

Dự án mở rộng Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc được thi công song song vận hành.

Chỉ với 9 tháng thi công, dự án đầu tư mở rộng Cảng Hàng không Quốc tế Phú Quốc với tổng mức đầu tư 22.000 tỷ đồng đang từng bước hoàn thiện hạ tầng và chuẩn bị cho giai đoạn vận hành theo tiêu chuẩn quốc tế.

Thi công trong điều kiện khó khăn của nền đất yếu và bên cạnh đường cất hạ cánh 1 vẫn đang hoạt động, đường cất hạ cánh số 2 ghi nhận tiến độ bê tông xi măng đạt khoảng 58% đối với lớp nền, trong khi lớp bê tông chất lượng cao đã bắt đầu thi công chỉ sau 4 tháng đắp nền. Dự kiến đến 30/6/2026, đường băng dài 3.300m sẽ được hoàn thiện.

Để đạt chuẩn ICAO 4E, mỗi chi tiết trên đường băng đều phải được tính toán cho những dòng máy bay thân rộng như Boeing 787, Airbus A350-900,...: từ lớp bê tông xi măng dày 78cm chịu được áp suất bánh hơi lên đến 1,71 MPa, tải trọng tàu bay lên đến 400 tấn.

2-1774490898.jpg

Công trường Nhà ga hành khách T2 sân bay Phú Quốc.

Tại nhà ga hành khách T2, kết cấu phần thô đã đạt khoảng 85% và chính thức bước sang giai đoạn lắp dựng kết cấu thép mái từ đầu tháng 3/2026, dấu mốc quan trọng để định hình không gian kiến trúc của nhà ga trong tương lai. Nhà ga hành khách T2 của sân bay được thiết kế bởi thiết kế bởi CPG Consultants (Singapore) và Artelia Airport (Pháp), lấy cảm hứng từ hình tượng chim Phượng Hoàng lửa, biểu trưng cho sức mạnh và sự tái sinh, thể hiện khát vọng của Việt Nam trong kỷ nguyên mới.

Đáng chú ý, nhà ga VIP, công trình phục vụ các đoàn nguyên thủ và khách cấp cao đã hoàn thành 100% phần kết cấu thô, với kết cấu mái đạt khoảng 60%, cho thấy tiến độ thi công vượt kỳ vọng và đang tiến nhanh về giai đoạn hoàn thiện.

Các hạng mục sân đỗ máy bay cũng đang được triển khai với tốc độ cao, trong đó một số khu vực đã hoàn thành toàn bộ, tạo nền tảng cho việc nâng cao năng lực khai thác trong thời gian tới.

3-1774490898.jpg

Lắp đặt kết cấu thép mái nhà ga T2 sân bay Phú Quốc.

Từ hạ tầng đến chuẩn vận hành quốc tế

Không chỉ tập trung vào thi công, Sun Group ngay từ đầu đã hợp tác với các đơn vị thiết kế hàng đầu thế giới để định hình đẳng cấp cho sân bay Phú Quốc. Nhà ga hành khách T2 được thiết kế bởi CPG Consultants (Singapore) và Artelia Airport (Pháp), trong khi nhà ga VIP mang dấu ấn của kiến trúc sư lừng danh người Ý - Marco Casamonti. Phần nội thất của cả hai nhà ga được phát triển bởi Aedas và HOK, những đơn vị kiến trúc và quy hoạch hàng đầu thế giới, hướng tới tiêu chuẩn sang trọng và trải nghiệm cao cấp.

4-1774490898.jpg

Phối cảnh ga đến, nhà ga hành khách T2 sân bay Phú Quốc.

Sun Group đồng thời chuẩn bị cho giai đoạn vận hành với định hướng đưa sân bay Phú Quốc trở thành sân bay hiện đại hàng đầu thế giới. Theo đó, việc hợp tác với Changi Airports International, đơn vị đứng sau thành công của Changi Airport, sẽ giúp sân bay Phú Quốc từng bước hoàn thiện hệ thống vận hành, tối ưu trải nghiệm hành khách và phát triển các dịch vụ phi hàng không.

Đây là yếu tố then chốt để chuyển đổi vai trò của sân bay từ một điểm trung chuyển đơn thuần thành một “sân bay điểm đến”, nơi hành khách có thể trải nghiệm, mua sắm, giải trí ngay từ khi đặt chân tới.

5-1774490898.png

Phối cảnh phòng chờ dành cho lãnh đạo cấp cao tại nhà ga VIP.

Việc đồng thời tăng tốc thi công và chuẩn bị vận hành cho thấy cách tiếp cận bài bản và có tầm nhìn của Sun Group trong việc phát triển hạ tầng tại đảo Ngọc. Khi hoàn thành, sân bay Phú Quốc có thể nâng công suất lên tới 50 triệu hành khách/năm, gấp hơn 10 lần hiện nay, không chỉ đáp ứng nhu cầu phục vụ APEC 2027, mà còn đóng vai trò là cửa ngõ chiến lược, góp phần đưa đảo Ngọc trở thành trung tâm du lịch, sự kiện và giao thương tầm khu vực.

PV

Mọi chi tiết xin liên hệ số hotline (0915.999.467) hoặc gửi email về địa chỉ (toasoan@phaply.vn).

Cầu Hoàng Gia sau nửa năm thông xe và cuộc "đổi ngôi" của trung tâm Hải Phòng

Hơn nửa năm sau ngày Cầu Hoàng Gia thông xe, bản đồ trung tâm Hải Phòng đã có nhiều đổi...

GS Nguyễn Thục Quyên: Đầu tư hạ tầng nghiên cứu để thu hút nhân tài khoa học

Trong cuộc trao đổi với phóng viên Tinh Hoa Việt, Giáo sư (GS) Nguyễn Thục Quyên chia sẻ thẳng thắn...

Agribank đồng hành cùng Tập đoàn Amaccao triển khai dự án điện rác 3.000 tỷ đồng tại Đà Nẵng: Khẳng định vai trò tiên phong trong tín dụng xanh

Sáng ngày 19/3/2026, tại thành phố Đà Nẵng, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank)...

"The X of Living": Khi bản sắc đô thị được kể bằng ngôn ngữ của nghệ thuật và cảm xúc

Ngày 21/3 tới đây, tại Vinhomes Golden City (Dương Kinh, Hải Phòng), một không gian nghệ thuật giàu cảm xúc...

MIK Group khởi công dự án hơn 5ha tại Bắc Ninh

Ngày 14/3/2026, MIK Group tổ chức Lễ khởi công Dự án Khu dân cư kết hợp Thương mại Dịch vụ...

Khơi thông vướng mắc, thúc đẩy các dự án đầu tư lớn của T&T Group tại Quảng Trị

Ngày 12/3, đoàn công tác Tập đoàn T&T Group do doanh nhân Đỗ Quang Hiển, Nhà sáng lập, Chủ tịch...

Cầu Hoàng Gia sau nửa năm thông xe và cuộc “đổi ngôi” của trung tâm Hải Phòng

Hơn nửa năm sau ngày Cầu Hoàng Gia thông xe, bản đồ trung tâm Hải Phòng đã có nhiều đổi khác. Không chỉ rút ngắn khoảng cách địa lý, cây cầu còn kích hoạt làn sóng dịch chuyển và tăng trưởng giá trị về phía đảo Vũ Yên - nơi tọa lạc Vinhomes Royal Island.

Danh mục bí mật nhà nước thuộc lĩnh vực công nghiệp và thương mại

Danh mục bí mật nhà nước thuộc lĩnh vực công nghiệp và thương mại

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định số 476/QĐ-TTg ngày 25/3/2026 ban hành Danh mục bí mật nhà nước thuộc lĩnh vực công nghiệp và thương mại.

Bồi dưỡng, giới thiệu về Quốc hội cho người lần đầu trúng cử đại biểu Quốc hội

Bồi dưỡng, giới thiệu về Quốc hội cho người lần đầu trúng cử đại biểu Quốc hội

Hội nghị giúp các đại biểu Quốc hội mới trúng cử lần đầu được trang bị, cập nhật kiến thức về tổ chức và hoạt động của Quốc hội; nhiệm vụ, quyền hạn của người đại biểu; nâng cao năng lực cho đại biểu.

Tổng Bí thư Tô Lâm: Quán triệt sâu sắc "Bốn kiên định' về chính trị tư tưởng; "Bốn nguyên tắc" về tăng trưởng

Tổng Bí thư Tô Lâm: Quán triệt sâu sắc "Bốn kiên định' về chính trị tư tưởng; "Bốn nguyên tắc" về tăng trưởng

Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng tiếp tục quán triệt sâu sắc, thực hiện thật nghiêm túc, nhất quán "Bốn kiên định" về chính trị, tư tưởng. Các ban, bộ, ngành, địa phương, người dân, doanh nghiệp cần quán triệt sâu sắc "Bốn nguyên tắc" cốt lõi về tăng trưởng kinh tế.

Chính sách đổi mới sáng tạo, công nghệ: Kinh nghiệm của Mỹ, Thụy Sĩ, Hàn Quốc và đề xuất gợi mở cho Việt Nam

Chính sách đổi mới sáng tạo, công nghệ: Kinh nghiệm của Mỹ, Thụy Sĩ, Hàn Quốc và đề xuất gợi mở cho Việt Nam

Mỹ đã có những chính sách nổi trội giúp duy trì vị thế dẫn đầu trong nền kinh tế đổi mới sáng tạo toàn cầu. Trong khi đó Thụy Sĩ 13 năm liên tiếp được vinh danh là quốc gia sáng tạo nhất thế giới. Nhật Bản và Hàn Quốc cũng là những cường quốc về đổi mới sáng tạo (ĐMST) rất đáng để Việt Nam học hỏi.

Pháp luật kiểm soát xung đột lợi ích trong hoạch định chính sách kinh tế

Pháp luật kiểm soát xung đột lợi ích trong hoạch định chính sách kinh tế

(Pháp lý). Xung đột lợi ích (XĐLI) trong hoạch định chính sách kinh tế là một trong những thách thức lớn đối với nhà nước pháp quyền và quản trị công hiện đại. XĐLI nếu không được kiểm soát hiệu quả sẽ làm suy giảm tính liêm chính, công bằng và mục tiêu vì lợi ích chung của chính sách, gây mất niềm tin của nhân dân.

Thu hút và phát triển đội ngũ chuyên gia pháp luật tư vấn cho Chính phủ về thương mại và đầu tư quốc tế: Kinh nghiệm của một số nước và đề xuất đối với Việt Nam

Thu hút và phát triển đội ngũ chuyên gia pháp luật tư vấn cho Chính phủ về thương mại và đầu tư quốc tế: Kinh nghiệm của một số nước và đề xuất đối với Việt Nam

Bài viết tập trung phân tích làm rõ những biện pháp mà một số nước đã sử dụng để xây dựng và phát triển đội ngũ chuyên gia pháp luật về thương mại và đầu tư quốc tế, từ đó đưa ra một số đề xuất cho Việt Nam. Các quốc gia được lựa chọn để nghiên cứu là Singapore, Trung Quốc, Brazil và Chile. Đây là những quốc gia đã thực hiện nhiều chính sách để thu hút và phát triển đội ngũ chuyên gia pháp luật về thương mại và đầu tư quốc tế để tư vấn cho Chính phủ.

Techcombank và Ngân hàn Đầu tư châu Âu (EIB) công bố khoản vay trị giá 200 triệu Euro thúc đẩy tín dụng xanh tại Việt Nam

Techcombank và Ngân hàn Đầu tư châu Âu (EIB) công bố khoản vay trị giá 200 triệu Euro thúc đẩy tín dụng xanh tại Việt Nam

Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank) và EIB Global (nhánh đầu tư quốc tế của Ngân hàng Đầu tư Châu Âu - EIB) chính thức công bố thỏa thuận tài trợ trị giá 200 triệu Euro. Khoản tín dụng dài hạn nhằm khơi thông nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ các dự án ứng phó biến đổi khí hậu và phát triển môi trường bền vững trên quy mô toàn quốc.

Tăng cường trách nhiệm giải trình và đánh giá tác động chính sách trong hoạt động lập pháp ở Việt Nam

Tăng cường trách nhiệm giải trình và đánh giá tác động chính sách trong hoạt động lập pháp ở Việt Nam

(Pháp lý). Trong bối cảnh cải cách thể chế và nâng cao chất lượng hệ thống pháp luật ở Việt Nam, việc tăng cường trách nhiệm giải trình và đánh giá tác động chính sách trong quy trình lập pháp có ý nghĩa quan trọng nhằm bảo đảm tính minh bạch, hiệu quả và khả thi của các văn bản pháp luật.

4 yêu cầu của Tổng Bí thư với Hội nghị lần 2 Ban Chấp hành TW Đảng khóa XIV

4 yêu cầu của Tổng Bí thư với Hội nghị lần 2 Ban Chấp hành TW Đảng khóa XIV

Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV xem xét, thảo luận và quyết định nhiều nội dung đặc biệt quan trọng, có ý nghĩa nền tảng đối với nhiệm vụ triển khai thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

