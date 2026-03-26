Choáng ngợp tốc độ nâng cấp và mở rộng sân bay Phú Quốc do Sun Group đầu tư

Được khởi công từ tháng 7/2025, chỉ sau hơn nửa chặng đường, nhiều hạng mục trọng điểm của Cảng Hàng không Quốc tế Phú Quốc do Sun Group đầu tư và triển khai đã đạt các mốc quan trọng như: hoàn thiện bê tông xi măng đường băng số 2, nhà ga hành khách mới bước vào giai đoạn lắp dựng mái, cùng nhà ga VIP hoàn thành phần kết cấu thô, cho thấy nhịp độ thi công khẩn trương trên toàn công trường.

Với tổng thời gian triển khai được giao là 18 tháng, dự án mở rộng Cảng Hàng không Quốc tế Phú Quốc được ghi nhận là dự án triển khai với tốc độ chưa từng có trong tiền lệ hạ tầng hàng không.

Dự án mở rộng Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc được thi công song song vận hành.

Chỉ với 9 tháng thi công, dự án đầu tư mở rộng Cảng Hàng không Quốc tế Phú Quốc với tổng mức đầu tư 22.000 tỷ đồng đang từng bước hoàn thiện hạ tầng và chuẩn bị cho giai đoạn vận hành theo tiêu chuẩn quốc tế.

Thi công trong điều kiện khó khăn của nền đất yếu và bên cạnh đường cất hạ cánh 1 vẫn đang hoạt động, đường cất hạ cánh số 2 ghi nhận tiến độ bê tông xi măng đạt khoảng 58% đối với lớp nền, trong khi lớp bê tông chất lượng cao đã bắt đầu thi công chỉ sau 4 tháng đắp nền. Dự kiến đến 30/6/2026, đường băng dài 3.300m sẽ được hoàn thiện.

Để đạt chuẩn ICAO 4E, mỗi chi tiết trên đường băng đều phải được tính toán cho những dòng máy bay thân rộng như Boeing 787, Airbus A350-900,...: từ lớp bê tông xi măng dày 78cm chịu được áp suất bánh hơi lên đến 1,71 MPa, tải trọng tàu bay lên đến 400 tấn.

Công trường Nhà ga hành khách T2 sân bay Phú Quốc.

Tại nhà ga hành khách T2, kết cấu phần thô đã đạt khoảng 85% và chính thức bước sang giai đoạn lắp dựng kết cấu thép mái từ đầu tháng 3/2026, dấu mốc quan trọng để định hình không gian kiến trúc của nhà ga trong tương lai. Nhà ga hành khách T2 của sân bay được thiết kế bởi thiết kế bởi CPG Consultants (Singapore) và Artelia Airport (Pháp), lấy cảm hứng từ hình tượng chim Phượng Hoàng lửa, biểu trưng cho sức mạnh và sự tái sinh, thể hiện khát vọng của Việt Nam trong kỷ nguyên mới.

Đáng chú ý, nhà ga VIP, công trình phục vụ các đoàn nguyên thủ và khách cấp cao đã hoàn thành 100% phần kết cấu thô, với kết cấu mái đạt khoảng 60%, cho thấy tiến độ thi công vượt kỳ vọng và đang tiến nhanh về giai đoạn hoàn thiện.

Các hạng mục sân đỗ máy bay cũng đang được triển khai với tốc độ cao, trong đó một số khu vực đã hoàn thành toàn bộ, tạo nền tảng cho việc nâng cao năng lực khai thác trong thời gian tới.

Lắp đặt kết cấu thép mái nhà ga T2 sân bay Phú Quốc.

Từ hạ tầng đến chuẩn vận hành quốc tế

Không chỉ tập trung vào thi công, Sun Group ngay từ đầu đã hợp tác với các đơn vị thiết kế hàng đầu thế giới để định hình đẳng cấp cho sân bay Phú Quốc. Nhà ga hành khách T2 được thiết kế bởi CPG Consultants (Singapore) và Artelia Airport (Pháp), trong khi nhà ga VIP mang dấu ấn của kiến trúc sư lừng danh người Ý - Marco Casamonti. Phần nội thất của cả hai nhà ga được phát triển bởi Aedas và HOK, những đơn vị kiến trúc và quy hoạch hàng đầu thế giới, hướng tới tiêu chuẩn sang trọng và trải nghiệm cao cấp.

Phối cảnh ga đến, nhà ga hành khách T2 sân bay Phú Quốc.

Sun Group đồng thời chuẩn bị cho giai đoạn vận hành với định hướng đưa sân bay Phú Quốc trở thành sân bay hiện đại hàng đầu thế giới. Theo đó, việc hợp tác với Changi Airports International, đơn vị đứng sau thành công của Changi Airport, sẽ giúp sân bay Phú Quốc từng bước hoàn thiện hệ thống vận hành, tối ưu trải nghiệm hành khách và phát triển các dịch vụ phi hàng không.

Đây là yếu tố then chốt để chuyển đổi vai trò của sân bay từ một điểm trung chuyển đơn thuần thành một “sân bay điểm đến”, nơi hành khách có thể trải nghiệm, mua sắm, giải trí ngay từ khi đặt chân tới.

Phối cảnh phòng chờ dành cho lãnh đạo cấp cao tại nhà ga VIP.

Việc đồng thời tăng tốc thi công và chuẩn bị vận hành cho thấy cách tiếp cận bài bản và có tầm nhìn của Sun Group trong việc phát triển hạ tầng tại đảo Ngọc. Khi hoàn thành, sân bay Phú Quốc có thể nâng công suất lên tới 50 triệu hành khách/năm, gấp hơn 10 lần hiện nay, không chỉ đáp ứng nhu cầu phục vụ APEC 2027, mà còn đóng vai trò là cửa ngõ chiến lược, góp phần đưa đảo Ngọc trở thành trung tâm du lịch, sự kiện và giao thương tầm khu vực.