Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
Cầu Hoàng Gia sau nửa năm thông xe và cuộc “đổi ngôi” của trung tâm Hải Phòng

09:02 26/03/2026
Hơn nửa năm sau ngày Cầu Hoàng Gia thông xe, bản đồ trung tâm Hải Phòng đã có nhiều đổi khác. Không chỉ rút ngắn khoảng cách địa lý, cây cầu còn kích hoạt làn sóng dịch chuyển và tăng trưởng giá trị về phía đảo Vũ Yên - nơi tọa lạc Vinhomes Royal Island.

Cầu Hoàng Gia “vẽ lại” bản đồ trung tâm Hải Phòng

Ngày 15/7/2025, cầu Hoàng Gia chính thức thông xe, nối đảo Vũ Yên với trục Lê Thánh Tông - một trong những tuyến đường huyết mạch của quận Ngô Quyền cũ. Thời điểm đó, công trình được nhìn nhận như một bước tiến hạ tầng quan trọng khi rút ngắn thời gian di chuyển chỉ còn 5 phút. Nhưng chỉ sau hơn nửa năm vận hành, tác động của cây cầu đã vượt xa vai trò kết nối giao thông đơn thuần, trở thành nhân tố tái định hình cấu trúc không gian trung tâm thành phố cảng. 

Từ vị thế “bên kia sông” trước đây, Vũ Yên đã trở thành phần mở rộng liền mạch của lõi trung tâm đô thị lớn thứ 3 cả nước. Trong quy hoạch hiện đại, thời gian kết nối - thay vì khoảng cách địa lý - mới là yếu tố quyết định giá trị và sức hút của một khu vực.

Với cầu Hoàng Gia, Vũ Yên trở thành phần mở rộng tự nhiên của lõi trung tâm đô thị Hải Phòng

Sự thay đổi không chỉ thể hiện trên bản đồ, mà cả trong nhịp sống thường nhật. Cư dân khu vực Hồng Bàng, Lê Chân, Ngô Quyền… chọn sang đảo tập thể thao sáng sớm, vui chơi, mua sắm, gặp gỡ đối tác hay đơn giản là tận hưởng không gian thoáng đãng rồi quay lại nội đô cũ làm việc. Đảo Vũ Yên không còn là điểm đến cuối tuần, mà trở thành một phần của đời sống đô thị hằng ngày.

Quan trọng hơn, cầu Hoàng Gia đi vào vận hành đúng thời điểm Hải Phòng đẩy mạnh dịch chuyển trung tâm hành chính sang Thủy Nguyên. Trong cấu trúc đô thị mới, công trình này đóng vai trò như một trục xương sống, kết nối trung tâm hiện hữu với trung tâm hành chính mới. Nằm ngay trên đảo Vũ Yên, Vinhomes Royal Island vì thế trở thành tâm điểm của dòng chảy phát triển mới - nơi giao thoa giữa hai cực tăng trưởng chiến lược.

Ở góc độ quy hoạch, đây là mảnh ghép then chốt hoàn thiện mô hình Đô thị đảo nghỉ dưỡng đầu tiên tại Việt Nam. Khi kết nối đủ ngắn và đủ thuận tiện, một không gian đảo có thể đồng thời đáp ứng nhu cầu sống, làm việc, giải trí, nghỉ dưỡng và đầu tư.

Nếu trước đây “ở đảo” gắn với sự cô lập, thì hiện tại “phố đảo” đồng nghĩa với sống giữa trung tâm - nhưng vẫn riêng tư và thoáng đạt hơn. Chính sự hoàn thiện về kết nối này đã nâng vị thế Vinhomes Royal Island thành một động lực tăng trưởng mới của Hải Phòng.

Thành phố đảo Hoàng Gia trong quỹ đạo tăng trưởng mới

Thực tế, sức hút của Vinhomes Royal Island đã được định hình từ trước khi cầu Hoàng Gia thông xe. Đại đô thị này nhanh chóng hình thành cộng đồng cư dân, hệ tiện ích quy mô lớn cùng chuỗi lễ hội, sự kiện thu hút đông đảo du khách từ khắp Hải Phòng và các tỉnh miền Bắc. Nơi đây đã trở thành điểm đến quen thuộc cho các hoạt động vui chơi, trải nghiệm, giao thương và đầu tư.

Vinhomes Royal Island đã có nền tảng vận hành rõ ràng. Sau khi cầu Hoàng Gia thông xe, điều thay đổi là biên độ tiếp cận và tốc độ di chuyển. Khi việc sang đảo trở nên nhanh và thuận tiện hơn, tần suất quay lại của khách hàng tăng lên, và đó là yếu tố trực tiếp tác động đến giá trị khai thác”, ông Đinh Quang Khải, nhà đầu tư lâu năm tại thị trường Đông Bắc, nhận định.

Hạ tầng thông suốt mở ra cơ hội vàng cho nhà đầu tư tại Vinhomes Royal Island

Theo ông Khải, năm 2026 đánh dấu giai đoạn dòng tiền dịch chuyển mạnh mẽ hơn về phía đảo Vũ Yên. Lưu lượng khách không còn tập trung vào cuối tuần mà phân bổ đều trong tuần, tạo điều kiện để các hoạt động thương mại vận hành ổn định, hướng tới nguồn doanh thu bền vững thay vì phụ thuộc vào tính mùa vụ. 

Không chỉ hưởng lợi từ cầu Hoàng Gia, Vinhomes Royal Island còn sở hữu lợi thế kết nối đa chiều. Từ Hà Nội và các tỉnh phía Bắc, du khách và nhà đầu tư tiếp cận đảo thượng lưu thuận tiện qua cao tốc Hà Nội - Hải Phòng; từ Quảng Ninh thông qua hệ thống cầu liên tỉnh; và từ đường thủy qua bến du thuyền Royal Marina đã đi vào hoạt động. Trong tương lai, khi cầu Ngô Quyền quy mô 8 làn xe hoàn thành, khả năng kết nối sẽ tiếp tục được nâng cấp, củng cố vị thế của đảo Vũ Yên như một trung tâm mới của toàn vùng duyên hải Bắc Bộ.

Một trong những bảo chứng rõ nét nhất cho thấy tiềm năng tăng trưởng của Vinhomes Royal Island nằm ở mặt bằng giá. Hiện nay, giá bất động sản trên đảo dao động khoảng 78 - 125 triệu đồng/m2. Trong khi đó, chỉ cách một nhịp sông Cấm, trục Lê Thánh Tông đã thiết lập mức 180 - 200 triệu đồng/m2 với mặt đường và 110 - 130 triệu đồng/m2 trong ngõ. Theo bảng giá đất mới áp dụng từ đầu năm 2026, nhiều tuyến phố trung tâm Hải Phòng cũng tiệm cận ngưỡng 160 triệu đồng/m2.

So sánh tương quan cho thấy, Vinhomes Royal Island vẫn đang ở vùng giá thấp hơn đáng kể so với lõi trung tâm cũ, dù sở hữu lợi thế vượt trội về quy hoạch đồng bộ, quỹ đất lớn và hệ tiện ích hiện đại.

Đồng thời, khoảng chênh lệch này phản ánh một quy luật quen thuộc của thị trường bất động sản: hạ tầng, đi trước, giá trị theo sau. Khi các điều kiện về kết nối, cộng đồng cư dân và hoạt động thương mại đã được thiết lập, việc định giá lại theo mặt bằng trung tâm chỉ còn là vấn đề thời gian.

Đối với nhà đầu tư chuyên nghiệp, cơ hội lớn nhất thường xuất hiện trong giai đoạn một khu vực chuyển mình từ “tiềm năng” sang “trung tâm thực tế”. Vinhomes Royal Island hiện đang ở chính điểm giao chiến lược này.

Trong kỷ nguyên phát triển mới của Hải Phòng, cầu Hoàng Gia không đơn thuần là một công trình giao thông. Đó là đòn bẩy thúc đẩy sự dịch chuyển của trung tâm đô thị, mở ra quỹ đạo tăng trưởng mới cho đảo Vũ Yên. Và với những nền tảng đã được thiết lập, Vinhomes Royal Island đang từng bước khẳng định vị thế của một trung tâm mới - nơi hội tụ dòng cư dân, dòng khách và dòng vốn đầu tư trong dài hạn.

PV

Hải Phòng cầu Hoàng Gia Vinhomes Royal Island
Choáng ngợp tốc độ nâng cấp và mở rộng sân bay Phú Quốc do Sun Group đầu tư

Được khởi công từ tháng 7/2025, chỉ sau hơn nửa chặng đường, nhiều hạng mục trọng điểm của Cảng Hàng...

GS Nguyễn Thục Quyên: Đầu tư hạ tầng nghiên cứu để thu hút nhân tài khoa học

Trong cuộc trao đổi với phóng viên Tinh Hoa Việt, Giáo sư (GS) Nguyễn Thục Quyên chia sẻ thẳng thắn...

Agribank đồng hành cùng Tập đoàn Amaccao triển khai dự án điện rác 3.000 tỷ đồng tại Đà Nẵng: Khẳng định vai trò tiên phong trong tín dụng xanh

Sáng ngày 19/3/2026, tại thành phố Đà Nẵng, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank)...

“The X of Living”: Khi bản sắc đô thị được kể bằng ngôn ngữ của nghệ thuật và cảm xúc

Ngày 21/3 tới đây, tại Vinhomes Golden City (Dương Kinh, Hải Phòng), một không gian nghệ thuật giàu cảm xúc...

MIK Group khởi công dự án hơn 5ha tại Bắc Ninh

Ngày 14/3/2026, MIK Group tổ chức Lễ khởi công Dự án Khu dân cư kết hợp Thương mại Dịch vụ...

Khơi thông vướng mắc, thúc đẩy các dự án đầu tư lớn của T&T Group tại Quảng Trị

Ngày 12/3, đoàn công tác Tập đoàn T&T Group do doanh nhân Đỗ Quang Hiển, Nhà sáng lập, Chủ tịch...

Được khởi công từ tháng 7/2025, chỉ sau hơn nửa chặng đường, nhiều hạng mục trọng điểm của Cảng Hàng không Quốc tế Phú Quốc do Sun Group đầu tư và triển khai đã đạt các mốc quan trọng như: hoàn thiện bê tông xi măng đường băng số 2, nhà ga hành khách mới bước vào giai đoạn lắp dựng mái, cùng nhà ga VIP hoàn thành phần kết cấu thô, cho thấy nhịp độ thi công khẩn trương trên toàn công trường.

6 giờ trước Thông tin đầu tư

Danh mục bí mật nhà nước thuộc lĩnh vực công nghiệp và thương mại

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định số 476/QĐ-TTg ngày 25/3/2026 ban hành Danh mục bí mật nhà nước thuộc lĩnh vực công nghiệp và thương mại.

6 giờ trước Pháp lý và Kinh doanh

Bồi dưỡng, giới thiệu về Quốc hội cho người lần đầu trúng cử đại biểu Quốc hội

Hội nghị giúp các đại biểu Quốc hội mới trúng cử lần đầu được trang bị, cập nhật kiến thức về tổ chức và hoạt động của Quốc hội; nhiệm vụ, quyền hạn của người đại biểu; nâng cao năng lực cho đại biểu.

6 giờ trước Sự kiện - Chính sách

Tổng Bí thư Tô Lâm: Quán triệt sâu sắc "Bốn kiên định' về chính trị tư tưởng; "Bốn nguyên tắc" về tăng trưởng

Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng tiếp tục quán triệt sâu sắc, thực hiện thật nghiêm túc, nhất quán "Bốn kiên định" về chính trị, tư tưởng. Các ban, bộ, ngành, địa phương, người dân, doanh nghiệp cần quán triệt sâu sắc "Bốn nguyên tắc" cốt lõi về tăng trưởng kinh tế.

6 giờ trước Sự kiện - Chính sách

Chính sách đổi mới sáng tạo, công nghệ: Kinh nghiệm của Mỹ, Thụy Sĩ, Hàn Quốc và đề xuất gợi mở cho Việt Nam

Mỹ đã có những chính sách nổi trội giúp duy trì vị thế dẫn đầu trong nền kinh tế đổi mới sáng tạo toàn cầu. Trong khi đó Thụy Sĩ 13 năm liên tiếp được vinh danh là quốc gia sáng tạo nhất thế giới. Nhật Bản và Hàn Quốc cũng là những cường quốc về đổi mới sáng tạo (ĐMST) rất đáng để Việt Nam học hỏi.

19 giờ trước Kinh doanh - Quốc tế

Pháp luật kiểm soát xung đột lợi ích trong hoạch định chính sách kinh tế

(Pháp lý). Xung đột lợi ích (XĐLI) trong hoạch định chính sách kinh tế là một trong những thách thức lớn đối với nhà nước pháp quyền và quản trị công hiện đại. XĐLI nếu không được kiểm soát hiệu quả sẽ làm suy giảm tính liêm chính, công bằng và mục tiêu vì lợi ích chung của chính sách, gây mất niềm tin của nhân dân.

19 giờ trước Diễn đàn - Luật gia

Thu hút và phát triển đội ngũ chuyên gia pháp luật tư vấn cho Chính phủ về thương mại và đầu tư quốc tế: Kinh nghiệm của một số nước và đề xuất đối với Việt Nam

Bài viết tập trung phân tích làm rõ những biện pháp mà một số nước đã sử dụng để xây dựng và phát triển đội ngũ chuyên gia pháp luật về thương mại và đầu tư quốc tế, từ đó đưa ra một số đề xuất cho Việt Nam. Các quốc gia được lựa chọn để nghiên cứu là Singapore, Trung Quốc, Brazil và Chile. Đây là những quốc gia đã thực hiện nhiều chính sách để thu hút và phát triển đội ngũ chuyên gia pháp luật về thương mại và đầu tư quốc tế để tư vấn cho Chính phủ.

19 giờ trước Kinh doanh - Quốc tế

Techcombank và Ngân hàn Đầu tư châu Âu (EIB) công bố khoản vay trị giá 200 triệu Euro thúc đẩy tín dụng xanh tại Việt Nam

Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank) và EIB Global (nhánh đầu tư quốc tế của Ngân hàng Đầu tư Châu Âu - EIB) chính thức công bố thỏa thuận tài trợ trị giá 200 triệu Euro. Khoản tín dụng dài hạn nhằm khơi thông nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ các dự án ứng phó biến đổi khí hậu và phát triển môi trường bền vững trên quy mô toàn quốc.

1 ngày trước Thông tin kinh doanh

Tăng cường trách nhiệm giải trình và đánh giá tác động chính sách trong hoạt động lập pháp ở Việt Nam

(Pháp lý). Trong bối cảnh cải cách thể chế và nâng cao chất lượng hệ thống pháp luật ở Việt Nam, việc tăng cường trách nhiệm giải trình và đánh giá tác động chính sách trong quy trình lập pháp có ý nghĩa quan trọng nhằm bảo đảm tính minh bạch, hiệu quả và khả thi của các văn bản pháp luật.

1 ngày trước Diễn đàn - Luật gia

4 yêu cầu của Tổng Bí thư với Hội nghị lần 2 Ban Chấp hành TW Đảng khóa XIV

Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV xem xét, thảo luận và quyết định nhiều nội dung đặc biệt quan trọng, có ý nghĩa nền tảng đối với nhiệm vụ triển khai thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

1 ngày trước Sự kiện - Chính sách

