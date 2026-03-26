Cầu Hoàng Gia sau nửa năm thông xe và cuộc “đổi ngôi” của trung tâm Hải Phòng

Hơn nửa năm sau ngày Cầu Hoàng Gia thông xe, bản đồ trung tâm Hải Phòng đã có nhiều đổi khác. Không chỉ rút ngắn khoảng cách địa lý, cây cầu còn kích hoạt làn sóng dịch chuyển và tăng trưởng giá trị về phía đảo Vũ Yên - nơi tọa lạc Vinhomes Royal Island.

Ngày 15/7/2025, cầu Hoàng Gia chính thức thông xe, nối đảo Vũ Yên với trục Lê Thánh Tông - một trong những tuyến đường huyết mạch của quận Ngô Quyền cũ. Thời điểm đó, công trình được nhìn nhận như một bước tiến hạ tầng quan trọng khi rút ngắn thời gian di chuyển chỉ còn 5 phút. Nhưng chỉ sau hơn nửa năm vận hành, tác động của cây cầu đã vượt xa vai trò kết nối giao thông đơn thuần, trở thành nhân tố tái định hình cấu trúc không gian trung tâm thành phố cảng.

Từ vị thế “bên kia sông” trước đây, Vũ Yên đã trở thành phần mở rộng liền mạch của lõi trung tâm đô thị lớn thứ 3 cả nước. Trong quy hoạch hiện đại, thời gian kết nối - thay vì khoảng cách địa lý - mới là yếu tố quyết định giá trị và sức hút của một khu vực.

Với cầu Hoàng Gia, Vũ Yên trở thành phần mở rộng tự nhiên của lõi trung tâm đô thị Hải Phòng

Sự thay đổi không chỉ thể hiện trên bản đồ, mà cả trong nhịp sống thường nhật. Cư dân khu vực Hồng Bàng, Lê Chân, Ngô Quyền… chọn sang đảo tập thể thao sáng sớm, vui chơi, mua sắm, gặp gỡ đối tác hay đơn giản là tận hưởng không gian thoáng đãng rồi quay lại nội đô cũ làm việc. Đảo Vũ Yên không còn là điểm đến cuối tuần, mà trở thành một phần của đời sống đô thị hằng ngày.

Quan trọng hơn, cầu Hoàng Gia đi vào vận hành đúng thời điểm Hải Phòng đẩy mạnh dịch chuyển trung tâm hành chính sang Thủy Nguyên. Trong cấu trúc đô thị mới, công trình này đóng vai trò như một trục xương sống, kết nối trung tâm hiện hữu với trung tâm hành chính mới. Nằm ngay trên đảo Vũ Yên, Vinhomes Royal Island vì thế trở thành tâm điểm của dòng chảy phát triển mới - nơi giao thoa giữa hai cực tăng trưởng chiến lược.

Ở góc độ quy hoạch, đây là mảnh ghép then chốt hoàn thiện mô hình Đô thị đảo nghỉ dưỡng đầu tiên tại Việt Nam. Khi kết nối đủ ngắn và đủ thuận tiện, một không gian đảo có thể đồng thời đáp ứng nhu cầu sống, làm việc, giải trí, nghỉ dưỡng và đầu tư.

Nếu trước đây “ở đảo” gắn với sự cô lập, thì hiện tại “phố đảo” đồng nghĩa với sống giữa trung tâm - nhưng vẫn riêng tư và thoáng đạt hơn. Chính sự hoàn thiện về kết nối này đã nâng vị thế Vinhomes Royal Island thành một động lực tăng trưởng mới của Hải Phòng.

Thành phố đảo Hoàng Gia trong quỹ đạo tăng trưởng mới

Thực tế, sức hút của Vinhomes Royal Island đã được định hình từ trước khi cầu Hoàng Gia thông xe. Đại đô thị này nhanh chóng hình thành cộng đồng cư dân, hệ tiện ích quy mô lớn cùng chuỗi lễ hội, sự kiện thu hút đông đảo du khách từ khắp Hải Phòng và các tỉnh miền Bắc. Nơi đây đã trở thành điểm đến quen thuộc cho các hoạt động vui chơi, trải nghiệm, giao thương và đầu tư.

“Vinhomes Royal Island đã có nền tảng vận hành rõ ràng. Sau khi cầu Hoàng Gia thông xe, điều thay đổi là biên độ tiếp cận và tốc độ di chuyển. Khi việc sang đảo trở nên nhanh và thuận tiện hơn, tần suất quay lại của khách hàng tăng lên, và đó là yếu tố trực tiếp tác động đến giá trị khai thác”, ông Đinh Quang Khải, nhà đầu tư lâu năm tại thị trường Đông Bắc, nhận định.

Hạ tầng thông suốt mở ra cơ hội vàng cho nhà đầu tư tại Vinhomes Royal Island

Theo ông Khải, năm 2026 đánh dấu giai đoạn dòng tiền dịch chuyển mạnh mẽ hơn về phía đảo Vũ Yên. Lưu lượng khách không còn tập trung vào cuối tuần mà phân bổ đều trong tuần, tạo điều kiện để các hoạt động thương mại vận hành ổn định, hướng tới nguồn doanh thu bền vững thay vì phụ thuộc vào tính mùa vụ.

Không chỉ hưởng lợi từ cầu Hoàng Gia, Vinhomes Royal Island còn sở hữu lợi thế kết nối đa chiều. Từ Hà Nội và các tỉnh phía Bắc, du khách và nhà đầu tư tiếp cận đảo thượng lưu thuận tiện qua cao tốc Hà Nội - Hải Phòng; từ Quảng Ninh thông qua hệ thống cầu liên tỉnh; và từ đường thủy qua bến du thuyền Royal Marina đã đi vào hoạt động. Trong tương lai, khi cầu Ngô Quyền quy mô 8 làn xe hoàn thành, khả năng kết nối sẽ tiếp tục được nâng cấp, củng cố vị thế của đảo Vũ Yên như một trung tâm mới của toàn vùng duyên hải Bắc Bộ.

Một trong những bảo chứng rõ nét nhất cho thấy tiềm năng tăng trưởng của Vinhomes Royal Island nằm ở mặt bằng giá. Hiện nay, giá bất động sản trên đảo dao động khoảng 78 - 125 triệu đồng/m2. Trong khi đó, chỉ cách một nhịp sông Cấm, trục Lê Thánh Tông đã thiết lập mức 180 - 200 triệu đồng/m2 với mặt đường và 110 - 130 triệu đồng/m2 trong ngõ. Theo bảng giá đất mới áp dụng từ đầu năm 2026, nhiều tuyến phố trung tâm Hải Phòng cũng tiệm cận ngưỡng 160 triệu đồng/m2.

So sánh tương quan cho thấy, Vinhomes Royal Island vẫn đang ở vùng giá thấp hơn đáng kể so với lõi trung tâm cũ, dù sở hữu lợi thế vượt trội về quy hoạch đồng bộ, quỹ đất lớn và hệ tiện ích hiện đại.

Đồng thời, khoảng chênh lệch này phản ánh một quy luật quen thuộc của thị trường bất động sản: hạ tầng, đi trước, giá trị theo sau. Khi các điều kiện về kết nối, cộng đồng cư dân và hoạt động thương mại đã được thiết lập, việc định giá lại theo mặt bằng trung tâm chỉ còn là vấn đề thời gian.

Đối với nhà đầu tư chuyên nghiệp, cơ hội lớn nhất thường xuất hiện trong giai đoạn một khu vực chuyển mình từ “tiềm năng” sang “trung tâm thực tế”. Vinhomes Royal Island hiện đang ở chính điểm giao chiến lược này.

Trong kỷ nguyên phát triển mới của Hải Phòng, cầu Hoàng Gia không đơn thuần là một công trình giao thông. Đó là đòn bẩy thúc đẩy sự dịch chuyển của trung tâm đô thị, mở ra quỹ đạo tăng trưởng mới cho đảo Vũ Yên. Và với những nền tảng đã được thiết lập, Vinhomes Royal Island đang từng bước khẳng định vị thế của một trung tâm mới - nơi hội tụ dòng cư dân, dòng khách và dòng vốn đầu tư trong dài hạn.