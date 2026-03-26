Quảng cáo #101 Quảng cáo #109
Bồi dưỡng, giới thiệu về Quốc hội cho người lần đầu trúng cử đại biểu Quốc hội

08:57 26/03/2026
Hội nghị giúp các đại biểu Quốc hội mới trúng cử lần đầu được trang bị, cập nhật kiến thức về tổ chức và hoạt động của Quốc hội; nhiệm vụ, quyền hạn của người đại biểu; nâng cao năng lực cho đại biểu.
Quang cảnh hội nghị bồi dưỡng, giới thiệu về Quốc hội cho người lần đầu trúng cử đại biểu Quốc hội. (Ảnh: Ngọc Thiện/TTXVN)

Ngày 25/3, tại thành phố Cần Thơ, Ủy ban Công tác đại biểu của Quốc hội khóa XV tổ chức hội nghị bồi dưỡng, giới thiệu về Quốc hội cho người lần đầu trúng cử đại biểu Quốc hội đối với 91 đại biểu và 50 cán bộ Đoàn đại biểu Quốc hội của 15 tỉnh, thành khu vực miền Trung và Nam Bộ.

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương cho biết cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI đã thành công rực rỡ, thực sự là một mốc son trong tiến trình xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa của nước nhà.

Với tỷ lệ cử tri đi bầu cao nhất từ trước đến nay (đạt 99,7%), cuộc bầu cử đã bầu đủ 500 đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Thành công của cuộc bầu cử không chỉ nằm ở những con số, mà ở sự kỳ vọng lớn của cử tri gửi vào mỗi người đại diện được bầu ra.

Theo Phó Chủ tịch Quốc hội, điểm khác biệt lớn nhất là Kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XVI sẽ diễn ra sớm hơn so với các khóa trước. Tại Kỳ họp đầu tiên, Quốc hội không chỉ kiện toàn bộ máy nhân sự cao cấp của Nhà nước, mà còn phải bắt tay ngay vào việc xem xét, quyết định chương trình lập pháp và các chính sách kinh tế-xã hội.

Các đại biểu không có thời gian để "tập sự" mà sẽ bước vào hoạt động nghị trường với tâm thế của một người đại diện thực thụ ngay từ những ngày, giờ đầu tiên. Chính vì vậy, hội nghị lần này nhằm giúp đại biểu nắm bắt những kiến thức cơ bản và vận dụng tốt các kỹ năng ngay tại kỳ họp thứ nhất.

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. (Ảnh: Ngọc Thiện/TTXVN)

Phó Chủ tịch Quốc hội cũng yêu cầu các đại biểu trúng cử quốc hội lần đầu nghiêm túc học tập với tinh thần "trách nhiệm đến cùng" để xứng đáng với niềm tin của hàng triệu cử tri đã bỏ phiếu cho mình; gạt bỏ tâm lý "người mới"; coi đây là một phiên họp thu nhỏ để rèn luyện các kỹ năng nghị trường và mạnh dạn đặt câu hỏi, đưa ra những tranh luận.

Đối với các báo cáo viên, Phó Chủ tịch Quốc hội yêu cầu cần tiếp tục phát huy thế mạnh của hoạt động bồi dưỡng đại biểu Quốc hội đã triển khai trong các nhiệm kỳ qua; Tiếp tục đổi mới phương pháp truyền tải và vận dụng tối đa công nghệ số trong công tác bồi dưỡng cho đại biểu khóa XVI.

Phó Chủ tịch Quốc hội cũng yêu cầu luôn lấy đại biểu làm trung tâm, lấy thảo luận và thực hành tình huống làm điểm quan trọng nhất để góp phần nâng cao năng lực người đại biểu có bản lĩnh, trí tuệ và kỹ năng chuyên nghiệp.

Các báo cáo viên cần truyền được "lửa" nghị trường cho các đại biểu mới, giúp các đại biểu hình dung rõ nét nhất những gì sẽ diễn ra tại Hội trường Diên Hồng cũng như phát huy trí tuệ, sức mạnh tập thể của Quốc hội.

Theo ông Nguyễn Tuấn Anh, Phó Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị thành phố Cần Thơ, hội nghị không những giúp các đại biểu Quốc hội mới trúng cử lần đầu được trang bị, cập nhật kiến thức về tổ chức và hoạt động của Quốc hội; nhiệm vụ, quyền hạn của người đại biểu mà còn là dịp để các đại biểu Quốc hội giao lưu, trao đổi kiến thức, kỹ năng và chuẩn bị thật kỹ cho hành trình 5 năm tới.

Theo Chương trình, hội nghị diễn ra trong 2 ngày 25 và 26/3, với các nội dung quan trọng như: Giới thiệu tổng quan về Quốc hội; công tác Chuyển đổi số và các phần mềm phục vụ hoạt động của Quốc hội, hướng dẫn sử dụng App Quốc hội 2.0; Kỹ năng xem xét, góp ý trong xây dựng pháp luật của đại biểu Quốc hội; Thực hành kỹ năng xem xét, góp ý trong xây dựng pháp luật của đại biểu Quốc hội; Kỹ năng tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội; Kỹ năng tiếp xúc với truyền thông, báo chí./.

Theo vietnamplus.vn
Được khởi công từ tháng 7/2025, chỉ sau hơn nửa chặng đường, nhiều hạng mục trọng điểm của Cảng Hàng không Quốc tế Phú Quốc do Sun Group đầu tư và triển khai đã đạt các mốc quan trọng như: hoàn thiện bê tông xi măng đường băng số 2, nhà ga hành khách mới bước vào giai đoạn lắp dựng mái, cùng nhà ga VIP hoàn thành phần kết cấu thô, cho thấy nhịp độ thi công khẩn trương trên toàn công trường.

Hơn nửa năm sau ngày Cầu Hoàng Gia thông xe, bản đồ trung tâm Hải Phòng đã có nhiều đổi khác. Không chỉ rút ngắn khoảng cách địa lý, cây cầu còn kích hoạt làn sóng dịch chuyển và tăng trưởng giá trị về phía đảo Vũ Yên - nơi tọa lạc Vinhomes Royal Island.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định số 476/QĐ-TTg ngày 25/3/2026 ban hành Danh mục bí mật nhà nước thuộc lĩnh vực công nghiệp và thương mại.

Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng tiếp tục quán triệt sâu sắc, thực hiện thật nghiêm túc, nhất quán "Bốn kiên định" về chính trị, tư tưởng. Các ban, bộ, ngành, địa phương, người dân, doanh nghiệp cần quán triệt sâu sắc "Bốn nguyên tắc" cốt lõi về tăng trưởng kinh tế.

Mỹ đã có những chính sách nổi trội giúp duy trì vị thế dẫn đầu trong nền kinh tế đổi mới sáng tạo toàn cầu. Trong khi đó Thụy Sĩ 13 năm liên tiếp được vinh danh là quốc gia sáng tạo nhất thế giới. Nhật Bản và Hàn Quốc cũng là những cường quốc về đổi mới sáng tạo (ĐMST) rất đáng để Việt Nam học hỏi.

(Pháp lý). Xung đột lợi ích (XĐLI) trong hoạch định chính sách kinh tế là một trong những thách thức lớn đối với nhà nước pháp quyền và quản trị công hiện đại. XĐLI nếu không được kiểm soát hiệu quả sẽ làm suy giảm tính liêm chính, công bằng và mục tiêu vì lợi ích chung của chính sách, gây mất niềm tin của nhân dân.

Bài viết tập trung phân tích làm rõ những biện pháp mà một số nước đã sử dụng để xây dựng và phát triển đội ngũ chuyên gia pháp luật về thương mại và đầu tư quốc tế, từ đó đưa ra một số đề xuất cho Việt Nam. Các quốc gia được lựa chọn để nghiên cứu là Singapore, Trung Quốc, Brazil và Chile. Đây là những quốc gia đã thực hiện nhiều chính sách để thu hút và phát triển đội ngũ chuyên gia pháp luật về thương mại và đầu tư quốc tế để tư vấn cho Chính phủ.

Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank) và EIB Global (nhánh đầu tư quốc tế của Ngân hàng Đầu tư Châu Âu - EIB) chính thức công bố thỏa thuận tài trợ trị giá 200 triệu Euro. Khoản tín dụng dài hạn nhằm khơi thông nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ các dự án ứng phó biến đổi khí hậu và phát triển môi trường bền vững trên quy mô toàn quốc.

(Pháp lý). Trong bối cảnh cải cách thể chế và nâng cao chất lượng hệ thống pháp luật ở Việt Nam, việc tăng cường trách nhiệm giải trình và đánh giá tác động chính sách trong quy trình lập pháp có ý nghĩa quan trọng nhằm bảo đảm tính minh bạch, hiệu quả và khả thi của các văn bản pháp luật.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV xem xét, thảo luận và quyết định nhiều nội dung đặc biệt quan trọng, có ý nghĩa nền tảng đối với nhiệm vụ triển khai thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

