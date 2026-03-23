Những doanh nhân trúng cử đại biểu Quốc hội khóa mới

17:17 23/03/2026
Trong danh sách 500 đại biểu trúng cử đại biểu Quốc hội khóa 16 có nhiều doanh nhân đang là lãnh đạo các ngân hàng, tập đoàn, doanh nghiệp nhà nước.

Trong lĩnh vực ngân hàng có 3 ứng cử viên là chủ tịch, giám đốc trúng cử đại biểu Quốc hội khóa 16. Trong đó, ông Nguyễn Thanh Tùng, Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - ứng cử và trúng cử tại TPHCM khi nhận được 490.764 phiếu, đạt tỷ lệ 67,77% số phiếu hợp lệ.

Ông Tô Huy Vũ lần đầu ứng cử và trúng cử đại biểu Quốc hội

Ông Tô Huy Vũ, Chủ tịch Hội đồng thành viên Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam. Ứng cử tại Hà Nội, ông Tô Huy Vũ trúng cử khi được 395.766 phiếu, đạt tỷ lệ 78,84% số phiếu hợp lệ.

Bà Nguyễn Việt Hà, Giám đốc Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Tuyên Quang tiếp tục tái cử đại biểu Quốc hội. Bà Hà trúng cử với 217.549 phiếu, đạt tỷ lệ 80,49% số phiếu hợp lệ. Bà Nguyễn Việt Hà là đại biểu Quốc hội khóa 15.

Ông Lê Hồng Hà, Tổng Giám đốc Tổng công ty Hàng không Việt Nam trúng cử đại biểu Quốc hội khi ứng cử tại Hà Nội. Ông Hà đạt số phiếu cao nhất tại đơn vị bầu cử số 5 với 401.716 phiếu, đạt tỷ lệ 77,98% số phiếu hợp lệ.

Trung tướng Tào Đức Thắng - Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội

Tại TPHCM: Trung tướng Tào Đức Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội, trúng cử khi nhận được 475.474 phiếu, đạt tỷ lệ 78,14% số phiếu hợp lệ.

Ông Lê Ngọc Sơn, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam. Ông Sơn trúng cử khi ứng cử tại TPHCM khi được 358.203 phiếu, đạt tỷ lệ 72,70% số phiếu hợp lệ.

Cùng lĩnh vực này còn có ông Phạm Văn Thanh, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam. Ông Thanh cùng trúng cử tại TPHCM với 474.433 phiếu, đạt tỷ lệ 59,92% số phiếu hợp lệ.

Cũng tại TPHCM, ông Nguyễn Thế Duy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH MTV WTC Becamex trúng cử với 478.477 phiếu, đạt tỷ lệ 71,38% số phiếu hợp lệ.

Ông Trần Anh Tuấn, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH MTV Phát triển Công nghiệp Tân Thuận. Ông Tuấn trúng cử sau khi ứng cử tại TPHCM, với tỷ lệ phiếu bầu đạt 73,87%.

Bà Nguyễn Việt Hà tiếp tục tái cử đại biểu Quốc hội khóa 16

Nhiều doanh nhân tái cử

Ông Nguyễn Văn Thân, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam tiếp tục tái cử khóa Quốc hội này. Trước khi trở thành đại biểu Quốc hội khóa XVI thuộc đoàn TPHCM, ông Thân là đại biểu Quốc hội khóa XIV, XV.

Tại Hải Phòng, ông Tô Đình Sơn, Chủ tịch Công đoàn Công ty Cổ phần Cảng Hải Phòng, trúng cử với số phiếu bầu 91,1%.

Cũng tại Hải Phòng, bà Phạm Thu Xanh, Giám đốc Bệnh viện Quốc tế Sản Nhi Hải Phòng, trúng cử với tỷ lệ đạt 93,74%.

Ông Cao Tuấn Sĩ, Giám đốc Nhà máy Lọc hóa dầu Dung Quất, tỉnh Quảng Ngãi, trúng cử sau khi ứng cử tại Quảng Ngãi, với số phiếu đạt 80,67%.

Ông Nguyễn Như So tiếp tục tái cử

Ông Nguyễn Như So, Chủ tịch Hiệp hội Thức ăn chăn nuôi Việt Nam; Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn DABACO Việt Nam. Ông So trúng cử sau khi tiếp tục ứng cử đại biểu Quốc hội tại Bắc Ninh.

Ông Trần Mạnh Huy, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần HTV Giải pháp Blockchain, trúng cử khi ứng cử tại Đà Nẵng, với tổng số phiếu 72,56%.

Ông Nguyễn Duy Thanh, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Xây dựng và Trang trí nội thất Thanh Phương, trúng cử khi ứng cử tại Cà Mau với tổng số phiếu 72,13%. Ông Thanh cũng đang là đại biểu Quốc hội khóa XV.

Bà Lê Nữ Thùy Dương, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Golf Long Thành, ứng cử tại Đồng Nai với tổng số phiếu đạt được 78,85%.

Ông Vũ Hồng Quân, Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng An Viên An Lộc Phát, trúng cử tại Gia Lai với số phiếu 73,56%.

Ông Nguyễn Văn Cảnh tiếp tục tái cử đại biểu Quốc hội

Ông Nguyễn Văn Cảnh, Giám đốc Khu du lịch Cửa Biển trúng cử khi ứng cử tại Gia Lai, với số phiếu đạt 78,95%. Ông Cảnh cũng là đại biểu tái cử, hiện đang là Ủy viên Ủy ban Văn hóa - Xã hội của Quốc hội.

Bà Trần Thị Hiền, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty Cổ phần Xây dựng và Phát triển hạ tầng kỹ thuật Hà Nam, trúng cử tại Ninh Bình, với tỷ lệ phiếu 94,08%.

Ông Nguyễn Cao Sơn, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Công ty Cổ phần Xây dựng Hoàng Sơn, Chủ tịch Hội Doanh nhân tỉnh Phú Thọ, trúng cử với tỷ lệ phiếu 80,26%

Ông Ngô Sỹ Cường, Chủ tịch Công ty TNHH một thành viên Tài nguyên và Môi trường Việt Nam, Bộ Nông nghiệp và Môi trường trúng cử khi ứng cử tại Vĩnh Long, với tỷ lệ phiếu 61,25%.

Đại biểu Quốc hội khóa XVI
