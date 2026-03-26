Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định số 476/QĐ-TTg ngày 25/3/2026 ban hành Danh mục bí mật nhà nước thuộc lĩnh vực công nghiệp và thương mại.

Theo đó, bí mật nhà nước độ Tối mật gồm:

1- Kế hoạch, chương trình hành động thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về phát triển công nghiệp, thương mại và năng lượng trực tiếp phục vụ nhiệm vụ quốc phòng, an ninh.

2- Văn bản, báo cáo, kế hoạch, giải pháp thực hiện của ngành cơ khí, luyện kim, hóa chất, vật liệu nổ công nghiệp, năng lượng điện, dầu khí, thương mại liên quan trực tiếp đến nhiệm vụ quốc phòng, an ninh.

3- Hồ sơ, tài liệu Dự án DA-16/08 (trừ các đối tượng sau không thuộc Danh mục bí mật nhà nước: Hồ sơ, tài liệu, tổ chức, quản lý triển khai các nội dung, công việc chuyên môn của Dự án dưới hình thức nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo tính từ giai đoạn ký hợp đồng giao nhiệm vụ đến khi hoàn thành việc triển khai, thanh lý hợp đồng theo quy định hiện hành; hồ sơ, tài liệu tổ chức, quản lý triển khai các nội dung, công việc chuyên môn của Dự án thông qua việc thuê chuyên gia tư vấn tính từ giai đoạn ký hợp đồng thuê chuyên gia tư vấn tới khi thanh lý hợp đồng; tài liệu, dây chuyền, máy móc, thiết bị, phần mềm, công nghệ tiếp nhận nhằm mục đích phục vụ công tác quản lý nhà nước hoặc sử dụng trong hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân có liên quan).

Bí mật nhà nước độ Mật gồm:

1- Phương án, báo cáo kết quả tham dự các Hội nghị trong khuôn khổ hợp tác ASEAN (bao gồm cả hợp tác ASEAN và đối tác), APEC, ASEM, WTO, các hiệp định thương mại tự do, hiệp định tương mại ưu đãi (FTA, PTA, song phương), cơ chế hợp tác kinh tế, thương mại và các khuôn khổ kinh tế - thương mại khác với đối tác nước ngoài có nội dung tương đương đang trình các cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt.

2- Văn bản báo cáo lãnh đạo Đảng, Nhà nước để xin ý kiến chỉ đạo về công tác hội nhập khu vực và tiểu vùng quốc tế, chính sách thương mại có ảnh hưởng, tác động đến kinh tế - xã hội của đất nước.

3- Phương án, tài liệu tham vấn với các bộ, ngành liên quan đến thẩm định hồ sơ, các kết luận áp dụng biện pháp phòng vệ thương mại.

4- Tờ trình, báo cáo trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về chọn đối tác, nội dung, phương án, văn bản ký kết các dự án nhà máy điện thuộc công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia.

5- Bản thiết kế, sơ đồ cung cấp điện nội bộ của các công trình an ninh, quốc phòng.

6- Sơ đồ lưới điện cao áp nội bộ của các công trình, mục tiêu quan trọng do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quyết định.

7- Báo cáo phương thức vận hành của hệ thống điện quốc gia, hệ thống điện miền, hệ thống điện các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương phục vụ các sự kiện chính trị, kinh tế - xã hội quan trọng khi chưa thực hiện.

8- Chiến lược, quy hoạch có nội dung liên quan đến tài nguyên, trữ lượng dầu khí của địa điểm, khu vực nước sâu, xa bờ biển liên quan đến quốc phòng, an ninh; văn bản, báo cáo về địa điểm, tài nguyên, trữ lượng các phát hiện dầu khí tại khu vực nước sâu, xa bờ liên quan đến quốc phòng, an ninh.

9- Báo cáo tổng thể hoạt động tìm kiếm thăm dò dầu khí của các bể dầu khí thềm lục địa Việt Nam.

10- Chiến lược, quy hoạch quặng phóng xạ Uran, Thori, khoáng sản đất hiếm.

11- Thông số kỹ thuật của thiết bị chính, sơ đồ chính bố trí lắp đặt trang thiết bị, dây truyền vận hành của các công trình điện lực, hóa chất, hóa dược, lọc, hóa dầu phục vụ nhiệm vụ quốc phòng, an ninh.

12- Báo cáo phương án chỉ đạo, điều chỉnh giá mặt hàng xăng dầu đang trong quá trình xin ý kiến của các bộ, ngành liên quan, lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Chính phủ; phương án chỉ đạo, phương án điều chỉnh giá điện đang trong quá trình xin ý kiến của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Chính phủ.

Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 25/3/2026 và thay thế Quyết định số 1369/QĐ-TTg ngày 3/9/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục bí mật nhà nước thuộc lĩnh vực Công nghiệp và Thương mại.