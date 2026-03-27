Đề xuất sửa Luật Kinh doanh bất động sản

08:44 27/03/2026
Bộ Xây dựng đang lấy ý kiến góp ý dự thảo Hồ sơ chính sách Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi).
1-1774576020.jpg

Bộ Xây dựng cho biết, Luật Kinh doanh bất động sản năm 2023 được Quốc hội thông qua ngày 28/11/2023, có hiệu lực kể từ ngày 01/8/2024 (được sửa đổi theo Luật số 43/2024/QH15 về hiệu lực thi hành). Luật Kinh doanh bất động sản năm 2023 đã góp phần thúc đẩy phát triển thị trường bất động sản, bảo đảm công khai, minh bạch, đồng bộ thống nhất với các pháp luật liên quan như đầu tư, đất đai, quy hoạch…

Đến nay, Luật Kinh doanh bất động sản năm 2023 đã được thực hiện hơn 01 năm. Tuy nhiên, cùng với sự phát triển kinh tế xã hội, đã xuất hiện những yêu cầu mới, đặc biệt là việc sắp xếp, điều chỉnh lại địa giới hành chính, tổ chức lại bộ máy hành chính nhà nước và thực hiện mô hình chính quyền địa phương 02 cấp, do đó cần nghiên cứu sửa đổi, bổ sung các quy định tại Luật này.

Bộ Xây dựng đề xuất 8 chính sách bao gồm: Chính sách 1: Điều chỉnh, bổ sung quy định chung; Chính sách 2: Sửa đổi, bổ sung quy định về: Kinh doanh nhà ở, công trình xây dựng có sẵn; Chính sách 3: Sửa đổi, bổ sung quy định về kinh doanh nhà ở, công trình xây dựng hình thành trong tương lai; Chính sách 4: Sửa đổi, bổ sung quy định về kinh doanh quyền sử dụng đất đã có hạ tầng kỹ thuật trong dự án bất động sản; Chính sách 5: Sửa đổi, bổ sung quy định về chuyển nhượng dự án bất động sản; Chính sách 6: Sửa đổi, bổ sung về hợp đồng kinh doanh bất động sản; Chính sách 7. Sửa đổi, bổ sung về kinh doanh dịch vụ bất động sản và đào tạo, bồi dưỡng, cấp chứng chỉ hành nghề trong kinh doanh dịch vụ bất động sản; Chính sách 8: Sửa đổi, bổ sung về xây dựng và quản lý hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản.

Sửa đổi, bổ sung quy định về: Kinh doanh nhà ở, công trình xây dựng có sẵn

Bộ Xây dựng cho biết, mục tiêu của chính sách là sửa đổi, hoàn thiện các quy định của pháp luật về kinh doanh nhà ở, công trình xây dựng có sẵn còn tồn tại, vướng mắc, chưa phù hợp với thực tiễn để thúc đẩy phát triển thị trường đồng thời nhằm góp phần ổn định chính trị - xã hội, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh, quốc phòng bảo đảm an sinh xã hội.

Nội dung của chính sách bao gồm:

Sửa đổi, bổ sung quy định về nguyên tắc kinh doanh nhà ở, công trình xây dựng có sẵn nhằm quy định rõ hơn về việc mua bán nhà ở, công trình xây dựng, phần diện tích sàn xây dựng trong công trình xây dựng phải gắn với quyền sử dụng đất.

Sửa đổi, bổ sung quy định nhằm làm rõ hơn về điều kiện của nhà ở, công trình xây dựng có sẵn đưa vào kinh doanh.

Sửa đổi, bổ sung quy định về đối tượng được mua, thuê, thuê mua nhà ở, công trình xây dựng có sẵn của doanh nghiệp kinh doanh bất động sản nhằm quy định về bình đẳng hơn giữa tổ chức, cá nhân nước ngoài và tổ chức, cá nhân trong nước.

Các giải pháp thực hiện chính sách:

Giải pháp 1: Giữ nguyên quy định hiện hành.

Giải pháp 2: Bổ sung sửa đổi các quy định tại Chương Kinh doanh nhà ở, công trình xây dựng có sẵn của Luật Kinh doanh bất động sản.

Theo Bộ Xây dựng, giải pháp tối ưu được lựa chọn là giải pháp 2, với lý do: để sửa đổi, bổ sung chính sách hiện tại về kinh doanh nhà ở, công trình xây dựng có sẵn trong Luật Kinh doanh bất động sản.

Sửa đổi, bổ sung quy định về kinh doanh nhà ở, công trình xây dựng hình thành trong tương lai

Mục tiêu của chính sách là sửa đổi quy định về về kinh doanh nhà ở, công trình xây dựng hình thành trong tương lai để bảo đảm phù hợp thực tế, bao quát rộng lớn được hầu hết các nội dung liên quan đến kinh doanh bất động sản hình thành trong tương lai, dự liệu các quan hệ xã hội sẽ phát sinh để sẵn sàng có các quy định pháp luật điều chỉnh cần thiết.

Nội dung của chính sách: Sửa đổi, bổ sung quy định nhằm làm rõ hơn về điều kiện của nhà ở, công trình xây dựng hình thành trong tương lai được đưa vào kinh doanh, cụ thể như sau:

Bổ sung làm rõ việc hoàn thành cơ sở hạ tầng kỹ thuật theo tiến độ dự án, phù hợp với quy hoạch chi tiết được phê duyệt.

Bổ sung quy định về việc công trình xây dựng cũng phải xong móng.

Các giải pháp thực hiện chính sách:

Giải pháp 1: Giữ nguyên quy định hiện hành.

Giải pháp 2: Bổ sung sửa đổi các quy định tại Chương Kinh doanh nhà ở, công trình xây dựng hình thành trong tương lai của Luật Kinh doanh bất động sản.

Giải pháp tối ưu được lựa chọn là giải pháp 2, với lý do: làm rõ hơn về điều kiện của nhà ở, công trình xây dựng hình thành trong tương lai được đưa vào kinh doanh.

Dự thảo đang được lấy ý kiến góp ý trên Cổng Thông tin điện tử Bộ Xây dựng./.

Từ cuối năm 2025 đến nay, các nhà đầu tư cho thuê căn hộ tại Thị trấn Hoàng Hôn, Nam đảo Phú Quốc "ăn nên làm ra" khi quỹ căn luôn được lấp đầy dù giá thuê neo cao. Đây là "trái ngọt" mà những nhà đầu tư "đón sóng" du lịch đảo Ngọc từ nhiều năm trước đang nhận được.

(Pháp lý). Sandbox đổi mới sáng tạo là công cụ pháp lý quan trọng cho phép thử nghiệm có kiểm soát các công nghệ và mô hình kinh doanh mới trong khuôn khổ pháp luật linh hoạt.

Trước thực trạng các hành vi vi phạm pháp luật trên không gian mạng gia tăng nhanh chóng, với phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi, phức tạp, tiềm ẩn nhiều nguy cơ đối với an ninh quốc gia và trật tự, an toàn xã hội, Bộ Công an đã chủ trì xây dựng Nghị định quy định về phòng, chống tội phạm mạng và tội phạm sử dụng công nghệ cao nhằm hoàn thiện hành lang pháp lý cho công tác đấu tranh với loại tội phạm này.

Hội nghị "Nâng cao chất lượng lý luận chính trị, kiến thức chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng số gắn với công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2026" nhấn mạnh yêu cầu cấp thiết: đội ngũ người làm báo phải chuyển từ phòng ngự sang chủ động tấn công trên mặt trận thông tin, dựa trên nền tảng lý luận vững, nghiệp vụ tinh và làm chủ công nghệ số.

(Pháp lý). Công nghệ số và yêu cầu ứng phó biến đổi khí hậu đang thúc đẩy các quốc gia chuyển sang kinh tế số và tăng trưởng xanh. Tại Việt Nam, Quốc hội khóa XVI (2021–2026) đã ban hành nhiều luật quan trọng như Luật Giao dịch điện tử 2023 và Luật Viễn thông 2023, đồng thời hoàn thiện quy định về bảo vệ môi trường, thị trường carbon và năng lượng tái tạo.

(Pháp lý). Trong bối cảnh thị trường tiền ảo tại Việt Nam phát triển nhanh nhưng thiếu hành lang pháp lý đầy đủ, các hành vi lừa đảo ngày càng gia tăng với thủ đoạn ngày càng tinh vi, gây thiệt hại lớn cho nhà đầu tư.

Theo Bộ Công an, trong thời gian hoạt động, hệ sinh thái ONUS đã huy động hàng tỷ USD của nhà đầu tư.

Theo PGS. TS Trần Đình Thiên, Việt Nam cần thay đổi mô hình phát triển, trong đó thể chế phải đi trước mở đường để nuôi dưỡng động lực tăng trưởng mới bền vững.

Nhiều chuyên gia cho rằng các nội dung được Trung ương thông qua đã bám sát yêu cầu thực tiễn, đặc biệt ở các định hướng về phát triển nhanh và bền vững, chuyển đổi xanh...

(Pháp lý). Trong bối cảnh Việt Nam đẩy mạnh hoàn thiện thể chế nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh và bền vững, hoạt động lập pháp của Quốc hội đang đứng trước yêu cầu đổi mới tư duy và phương thức.

