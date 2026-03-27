Bộ Xây dựng đang lấy ý kiến góp ý dự thảo Hồ sơ chính sách Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi).

Bộ Xây dựng đề xuất sửa Luật Kinh doanh bất động sản

Bộ Xây dựng cho biết, Luật Kinh doanh bất động sản năm 2023 được Quốc hội thông qua ngày 28/11/2023, có hiệu lực kể từ ngày 01/8/2024 (được sửa đổi theo Luật số 43/2024/QH15 về hiệu lực thi hành). Luật Kinh doanh bất động sản năm 2023 đã góp phần thúc đẩy phát triển thị trường bất động sản, bảo đảm công khai, minh bạch, đồng bộ thống nhất với các pháp luật liên quan như đầu tư, đất đai, quy hoạch…

Đến nay, Luật Kinh doanh bất động sản năm 2023 đã được thực hiện hơn 01 năm. Tuy nhiên, cùng với sự phát triển kinh tế xã hội, đã xuất hiện những yêu cầu mới, đặc biệt là việc sắp xếp, điều chỉnh lại địa giới hành chính, tổ chức lại bộ máy hành chính nhà nước và thực hiện mô hình chính quyền địa phương 02 cấp, do đó cần nghiên cứu sửa đổi, bổ sung các quy định tại Luật này.

Bộ Xây dựng đề xuất 8 chính sách bao gồm: Chính sách 1: Điều chỉnh, bổ sung quy định chung; Chính sách 2: Sửa đổi, bổ sung quy định về: Kinh doanh nhà ở, công trình xây dựng có sẵn; Chính sách 3: Sửa đổi, bổ sung quy định về kinh doanh nhà ở, công trình xây dựng hình thành trong tương lai; Chính sách 4: Sửa đổi, bổ sung quy định về kinh doanh quyền sử dụng đất đã có hạ tầng kỹ thuật trong dự án bất động sản; Chính sách 5: Sửa đổi, bổ sung quy định về chuyển nhượng dự án bất động sản; Chính sách 6: Sửa đổi, bổ sung về hợp đồng kinh doanh bất động sản; Chính sách 7. Sửa đổi, bổ sung về kinh doanh dịch vụ bất động sản và đào tạo, bồi dưỡng, cấp chứng chỉ hành nghề trong kinh doanh dịch vụ bất động sản; Chính sách 8: Sửa đổi, bổ sung về xây dựng và quản lý hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản.

Sửa đổi, bổ sung quy định về: Kinh doanh nhà ở, công trình xây dựng có sẵn

Bộ Xây dựng cho biết, mục tiêu của chính sách là sửa đổi, hoàn thiện các quy định của pháp luật về kinh doanh nhà ở, công trình xây dựng có sẵn còn tồn tại, vướng mắc, chưa phù hợp với thực tiễn để thúc đẩy phát triển thị trường đồng thời nhằm góp phần ổn định chính trị - xã hội, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh, quốc phòng bảo đảm an sinh xã hội.

Nội dung của chính sách bao gồm:

Sửa đổi, bổ sung quy định về nguyên tắc kinh doanh nhà ở, công trình xây dựng có sẵn nhằm quy định rõ hơn về việc mua bán nhà ở, công trình xây dựng, phần diện tích sàn xây dựng trong công trình xây dựng phải gắn với quyền sử dụng đất.

Sửa đổi, bổ sung quy định nhằm làm rõ hơn về điều kiện của nhà ở, công trình xây dựng có sẵn đưa vào kinh doanh.

Sửa đổi, bổ sung quy định về đối tượng được mua, thuê, thuê mua nhà ở, công trình xây dựng có sẵn của doanh nghiệp kinh doanh bất động sản nhằm quy định về bình đẳng hơn giữa tổ chức, cá nhân nước ngoài và tổ chức, cá nhân trong nước.

Các giải pháp thực hiện chính sách:

Giải pháp 1: Giữ nguyên quy định hiện hành.

Giải pháp 2: Bổ sung sửa đổi các quy định tại Chương Kinh doanh nhà ở, công trình xây dựng có sẵn của Luật Kinh doanh bất động sản.

Theo Bộ Xây dựng, giải pháp tối ưu được lựa chọn là giải pháp 2, với lý do: để sửa đổi, bổ sung chính sách hiện tại về kinh doanh nhà ở, công trình xây dựng có sẵn trong Luật Kinh doanh bất động sản.

Sửa đổi, bổ sung quy định về kinh doanh nhà ở, công trình xây dựng hình thành trong tương lai

Mục tiêu của chính sách là sửa đổi quy định về về kinh doanh nhà ở, công trình xây dựng hình thành trong tương lai để bảo đảm phù hợp thực tế, bao quát rộng lớn được hầu hết các nội dung liên quan đến kinh doanh bất động sản hình thành trong tương lai, dự liệu các quan hệ xã hội sẽ phát sinh để sẵn sàng có các quy định pháp luật điều chỉnh cần thiết.

Nội dung của chính sách: Sửa đổi, bổ sung quy định nhằm làm rõ hơn về điều kiện của nhà ở, công trình xây dựng hình thành trong tương lai được đưa vào kinh doanh, cụ thể như sau:

Bổ sung làm rõ việc hoàn thành cơ sở hạ tầng kỹ thuật theo tiến độ dự án, phù hợp với quy hoạch chi tiết được phê duyệt.

Bổ sung quy định về việc công trình xây dựng cũng phải xong móng.

Các giải pháp thực hiện chính sách:

Giải pháp 1: Giữ nguyên quy định hiện hành.

Giải pháp 2: Bổ sung sửa đổi các quy định tại Chương Kinh doanh nhà ở, công trình xây dựng hình thành trong tương lai của Luật Kinh doanh bất động sản.

Giải pháp tối ưu được lựa chọn là giải pháp 2, với lý do: làm rõ hơn về điều kiện của nhà ở, công trình xây dựng hình thành trong tương lai được đưa vào kinh doanh.

Dự thảo đang được lấy ý kiến góp ý trên Cổng Thông tin điện tử Bộ Xây dựng./.