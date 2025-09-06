Hội Cựu chiến binh Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Việt Nam tổ chức Hội nghị tập huấn chuẩn bị Đại hội nhiệm kỳ (2025-2030) và Tọa đàm kỷ niệm 80 năm Quốc khánh

(Pháp lý). Sáng ngày 5/9 tại tỉnh Hưng Yên, Hội Cựu chiến binh Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Việt Nam (PetroVietnam) đã tổ chức thành công Hội nghị tập huấn, chuẩn bị cho Đại hội nhiệm kỳ (2025-2030). Cùng ngày, chiều 5/9 tiếp tục diễn ra buổi Tọa đàm với chủ đề “Phát huy tinh thần Cách mạng Tháng Tám thành công, 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, 50 năm thành lập PetroVietnam.

Toàn cảnh Hội nghị tập huấn công tác tổ chức đại hội nhiệm kỳ (2025-2030)

" Cựu chiến binh tham gia xây dựng và phát triển Tập đoàn lớn mạnh trong bước chuyển mang tính kỷ nguyên”. Sự kiện quy tụ sự tham gia của các lãnh đạo cùng đông đảo cán bộ, đảng viên thuộc hệ thống Hội Cựu chiến binh và các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội của các bộ nghành trung ương (Khối 487). Hội nghị có sự tham gia của đồng chí Nguyễn Hoài Nam – Phó Trưởng Ban Tổ chức chính sách Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam và đồng chí Phạm Quang Dũng – Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Petrovietnam.

Hội nghị tập huấn: Chuẩn bị vững chắc cho Đại hội nhiệm kỳ mới

Đồng chí Nguyễn Hoài Nam, Phó Trưởng Ban Tổ chức chính sách Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam phát biểu tại Hội nghị

Đây là dịp để quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW ngày 24/6/2025 của Ban Bí thư Trung ương Đảng cùng Kế hoạch số 58/KH-CCB ngày 24/7/2025 của Ban Chấp hành Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam.

Hội nghị không chỉ là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng mà còn là cơ hội để động viên các thế hệ cựu chiến binh phát huy phẩm chất ‘Bộ đội Cụ Hồ’, xây dựng Hội ngày càng vững mạnh, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội VII của Trung ương Hội và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp.

Tại sự kiện, các đại biểu được nghe báo cáo về kế hoạch, kết luận từ Trung ương, Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam và Đảng ủy Tập đoàn về công tác sắp xếp, tinh gọn bộ máy nhằm đảm bảo sự thống nhất, hiệu lực và hiệu quả trong tổ chức và hoạt động của các cấp Hội.

Theo kế hoạch, Đại hội Hội Cựu chiến binh các cấp và cấp Tập đoàn sẽ tập trung vào bốn nội dung trọng tâm: Tổng kết Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2022-2025, xác định phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ mới 2025-2030; Thảo luận dự thảo Báo cáo chính trị và Báo cáo tổng kết thực hiện Điều lệ Hội; Bầu Ban Chấp hành Hội nhiệm kỳ mới; Bầu đại biểu dự Đại hội cấp trên trực tiếp.

Công tác soạn thảo văn kiện được xác định là trọng tâm trong quá trình chuẩn bị đại hội, bảo đảm kế thừa và phát triển dựa trên Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đảng bộ Tập đoàn nhiệm kỳ (2025-2030) cùng thực tiễn hoạt động của Hội.

Đồng chí Trần Đức Long – Chủ tịch Hội cựu chiến binh Hội luật gia Việt Nam (ngồi đầu bên trái) tham gia tại buổi tập huấn

Với tinh thần dân chủ và thống nhất cao, các đại biểu sẽ góp ý để hoàn thiện dự thảo văn kiện, chuẩn bị chu đáo cho Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh Tập đoàn lần thứ IV và tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ VIII của Hội Cựu chiến binh Việt Nam.

Tọa đàm “Phát huy tinh thần Cách mạng Tháng Tám thành công” – Bản lĩnh cựu chiến binh trong bước chuyển mang tính kỷ nguyên

Chiều cùng ngày, tọa đàm do Hội Cựu chiến binh Petrovietnam tổ chức với chủ đề trọng tâm về phát huy tinh thần Cách mạng Tháng Tám và kỷ niệm 50 năm thành lập Tập đoàn. Tham dự có Đại tá Nguyễn Hoài Nam cùng Chủ tịch Hội Cựu chiến binh các tỉnh, thành phố như Ninh Bình, Hải Phòng, Hưng Yên và nhiều diễn giả, anh hùng lao động tiêu biểu.

Toàn cảnh Tọa đàm chiều ngày 5/9

Mở đầu tọa đàm, ông Phạm Quang Dũng – Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Petrovietnam – ôn lại chặng đường vẻ vang của dân tộc và ngành Dầu khí. Ông nhấn mạnh trong suốt 50 năm phát triển, đội ngũ cựu chiến binh đã phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, góp phần đưa Petrovietnam trở thành một ngành kinh tế mũi nhọn quốc gia.

Ông Phạm Quang Dũng phát biểu tại tọa đàm

Ông Dũng chia sẻ: “Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh vừa qua không chỉ là dịp ôn lại truyền thống hào hùng mà còn nhắc nhở thế hệ hôm nay tri ân sâu sắc những cống hiến hy sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh và các thế hệ cha anh đã ngã xuống vì độc lập tự do của đất nước.”

Chương trình tọa đàm gồm hai phần chính: Giá trị tinh thần, bài học của Cách mạng Tháng Tám làm động lực cho phát triển Petrovietnam; Phát huy tinh thần ấy trong 50 năm ngành Dầu khí và định hướng chuyển dịch năng lượng.

Các phần thảo luận tập trung phân tích vai trò lãnh đạo của Đảng, bài học kinh nghiệm từ Cách mạng Tháng Tám để vận dụng hiệu quả trong bối cảnh mới. Diễn giả và anh hùng lao động khẳng định tinh thần “Bộ đội Cụ Hồ” vẫn là kim chỉ nam cho cựu chiến binh PetroVietnam trong hành trình vượt khó, dám nghĩ dám làm nhằm giữ vững vị thế trụ cột an ninh năng lượng quốc gia. Đồng thời, họ cũng chủ động hướng đến cuộc cách mạng chuyển đổi năng lượng bền vững – một bước chuyển mang tính kỷ nguyên.

Ông Phạm Quang Dũng cũng nhấn mạnh rằng tọa đàm không chỉ dừng lại ở việc ôn lại truyền thống mà còn tập trung giáo dục thế hệ trẻ trong Tập đoàn về lòng yêu nước, tinh thần đoàn kết và ý chí tự lực tự cường. Qua đó, xây dựng Petrovietnam không chỉ là một tập đoàn kinh tế mạnh mà còn là biểu tượng khẳng định bản lĩnh Việt Nam trên trường quốc tế trong lĩnh vực năng lượng.

Đây là dịp để mỗi cựu chiến binh tự hào về hành trình phát triển đầy gian khó nhưng kiên cường của ngành Dầu khí từ những ngày đầu mới manh nha đến khi trở thành tập đoàn năng lượng quốc gia lớn mạnh đóng góp quan trọng vào GDP, ngân sách và bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia.





Các diễn giả tham gia phần giao lưu với chủ đề "Từ cách mạng Tháng Tám đến ngọn lửa dầu khí"

Nội dung tọa đàm cũng gắn liền với việc triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tập đoàn lần thứ IV (2025 - 2030), thể hiện quyết tâm xây dựng Petrovietnam trở thành tập đoàn năng lượng tầm khu vực với mục tiêu vừa đảm bảo hiệu quả kinh tế, thực hiện trách nhiệm xã hội, vừa tiên phong trong bảo vệ môi trường và phát triển bền vững.

Hội nghị tập huấn và tọa đàm ngày 5/9 tại Hưng Yên đã khẳng định vai trò then chốt của các thế hệ cựu chiến binh PetroVietnam trong công cuộc xây dựng và phát triển bền vững tập đoàn trong thời kỳ mới.

Các Hội Cựu chiến binh và các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội của các bộ nghành trung ương (Khối 487) chụp ảnh lưu niệm

Với tinh thần cách mạng Tháng Tám hào hùng cùng truyền thống Bộ đội Cụ Hồ được tiếp nối mạnh mẽ, PetroVietnam sẽ tiếp tục giữ vững vai trò trụ cột an ninh năng lượng quốc gia, đồng thời tiên phong trong hành trình chuyển đổi năng lượng xanh vì tương lai phát triển bền vững của đất nước.