Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
Vinmec thắng lớn tại Healthcare Asia Awards 2026, khẳng định vị thế y tế Việt trên bản đồ khu vực

12:42 28/03/2026
Tối 26/03/2026, Hệ thống Y tế Vinmec xuất sắc giành 3 giải thưởng trọng điểm tại Healthcare Asia Awards 2026, đánh dấu năm thứ hai liên tiếp được vinh danh tại một trong những giải thưởng y khoa uy tín hàng đầu châu Á. Đặc biệt, mô hình chăm sóc giảm nhẹ cho bệnh nhân ung thư của Vinmec đã thu hút sự quan tâm của cộng đồng y khoa quốc tế, mở ra hướng tiếp cận toàn diện trong điều trị.

Là đại diện Việt Nam duy nhất được tham gia đề cử, Vinmec giành chiến thắng ở cả 3 hạng mục quan trọng: “Hệ thống Y tế của năm”, “Sáng kiến chăm sóc người bệnh của năm” và “Chương trình ESG của năm”.

Đây là lần thứ hai liên tiếp Vinmec giành giải thưởng cao nhất với hạng mục Hệ thống Y tế của năm. Đây là kết quả xứng đáng cho nỗ lực không ngừng đổi mới trên nền tảng mô hình lâm sàng - nghiên cứu - đào tạo, cụ thể là đã tiên phong ứng dụng công nghệ cao như phẫu thuật robot, in 3D y học, liệu pháp tế bào và gen, tạo nên năng lực điều trị vượt trội và khác biệt.

Vinmec giành chiến thắng ở 3 hạng mục quan trọng tại Healthcare Asia Awards 2026

Với 17 cơ sở trên toàn quốc cùng hệ thống tiêu chuẩn quốc tế toàn diện (JCI, ACC, RTAC, AABB), Vinmec không chỉ nâng cao chất lượng điều trị mà còn từng bước thiết lập chuẩn mực mới cho y tế Việt Nam, qua đó khẳng định vị thế của một hệ thống y tế hàn lâm tiên phong trong khu vực.

Ngoài hạng mục nêu trên, Vinmec còn xuất sắc giành giải thưởng ở hạng mục Sáng kiến chăm sóc người bệnh của năm. Vinmec gây ấn tượng đặc biệt với mô hình chăm sóc giảm nhẹ cho bệnh nhân ung thư. Thay vì chờ đến giai đoạn cuối như thông thường, người bệnh sẽ được hỗ trợ tâm lý, thể chất và nâng cao chất lượng sống ngay từ thời điểm chẩn đoán. Bên cạnh việc tiếp cận giảm nhẹ sớm, người bệnh còn được chăm sóc toàn diện bởi đội ngũ liên chuyên khoa gồm bác sĩ, điều dưỡng, dược sĩ, chuyên gia tâm lý và nhân viên công tác xã hội.

Mô hình chăm sóc giảm nhẹ tại Vinmec giúp người bệnh ung thư được hỗ trợ đầy đủ về thể chất và tinh thần ngay từ thời điểm chẩn đoán.

Sáng kiến đã được triển khai đầu tiên tại Vinmec Central Park và nhanh chóng cho thấy hiệu quả. Người bệnh kiểm soát triệu chứng tốt hơn, được hỗ trợ đầy đủ về thể chất và tinh thần; gia đình có sự thấu hiểu và tham gia tích cực vào quá trình điều trị.

Hạng mục tiếp theo của Vinmec được vinh danh là Chương trình ESG của năm, ghi nhận những nỗ lực dài hạn trong phát triển bền vững và đóng góp cho cộng đồng. Vinmec tập trung tạo giá trị bền vững cho ba nhóm chính: người bệnh, cộng đồng và nhân viên y tế.

Năm 2025, Vinmec đã hỗ trợ 1.139 bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn với tổng ngân sách 178 tỷ đồng, đồng thời tiếp cận hơn 900 triệu lượt người thông qua các nền tảng y khoa số. Hệ thống cũng triển khai hơn 60 chương trình sàng lọc miễn phí, giúp gần 7.000 người được phát hiện bệnh và tư vấn y tế kịp thời. Đối với đội ngũ nhân viên y tế, Vinmec chú trọng xây dựng văn hóa làm việc “Caring”, đề cao phúc lợi, cơ hội phát triển nghề nghiệp, sự hòa nhập và định hướng mục tiêu rõ ràng.

Vinmec triển khai chương trình Tủ thuốc thiện tâm tại Làng trẻ em SOS Gò Vấp (TP HCM), mang đến chăm sóc y tế cho hơn 100 em nhỏ.

Theo Ban tổ chức Healthcare Asia Awards, với tư duy đổi mới, các sáng kiến của Vinmec không chỉ là cải tiến nội bộ mà còn mang tính gợi mở cho toàn ngành y tế trong việc nâng cao chất lượng chăm sóc theo hướng toàn diện và bền vững hơn.

Chia sẻ về giải thưởng, GS.TS.BS Trần Trung Dũng, Tổng Giám đốc Hệ thống Y tế Vinmec - Tập đoàn Vingroup cho biết:“Hệ sinh thái chăm sóc toàn diện, giàu tính nhân văn xoay quanh bệnh nhân được kiến tạo từ triết lý lấy người bệnh làm trung tâm của Vinmec. 3 giải thưởng quan trọng từ cộng đồng y khoa quốc tế vừa rồi chính là sự ghi nhận và cũng là động lực để chúng tôi tiếp tục hoàn thiện mô hình, từng bước chuyển giao, nhân rộng, góp phần chia sẻ nỗi đau tâm lý và thể chất cho bệnh nhân, mang đến dịch vụ y tế chất lượng cao và bền vững”.

Healthcare Asia Awards 2026 quy tụ hàng trăm đề cử từ các hệ thống y tế uy tín trong khu vực, với quy trình đánh giá khắt khe dựa trên hiệu quả lâm sàng, tính đổi mới và giá trị cộng đồng. Trước đó, năm 2025, Vinmec là hệ thống y tế đầu tiên của Việt Nam được vinh danh hạng mục “Hệ thống y tế của năm” và “Đổi mới công nghệ y tế của năm” tại Healthcare Asia Awards. Việc hai năm liên tiếp được vinh danh là minh chứng cho năng lực chuyên môn và bước tiến rõ nét của y tế Việt Nam trong việc tiệm cận các chuẩn mực quốc tế, từng bước ghi dấu ấn trên bản đồ y khoa toàn cầu.

PV

Mọi chi tiết xin liên hệ số hotline (0915.999.467) hoặc gửi email về địa chỉ (toasoan@phaply.vn).

Pháp luật kiểm soát xung đột lợi ích trong hoạch định chính sách kinh tế

(Pháp lý). Xung đột lợi ích (XĐLI) trong hoạch định chính sách kinh tế là một trong những thách thức lớn đối với nhà nước pháp quyền và quản trị công hiện đại. XĐLI nếu không được kiểm soát hiệu quả sẽ làm suy giảm tính liêm chính, công bằng và mục tiêu vì lợi ích chung của chính sách, gây mất niềm tin của nhân dân.

Chuyển giao công nghệ từ các tập đoàn đa quốc gia (MNC) sang doanh nghiệp trong nước: Tiếp cận pháp lý so sánh và hàm ý cho Việt Nam

(Pháp lý). Trên cơ sở tiếp cận pháp lý so sánh, bài viết phân tích các vấn đề lý luận cơ bản về chuyển giao công nghệ, làm rõ những thách thức pháp lý và thực tiễn trong quan hệ chuyển giao giữa MNC và doanh nghiệp sở tại, đồng thời khảo cứu kinh nghiệm của một số quốc gia và khu vực tiêu biểu như Hoa Kỳ, Liên minh châu Âu, Singapore và Hàn Quốc.

Thủ tục rút gọn trong trọng tài thương mại: Cần linh hoạt nhưng phải bảo đảm công bằng

(Pháp lý) - Trong bối cảnh các tranh chấp kinh doanh thương mại ngày càng gia tăng và có xu hướng hình thành theo chuỗi, thủ tục rút gọn trong trọng tài được xem là giải pháp giúp tiết kiệm thời gian, chi phí. Tuy nhiên, việc áp dụng cơ chế này cần được cân nhắc thận trọng nhằm bảo đảm tính công bằng và hiệu quả giải quyết tranh chấp.

Căn hộ cho thuê Phú Quốc bội thu nhờ “nước cờ” đầu tư sớm

Từ cuối năm 2025 đến nay, các nhà đầu tư cho thuê căn hộ tại Thị trấn Hoàng Hôn, Nam đảo Phú Quốc “ăn nên làm ra” khi quỹ căn luôn được lấp đầy dù giá thuê neo cao. Đây là “trái ngọt” mà những nhà đầu tư “đón sóng” du lịch đảo Ngọc từ nhiều năm trước đang nhận được.

Pháp luật về sandbox đổi mới sáng tạo ở Việt Nam: Yêu cầu hoàn thiện nhằm thu hút FDI công nghệ cao

(Pháp lý). Sandbox đổi mới sáng tạo là công cụ pháp lý quan trọng cho phép thử nghiệm có kiểm soát các công nghệ và mô hình kinh doanh mới trong khuôn khổ pháp luật linh hoạt.

Hoàn thiện khuôn khổ pháp lý phòng, chống tội phạm mạng, tội phạm sử dụng công nghệ cao, góp phần tăng cường bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân trên không gian mạng

Trước thực trạng các hành vi vi phạm pháp luật trên không gian mạng gia tăng nhanh chóng, với phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi, phức tạp, tiềm ẩn nhiều nguy cơ đối với an ninh quốc gia và trật tự, an toàn xã hội, Bộ Công an đã chủ trì xây dựng Nghị định quy định về phòng, chống tội phạm mạng và tội phạm sử dụng công nghệ cao nhằm hoàn thiện hành lang pháp lý cho công tác đấu tranh với loại tội phạm này.

Xây dựng đội ngũ báo chí vững lý luận, giỏi công nghệ, sắc bén trên mặt trận tư tưởng

Hội nghị “Nâng cao chất lượng lý luận chính trị, kiến thức chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng số gắn với công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2026” nhấn mạnh yêu cầu cấp thiết: đội ngũ người làm báo phải chuyển từ phòng ngự sang chủ động tấn công trên mặt trận thông tin, dựa trên nền tảng lý luận vững, nghiệp vụ tinh và làm chủ công nghệ số.

Vai trò của Quốc hội khóa XVI trong hoàn thiện thể chế phát triển kinh tế số và chuyển đổi xanh ở Việt Nam

(Pháp lý). Công nghệ số và yêu cầu ứng phó biến đổi khí hậu đang thúc đẩy các quốc gia chuyển sang kinh tế số và tăng trưởng xanh. Tại Việt Nam, Quốc hội khóa XVI (2021–2026) đã ban hành nhiều luật quan trọng như Luật Giao dịch điện tử 2023 và Luật Viễn thông 2023, đồng thời hoàn thiện quy định về bảo vệ môi trường, thị trường carbon và năng lượng tái tạo.

Nhận diện hành vi lừa đảo và một số đề xuất bảo vệ nhà đầu tư tiền ảo

(Pháp lý). Trong bối cảnh thị trường tiền ảo tại Việt Nam phát triển nhanh nhưng thiếu hành lang pháp lý đầy đủ, các hành vi lừa đảo ngày càng gia tăng với thủ đoạn ngày càng tinh vi, gây thiệt hại lớn cho nhà đầu tư.

Đề xuất sửa Luật Kinh doanh bất động sản

Bộ Xây dựng đang lấy ý kiến góp ý dự thảo Hồ sơ chính sách Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi).

