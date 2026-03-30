Nửa thế kỷ sáng tri thức – Vững công minh: ULAW viết tiếp bản hùng ca pháp lý Việt Nam

19:40 30/03/2026
Ngày 30/3/2026, tại Nhà hát Hòa Bình, Trường Đại học Luật TP.HCM (ULAW) đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm truyền thống (1976–2026) và 30 năm ngày mang tên Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh (1996–2026). Sự kiện đánh dấu cột mốc vàng son của một trong những cơ sở đào tạo luật trọng điểm quốc gia, đồng thời khẳng định tầm nhìn phụng sự công lý trong giai đoạn mới.

Tham dự buổi Lễ có sự hiện diện của các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước; lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương; các tổ chức nghề nghiệp, đối tác chiến lược; cùng đông đảo các thế hệ viên chức, người lao động, cựu người học và sinh viên Nhà trường.

TS. Lê Trường Sơn – Hiệu trưởng Trường Đại học Luật TP.HCM (ULAW) phát biểu tại kỷ niệm 50 năm truyền thống (1976–2026) và 30 năm ngày mang tên Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh (1996–2026)

Về phía đại biểu khách mời, có sự tham dự của ông Hồ Quốc Dũng – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ; ông Hoàng Minh Sơn – Quyền Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, cùng đại diện lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương, địa phương, các tổ chức nghề nghiệp, cơ sở đào tạo và đối tác của Nhà trường.

Về phía Trường Đại học Luật TP.HCM có sự tham dự của PGS.TS. Vũ Văn Nhiêm – Bí thư Đảng ủy; TS. Lê Trường Sơn – Phó Bí thư Đảng uỷ, Hiệu trưởng; GS.TS. Đỗ Văn Đại – Phó Hiệu trưởng; PGS.TS.Trần Việt Dũng – Phó Hiệu trưởng cùng các thầy cô giáo lãnh đạo các Khoa, Viện, Phòng, Trung tâm và phân hiệu Quảng Trị của nhà trường; các thế hệ cựu người học và các bạn sinh viên.

Hành trình 50 năm tự hào và vinh quang

Phát biểu khai mạc, TS. Lê Trường Sơn – Hiệu trưởng Nhà trường đã ôn lại chặng đường từ những ngày đầu đầy khó khăn sau khi đất nước thống nhất. Tiền thân từ Trường Cán bộ Tư pháp miền Nam (1976), trải qua nhiều giai đoạn như Trường Trung học Pháp lý, Phân hiệu Đại học Luật, đến năm 1996 chính thức mang tên Trường Đại học Luật TP.HCM.

Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng phát biểu chỉ đạo tại lễ kỷ niệm 50 năm truyền thống (1976–2026) và 30 năm ngày mang tên Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh (1996–2026).

Trong nửa thế kỷ qua, ULAW đã đào tạo gần 70.000 cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ. Đây là nguồn nhân lực pháp lý chất lượng cao, hiện diện tại hầu hết các cơ quan Đảng, Nhà nước, hệ thống tư pháp và doanh nghiệp, đóng góp trực tiếp vào quá trình vận hành Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Với tỷ lệ sinh viên có việc làm đạt 97,43%, Nhà trường đã khẳng định uy tín tuyệt đối về chất lượng đào tạo gắn liền với nhu cầu thực tiễn của xã hội.

Sự ghi nhận xứng đáng từ Đảng và Nhà nước

Ghi nhận những đóng góp to lớn đó, tại buổi lễ, Trường Đại học Luật TP.HCM đã trang trọng đón nhận Huân chương Lao động hạng II – phần thưởng cao quý của Đảng và Nhà nước.

Trường Đại học Luật TP.HCM đã trang trọng đón nhận Huân chương Lao động hạng II – phần thưởng cao quý của Đảng và Nhà nước nhân dịp này

Tham dự và phát biểu chỉ đạo, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng nhấn mạnh: ULAW không chỉ là một trung tâm đào tạo mà còn có đóng góp nổi bật trong nghiên cứu khoa học pháp lý, trực tiếp tham gia xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật quốc gia. Phó Thủ tướng khẳng định việc Chính phủ xây dựng ULAW thành cơ sở đào tạo cán bộ pháp luật trọng điểm là sự tin tưởng và giao phó trách nhiệm lớn lao cho Nhà trường trong bối cảnh hội nhập.

Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng đại diện trao bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các cá nhân có nhiều thành tích của Ulaw tại buổi lễ

Đồng quan điểm, Quyền Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn đánh giá cao bước phát triển toàn diện của Trường và cam kết sẽ tiếp tục đồng hành, tạo điều kiện về cơ chế để ULAW phát triển nhanh, bền vững theo mô hình đại học hiện đại.

Vinh danh tinh hoa và khát vọng vươn tầm quốc tế

Một trong những điểm nhấn xúc động của buổi lễ là việc công bố Giải thưởng “Tinh hoa Pháp ý – Legal Elite Award 2026” dành cho 4 cá nhân tiêu biểu: GS.TSKH. Đào Trí Úc (Giải Sáng tạo); PGS.TS. Hà Hùng Cường (Giải Cống hiến); GS.TS. Võ Khánh Vinh (Giải Thành tựu); GS.TS. Đỗ Văn Đại (Giải Kiến tạo).

GS. TS Võ Khánh Vinh, Nguyên Phó Chủ tịch Viện Hàn Lâm Khoa học Xã hội Việt Nam, thành viên Hội đồng Biên tập Tạp chí Pháp lý được vinh danh ở Giải Thành tựu

Hướng tới tương lai, ULAW xác định định hướng phát triển theo mô hình đại học đa ngành định hướng nghiên cứu, lấy pháp luật làm trọng tâm gắn kết với công nghệ và quản trị. Nhà trường đặt mục tiêu từng bước xây dựng mô hình đại học số, đào tạo thế hệ người học có tư duy liên ngành, sẵn sàng thích ứng với những biến chuyển của kỷ nguyên số và hội nhập quốc tế.

GS.TS. Đỗ Văn Đại, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Luật TP.HCM, được trao Giải Kiến tạo, trong chương trình thưởng “Tinh hoa Pháp ý – Legal Elite Award 2026”

Buổi lễ khép lại trong không khí trang nghiêm và tự hào, mở ra một chương mới cho ULAW – nơi tri thức pháp lý tiếp tục được thắp sáng, vì một Việt Nam công minh và thịnh vượng.

Trí Nhân – Đăng Bình

GS. TS Võ Khánh Vinh Trường Đại học Luật TP.HCM Lễ kỷ niệm 50 năm truyền thống (1976–2026)
Luật Đô thị đặc biệt cho TP.HCM: Rộng cửa đón nhà đầu tư chiến lược Sự kiện - Chính sách
Luật Đô thị đặc biệt cho TP.HCM: Rộng cửa đón nhà đầu tư chiến lược

Những chính sách thông thoáng không chỉ cải thiện môi trường đầu tư mà còn giúp TP.HCM mở rộng cánh...

Hội nghị Trung ương 2: Những quyết sách nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia Sự kiện - Chính sách
Hội nghị Trung ương 2: Những quyết sách nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia

Nâng cao năng lực cạnh tranh là một trong những vấn đề cốt lõi mà Trung ương tập trung bàn...

Nghị quyết 79: Tái định vị kinh tế nhà nước Sự kiện - Chính sách
Nghị quyết 79: Tái định vị kinh tế nhà nước

Nghị quyết 79-NQ/TW không chỉ đặt ra yêu cầu cải cách doanh nghiệp nhà nước, mà còn tạo ra một...

Xây dựng đội ngũ báo chí vững lý luận, giỏi công nghệ, sắc bén trên mặt trận tư tưởng Sự kiện - Chính sách
Xây dựng đội ngũ báo chí vững lý luận, giỏi công nghệ, sắc bén trên mặt trận tư tưởng

Hội nghị “Nâng cao chất lượng lý luận chính trị, kiến thức chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng số gắn...

Hội nghị Trung ương 2 khóa XIV: Từ định hướng lớn đến yêu cầu hành động thực chất Sự kiện - Chính sách
Hội nghị Trung ương 2 khóa XIV: Từ định hướng lớn đến yêu cầu hành động thực chất

Nhiều chuyên gia cho rằng các nội dung được Trung ương thông qua đã bám sát yêu cầu thực tiễn,...

Trao Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng cho đồng chí Bùi Việt Cường Sự kiện - Chính sách
Trao Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng cho đồng chí Bùi Việt Cường

(Pháp lý) – Ngày 26/03, tai Trụ sở Viện Khoa học Pháp lý và Kinh doanh Quốc tế (IBLA), Đảng...

Từ phản ứng chính sách đến chủ động kiến tạo: Bước chuyển trong hoạt động lập pháp của Quốc hội khoá XVI

Từ phản ứng chính sách đến chủ động kiến tạo: Bước chuyển trong hoạt động lập pháp của Quốc hội khoá XVI

(Pháp lý). Trong bối cảnh Việt Nam đẩy mạnh hoàn thiện thể chế nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh và bền vững, hoạt động lập pháp của Quốc hội đang đứng trước yêu cầu đổi mới tư duy và phương thức.

Hoàn thiện pháp luật về quản trị doanh nghiệp tư nhân theo chuẩn OECD

Hoàn thiện pháp luật về quản trị doanh nghiệp tư nhân theo chuẩn OECD

(Pháp lý).Quản trị doanh nghiệp được OECD xác định là một trong những nền tảng thể chế cốt lõi nhằm bảo đảm tính minh bạch, hiệu quả phân bổ nguồn lực và phát triển bền vững của doanh nghiệp.

Luật Đô thị đặc biệt cho TP.HCM: Rộng cửa đón nhà đầu tư chiến lược

Luật Đô thị đặc biệt cho TP.HCM: Rộng cửa đón nhà đầu tư chiến lược

Những chính sách thông thoáng không chỉ cải thiện môi trường đầu tư mà còn giúp TP.HCM mở rộng cánh cửa đón 'đại bàng', giải quyết những dự án kéo dài nhiều năm.

Hội nghị Trung ương 2: Những quyết sách nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia

Hội nghị Trung ương 2: Những quyết sách nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia

Nâng cao năng lực cạnh tranh là một trong những vấn đề cốt lõi mà Trung ương tập trung bàn tại Hội nghị lần hai; đề ra quyết sách cụ thể hóa Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV.

Nghị quyết 79: Tái định vị kinh tế nhà nước

Nghị quyết 79: Tái định vị kinh tế nhà nước

Nghị quyết 79-NQ/TW không chỉ đặt ra yêu cầu cải cách doanh nghiệp nhà nước, mà còn tạo ra một sự dịch chuyển quan trọng trong tư duy quản trị: từ quản lý doanh nghiệp sang quản trị toàn bộ tài sản và nguồn lực mà Nhà nước nắm giữ. Trong cách tiếp cận này, doanh nghiệp nhà nước không còn là trung tâm duy nhất, mà trở thành một cấu phần trong tổng thể kinh tế nhà nước.

Đô thị trung tâm quá tải, Cần Giờ - “biển của Sài Gòn” trở thành đích đến của xu hướng “di cư xanh”

Đô thị trung tâm quá tải, Cần Giờ - “biển của Sài Gòn” trở thành đích đến của xu hướng “di cư xanh”

Áp lực đô thị hóa và thiếu không gian xanh đang khiến cư dân TP.HCM ngày càng khao khát một môi trường sống cân bằng hơn. Trong dòng chuyển động đó, Cần Giờ trở thành đích đến nhờ lợi thế thiên nhiên nguyên bản, hạ tầng được đầu tư đồng bộ và sự hiện diện của siêu đô thị ESG++ Vinhomes Green Paradise. Cùng lúc, chính sách “5 năm không lo lãi suất” cũng tạo thêm động lực cho quyết định “di cư xanh”.

Vinmec thắng lớn tại Healthcare Asia Awards 2026, khẳng định vị thế y tế Việt trên bản đồ khu vực

Vinmec thắng lớn tại Healthcare Asia Awards 2026, khẳng định vị thế y tế Việt trên bản đồ khu vực

Tối 26/03/2026, Hệ thống Y tế Vinmec xuất sắc giành 3 giải thưởng trọng điểm tại Healthcare Asia Awards 2026, đánh dấu năm thứ hai liên tiếp được vinh danh tại một trong những giải thưởng y khoa uy tín hàng đầu châu Á. Đặc biệt, mô hình chăm sóc giảm nhẹ cho bệnh nhân ung thư của Vinmec đã thu hút sự quan tâm của cộng đồng y khoa quốc tế, mở ra hướng tiếp cận toàn diện trong điều trị.

Pháp luật kiểm soát xung đột lợi ích trong hoạch định chính sách kinh tế

Pháp luật kiểm soát xung đột lợi ích trong hoạch định chính sách kinh tế

(Pháp lý). Xung đột lợi ích (XĐLI) trong hoạch định chính sách kinh tế là một trong những thách thức lớn đối với nhà nước pháp quyền và quản trị công hiện đại. XĐLI nếu không được kiểm soát hiệu quả sẽ làm suy giảm tính liêm chính, công bằng và mục tiêu vì lợi ích chung của chính sách, gây mất niềm tin của nhân dân.

Chuyển giao công nghệ từ các tập đoàn đa quốc gia (MNC) sang doanh nghiệp trong nước: Tiếp cận pháp lý so sánh và hàm ý cho Việt Nam

Chuyển giao công nghệ từ các tập đoàn đa quốc gia (MNC) sang doanh nghiệp trong nước: Tiếp cận pháp lý so sánh và hàm ý cho Việt Nam

(Pháp lý). Trên cơ sở tiếp cận pháp lý so sánh, bài viết phân tích các vấn đề lý luận cơ bản về chuyển giao công nghệ, làm rõ những thách thức pháp lý và thực tiễn trong quan hệ chuyển giao giữa MNC và doanh nghiệp sở tại, đồng thời khảo cứu kinh nghiệm của một số quốc gia và khu vực tiêu biểu như Hoa Kỳ, Liên minh châu Âu, Singapore và Hàn Quốc.

Thủ tục rút gọn trong trọng tài thương mại: Cần linh hoạt nhưng phải bảo đảm công bằng

Thủ tục rút gọn trong trọng tài thương mại: Cần linh hoạt nhưng phải bảo đảm công bằng

(Pháp lý) - Trong bối cảnh các tranh chấp kinh doanh thương mại ngày càng gia tăng và có xu hướng hình thành theo chuỗi, thủ tục rút gọn trong trọng tài được xem là giải pháp giúp tiết kiệm thời gian, chi phí. Tuy nhiên, việc áp dụng cơ chế này cần được cân nhắc thận trọng nhằm bảo đảm tính công bằng và hiệu quả giải quyết tranh chấp.

