Nửa thế kỷ sáng tri thức – Vững công minh: ULAW viết tiếp bản hùng ca pháp lý Việt Nam

Ngày 30/3/2026, tại Nhà hát Hòa Bình, Trường Đại học Luật TP.HCM (ULAW) đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm truyền thống (1976–2026) và 30 năm ngày mang tên Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh (1996–2026). Sự kiện đánh dấu cột mốc vàng son của một trong những cơ sở đào tạo luật trọng điểm quốc gia, đồng thời khẳng định tầm nhìn phụng sự công lý trong giai đoạn mới.

Tham dự buổi Lễ có sự hiện diện của các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước; lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương; các tổ chức nghề nghiệp, đối tác chiến lược; cùng đông đảo các thế hệ viên chức, người lao động, cựu người học và sinh viên Nhà trường.

TS. Lê Trường Sơn – Hiệu trưởng Trường Đại học Luật TP.HCM (ULAW) phát biểu tại kỷ niệm 50 năm truyền thống (1976–2026) và 30 năm ngày mang tên Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh (1996–2026)

Về phía đại biểu khách mời, có sự tham dự của ông Hồ Quốc Dũng – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ; ông Hoàng Minh Sơn – Quyền Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, cùng đại diện lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương, địa phương, các tổ chức nghề nghiệp, cơ sở đào tạo và đối tác của Nhà trường.

Về phía Trường Đại học Luật TP.HCM có sự tham dự của PGS.TS. Vũ Văn Nhiêm – Bí thư Đảng ủy; TS. Lê Trường Sơn – Phó Bí thư Đảng uỷ, Hiệu trưởng; GS.TS. Đỗ Văn Đại – Phó Hiệu trưởng; PGS.TS.Trần Việt Dũng – Phó Hiệu trưởng cùng các thầy cô giáo lãnh đạo các Khoa, Viện, Phòng, Trung tâm và phân hiệu Quảng Trị của nhà trường; các thế hệ cựu người học và các bạn sinh viên.

Hành trình 50 năm tự hào và vinh quang

Phát biểu khai mạc, TS. Lê Trường Sơn – Hiệu trưởng Nhà trường đã ôn lại chặng đường từ những ngày đầu đầy khó khăn sau khi đất nước thống nhất. Tiền thân từ Trường Cán bộ Tư pháp miền Nam (1976), trải qua nhiều giai đoạn như Trường Trung học Pháp lý, Phân hiệu Đại học Luật, đến năm 1996 chính thức mang tên Trường Đại học Luật TP.HCM.

Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng phát biểu chỉ đạo tại lễ kỷ niệm 50 năm truyền thống (1976–2026) và 30 năm ngày mang tên Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh (1996–2026).

Trong nửa thế kỷ qua, ULAW đã đào tạo gần 70.000 cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ. Đây là nguồn nhân lực pháp lý chất lượng cao, hiện diện tại hầu hết các cơ quan Đảng, Nhà nước, hệ thống tư pháp và doanh nghiệp, đóng góp trực tiếp vào quá trình vận hành Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Với tỷ lệ sinh viên có việc làm đạt 97,43%, Nhà trường đã khẳng định uy tín tuyệt đối về chất lượng đào tạo gắn liền với nhu cầu thực tiễn của xã hội.

Sự ghi nhận xứng đáng từ Đảng và Nhà nước

Ghi nhận những đóng góp to lớn đó, tại buổi lễ, Trường Đại học Luật TP.HCM đã trang trọng đón nhận Huân chương Lao động hạng II – phần thưởng cao quý của Đảng và Nhà nước.

Tham dự và phát biểu chỉ đạo, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng nhấn mạnh: ULAW không chỉ là một trung tâm đào tạo mà còn có đóng góp nổi bật trong nghiên cứu khoa học pháp lý, trực tiếp tham gia xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật quốc gia. Phó Thủ tướng khẳng định việc Chính phủ xây dựng ULAW thành cơ sở đào tạo cán bộ pháp luật trọng điểm là sự tin tưởng và giao phó trách nhiệm lớn lao cho Nhà trường trong bối cảnh hội nhập.

Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng đại diện trao bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các cá nhân có nhiều thành tích của Ulaw tại buổi lễ

Đồng quan điểm, Quyền Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn đánh giá cao bước phát triển toàn diện của Trường và cam kết sẽ tiếp tục đồng hành, tạo điều kiện về cơ chế để ULAW phát triển nhanh, bền vững theo mô hình đại học hiện đại.

Vinh danh tinh hoa và khát vọng vươn tầm quốc tế

Một trong những điểm nhấn xúc động của buổi lễ là việc công bố Giải thưởng “Tinh hoa Pháp ý – Legal Elite Award 2026” dành cho 4 cá nhân tiêu biểu: GS.TSKH. Đào Trí Úc (Giải Sáng tạo); PGS.TS. Hà Hùng Cường (Giải Cống hiến); GS.TS. Võ Khánh Vinh (Giải Thành tựu); GS.TS. Đỗ Văn Đại (Giải Kiến tạo).

GS. TS Võ Khánh Vinh, Nguyên Phó Chủ tịch Viện Hàn Lâm Khoa học Xã hội Việt Nam, thành viên Hội đồng Biên tập Tạp chí Pháp lý được vinh danh ở Giải Thành tựu

Hướng tới tương lai, ULAW xác định định hướng phát triển theo mô hình đại học đa ngành định hướng nghiên cứu, lấy pháp luật làm trọng tâm gắn kết với công nghệ và quản trị. Nhà trường đặt mục tiêu từng bước xây dựng mô hình đại học số, đào tạo thế hệ người học có tư duy liên ngành, sẵn sàng thích ứng với những biến chuyển của kỷ nguyên số và hội nhập quốc tế.

GS.TS. Đỗ Văn Đại, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Luật TP.HCM, được trao Giải Kiến tạo, trong chương trình thưởng “Tinh hoa Pháp ý – Legal Elite Award 2026”

Buổi lễ khép lại trong không khí trang nghiêm và tự hào, mở ra một chương mới cho ULAW – nơi tri thức pháp lý tiếp tục được thắp sáng, vì một Việt Nam công minh và thịnh vượng.