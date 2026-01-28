Hạnh phúc nhân dân - mục tiêu xuyên suốt của Đại hội XIV

Đại hội XIV đã thành công tốt đẹp, thể hiện tư duy mới, tầm nhìn mới, hướng tới một xã hội văn minh, hiện đại, lấy hạnh phúc của nhân dân làm đích đến cuối cùng.

Bà Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chánh Văn phòng Thường trực Văn phòng Trung ương Đảng nhấn mạnh tại Hội nghị báo cáo viên Trung ương toàn quốc tháng 1 năm 2026 thông báo nhanh kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, diễn ra sáng 28/1/2026.

Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu cơ quan UBTƯ MTTQ Việt Nam

Hội nghị được tổ chức trực tiếp tại Hội trường Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, trực tuyến tới các điểm cầu trên toàn quốc.

Báo nhanh kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, bà Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chánh Văn phòng Thường trực Văn phòng Trung ương Đảng cho biết, công tác chuẩn bị Đại hội XIV là nhiệm vụ trọng tâm được Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIII tập trung rất nhiều thời gian và công sức. Công tác chuẩn bị văn kiện diễn ra sớm, trọng tâm là Văn kiện Đại hội.

Theo bà Hà, quá trình này trải dài qua 8 hội nghị Trung ương (từ Trung ương 8 đến Trung ương 15) và 14 cuộc họp của Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Tổng Bí thư Tô Lâm đã trực tiếp làm việc 16 cuộc về các nội dung liên quan. Đặc biệt, Tổng Bí thư có nhiều bài viết quan trọng về tư tưởng, quan điểm như: “Đột phá về thể chế pháp luật để đất nước vươn mình”, “Phát huy sức mạnh đại đoàn kết”.

Một trong những điểm đổi mới nổi bật của Văn kiện Đại hội XIV, theo bà Hà, tại Hội nghị Trung ương 12 (tháng 7/2025), Trung ương quyết định tích hợp 3 báo cáo (Báo cáo Chính trị, Báo cáo Kinh tế - Xã hội và Báo cáo Xây dựng Đảng) thành một Báo cáo Chính trị duy nhất. Đây là bước đột phá về tư duy, đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ, xuyên suốt, giúp văn kiện dễ nhớ, dễ hiểu và dễ thực hiện. Văn kiện vừa kiên định vừa đổi mới, vừa kế thừa vừa phát triển, có tầm nhìn xa nhưng định hướng cụ thể.

Bà Hà Thị Nga, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư thường trực Đảng uỷ MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Phó Chủ tịch- Tổng thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam dự tại điểm cầu Cơ quan UBTƯ MTTQ Việt Nam.

Đáng chú ý, đây là lần đầu tiên trong lịch sử, văn kiện có Chương trình hành động đi kèm với các danh mục nhiệm vụ, dự án trọng điểm dự kiến triển khai trong nhiệm kỳ. Công tác lấy ý kiến nhân dân được thực hiện rất sâu rộng. Trong 1 tháng, có khoảng 5 triệu lượt ý kiến và tổng cộng gần 14 triệu lượt ý kiến từ các cấp, các ngành và nhân dân, vượt trội so với các nhiệm kỳ trước nhờ ứng dụng công nghệ số. Văn kiện đề cao tính kỷ luật, kỷ cương và vai trò của người đứng đầu”,bà Hà nêu rõ.

Liên quan đến công tác nhân sự, bà Hà thông tin công tác nhân sự được chuẩn bị từ sớm (giữa nhiệm kỳ XIII) một cách dân chủ, chặt chẽ. Trung ương ban hành nhiều văn bản về tiêu chí, tiêu chuẩn, bố trí sắp xếp cán bộ. Quan điểm mới về cán bộ, Tổng Bí thư yêu cầu cán bộ giai đoạn tới phải có “Đức, Sức, Tài”. Trong đó, chữ “Sức” không chỉ là sức khỏe mà là “sức bền”, “sức bật”, sức kiên trì, khả năng chịu áp lực, sức đổi mới và sáng tạo. Đây là yêu cầu rất quan trọng để đáp ứng nhiệm kỳ mới

Một điểm nhấn khác của Đại hội XIV là việc tinh gọn thời gian tổ chức, phản ánh chất lượng chuẩn bị nhân sự và thảo luận được nâng lên rõ rệt.

Về định hướng phát triển nhiệm kỳ 2026–2031, Đại hội XIV xác định mục tiêu tăng trưởng trong nhiệm kỳ này phấn đấu tăng trưởng 2 con số, tức là 10%/năm hoặc cao hơn. Đây là con số táo bạo nhưng có cơ sở dựa trên kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tri thức và đổi mới sáng tạo. Thu nhập bình quân đầu người đạt 8500 USD vào cuối nhiệm kỳ.

Phương châm Đại hội là: “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển”. Lần đầu tiên đưa từ “Đột phá” vào phương châm Đại hội.

Trong đó có 8 định hướng lớn như: Hoàn thiện thể chế nhà nước pháp quyền (lấy thực thi làm thước đo); Xác lập mô hình tăng trưởng mới (kinh tế tri thức, kinh tế tuần hoàn); Khoa học công nghệ và chuyển đổi số là động lực trung tâm; Phát triển văn hóa, con người là sức mạnh nội sinh; Quốc phòng, an ninh, đối ngoại là trọng yếu thường xuyên; Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; Xây dựng xã hội văn minh, hiện đại, an toàn (xây dựng 248 trường học quốc tế, miễn học phí học sinh); và Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc.

Tại Đại hội, Tổng Bí thư cũng nhấn mạnh: Lựa chọn đúng, triển khai nhanh, làm đến nơi đến chốn, đo lường bằng kết quả. Phải “nói ít làm nhiều”, hành động khẩn cấp, quyết liệt.

Đại hội đã bầu đủ 200 Ủy viên Trung ương (180 chính thức, 20 dự khuyết) với kết quả phiếu bầu tập trung rất cao. Hội nghị Trung ương lần thứ nhất đã bầu Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Tổng Bí thư Tô Lâm được tín nhiệm tuyệt đối với 100% số phiếu. Thường trực Ban Bí thư cũng đạt số phiếu giới thiệu tuyệt đối.

Kết quả công tác nhân sự tại Đại hội cho thấy sự thống nhất và đồng thuận rất cao trong toàn Đảng, với việc bầu đủ số lượng Ủy viên Trung ương theo quy định.

Ngay sau khi Đại hội bế mạc, việc triển khai Nghị quyết được tiến hành khẩn trương, thể hiện tinh thần hành động sớm, quyết liệt ngay từ đầu nhiệm kỳ mới. Theo dự kiến ngày 7/2 sẽ tổ chức học tập Nghị quyết trên toàn quốc, sớm hơn gần 2 tháng so với nhiệm kỳ trước.