Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019
Giọt thương 2025: CBNV ROX Group chung tay hiến máu, lan tỏa giá trị sống đẹp

09:05 22/08/2025
Với tinh thần sẻ chia và trách nhiệm cộng đồng, hàng trăm CBNV ROX Group đã cùng tham gia chương trình hiến máu Giọt thương 2025. Từng giọt máu trao đi là những yêu thương gửi tới cộng đồng, lan tỏa giá trị sống đẹp mà Tập đoàn đã kiên trì vun đắp.

Chương trình Giọt thương 2025 nằm trong chuỗi hoạt động vì cộng đồng ROX Share của ROX Group. Đây là năm thứ ba liên tiếp Tập đoàn phối hợp với ngân hàng MSB và bệnh viện Việt Đức tổ chức hoạt động ý nghĩa này. Trong bối cảnh nguồn máu tại các bệnh viện khan hiếm, Giọt thương 2025 đã được tổ chức sớm hơn một tháng, kịp thời tiếp sức cho những bệnh nhân đang chờ máu.

1-1755828289.jpg

Hàng trăm người đăng ký tham gia - con số biết nói về sức mạnh lan tỏa của lòng nhân ái

2-1755828299.jpg

Đội ngũ bác sĩ, nhân viên y tế bệnh viện Việt Đức đồng hành cùng Giọt thương 2025 để đảm bảo an toàn và hiệu quả cho từng đơn vị máu

3-1755828299.jpg

Cán bộ nhân viên ROX Group cùng nhau tham gia hiến máu, lan tỏa yêu thương và ‘trách nhiệm chủ động’ với cộng đồng

4-1755828299.jpg

Một cặp vợ chồng cùng hiến máu năm thứ hai liên tiếp tại chương trình Giọt thương

5-1755828299.jpg

Nhiều gương mặt quen thuộc tiếp tục trở lại với chương trình, bền bỉ lan tỏa tinh thần sẻ chia và truyền cảm hứng về lối sống đẹp

6-1755828299.jpg

Một cánh tay được đưa ra là rất nhiều yêu thương và hi vọng được gửi trao

7-1755828299.jpg

Nụ cười rạng rỡ trên môi người hiến máu, lan tỏa niềm vui và tinh thần sẻ chia

8-1755828299.jpg

Mỗi chứng nhận hiến máu là dấu ấn tự hào của từng cá nhân khi được góp sức cứu người

9-1755828299.jpg

Sự nhiệt tình của các tình nguyện viên đã góp phần lan tỏa năng lượng tích cực và góp sức vào thành công của Giọt thương 2025

Giọt thương 2025 khép lại với 661 đơn vị máu được trao tặng. Đây vừa là món quà của sự sống, vừa minh chứng cho cam kết chia sẻ yêu thương với cộng đồng mà ROX Group đã theo đuổi nhiều năm qua.

“Chúng tôi tin rằng, chương trình Giọt thương sẽ tiếp tục là cầu nối nhân ái, gắn kết người ROX cùng vun đắp những giá trị sống đẹp, gắn kết cộng đồng và chủ động kiến tạo giá trị bền vững”, đại diện BTC chia sẻ.

Suốt 29 năm phát triển, ROX Group luôn coi việc giải quyết các vấn đề cộng đồng là nhiệm vụ song hành với kinh doanh. Tập đoàn xây dựng chuỗi hoạt động ROX Share, gồm “Chia sẻ yêu thương” và “Cùng em tới trường”, tập trung hỗ trợ trẻ em và người có hoàn cảnh khó khăn khắp cả nước qua các hoạt động thiết thực như tặng quà Tết, xây nhà đại đoàn kết, làm cầu dân sinh…

Đồng thời, cán bộ nhân viên được khuyến khích lan tỏa lối sống đẹp qua hiến máu nhân đạo, nấu cơm thiện nguyện, đi bộ gây quỹ hay quyên góp. Giá trị nhân văn dần trở thành nét văn hóa, cách ứng xử của người ROX, nơi sống đẹp được đo bằng lòng trắc ẩn, sự sẻ chia và tinh thần trách nhiệm với cộng đồng.

PV

Vincom khởi động chiến dịch "Tự hào Sao Việt" – Thắp sáng biểu tượng bán lẻ Việt chào mừng 80 năm Quốc khánh
Vincom khởi động chiến dịch “Tự hào Sao Việt” – Thắp sáng biểu tượng bán lẻ Việt chào mừng 80 năm Quốc khánh

Nhằm chào mừng 80 năm Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam, 88 trung tâm thương mại Vincom trên toàn quốc...

Quỹ Ươm mầm ước mơ SeABank nhận đỡ đầu thêm 10 học sinh nghèo hiếu học: Nối dài hành trình 10 năm gieo mơ ước
Quỹ Ươm mầm ước mơ SeABank nhận đỡ đầu thêm 10 học sinh nghèo hiếu học: Nối dài hành trình 10 năm gieo mơ ước

Năm 2025 đánh dấu một cột mốc đáng nhớ tròn một thập kỷ Quỹ Ươm mầm ước mơ của Ngân...

Bố cáo thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Công ty Luật TNHH NGUYỄN AN
Bố cáo thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Công ty Luật TNHH NGUYỄN AN

1. Tên tổ chức hành nghề luật sư: Công ty Luật TNHH NGUYỄN AN Mã số thuế: 0108793379 Địa chỉ: Phòng 1007...

Vinmec ra mắt chuyên khoa y học bào thai – bước ngoặt điều trị trước sinh tại Việt Nam
Vinmec ra mắt chuyên khoa y học bào thai – bước ngoặt điều trị trước sinh tại Việt Nam

Hệ thống Y tế Vinmec chính thức đưa vào hoạt động Chuyên khoa Y học Bào thai – cột mốc...

Chính sách đổi mới sáng tạo, công nghệ: Kinh nghiệm của Mỹ, Thụy Sĩ, Hàn Quốc và đề xuất gợi mở cho Việt Nam

Chính sách đổi mới sáng tạo, công nghệ: Kinh nghiệm của Mỹ, Thụy Sĩ, Hàn Quốc và đề xuất gợi mở cho Việt Nam

Mỹ đã có những chính sách nổi trội giúp duy trì vị thế dẫn đầu trong nền kinh tế đổi mới sáng tạo toàn cầu. Trong khi đó Thụy Sĩ 13 năm liên tiếp được vinh danh là quốc gia sáng tạo nhất thế giới. Nhật Bản và Hàn Quốc cũng là những cường quốc về đổi mới sáng tạo (ĐMST) rất đáng để Việt Nam học hỏi.

4 giờ trước Kinh doanh - Quốc tế

Nghị quyết 66 định hình mạnh mẽ cơ chế giải quyết tranh chấp thương mại, bảo vệ quyền lợi chính đáng của doanh nghiệp

Nghị quyết 66 định hình mạnh mẽ cơ chế giải quyết tranh chấp thương mại, bảo vệ quyền lợi chính đáng của doanh nghiệp

(Pháp lý) – Một trong những nội dung đề cập trong NQ 66 của Bộ Chính trị được doanh nghiệp quan tâm nhất, đó là việc thay đổi tư duy xây dựng pháp luật “dứt khoát từ bỏ tư duy không quản được thì cấm” và chuyển sang “tư duy kiến tạo phát triển, lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm”. Có thể nói đây là điểm cốt lõi và mang tính cách mạng nhất của Nghị quyết. Bài viết sau, tác giả sẽ phân tích những tác động của Nghị quyết 66 đến cơ chế giải quyết tranh chấp thương mại và các biện pháp bảo vệ doanh nghiệp.

22 giờ trước Diễn đàn - Luật gia

Sắp diễn ra Hội thảo Khoa học “Đưa Nghị quyết 66-NQ/TW vào cuộc sống – Yêu cầu, cơ chế và giải pháp thực thi”

Sắp diễn ra Hội thảo Khoa học “Đưa Nghị quyết 66-NQ/TW vào cuộc sống – Yêu cầu, cơ chế và giải pháp thực thi”

(Pháp lý) - Ngày 30/4/2025, Tổng Bí thư Tô Lâm thay mặt Bộ Chính trị đã ký ban hành Nghị quyết số 66-NQ/TW về “Đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới”. Đây là một nghị quyết chuyên đề mang ý nghĩa chiến lược, với nhiều quyết sách đột phá, toàn diện và thực tiễn, nhằm hiện thực hóa chủ trương lớn của Đảng trong lĩnh vực lập pháp, hành pháp và thi hành pháp luật.

23 giờ trước Sự kiện - Chính sách

Kỳ vọng những khung pháp lý mới thể chế hóa chủ trương quan trọng trong các Nghị quyết 57, 68 của Bộ Chính trị

Kỳ vọng những khung pháp lý mới thể chế hóa chủ trương quan trọng trong các Nghị quyết 57, 68 của Bộ Chính trị

(Pháp lý). Trong bài viết Động lực mới cho phát triển kinh tế, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh vấn đề cốt lõi là tiếp tục hoàn thiện thể chế, thay đổi về tư duy và hành động. Ông yêu cầu Việt Nam cần sớm nghiên cứu xây dựng Luật Phát triển kinh tế tư nhân và sửa các quy định liên quan, bảo đảm thể chế hóa đầy đủ chủ trương tại Nghị quyết 68.

1 ngày trước Diễn đàn - Luật gia

Khung pháp lý chuyển dữ liệu xuyên biên giới của Việt Nam: Góc nhìn từ Luật Dữ liệu 2024 và Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân 2025

Khung pháp lý chuyển dữ liệu xuyên biên giới của Việt Nam: Góc nhìn từ Luật Dữ liệu 2024 và Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân 2025

Trong kỷ nguyên chuyển đổi số và hội nhập quốc tế, việc chuyển dữ liệu xuyên biên giới, bao gồm dữ liệu cá nhân, ngày càng trở nên thiết yếu, đóng vai trò quan trọng trong kinh tế, thương mại và quản lý. Việt Nam đã xây dựng hai văn bản pháp luật quan trọng để điều chỉnh hoạt động này: Luật Dữ liệu 2024 đã có hiệu lực từ 01/7/2025) và Luật Bảo vệ Dữ liệu Cá nhân 2025 sẽ có hiệu lực từ 01/01/2026.

1 ngày trước Sự kiện - Chính sách

Cần có các luật hỗ trợ chuyên ngành để giúp cộng đồng doanh nghiệp tạo nhiều việc làm trong kỉ nguyên mới

Cần có các luật hỗ trợ chuyên ngành để giúp cộng đồng doanh nghiệp tạo nhiều việc làm trong kỉ nguyên mới

(Pháp lý) – Thực hiện sắp xếp tinh gọn bộ máy trong hệ thống chính trị dự kiến thời gian tới sẽ có khoảng hơn 100.000 người rời khỏi khu vực nhà nước cần có việc làm. Vấn đề đặt ra cần có các giải pháp cơ chế để thúc đẩy thị trường việc làm trong kỷ nguyên mới của dân tộc. Nghiên cứu từ kinh nghiệm các nước, chúng tôi cho rằng cần xây dựng khung pháp lý chính sách chuyên ngành để giúp cộng đồng doanh nghiệp tạo ra nhiều việc làm cho xã hội trong kỉ nguyên mới.

1 ngày trước Diễn đàn - Luật gia

Nghị quyết 222 của Quốc hội: “ Đòn bẩy” thể chế cho Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam

Nghị quyết 222 của Quốc hội: “ Đòn bẩy” thể chế cho Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam

(Pháp lý). Nghị quyết số 222 /2025/QH15 của Quốc hội về Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam đã đề ra một loạt chính sách đặc thù, từ ưu đãi thuế, chính sách ngoại hối, đến hỗ trợ lao động và cơ sở hạ tầng. Những chính sách này không chỉ nhằm thu hút các tổ chức tài chính toàn cầu mà còn tạo điều kiện cho các doanh nghiệp trong nước phát triển. Tuy nhiên, việc triển khai các chính sách này đòi hỏi sự quản lý chặt chẽ để cân bằng giữa lợi ích kinh tế và các rủi ro tiềm ẩn. Bài viết sẽ phân tích các chính sách, đánh giá tác động mang lại đối với Việt Nam cũng như đối với nhà đầu tư.

1 ngày trước Sự kiện - Chính sách

Vietjet tăng 10.000 chỗ trên tất cả các đường bay phục vụ kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9

Vietjet tăng 10.000 chỗ trên tất cả các đường bay phục vụ kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9

Hân hoan chào đón kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, Vietjet sẽ bổ sung thêm 10.000 chỗ trong kỳ nghỉ kéo dài 4 ngày từ 30/8 đến 2/9.

1 ngày trước Thông tin kinh doanh

Doanh nghiệp tiêu dùng – bán lẻ trong bối cảnh vĩ mô khởi sắc

Doanh nghiệp tiêu dùng – bán lẻ trong bối cảnh vĩ mô khởi sắc

Báo cáo kinh tế – xã hội 7 tháng năm 2025 cho thấy nhiều chỉ số vĩ mô tích cực, củng cố kỳ vọng phục hồi tiêu dùng và tạo động lực tăng trưởng cho các doanh nghiệp trong lĩnh vực tiêu dùng – bán lẻ.

1 ngày trước Thông tin kinh doanh

Tác động của thương mại điện tử đối với pháp luật cạnh tranh – Kinh nghiệm một số quốc gia và gợi mở cho Việt Nam

Tác động của thương mại điện tử đối với pháp luật cạnh tranh – Kinh nghiệm một số quốc gia và gợi mở cho Việt Nam

(Pháp lý). Trong những năm trở lại đây, hoạt động thương mại diễn ra trên môi trường kỹ thuật số đang dần trở thành bước chuyển mình chủ đạo của các doanh nghiệp và đích đến của nhiều quốc gia, khi thương mại điện tử là phương tiện đối với doanh nghiệp thì pháp luật cạnh tranh sẽ là công cụ đắc lực điều chỉnh xu hướng mới.

1 ngày trước Pháp lý và Kinh doanh

