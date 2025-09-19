Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
Giải mã “công thức vàng” an cư của giới tinh hoa

08:00 19/09/2025
Tại các thành phố lớn của Việt Nam, giới thượng lưu đang định hình lại khẩu vị đầu tư bất động sản, tìm kiếm những không gian sống gắn với mặt nước để dung hòa thiên nhiên với nhịp sống hiện đại.

Dấu ấn ven sông - xu hướng an cư của giới thượng lưu toàn cầu

Hiện nay, những thành phố ghi tên mình trên bản đồ là “nơi đáng sống” hầu như đều gắn với những dòng sông, có thể kể đến London cổ kính với sông Thames uốn lượn, đến New York sôi động được bao bọc bởi sông Hudson…

Không chỉ mang lại không gian sống trong lành và cảnh quan thiên nhiên xanh mát, bất động sản ven sông còn là biểu tượng của sự đẳng cấp và thịnh vượng khi sở hữu giá trị gia tăng bền vững. Báo cáo mới nhất từ Knight Frank khẳng định rằng bất động sản có yếu tố cảnh quan sông nước đang có giá trị cao hơn đáng kể so với các loại hình nhà ở thông thường do nguồn cung khan hiếm.

Theo ghi nhận của Savills tại London, dọc theo đoạn sông Thames người mua sẵn lòng trả cao hơn 19,5% cho các căn hộ nằm trong phạm vi 100m tính từ bờ sông, cao hơn so với những căn cách xa hơn 1 km. Tương tự, tại New York, Mỹ, những bất động sản có tầm nhìn mặt nước có thể có giá cao hơn 51% so với các bất động sản khác trong cùng khu vực.

01-capital-square-1758276564.jpg

Các căn hộ ven sông Hudson tại New York, Mỹ có giá trị cao và được giới thượng lưu săn đón. Ảnh: Cityrealty

Có thế nói, giới thượng lưu săn đón những tài sản này không chỉ vì nhìn nhận tiềm năng sinh lời từ khả năng tăng giá, mà còn đánh giá cao nhịp sống hiện đại mà không gian ven sông mang lại. Đó là sự kết hợp hoàn hảo giữa không gian sống trong lành, yên bình tách biệt khỏi khói bụi đô thị, nhưng vẫn đảm bảo kết nối thuận tiện đến các trung tâm kinh tế, văn hóa và giải trí sầm uất.

Capital Square - kiến tạo không gian sống đẳng cấp bên sông Hàn

Tại Việt Nam, trong bối cảnh đó, những dự án ven sông trở thành tâm điểm đầu tư, lựa chọn hàng đầu và ngày càng trở thành sản phẩm “đắt đỏ”.

Đơn cử như dự án Capital Square, tọa lạc ngay khu vực lõi trung tâm Đà Nẵng, nằm giữa cầu sông Hàn và cầu Rồng. Dự án đang là tâm điểm thu hút khi sở hữu vị trí chiến lược trên trục đường Ngô Quyền, giao cắt với các tuyến đường huyết mạch như Nguyễn Công Trứ và Trần Hưng Đạo. Từ đây, chủ nhân căn hộ có thể dễ dàng di chuyển đến các khu vực khác như Trung tâm hành chính thành phố, bãi biển, các điểm tham quan, du lịch nổi tiếng và hệ thống tiện ích ngoại khu: bệnh viện, trường học, trung tâm thương mại...

Với vị trí đắc địa bên bờ sông Hàn, cư dân tại Capital Square sẽ được tận hưởng trọn vẹn bầu không khí trong lành, đón nhận nguồn năng lượng dồi dào từ thiên nhiên, đồng thời vẫn tận hưởng được sự thịnh vượng, nhộn nhịp của thành phố.

02-capital-square-1758276556.jpg

Capital Square là sự cân bằng hoàn hảo giữa thuận tiện và bình yên, nhộn nhịp và thư thái

Hòa nhịp cùng sự phát triển của thành phố, phân khu Capital State được kỳ vọng trở thành trung tâm tài chính phồn hoa tại Đà Nẵng, nơi hội tụ dòng tiền mạnh mẽ và cơ hội đầu tư dài hạn hấp dẫn, đồng thời mang đến cuộc sống đa sắc màu, đậm chất thời thượng cho chủ nhân căn hộ.

Nằm tại vị trí trung tâm phân khu Capital State, tòa Kings Place hưởng trọn loạt tiện ích mang đến một không gian giao thoa giữa nhịp sống cao cấp và dòng chảy đầu tư sôi động: Phía trước là tuyến phố thương mại Park Boulevard sầm uất, bên cạnh là trung tâm thương mại Grand Central Mall, và phía sau là khu vực quảng trường Capital Park rộng hơn 2.000 m2.

Bên cạnh đó, chủ nhân căn hộ tại Kings Place còn dễ dàng tiếp cận hệ thống tiện ích trải rộng từ mặt đất tới tầng không của dự án, như khu bể bơi rộng hơn 500 m2 cùng hàng loạt tiện ích như sân chơi trẻ em, sân thể thao đa năng, quán cà phê, nhà hàng… Nhờ vậy, đây sẽ vừa là nơi an cư đẳng cấp, đáp ứng trọn vẹn nhu cầu sống hiện đại, vừa là sản phẩm đầu tư tiềm năng, sinh lời bền vững theo thời gian.

Với pháp lý lâu dài, vị trí kim cương bên sông Hàn, kết nối đa tầng với các trục giao thông huyết mạch, Capital State nói riêng và Capital Square nói chung sẽ là nơi an cư đẳng cấp, xứng tầm cho giới tinh hoa, từ đó hình thành nên một cộng đồng thịnh vượng.

PV

BRG Group
