Giá mới quá hời, bảo hành 10 năm, khách hàng rủ nhau tậu liền tay xe điện VinFast

Chính sách hậu mãi có tâm, ưu đãi khách hàng mới, không quên người dùng cũ, cùng thời gian bảo hành siêu dài giúp người dùng Việt luôn yên tâm khi lựa chọn VinFast là người bạn đồng hành lâu dài.

Chọn VinFast vì chính sách bảo hành dài hạn

Đang tìm mua một chiếc xe gia đình phù hợp, anh Nguyễn Hoàng Tùng, chuyên gia phân tích dữ liệu tại TP.HCM chủ đích tìm hiểu các mẫu xe SUV hạng D trên thị trường. Lái thử nhiều sản phẩm của nhiều hãng và so sánh thiệt hơn khoảng 2 tuần, anh Tùng quyết định lựa chọn VinFast VF 8 vì được bảo hành lâu nhất.

“Lúc mua xe, tôi có cân nhắc giữa nhiều thương hiệu nhưng chính sách bảo hành 10 năm của VinFast là yếu tố quyết định. Hiện tại các hãng khác chỉ bảo hành tiêu chuẩn khoảng 3-5 năm, mà tôi xác định sử dụng xe lâu dài chứ không thích ‘lướt’. Hơn nữa, VinFast bảo hành 10 năm cho cả xe lẫn pin – bộ phận quan trọng nhất của xe điện”, anh Tùng giải thích.

Đến khi liên hệ đại lý để đặt xe, anh Tùng càng thêm bất ngờ khi biết mức giá các dòng xe điện VinFast hiện tại còn tốt hơn cả thời điểm anh tham khảo thị trường, sau khi hãng xe Việt dừng chính sách thuê pin và áp dụng mức giá mới được điều chỉnh “cực tốt”. Cụ thể, chiếc VF 8 phiên bản Eco anh định mua có giá 1,019 tỷ đồng. Ngoài ra, do ô tô điện đang được miễn lệ phí trước bạ cho tới 28/2/2027 nên anh còn tiết kiệm thêm cả trăm triệu đồng, giá lăn bánh gần bằng với giá niêm yết.

“Nếu so mức giá kèm pin của VF 8 với thời điểm trước thì ‘thơm’ hơn hẳn, tức là giá pin càng ngày càng tốt. Pin thì từ thương hiệu hàng đầu trên thế giới, lại có chính sách bảo hành dài hạn như vậy thì tôi chẳng cần phải nghĩ. So với các mẫu xe hạng D, thậm chí C trên thị trường thì giá mua VF 8 quá là hời”, vị khách hàng cho biết đã nhanh chóng hoàn thành thủ tục đặt cọc và giờ chỉ chờ nhận xe.

Hậu mãi tốt nhất thị trường, ưu đãi khách hàng mới không quên người dùng cũ

Đồng quan điểm với anh Tùng, nhiều người dùng cũng cho biết đã lựa chọn mua xe VinFast vì có chính sách bảo hành tốt. Theo chính sách hiện hành, VinFast áp dụng bảo hành 7 năm/160.000 km cho các mẫu xe VF 3, VF 5, VF 6 và 8 năm không giới hạn km cho pin. Đối với các mẫu xe cao cấp là VF 7, VF 8 và VF 9, mức bảo hành lên tới 10 năm hoặc 200.000 km cho xe, trong khi pin được bảo hành lên tới 10 năm mà không giới hạn số km.

Đây là mức bảo hành cao bậc nhất thị trường Việt Nam, vượt trội 2-3 lần so với nhiều hãng xe lớn trên thế giới. Số liệu từ các hãng xe cho thấy, trung bình vòng đời một chiếc xe khoảng 5 năm. Như vậy, một chiếc xe có chính sách bảo hành dài lâu lên tới 7-10 năm sẽ đáp ứng tốt nhu cầu của những người dùng sử dụng xe dài hạn, đồng thời, chủ xe muốn đổi sang xe mới sau 2-3 năm để trải nghiệm mẫu xe khác vẫn đảm bảo được giá bán lại tốt.

Trên thực tế, khảo sát nhanh thị trường xe cũ, các mẫu xe điện của VinFast đang có mức giữ giá tốt, giá trị bán lại thường không có nhiều chênh lệch so với giá mua ban đầu vì vẫn được bảo hành dài dù đã qua 2-3 năm sử dụng. Đơn cử, một chiếc VF 5 mua vào năm 2023 với mức tiền lăn bánh khoảng 500 triệu đồng, qua 25.000 km mới đây đã được bán lại với giá 485 triệu đồng, tức là chỉ chênh lệch 15 triệu đồng, tương ứng 3% giá trị ban đầu của xe.

Không chỉ vậy, theo anh Trần Văn Nhật, chủ một garage xe cũ ở TP.HCM, các mẫu xe VinFast được chú ý còn vì chính sách áp dụng cho chủ xe đang rất tốt.

“Không chỉ bảo hành dài hạn, VinFast còn có mạng lưới xưởng dịch vụ rộng khắp cả nước, giúp khách hàng yên tâm hơn khi cần sửa chữa hoặc thay thế linh kiện. Thời gian này còn được sạc pin miễn phí hoàn toàn, tới hết tháng 6/2027 nên mua xe cũ hay mới đều không tốn một đồng tiền sạc nào”, anh phân tích.

Mặt khác, điều quan trọng hơn với anh Nhật là anh cảm nhận được rõ cách kinh doanh có tâm với khách hàng cũ của VinFast. Minh chứng mới đây nhất là ngoài bảng giá mới cho khách hàng mua xe kèm pin, các chủ xe đang thuê pin cũng được linh hoạt lựa chọn tiếp tục giữ gói thuê hoặc mua pin ưu đãi. Ngoài ra, những vị khách đã mua xe kèm pin trước đó cũng được tặng thêm 6 tháng miễn phí sạc điện. Nhìn xa hơn, trong những chính sách trước đó, người đã mua xe luôn được đảm bảo lợi ích, thậm chí gia tăng quyền lợi, để đảm bảo “không có vị khách nào bị bỏ lại”.

“Sử dụng ô tô là lâu dài nên dịch vụ sau bán hàng rất quan trọng. Đây không phải là sản phẩm ‘mua đứt bán đoạn’, khách hàng sẵn sàng đổi xe nếu thấy không được phục vụ đúng mức. Riêng về khoản hậu mãi thì VinFast đang là số 1 và mang lại niềm tin tuyệt đối cho người dùng”, anh nhận định.