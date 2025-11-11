Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
Quảng cáo #101
  1. Trang chủ
  2. Thông tin cần biết

Dư âm đẹp của hòa nhạc Dvořák & Rachmaninov

15:14 11/11/2025
Tối 8/11/2025 tại Nhà hát Hồ Gươm, hai kiệt tác lãng mạn của Rachmaninov và Dvořák đã đưa khán giả đi qua hành trình cảm xúc đầy thăng hoa từ chiều sâu tâm hồn Nga đến hơi thở tự do của thế giới mới.
picture1-1762848868.jpg

Hòa nhạc Dvořák & Rachmaninov

Hành trình cảm xúc giữa hai thế giới

Dưới sự dẫn dắt của Nhạc trưởng Yury Tkachenko, cùng phần trình diễn cuốn hút của nghệ sĩ piano Suah Ye - tài năng trẻ Hàn Quốc được Forbes Korea vinh danh, Dàn nhạc Giao hưởng Hà Nội đã mang đến một buổi hòa nhạc công phu, đậm chất nghệ thuật và chan chứa cảm xúc.

Mở đầu chương trình, Concerto cho piano số 2 của Sergei Rachmaninov vang lên như một khúc tự sự mãnh liệt của người nghệ sỹ. Ngay từ những hợp âm đầu tiên, khán phòng như lặng đi trước tiếng đàn dày, vang và rực sáng của Suah Ye. Cô từng hai lần giành giải thưởng tại cuộc thi Tchaikovsky danh giá và xuất hiện tại các phòng hòa nhạc danh tiếng trên thế giới

Suah Ye đã tái hiện hiệu ứng “chuông ngân” đặc trưng của Rachmaninov vừa bi tráng vừa đầy nội lực. Trong chương chậm, Suah Ye thể hiện độ nhạy cảm và kiểm soát tinh tế, tới chương cuối là sự bùng nổ của năng lượng và niềm tin, khiến khán giả nhiều lần bày tỏ sự thán phục.

picture2-1762848868.jpg

Nghệ sĩ Suah Ye

“Tôi như được sống lại cùng Rachmaninov từ bóng tối đến ánh sáng, từ tuyệt vọng đến niềm tin”, khán giả Nguyễn Phương Linh (Hà Nội) chia sẻ.

Sự dẫn dắt của nhạc trưởng Yury Tkachenko vừa chính xác, vừa tràn đầy cảm hứng. Ông là nghệ sĩ danh dự của Nga, Giáo sư Nhạc viện Nhà nước Novosibirsk, đồng thời là nhạc trưởng chính của Cuộc thi Quốc tế Tchaikovsky và người thầy truyền cảm hứng cho nhiều thế hệ nghệ sĩ trẻ. Dưới tay ông, Dàn nhạc Giao hưởng Hà Nội đạt tới độ hòa quyện cao, âm thanh vang đều, các lớp bè được xử lý gọn gàng và tinh tế.

picture3-1762848868.jpg

Nhạc trưởng Yury Tkachenko với phong cách chỉ huy đầy cảm xúc

Trong phần hai, bản Giao hưởng số 9 “Từ thế giới mới” của Antonín Dvořák đưa người nghe vào hành trình xuyên thời gian và không gian với những giai điệu vừa mang hồn dân ca Bohemia, vừa phản chiếu hơi thở nước Mỹ cuối thế kỷ XIX rộng mở, phóng khoáng và đầy sức sống. Ở chương Largo, tiếng cor anglais trầm buồn được xử lý tinh tế, gợi nỗi hoài niệm sâu lắng, còn các chương nhanh lại rộn ràng sinh lực, toát lên tinh thần trẻ trung của dàn nhạc.

Một khán giả cao tuổi xúc động chia sẻ: “Đây là đêm hòa nhạc hiếm hoi khiến tôi thấy như được du hành qua hai thế giới, một bên là chiều sâu tâm hồn Nga, một bên là khát vọng tự do của thế giới mới”.

Tinh thần hội nhập văn hóa

Mùa diễn 2025 đánh dấu bước chuyển mạnh mẽ về chất lượng của Dàn nhạc Giao hưởng Hà Nội - một trong những dàn nhạc có bề dày và uy tín hàng đầu Việt Nam. Được thành lập từ năm 1997, tiền thân là Dàn nhạc Giao hưởng Nhạc viện Hà Nội, dàn nhạc quy tụ lực lượng nghệ sĩ là giảng viên, nghệ sĩ độc tấu và sinh viên xuất sắc của Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Trong đó, nhiều người từng tu nghiệp tại các nhạc viện danh tiếng ở Nga, Đức, Hungary, Anh…

Dàn nhạc đã có chuỗi hợp tác cùng nhiều nhạc trưởng và nghệ sỹ quốc tế danh tiếng như Orhan Salliel, Fakhraddin Karimov, Nayden Todorov, Honna Tetsuji, kết hợp với các nghệ sĩ độc tấu, ca sĩ nổi tiếng như NSND Đặng Thái Sơn, NSND Bùi Công Duy, Sara Dragan, Fidan Hajiyeva, Marcelo Alvarez, Kathryn Lewek, Joseph Calleja, Denis Shapovalov, Suah Ye… Sự kết hợp giữa nghệ sĩ quốc tế và lực lượng trẻ của Dàn nhạc Giao hưởng Hà Nội cho thấy tinh thần hội nhập và khát vọng làm mới, mang âm nhạc cổ điển đến gần hơn với công chúng yêu nghệ thuật.

picture4-1762848861.png

Dàn nhạc Giao hưởng Hà Nội đã có chuỗi hợp tác với nhiều nhạc trưởng và nghệ sĩ danh tiếng

Một trong những đơn vị đồng hành cùng dàn nhạc trong mùa diễn năm nay là ROX Group - tập đoàn đầu tư đa ngành tiên phong trong lĩnh vực phát triển đô thị & khu công nghiệp, dịch vụ, tài chính. ROX Group tin rằng, một đô thị văn minh, giàu bản sắc cần được kiến tạo bằng những công trình hiện đại và được nuôi dưỡng bởi đời sống tinh thần phong phú và sự lan tỏa của các giá trị văn hóa.

Với tầm nhìn phát triển đô thị gắn liền với nghệ thuật và con người, ROX Group xem âm nhạc, đặc biệt là âm nhạc hàn lâm như một phần tất yếu của một thành phố đáng sống. Sự đồng hành cùng Dàn nhạc Giao hưởng Hà Nội vừa là hoạt động hỗ trợ nghệ thuật vừa khẳng định cam kết xây dựng môi trường sống nơi cảm xúc, cái đẹp và tri thức được tôn vinh.

Hòa nhạc Dvořák & Rachmaninov - Hai kiệt tác Slav lãng mạn khép lại trong tràng pháo tay dài, nhưng dư âm của những giai điệu vẫn còn ngân mãi trong lòng khán giả. Âm nhạc đã kết nối con người bằng cảm xúc, khơi dậy khát vọng hướng tới cái đẹp và tinh thần hội nhập văn hóa.

PV

Mọi chi tiết xin liên hệ số hotline (0915.999.467) hoặc gửi email về địa chỉ (toasoan@phaply.vn).

ROX Group
Cùng chủ đề
Người kiến tạo hành trình chữa lành toàn diện cho bệnh nhân ung thư Thông tin cần biết
Người kiến tạo hành trình chữa lành toàn diện cho bệnh nhân ung thư

Hơn 10 năm gắn bó với chuyên ngành ung bướu, ThS.BS Nông Ngọc Sơn không chỉ là người ra quyết...

Tập đoàn BRG được trao tặng Cờ Thi đua Chính phủ Thông tin cần biết
Tập đoàn BRG được trao tặng Cờ Thi đua Chính phủ

Với những thành tích xuất sắc và đóng góp trong nhiều lĩnh vực, Tập đoàn BRG vinh dự là tập...

Hệ thống y tế Vinmec: Vị thế mới cho Việt Nam trên bản đồ y tế thế giới Thông tin cần biết
Hệ thống y tế Vinmec: Vị thế mới cho Việt Nam trên bản đồ y tế thế giới

GS.TS Trần Trung Dũng, Tổng Giám đốc Hệ thống Y tế Vinmec, vừa vinh dự được chọn xuất hiện trên...

Khi đam mê không tắt: Number 1 đồng hành cùng hành trình chạm đỉnh khoa học của Gen Z Việt Thông tin cần biết
Khi đam mê không tắt: Number 1 đồng hành cùng hành trình chạm đỉnh khoa học của Gen Z Việt

Trong khán phòng hội nghị khoa học quốc tế, giữa những báo cáo dày đặc thuật ngữ và công thức,...

Hai nữ sinh Việt và hành trình tiếp năng lượng cho ước mơ không giới hạn Thông tin cần biết
Hai nữ sinh Việt và hành trình tiếp năng lượng cho ước mơ không giới hạn

Hai cô gái Gen Z, hai hành trình song song giữa thép và thuật toán đang bền bỉ theo đuổi...

Đếm ngược chưa đầy 24 giờ cuối săn sale, check-in, ăn ngon, chill đỉnh tại siêu hội chợ “khủng” nhất năm Thông tin cần biết
Đếm ngược chưa đầy 24 giờ cuối săn sale, check-in, ăn ngon, chill đỉnh tại siêu hội chợ “khủng” nhất năm

Cuối tuần vừa qua, bất chấp những cơn mưa và tiết trời se lạnh, hàng chục nghìn người vẫn tìm...

Mới cập nhật
Techcombank được cả Fitch Ratings và S&P Global xếp hạng tín nhiệm ở mức cao

Techcombank được cả Fitch Ratings và S&P Global xếp hạng tín nhiệm ở mức cao

Tổ chức Xếp hạng tín nhiệm Fitch Ratings lần đầu xếp hạng tín nhiệm của Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank, HoSE: TCB) với triển vọng “Tích cực”, đồng thời công bố xếp hạng Năng lực nội tại (Viability Rating – VR) và Hỗ trợ từ Chính phủ (Government Support Rating – GSR) ở mức 'bb-', bên cạnh việc ghi nhận điểm “Nguồn vốn – Thanh khoản” là ‘bb’.

7 giờ trước Thông tin kinh doanh

Lý giải nguyên nhân Đà Nẵng trở thành “ngôi sao sáng” trên bản đồ du lịch MICE

Lý giải nguyên nhân Đà Nẵng trở thành “ngôi sao sáng” trên bản đồ du lịch MICE

Chẳng phải ngẫu nhiên mà Đà Nẵng ngày càng khẳng định vị thế “ngôi sao sáng” trên bản đồ du lịch MICE quốc tế. Không chỉ sở hữu hạ tầng hiện đại và đồng bộ, hệ sinh thái du lịch nghỉ dưỡng sang trọng, Đà Nẵng còn được đánh giá cao nhờ những trải nghiệm du lịch MICE đẳng cấp và khác biệt hiếm nơi nào sánh bằng.

8 giờ trước Thông tin kinh doanh

Vietravel Airlines tích cực triển khai chương trình hướng về miền Trung

Vietravel Airlines tích cực triển khai chương trình hướng về miền Trung

Trước tình hình mưa lũ gây thiệt hại nghiêm trọng tại nhiều tỉnh miền Trung, Vietravel Airlines đang tích cực triển khai chương trình “Chuyên chở yêu thương” nhằm hỗ trợ vận chuyển miễn phí hàng hóa cứu trợ tới đồng bào các vùng chịu ảnh hưởng.

12 giờ trước Thông tin kinh doanh

Người kiến tạo hành trình chữa lành toàn diện cho bệnh nhân ung thư

Người kiến tạo hành trình chữa lành toàn diện cho bệnh nhân ung thư

Hơn 10 năm gắn bó với chuyên ngành ung bướu, ThS.BS Nông Ngọc Sơn không chỉ là người ra quyết định điều trị, mà còn cùng đồng nghiệp thiết kế quy trình chăm sóc toàn diện cho bệnh nhân ung thư tại Vinmec Central Park.

12 giờ trước Thông tin cần biết

Phó Chủ tịch kiêm TGĐ Vingroup: 'Đấu tranh tới cùng với tin giả vì trách nhiệm xã hội'

Phó Chủ tịch kiêm TGĐ Vingroup: 'Đấu tranh tới cùng với tin giả vì trách nhiệm xã hội'

Phó Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Vingroup Nguyễn Việt Quang khẳng định sẽ kiên quyết đấu tranh với fakenews tới cùng, dù trong hay ngoài nước - nhằm bảo vệ uy tín doanh nghiệp; qua đó thúc đẩy cộng đồng cùng chung tay đấu tranh với “cái xấu, cái ác”, trả lại môi trường thông tin minh bạch và thượng tôn pháp luật cho xã hội.

12 giờ trước Pháp lý và Kinh doanh

"Tuyệt đối không để xảy ra sai sót ảnh hưởng đến quyền bầu cử, ứng cử"

"Tuyệt đối không để xảy ra sai sót ảnh hưởng đến quyền bầu cử, ứng cử"

Chủ tịch Quốc hội đề nghị bảo đảm đầy đủ, đúng hạn, đồng bộ các yêu cầu, công việc có tính pháp lý; tuyệt đối không để xảy ra sai sót thủ tục ảnh hưởng đến quyền bầu cử, ứng cử.

13 giờ trước Sự kiện - Chính sách

Sức mạnh và uy tín của Đảng bắt nguồn từ sự kiên định lý tưởng, bản lĩnh

Sức mạnh và uy tín của Đảng bắt nguồn từ sự kiên định lý tưởng, bản lĩnh

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết khẳng định, sức mạnh và uy tín của Đảng bắt nguồn từ sự kiên định lý tưởng, bản lĩnh và niềm tin thống nhất của toàn Đảng.

13 giờ trước Sự kiện - Chính sách

Cần sớm gỡ bỏ nút thắt trong thi hành phán quyết trọng tài

Cần sớm gỡ bỏ nút thắt trong thi hành phán quyết trọng tài

(Pháp lý). Giải quyết tranh chấp bằng trọng tài thương mại từ lâu đã được xem là phương thức hiệu quả, phù hợp với thực tiễn thương mại quốc tế. Tuy hiên thực tiễn cho thấy, khâu thi hành mới chính là “nút thắt” quan trọng và khó khăn nhất, đặc biệt là tại Việt Nam – nơi mà cơ quan có thẩm quyền vẫn tồn tại cách hiểu thiếu thống nhất về vị trí pháp lý và hiệu lực thi hành của phán quyết trọng tài.

1 ngày trước Pháp lý và Kinh doanh

Chi hội Luật gia Viện IBLA phối hợp trường Duy Tân tổ chức Ngày hội Pháp luật Việt Nam 2025

Chi hội Luật gia Viện IBLA phối hợp trường Duy Tân tổ chức Ngày hội Pháp luật Việt Nam 2025

(Pháp lý) - Hưởng ứng lời kêu gọi của Trung ương Hội Luật gia Việt Nam về việc tổ chức các hoạt động tư vấn pháp luật miễn phí nhân Ngày Pháp luật nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (9/11), sáng ngày 10/11/2025, tại Trường Trung học Cơ sở – Trung học Phổ thông Duy Tân (TP. Hồ Chí Minh), Chi hội Luật gia Viện Khoa học Pháp lý và Kinh doanh Quốc tế (IBLA) phối hợp cùng Hội đồng Quản trị và Ban Giám hiệu nhà trường long trọng tổ chức “Ngày hội Pháp luật Việt Nam năm 2025”.

1 ngày trước Sự kiện - Chính sách

Thực thi Luật Công nghiệp Công nghệ số: Một số thách thức và giải pháp hoàn thiện về tài sản số và trí tuệ nhân tạo

Thực thi Luật Công nghiệp Công nghệ số: Một số thách thức và giải pháp hoàn thiện về tài sản số và trí tuệ nhân tạo

(Pháp lý). Thực tế cho thấy, cùng với sự phát triển nhanh chóng của tài sản số và công nghệ AI, đã và đang xuất hiện nhiều thách thức pháp lý phức tạp trong công tác quản lý và thực thi pháp luật, đòi hỏi Việt Nam phải sớm hoàn thiện một khuôn khổ pháp luật đồng bộ, kịp thời và hiệu quả, vừa bảo đảm kiểm soát rủi ro, vừa thúc đẩy đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững.

1 ngày trước Pháp lý và Kinh doanh

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin

Đăng ký ngay