Dư âm đẹp của hòa nhạc Dvořák & Rachmaninov

Tối 8/11/2025 tại Nhà hát Hồ Gươm, hai kiệt tác lãng mạn của Rachmaninov và Dvořák đã đưa khán giả đi qua hành trình cảm xúc đầy thăng hoa từ chiều sâu tâm hồn Nga đến hơi thở tự do của thế giới mới.

Hòa nhạc Dvořák & Rachmaninov

Hành trình cảm xúc giữa hai thế giới

Dưới sự dẫn dắt của Nhạc trưởng Yury Tkachenko, cùng phần trình diễn cuốn hút của nghệ sĩ piano Suah Ye - tài năng trẻ Hàn Quốc được Forbes Korea vinh danh, Dàn nhạc Giao hưởng Hà Nội đã mang đến một buổi hòa nhạc công phu, đậm chất nghệ thuật và chan chứa cảm xúc.

Mở đầu chương trình, Concerto cho piano số 2 của Sergei Rachmaninov vang lên như một khúc tự sự mãnh liệt của người nghệ sỹ. Ngay từ những hợp âm đầu tiên, khán phòng như lặng đi trước tiếng đàn dày, vang và rực sáng của Suah Ye. Cô từng hai lần giành giải thưởng tại cuộc thi Tchaikovsky danh giá và xuất hiện tại các phòng hòa nhạc danh tiếng trên thế giới

Suah Ye đã tái hiện hiệu ứng “chuông ngân” đặc trưng của Rachmaninov vừa bi tráng vừa đầy nội lực. Trong chương chậm, Suah Ye thể hiện độ nhạy cảm và kiểm soát tinh tế, tới chương cuối là sự bùng nổ của năng lượng và niềm tin, khiến khán giả nhiều lần bày tỏ sự thán phục.

Nghệ sĩ Suah Ye

“Tôi như được sống lại cùng Rachmaninov từ bóng tối đến ánh sáng, từ tuyệt vọng đến niềm tin”, khán giả Nguyễn Phương Linh (Hà Nội) chia sẻ.

Sự dẫn dắt của nhạc trưởng Yury Tkachenko vừa chính xác, vừa tràn đầy cảm hứng. Ông là nghệ sĩ danh dự của Nga, Giáo sư Nhạc viện Nhà nước Novosibirsk, đồng thời là nhạc trưởng chính của Cuộc thi Quốc tế Tchaikovsky và người thầy truyền cảm hứng cho nhiều thế hệ nghệ sĩ trẻ. Dưới tay ông, Dàn nhạc Giao hưởng Hà Nội đạt tới độ hòa quyện cao, âm thanh vang đều, các lớp bè được xử lý gọn gàng và tinh tế.

Nhạc trưởng Yury Tkachenko với phong cách chỉ huy đầy cảm xúc

Trong phần hai, bản Giao hưởng số 9 “Từ thế giới mới” của Antonín Dvořák đưa người nghe vào hành trình xuyên thời gian và không gian với những giai điệu vừa mang hồn dân ca Bohemia, vừa phản chiếu hơi thở nước Mỹ cuối thế kỷ XIX rộng mở, phóng khoáng và đầy sức sống. Ở chương Largo, tiếng cor anglais trầm buồn được xử lý tinh tế, gợi nỗi hoài niệm sâu lắng, còn các chương nhanh lại rộn ràng sinh lực, toát lên tinh thần trẻ trung của dàn nhạc.

Một khán giả cao tuổi xúc động chia sẻ: “Đây là đêm hòa nhạc hiếm hoi khiến tôi thấy như được du hành qua hai thế giới, một bên là chiều sâu tâm hồn Nga, một bên là khát vọng tự do của thế giới mới”.

Tinh thần hội nhập văn hóa

Mùa diễn 2025 đánh dấu bước chuyển mạnh mẽ về chất lượng của Dàn nhạc Giao hưởng Hà Nội - một trong những dàn nhạc có bề dày và uy tín hàng đầu Việt Nam. Được thành lập từ năm 1997, tiền thân là Dàn nhạc Giao hưởng Nhạc viện Hà Nội, dàn nhạc quy tụ lực lượng nghệ sĩ là giảng viên, nghệ sĩ độc tấu và sinh viên xuất sắc của Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Trong đó, nhiều người từng tu nghiệp tại các nhạc viện danh tiếng ở Nga, Đức, Hungary, Anh…

Dàn nhạc đã có chuỗi hợp tác cùng nhiều nhạc trưởng và nghệ sỹ quốc tế danh tiếng như Orhan Salliel, Fakhraddin Karimov, Nayden Todorov, Honna Tetsuji, kết hợp với các nghệ sĩ độc tấu, ca sĩ nổi tiếng như NSND Đặng Thái Sơn, NSND Bùi Công Duy, Sara Dragan, Fidan Hajiyeva, Marcelo Alvarez, Kathryn Lewek, Joseph Calleja, Denis Shapovalov, Suah Ye… Sự kết hợp giữa nghệ sĩ quốc tế và lực lượng trẻ của Dàn nhạc Giao hưởng Hà Nội cho thấy tinh thần hội nhập và khát vọng làm mới, mang âm nhạc cổ điển đến gần hơn với công chúng yêu nghệ thuật.

Dàn nhạc Giao hưởng Hà Nội đã có chuỗi hợp tác với nhiều nhạc trưởng và nghệ sĩ danh tiếng

Một trong những đơn vị đồng hành cùng dàn nhạc trong mùa diễn năm nay là ROX Group - tập đoàn đầu tư đa ngành tiên phong trong lĩnh vực phát triển đô thị & khu công nghiệp, dịch vụ, tài chính. ROX Group tin rằng, một đô thị văn minh, giàu bản sắc cần được kiến tạo bằng những công trình hiện đại và được nuôi dưỡng bởi đời sống tinh thần phong phú và sự lan tỏa của các giá trị văn hóa.

Với tầm nhìn phát triển đô thị gắn liền với nghệ thuật và con người, ROX Group xem âm nhạc, đặc biệt là âm nhạc hàn lâm như một phần tất yếu của một thành phố đáng sống. Sự đồng hành cùng Dàn nhạc Giao hưởng Hà Nội vừa là hoạt động hỗ trợ nghệ thuật vừa khẳng định cam kết xây dựng môi trường sống nơi cảm xúc, cái đẹp và tri thức được tôn vinh.

Hòa nhạc Dvořák & Rachmaninov - Hai kiệt tác Slav lãng mạn khép lại trong tràng pháo tay dài, nhưng dư âm của những giai điệu vẫn còn ngân mãi trong lòng khán giả. Âm nhạc đã kết nối con người bằng cảm xúc, khơi dậy khát vọng hướng tới cái đẹp và tinh thần hội nhập văn hóa.